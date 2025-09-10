Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Информзащита НАЦ Национальный аттестационный центр

Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр

ООО «НАЦ» - специализированная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 2004 года, входит в группу компаний «Информзащита». Компания разрабатывает комплексные решения в области защиты информации для организаций любого уровня и осуществляет свою деятельность на основании лицензий ФСБ России и ФСТЭК России, является органом по аттестации, аккредитованным ФСТЭК России в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


10.09.2025 НАЦ обеспечил соответствие требованиям ИБ для ведущих облачных провайдеров

«Национальный аттестационный центр» (НАЦ) обеспечил соответствие требованиям информационной безопасности семи компаний, вошедших в
26.06.2024 НАЦ стал партнером по информационной безопасности оператора «Вест Колл»

го аттестационного центра» («Информзащита») заключила партнерское соглашение с ООО «Вест Колл ЛТД». НАЦ будет исполнителем работ по ИБ для клиентов компании. Об этом CNews сообщили представител
25.04.2024 НАЦ «Информзащиты» подключил Роспатент к МЭДО

ту от потенциальных угроз. В результате успешного завершения проекта заказчик готов порекомендовать НАЦ как надежного партнера в области информационной безопасности.
13.02.2024 Облако Linx Cloud аттестовано на соответствие первому уровню защищенности УЗ-1 и К1 (ГИС)

Специалисты «Национального аттестационного центра» (НАЦ), входящего в ГК «Информзащита», провели аттестацию облачной платформы Linx Cloud на уров
25.12.2023 НАЦ «Информзащиты» аттестовал информационные системы предприятия «Ростеха»

успешным примером реализации проектов, выполняемых нами в “Ростехе'', – сказал генеральный директор НАЦ Дмитрий Пойгин – Хочется отметить эту положительную тенденцию долгосрочного сотрудничеств
12.09.2023 НАЦ «Информзащиты» защитил «Мультисервисную платежную систему»

собственно, и является национальный аттестационный центр «Информзащиты». Благодаря сотрудничеству с НАЦ «Информационная система уплаты таможенных платежей» была аттестована по классу защищеннос
07.09.2023 НАЦ «Информзащиты» повышает защищенность инфраструктуры «Ростеха»

епосредственно аттестационные испытания с выдачей всех необходимых отчетных документов. Кроме того, НАЦ завершил проект по подключению автоматизированных рабочих мест одного из предприятий «Рос
27.04.2023 НАЦ внедрил межсетевое экранирование на предприятиях «Росатома»

DoS-атак, а также заблокировать передачу данных на неизвестный IP-адрес. В рамках проектов эксперты НАЦ обследовали инфраструктуру объектов информатизации заказчика, спроектировали системы межс
04.07.2022 НАЦ «Информзащиты» аттестовал защищенный ЦОД облачного провайдера mClouds

ботающий на рынке более 5 лет, доверил аттестацию своего центра обработки данных (ЦОД) специалистам НАЦ. ЦОД, находящийся в одном из самых больших дата-центров России, был аттестован по требова
24.06.2022 ПАО «Ростелеком» присоединился к МЭДО силами НАЦ «Информзащиты»

перь «Ростелеком» будет мгновенно уведомлен о доставке документа другому участнику системы, его регистрации и назначении исполнителей. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты». Специалисты НАЦ подключили «Ростелеком» к системе МЭДО в несколько этапов, которые включали проектирование и развертывание узла доступа к системе МЭДО на базе отдельной локальной вычислительной сети; реали
19.04.2022 НАЦ внедрил защищенные системы в компаниях «Росатома»

этим должны модернизироваться и способы защиты против хакерских атак. В рамках проектов сотрудники НАЦ использовали различные современные системы защиты, включая средства виртуализации, систем
18.03.2022 НАЦ «Информзащиты» и Dataline реализуют решение для управления частными облаками

и с требованиями ФСТЭК. Данное решение реализуется совместно с Национальным аттестационным центром (НАЦ) компании «Информзащита». Инфраструктура подходит для размещения государственных информац
31.01.2022 НАЦ «Информзащиты» провел аттестацию «Крок Облачные сервисы» на соответствие требованиям ФСТЭК к обработке персональных данных

стации. Поскольку «Облако Крок» является собственной разработкой провайдера, аудиторам «Кард сек» и НАЦ («Национальный аттестационный центр» входит в ГК «Информзащита») потребовалась корректиро
28.06.2021 Аттестационный центр «Информзащиты» стал партнером #CloudMTS

«Национальный аттестационный центр» (ООО «НАЦ»), входящий в ГК «Информзащита», и провайдер #CloudMTS стали партнерами в сфере оказания

02.07.2018 НАЦ «Информзащиты» аттестовал защищенный сегмент облака #CloudМТС

«Национальный аттестационный центр» («НАЦ»), входящий в группу компаний «Информзащита» сообщил об успешном проведении аттестационны
16.05.2016 «Информзащита» аттестовала АРМ Роскомнадзора на соответствие требованиям к защите данных

«Национальный аттестационный центр» (НАЦ), входящий в группу компаний «Информзащита», объявил об успешном окончании аттестации авт

Публикаций - 52, упоминаний - 95

Информзащита НАЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 864 44
Код Безопасности 711 13
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 8
Ланит - SafeLine 40 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14534 5
Ростелеком 10396 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 4
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 15 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5315 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 3
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 3
K2 - К2РУ - SourceCode 127 3
Информзащита сервис 4 2
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 48 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 161 2
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 20 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 201 2
Broadcom - VMware 2509 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 2
Check Point Software Technologies 803 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1538 2
Крок - Croc 1816 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 405 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4584 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 2
Imperva 34 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 411 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 148 1
Ricoh Pentax 218 1
Forcepoint - Websense 125 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 81 1
Информзащита - Spacebit - Спейсбит 20 1
БизнесИнформТехнологии 9 1
Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 8 1
Спикател - Speaktel 23 1
Cisco Systems 5232 1
Yandex - Яндекс 8565 1
Microsoft Corporation 25321 1
РЖД - Российские железные дороги 2017 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8289 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 2
АСК 48 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 405 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
ГПБ - Газпромбанк 1186 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 995 1
Ингосстрах СПАО 453 1
АльфаСтрахование СГ 359 1
Абсолют Банк 242 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5311 3
Федеральное казначейство России 1879 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 532 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13004 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2959 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 347 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 165 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73707 36
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8783 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31967 24
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3073 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 451 9
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 942 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4153 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1187 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4798 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 572 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 310 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2510 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 2
Управляемость - Manageability 1955 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1450 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1178 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2782 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3575 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2973 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 161 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 146 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Cloud-152 - DataLine Облака-152 7 2
ЦБ Армения - ArCa - Armenian Card - Армениан Кард - Национальная единая платежная система 9 2
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 19 2
Linux OS 10997 2
Код Безопасности - vGate 84 2
CloudМТS 25 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Код Безопасности - Инвентаризация 12 1
Код Безопасности - TrustAccess 20 1
Linx Cloud 72 1
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 1
Код Безопасности - SSEP - Security Studio Endpoint Protection 19 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 625 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1235 1
Docker - Платформа распределённых приложений 446 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 172 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 56 1
VK Cloud Big Data 10 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 118 1
НКК - NCC Cloud - 2 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 48 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Пойгин Дмитрий 22 20
Гайкович Владимир 40 8
Ефимов Петр 39 5
Генс Филипп 44 3
Бигун Егор 14 2
Ершов Дмитрий 5 2
Соколов Юрий 6 2
Голова Алла 2 2
Березин Максим 135 2
Генс Георгий 76 2
Бородачев Дмитрий 12 2
Голов Андрей 52 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Бокова Галина 2 2
Авдонов Алексей 2 2
Степаненко Василий 48 2
Беляков Георгий 8 1
Иванников Александр 22 1
Мякишева Марина 84 1
Бокова Елена 2 1
Ширманов Александр 15 1
Алпаров Салават 1 1
Мотырев Дмитрий 1 1
Мотовилов Олег 71 1
Кузнецов Сергей 162 1
Чачава Александр 116 1
Свидерский Евгений 60 1
Субботин Андрей 2 1
Ухлинов Леонид 59 1
Емельянников Михаил 40 1
Зинченко Юрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158135 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18770 3
Россия - СФО - Новосибирск 4693 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53557 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4317 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 77 2
Армения - Ереван 213 2
Европа 24675 1
Азия - Азиатский регион 5763 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 26
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2972 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3212 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Аренда 2581 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1188 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 89 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 2
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Экзамены 485 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Forbes - Форбс 928 2
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
Gartner - Гартнер 3616 1
Информзащита Учебный центр 38 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе - Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 2 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще