НАЦ «Информзащиты» повышает защищенность инфраструктуры «Ростеха»

Национальный аттестационный центр (входит в ГК «Информзащита») реализовал проект по аттестации автоматизированной системы в защищенном исполнении, которая предназначена для обработки информации ограниченного распространения двигателестроительной компании «ОДК-Сатурн», входящей в госкорпорацию «Ростех». Об этом CNews сообщили представители НИП «Информзащита».

Информационная система была защищена и аттестована по требованиям приказа №31 ФСТЭК России.

Работы проводились в несколько этапов, включая обследование информационной системы, проектирование, поставку и внедрение необходимых средств защиты информации, а также непосредственно аттестационные испытания с выдачей всех необходимых отчетных документов.

Кроме того, НАЦ завершил проект по подключению автоматизированных рабочих мест одного из предприятий «Ростеха» к «Автоматизированной системе управления финансовой и закупочной деятельностью» (АС ФЗД) госкорпорации.

Данная система предназначена для автоматизации и унификации типовых бизнес-процессов корпораций, холдинговых компаний и организаций прямого управления корпораций, а также не входящих в корпорации организаций / структур / субъектов экономической деятельности.

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«Это далеко не первый наш проект по подключению информационных систем к АС ФЗД, – сказал генеральный директор НАЦ Дмитрий Пойгин. – Накопленный нами опыт выполнения подобных работ в компаниях госкорпорации очень пригодился при решении задач, которые ставил заказчик. А наработки, полученные по итогу, мы будем использовать в новых совместных проектах с “Ростехом”».

Для подключения заказчика к автоматизированной системе «Ростеха» специалисты НАЦ спроектировали и внедрили систему защиты информации на базе решений, сертифицированных ФСТЭК России.