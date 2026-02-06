Получите все материалы CNews по ключевому слову
Илюхин Олег
СОБЫТИЯ
Илюхин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузякин Дмитрий 26 5
|Леушев Андрей 75 5
|Благирев Вячеслав 15 5
|Мухин Максим 18 4
|Фищук Борис 5 4
|Сотин Денис 216 4
|Сумин Денис 9 3
|Кравченко Денис 28 3
|Мизун Даниил 10 3
|Дремач Кирилл 8 3
|Шестаков Александр 39 3
|Чиков Сергей 18 3
|Патрин Максим 32 3
|Свердлов Михаил 33 3
|Бахвалов Андрей 18 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 3
|Федосов Виктор 8 3
|Емельянов Алексей 10 3
|Шелин Ярослав 8 3
|Пустовой Максим 36 3
|Соколов Ренат 8 3
|Шеин Валерий 18 3
|Быков Владислав 8 3
|Дугаев Михаил 4 3
|Герштейн Михаил 3 3
|Кобышев Сергей 4 3
|Савин Константин 4 3
|Жучков Евгений 3 3
|Ануфриев Вадим 3 3
|Теряев Владимир 4 3
|Вагизов Руслан 25 3
|Затуловский Аркадий 16 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
|Попов Андрей 115 3
|Кузнецов Андрей 97 3
|Евтушенко Алексей 41 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Степанов Сергей 25 3
|Кирьянова Александра 160 3
|Фомичев Андрей 73 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
|Fortune 210 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 8
|IDC - International Data Corporation 4944 2
|Gartner - Гартнер 3620 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.