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Пойгин Дмитрий



28.12.2024 «Магнит» подтвердил безопасность фискальных операций 1
17.12.2024 Beeline Cloud подтвердил соответствие IaaS-сервиса требованиям безопасности 1
16.12.2024 IaaS-сервис Beeline Cloud подтвердил соответствие требованиям безопасности 1
05.08.2024 beeline cloud подтвердил соответствие наивысшему уровню защищенности персональных данных 1
26.06.2024 НАЦ стал партнером по информационной безопасности оператора «Вест Колл» 1
13.02.2024 Облако Linx Cloud аттестовано на соответствие первому уровню защищенности УЗ-1 и К1 (ГИС) 1
25.12.2023 НАЦ «Информзащиты» аттестовал информационные системы предприятия «Ростеха» 1
12.09.2023 НАЦ «Информзащиты» защитил «Мультисервисную платежную систему» 1
07.09.2023 НАЦ «Информзащиты» повышает защищенность инфраструктуры «Ростеха» 1
04.07.2022 НАЦ «Информзащиты» аттестовал защищенный ЦОД облачного провайдера mClouds 1
29.06.2022 «Информзащита» аттестовала ЦОД облачного провайдера mClouds 1
19.04.2022 НАЦ внедрил защищенные системы в компаниях «Росатома» 1
31.01.2022 НАЦ «Информзащиты» провел аттестацию «Крок Облачные сервисы» на соответствие требованиям ФСТЭК к обработке персональных данных 1
31.01.2022 НАЦ «Информзащиты» провел аттестацию «Крок Облачные сервисы» на соответствие требованиям ФСТЭК к обработке персональных данных 1
16.07.2021 Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию 1
28.06.2021 Аттестационный центр «Информзащиты» стал партнером #CloudMTS 1
20.08.2020 «ИТ-град» прошел переаттестацию облачной инфраструктуры для размещения ГИС 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Пойгин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 756 15
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 45 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 14 2
Крок - Croc 1777 2
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 17 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 382 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 2
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 305 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
ЦОД - Резервный дата-центр 99 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 305 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
CloudМТS 25 1
НКК - NCC Cloud - 2 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 95 1
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 1
Linx Cloud 56 1
Linx Datacenter 49 1
Березин Максим 112 2
Кузнецов Сергей 154 1
Свидерский Евгений 25 1
Зинченко Юрий 8 1
Иванников Александр 22 1
Беляков Георгий 8 1
Мотырев Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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