Пойгин Дмитрий
Пойгин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
|Березин Максим 112 2
|Кузнецов Сергей 154 1
|Свидерский Евгений 25 1
|Зинченко Юрий 8 1
|Иванников Александр 22 1
|Беляков Георгий 8 1
|Мотырев Дмитрий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 15
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
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