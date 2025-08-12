Разделы

Платформа «DатаРу Облако» аттестована для работы с государственными данными и информацией повышенной категории

Национальный аттестационный центр «Информзащиты» успешно завершил проверку информационной системы «Кластер IaaS» от компании «DатаРу Облако». По ее результатам, геораспределенный контур «Кластер IaaS» соответствует требованиям по защите персональных данных (ИСПДн УЗ1), а отказоустойчивый контур «Сегмент Государственных информационных систем кластера IaaS» – требованиям ГИС К1 и ИСПДн УЗ1, что подтверждает готовность «DатаРу Облако» к работе с государственными данными и информацией повышенной категории. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Облако».

Кластер размещен в дата-центре «DатаРу Облако». Он подходит для государственных информационных систем и систем персональных данных клиентов и заказчиков по модели IaaS (инфраструктура как сервис).

В рамках модели IaaS клиентам предоставляются в аренду вычислительные ресурсы (виртуальных серверов, хранилищ, сети), на которых они могут разворачивать и использовать любое программное обеспечение. Предоставляемые ресурсы обеспечивают стабильную работу с высоким уровнем доступности, целостности, конфиденциальности, надежности, безопасности и управляемости.

«Выполнение требований по ГИС К1 и ИСПДн УЗ1 требует не только соответствия документации, но и глубокой проработки архитектуры, процессов и средств защиты. Благодарим команду «DатаРу Облако» за эффективное взаимодействие и доверие к нашему опыту в области информационной безопасности. Мы обеспечили надежный результат, отвечающий самым строгим регуляторным стандартам», — сказал генеральный директор НАЦ Дмитрий Пойгин.

«Аттестация двухконтурной системы “Кластер IaaS” подтверждает, что наша платформа отвечает самым высоким требованиям регуляторов и полностью готова к работе с критически важными государственными системами и данными. Это не просто формальное соответствие — это результат комплексного подхода к архитектуре, безопасности и управлению инфраструктурой. Мы благодарим наших партнеров за совместную работу», — сказал исполнительный директор «DатаРу Облако» Дмитрий Бородачев.

