Илюхин Олег


СОБЫТИЯ


06.02.2026 Сотрудников Wildberries пересаживают с Mac mini на российские ПК 1
19.02.2020 «СДМ-банк» внедрил новые стандарты ИБ с помощью Oberon 1
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
11.07.2018 СДМ-Банк внедрил Solar inRights для автоматизации и управления правами доступа сотрудников к информационным системам 1
01.10.2015 Банкиры: развивать ИТ по кризисным ценам выгодно 1
14.09.2015 Финансовый сектор: Как безболезненно сократить расходы на ИТ 1
01.09.2015 Конференция CNews «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
01.07.2015 «СДМ-Банк» запустил новый информационный сервис для юридических лиц 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
26.09.2014 Банки в ИТ готовятся к худшему и ждут лучшего 1
17.09.2014 Банки считают ИТ-проекты антикризисной мерой 1
18.10.2012 «Неофлекс» завершил интеграцию сервисов ДБО в ИТ-ландшафт «СДМ-Банка» 1
01.06.2012 EOS for SharePoint в банке: масштабируемость и прозрачность 2
27.12.2011 Короткий номер против 8-800 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Илюхин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

АРТ-Банк - АРТ-Финтех 18 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 5
Microsoft Corporation 25325 3
Oracle Corporation 6901 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 3
Diasoft - Диасофт 1054 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 149 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 541 2
Терн ГК - Tern Group 78 2
Телеком-защита 53 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 59 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
SAP SE 5461 2
Schneider Electric 594 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 112 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
ПрограмБанк 95 1
Temenos AG 24 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1175 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 1
KPMG 270 1
Neoflex - Неофлекс 246 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
Oberon - Оберон 59 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 1
ICL ГК 449 1
Salesforce - Informatica 135 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 661 1
OpenText 215 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
СДМ-Банк 66 17
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 6
ПСБ - Промсвязьбанк 911 6
ВТБ - ВТБ24 669 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 4
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 4
ВТБ - Почта Банк 504 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 4
Альфа-Банк 1888 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 549 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 179 4
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 270 4
Citi - Citibank - Ситибанк 320 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 3
Пробизнесбанк АКБ 134 3
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 284 3
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 14 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 3
Межтопэнергобанк 9 3
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 3
Интерактивный Банк - iBank 19 3
Русский Трастовый Банк 9 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
Кредит Европа банк 66 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1398 2
Webbankir - Вэббанкир МФК - Финансовый онлайн-сервис 21 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Мираф-Банк 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7654 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4463 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1362 6
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1213 5
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 398 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4953 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1130 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 4
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 302 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1375 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1194 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1011 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2136 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Домашние Деньги - Digital Cash 15 4
АРТ-Банк - АРТ-Финтех - ART-Bank Digital Banking Platform 3 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Tibco Spotfire 6 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 72 1
Microsoft Office 3992 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2380 1
Microsoft Outlook 1429 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 543 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 1
Microsoft Dynamics 1185 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 1
Кузякин Дмитрий 26 5
Леушев Андрей 75 5
Благирев Вячеслав 15 5
Мухин Максим 18 4
Фищук Борис 5 4
Сотин Денис 216 4
Сумин Денис 9 3
Кравченко Денис 28 3
Мизун Даниил 10 3
Дремач Кирилл 8 3
Шестаков Александр 39 3
Чиков Сергей 18 3
Патрин Максим 32 3
Свердлов Михаил 33 3
Бахвалов Андрей 18 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 3
Федосов Виктор 8 3
Емельянов Алексей 10 3
Шелин Ярослав 8 3
Пустовой Максим 36 3
Соколов Ренат 8 3
Шеин Валерий 18 3
Быков Владислав 8 3
Дугаев Михаил 4 3
Герштейн Михаил 3 3
Кобышев Сергей 4 3
Савин Константин 4 3
Жучков Евгений 3 3
Ануфриев Вадим 3 3
Теряев Владимир 4 3
Вагизов Руслан 25 3
Затуловский Аркадий 16 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
Попов Андрей 115 3
Кузнецов Андрей 97 3
Евтушенко Алексей 41 3
Бухтияров Андрей 18 3
Степанов Сергей 25 3
Кирьянова Александра 160 3
Фомичев Андрей 73 3
Россия - РФ - Российская федерация 158235 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 1
Европа 24678 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 899 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 314 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3399 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 4
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 140 1
Ergonomics - Эргономика 1690 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 1
Аренда 2581 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3255 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Геология - Ледник - Glacier 216 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 371 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1710 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2325 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 4
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
Fortune 210 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 8
IDC - International Data Corporation 4944 2
Gartner - Гартнер 3620 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Национальная банковская премия 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

