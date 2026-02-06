Сотрудников Wildberries пересаживают с Mac mini на российские ПК

Маркетплейс Wildberries объявил о планах приобрести первую партию российских компьютеров Kvadra Tau mini и протестировать ее. Новый ПК очень похож на Apple Mac mini, который компания закупала в прошлые годы. Гигант e-com будет пробовать и другие российские бренды компьютерной техники в рамках обновления парка устройств компании. Эксперты считают, что маркетплейс действует на опережение на фоне расширения числа организаций, подпадающих под требования к КИИ. Интерес к российскому также связан с неконтролируемым ростом цен на оперативную память, а у отечественных заводов могли быть сделаны запасы.



Выбирай российское

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries решил последовать примеру госкомпаний и объявил о планах приобрести новейшие российские компьютеры. Гигант E-com опубликовал закупку 100 мини-компьютеров российского производства Kvadra Tau mini. На соответствующую информацию, размещенную в базе Bidzaar, обратил внимание CNews.ru.

«В рамках обновления парка устройств Wildberries закупает и тестирует в том числе оборудование российского производства», — сообщили CNews в пресс-службе компании.

Kvadra — это суббренд российской компании Yadro (входит в «Икс-холдинг»), которая специализируется в том числе на серверном оборудовании. Производитель подтвердил планы организовать поставки. «Wildberries действительно рассматривает устройства Kvadra в рамках обновления парка устройств своих сотрудников», — сообщили CNews в пресс-службе Yadro.

Kvadra Wildberries тестирует российские компьютеры

Стоимость закупки Wildberries не указал, на сайте интернет-магазина KNS за мини-ПК просят 123 тыс. руб., а на сайте ГК «Навигатор» продают за 100 тыс. руб. Таким образом, стоимость лота из 100 устройств может колебаться около 10-12 млн руб. Цена Mac mini сейчас составляет от 74 тыс. руб. до 370 тыс. руб. в рознице.

Техника должна быть поставлена на территорию маркетплейса в Домодедово, где расположен склад. В закупочной документации не указана цель приобретения и конкретные подразделения, куда направят технику, но в качестве контактного лица упоминается представитель «Вайлдберриз банка». Wildberries не уточнил конфигурацию, известно лишь, что речь идет о моделях с процессором Intel Core 5.

Kvadra Tau mini — это новинка. О начале продаж этих мини-компьютеров было объявлено в октябре 2025 г. Компьютер по форм-фактору оказался схож на Apple Mac mini, он был создан на базе процессоров Intel, писал CNews. Инвестиции в проект по созданию российского мини-компьютера достигли 300 млн руб., писали «Ведомости».

Раньше закупали Apple Mac mini

Wildberries активно заказывал иностранную компьютерную технику, в том числе устройства Apple. Весной 2025 г. маркетплейса торговался за 60 мини ПК Mac mini M4 в различной конфигурации. Во второй половине 2024 г. покупал Mac mini M2 Pro с поставкой в Электросталь, где у нее склад. Для каких именно целей приобретались устройства — не уточнялось. Также маркетплейс регулярно закупал IPad с местом поставки в БЦ «Романов дворе», где находится штаб-квартира.

Также маркетплейс интересовали другие бренды иностранной компьютерной техники, в том числе Lenovo.

В октябре 2025 г. первым покупателем мини-ПК стал государственный «Росгосстрах». Он приобрел 1129 штук, писали «Ведомости». Тогда в «ИКС Холдинге» сообщили CNews, что неттоп предназначен для решения «офисных задач в сегментах B2B и B2G», то есть в коммерческом и государственном секторах.

Что такое Kvadra Tau Mini

Российский мини-ПК построен на базе архитектуры х86 Intel Celeron, Pentium, Core i3, i5, i7 12 и 13 поколения. Как писал CNews, в корпус размерами 209х189х57 мм вмещаются две планки оперативной памяти формата SODIMM (как в ноутбуках) суммарным объемом до 64 ГБ. Поддержка современной памяти DDR5 здесь не реализована – можно установить только DDR4 с частотой до 3200 МГц.

На сайте мини ПК указано, что в нем реализована поддержка накопителей 2 × M.2 NVMe и SATA 2,5. Конструкция корпуса обеспечивает легкий доступ к компонентам для проверки, чистки или апгрейда конфигурации без каких-либо инструментов – крышка легко снимается. Дополнительно установить и поменять можно твердотельный накопитель M.2 NVMe.

Корпус Kvadra Tau mini оснащен специальным датчиком вскрытия, который обеспечивает безопасность операций с компьютером. В случае попытки несанкционированного доступа, датчик сразу же регистрирует это, блокирует запуск устройства и отправляет уведомление системному администратору. Для дополнительной защиты устройства от кражи можно воспользоваться встроенным слотом для навесного замка.

Для управления компьютерами Kvadra Tau предлагается собственное микропрограммное обеспечение kvadraBIOS.

Корпус TAU Mini изготовлен из металла. В полном оснащении компьютер весит 1,55 кг.

Покупателям также предоставляется довольно широкий выбор операционных систем. Tau mini можно приобрести с Windows 10 Pro или 11 Pro (без предустановки), а также с российскими Astra Linux (разработчик – «Группа Астра»), «Альт» («Базальт СПО») и «Ред ОС».

Дорожающая оперативная память и выбор Wildberries

В Wildberries не назвали причины перехода на российские ПК. Эксперты называют партию в 100 устройств пилотной, после тестирования Wildberries может сделать более крупный заказ, а может и пересмотреть свои планы.

Как отметил заместитель предправления, директор департамента ИТ «СДМ-Банка» Олег Илюхин, по доброй воле с Apple никто не уйдет.

«Если есть функция, которая работает, зачем тратить деньги на замену? Значит, либо прекратились поставки, либо нет запчастей для ремонта», — уверен эксперт. Он также добавил, что существует давление государства на тему импортозамещения, а в этом смысле Kvadra — «неплохое решение», но не единственное. Например, «СДМ-Банк» пользуется тонкими клиентами Tonk, которые в два раза дешевле Kvadra.

«Раньше использовали решение от Dell, но по вышеописанным причинам перешли на отечественное решение и довольны», — признается банкир.

«Закупка еще не означает, что они собираются его брать за стандарт. Так что тут пока рано говорить о победе российских ПК в крупном коммерческом заказчике», — сообщили CNews в производителе электроники Fplus

Выбор российской техники также может быть связан с неконтролируемым ростом стоимости оперативной памяти в мире.

«Купить что-то под заказ, пусть тот же Apple — не представляется возможным. Если говорить о какой-то адекватной цене. А Kvadra может быть произведена еще по старым ценам», — уточнили в компании Fplus.

Жесткие требования

Еще одна причина нового вектора — ужесточение регуляторных требований не только для госсектора, считают эксперты. По оценкам руководителя проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Александра Михайлова, спрос на ПК в государственном и корпоративном сегментах составляет совокупно около 1 млн устройств в год, тенденция к росту доли российских продуктов есть и сохранится из-за регуляторики и потребности в сервисе.

«Инфраструктура банков является объектом критической инфраструктуры (КИИ). Помимо этого, работа с персональными данными регулируется Федеральным законом № 152, там требования по защите информации, соответственно это установка специального оборудования, устройств с поддержкой российской криптографии, а это совместимо не со всем оборудованием», — пояснил CNews представитель российского разработчика радиоэлектронного оборудования «Сигналтек».

Александр Михайлов из Strategy Partners уточняет, что по объектам КИИ реализуются планы по переходу на российское ПО, «железо», ПАКи. Под это регулирование попадает и банковская сфера. Перечень объектов КИИ может быть расширен, а Wildberries действует на опережение.

«Есть тенденция к дальнейшему развитию регуляторики в данном направлении, расширение как перечня организаций, подпадающих под КИИ, так и объектов. Соответственно, интерес к российским продуктам может быть связан с реализацией требований в сфере КИИ, том числе с опережением, в таком случае возможна закупка небольших партий российских продуктов для тестирования с целями дальнейшего тиражирования», — говорит Михайлов.

Ключевые преимущества российских изделий (помимо доверенности и безопасности) — в российском производителе, который сможет обеспечивать сервисную поддержку изделия (поддерживать эксплуатацию) на протяжении жизненного цикла, чего сложно ожидать от западных вендоров, добавил эксперт.

Генеральный директор «Альянса перспективных технологий» Ильдар Саттаров уверяет, что если закупка осуществляется для «Вайлдберриз банка», то выбор российской техники — закономерное решение.

«Mac mini — действительно отличное устройство, но на него нельзя поставить сертифицированные российские ОС Astra Linux, "РЕД ОС" или "Альт". Чипы Apple Silicon просто не позволяют загрузить стороннюю систему в полноценном режиме. А без такой ОС банковское рабочее место не пройдет аттестацию безопасности», — добавляет эксперт.

Выбор российского ПК связан с ростом киберугроз и регуляторных требований, считает управляющий партнер ЮК «Энсо» Алексей Головченко.

«Преимущества российских ПК — низкая стоимость (от 100 тыс. руб.), оперативная поддержка на русском языке, адаптация под местное законодательство и независимость от западных ограничений», — заключил эксперт.