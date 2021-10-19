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Попов Андрей


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
20.08.2020 GeekBrains запускает бесплатный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
22.07.2020 Технологии «Ростелекома» в Северной Осетии будут оповещать население о ЧС 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
18.09.2019 «Ростелеком» модернизирует Центральный архив медицинских изображений в Северной Осетии 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
03.12.2018 Главным по ИТ в Райффайзенбанке стал выходец из «Касперского» 2
30.11.2018 ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов 1
28.11.2018 ИТ-директор крупнейшей в мире энергосистемы рассказал о вызовах эпохи цифровизации 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 2
23.11.2018 «М.видео» за счет искусственного интеллекта увеличила выручку на десятки процентов 1
20.11.2018 Глава Аналитического центра при Правительстве: СМЭВ накопила технологическое отставание. Видео 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 2
15.11.2018 Российские краудфандинговые цифровые платформы решат проблему недостающих инвестиций в Крыму 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
24.09.2018 Ассоциация «Финтех» запустила систему учета электронных закладных на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1

Публикаций - 72, упоминаний - 91

Попов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 19
Schneider Electric 408 12
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 11
Cinimex - Синимекс 160 10
Программный продукт ГК 92 8
Inline Group - Инлайн Груп 60 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
3753 5
IBM Европа 7 5
IBM 3546 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Diasoft - Диасофт 354 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Nokia Corporation 2442 2
Samsung Electronics 5686 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Ситилабс 25 2
Huawei 2731 2
HTC Corporation 1193 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Центр2М - Center2М 47 2
Sony 2387 2
Hitachi 474 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Такском - Taxcom 119 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Rimini Street 38 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Телеком-защита 48 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
UMC - United Microelectronics Corporation 49 1
Microsoft Corporation 11110 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Vocord - Вокорд 99 1
RBI 15 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 37
РЖД - Российские железные дороги 1081 26
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 25
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 25
Ингосстрах СПАО 210 21
X5 Group 599 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 18
UBS AG 119 18
Procter&Gamble - P&G 94 18
Черкизово ГК 73 18
Банк Зенит 131 18
Coca-Cola Company 112 15
Мегаполис ТК 89 15
Лента - Сеть розничной торговли 189 15
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 14
Уралсиб Банк 390 13
Геобанк КБ 30 12
О’Кей - Сеть магазинов 60 11
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 11
Альфа-Банк 1126 11
Газпромбанк - ГПБ 693 10
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 10
Еврохим МХК 43 9
Балтика - Пивоваренная компания 112 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
Аэрофлот 493 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
X5 Group - Пятерочка 559 6
Почта России ПАО 1574 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
Локотех - Локомотивные технологии 40 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
МТС банк 254 5
Норникель - Норильский никель 178 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Банк Санкт-Петербург 120 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 6
Правительство Москвы 653 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Правительство РФ 2206 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 30
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 10
Big Data - Большие данные 1136 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Apple iOS 5742 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Sales Force KPI 1 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Google Android 10751 1
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft Azure Machine Learning 16 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
IBM API Connect 6 1
Apple iPhone 5 710 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
ПриватБанк Приват24 113 1
SAP BSP - SAP Business Server Pages 1 1
Apple iPad mini 375 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
Directum Ario 14 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
Kaspersky Security Cloud 27 1
IBM Cloud 84 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Аксаков Анатолий 98 28
Лигачев Глеб 60 25
Натрусов Артем 121 25
Клепиков Алексей 77 21
Чаркин Евгений 182 21
Кучугин Илья 41 18
Сергеев Сергей 63 18
Бокучава Тариэл 21 18
Ягнятинский Евгений 32 18
Нагаев Олег 30 18
Беляев Владислав 65 18
Шипов Савва 70 17
Меньшов Кирилл 72 16
Ушацкий Андрей 100 15
Суворов Антон 20 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
Чамара Денис 57 15
Кузьмич Всеволод 30 15
Потапкин Михаил 26 15
Воронин Петр 35 15
Сотин Денис 102 14
Онищенко Владислав 41 13
Хасин Михаил 26 13
Бычков Александр 39 12
Размахаев Сергей 40 11
Белоусов Максим 59 10
Сахаров Александр 30 10
Эпштейн Герман 27 9
Чибисов Владимир 22 9
Ушаков Анатолий 15 9
Таланов Максим 11 9
Самедов Тимур 19 9
Айвазов Армен 449 9
Гулянский Игорь 9 8
Фридман Илья 41 8
Аитов Тимур 47 8
Пегасов Сергей 52 7
Нестеров Алексей 79 7
Шмаков Роман 13 7
Плахов Дмитрий 9 7
Россия - Российская федерация - РФ 57483 48
Восточная Европа 1682 27
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 5
Россия - Республика Крым 626 5
Россия - Свердловская область 806 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - Средний Урал 39 3
Россия - Пермь 740 3
Украина 3374 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Черкизон - Черкизовский рынок 61 2
Россия - Березники 22 2
Россия - Соликамск 31 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Россия - Челябинская область 659 2
Россия - Сибирь 877 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - Владикавказ 133 1
Россия - Восточная Сибирь 190 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Россия - Республика Алтай 686 1
Россия - Белгородская область 368 1
Канада 1307 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - Челябинск 773 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
Россия - Сочи 912 1
Узбекистан - Республика 823 1
Европа 3766 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 40
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 28
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 2 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
New retail 2 1
ComputerWorld 92 1
CNews Analytics 1991 5
TelecomDaily ИАА 112 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 32
CNews AWARDS 291 24
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
CNews Баттл 34 2
GeekBrains 40 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Хрустальный атом 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763914, в очереди разбора - 667601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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