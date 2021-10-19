Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Попов Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 91
Попов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аксаков Анатолий 98 28
|Лигачев Глеб 60 25
|Натрусов Артем 121 25
|Клепиков Алексей 77 21
|Чаркин Евгений 182 21
|Кучугин Илья 41 18
|Сергеев Сергей 63 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Нагаев Олег 30 18
|Беляев Владислав 65 18
|Шипов Савва 70 17
|Меньшов Кирилл 72 16
|Ушацкий Андрей 100 15
|Суворов Антон 20 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
|Чамара Денис 57 15
|Кузьмич Всеволод 30 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Воронин Петр 35 15
|Сотин Денис 102 14
|Онищенко Владислав 41 13
|Хасин Михаил 26 13
|Бычков Александр 39 12
|Размахаев Сергей 40 11
|Белоусов Максим 59 10
|Сахаров Александр 30 10
|Эпштейн Герман 27 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Ушаков Анатолий 15 9
|Таланов Максим 11 9
|Самедов Тимур 19 9
|Айвазов Армен 449 9
|Гулянский Игорь 9 8
|Фридман Илья 41 8
|Аитов Тимур 47 8
|Пегасов Сергей 52 7
|Нестеров Алексей 79 7
|Шмаков Роман 13 7
|Плахов Дмитрий 9 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|New retail 2 1
|ComputerWorld 92 1
|CNews Analytics 1991 5
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763914, в очереди разбора - 667601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763914, в очереди разбора - 667601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru