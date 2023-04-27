НАЦ внедрил межсетевое экранирование на предприятиях «Росатома»

Национальный аттестационный центр (входит в ГК «Информзащита») внедрил системы межсетевого экранирования на двух предприятиях, входящих в состав государственной корпорации «Росатом». Об этом CNews сообщили представители ГК «Информзащита».

Межсетевой экран (фаервол или брандмауэр) — это программа или программно-аппаратный комплекс, который служит для контроля проходящих через него сетевых пакетов. Основное назначение межсетевых экранов — обеспечить защиту информационной системы за счет фильтрации сетевого трафика в соответствии с заданными правилами. Брандмауэр может остановить подмену трафика, защитить корпоративную сеть от DDoS-атак, а также заблокировать передачу данных на неизвестный IP-адрес.

В рамках проектов эксперты НАЦ обследовали инфраструктуру объектов информатизации заказчика, спроектировали системы межсетевого экранирования и поставили программно-аппаратные комплексы на предприятия. Затем были проведены развертывание и конфигурирование системы; приемно-сдаточные испытания; передача управления системой и, наконец, инструктаж персонала по работе с системой.

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Для объединения информационных сетей предприятий госкорпорации применялись современные отечественные системы межсетевого экранирования UserGate. В Национальном аттестационном центре имеются сертифицированные специалисты для внедрения решений данного вендора, а также развернута среда виртуализации, где тестируются пилотные проекты для заказчиков.