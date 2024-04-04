Россияне бунтуют против роста цен на связь. Переходы от одного оператора к другому участились в полтора раза, сотовики недовольны
В России всего за год почти на 50% выросло количество желающих уйти от одного оператора связи к другому с сохранением номера. Такая возможность предоставляется с 2013 г, и в скором будущем время на перенос номера может сократиться в 10 раз. Не исключено, что происходящее связано с постоянным ростом цен на связь – россияне ищут, в сети какого оператора звонить дешевле. Операторов это не устраивает.
Менять операторов как перчатки
Россияне по итогам 2023 г. стали почти в полтора раза чаще подавать заявку на смену оператора сотовой связи с переносом своего номера из одной сети в другую в сравнении с 2022 г., пишет РБК. При этом число успешных переносов немного сократилось за тот же период – в 2022 г. их было 2,65 млн, а год спустя стало 2,6 млн.
В 2024 г. россияне продолжают менять операторов, сохраняя свой номер. По информации издания, только лишь за I квартал 2024 г. (1 января – 31 марта) было подано 4 млн заявок, из которых операторы удовлетворили 704 тыс. В первом случае просадка на 11% год к году, во втором – 13-процентный рост.
По словам источников РБК, одна из основных причин отказов в переносе номера – ошибки в персональных данных, хотя россиян весной и летом 2023 г. запугивали отключением номера, если те не предоставят операторам корректные данные о себе. В I квартале 2024 г. отказов по этой причине набралось около 1 млн.
Зачем менять оператора
Причин для перехода от одного оператора к другому может быть много, но две основные из них – это неудовлетворительное качество связи и слишком высокие, по мнению абонента, тарифы. CNews писал, что в 2023 г. многие операторы связи повысили расценки на свои услуги, притом так резко, что ими заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.
Что касается качества связи, то если взглянуть на карты покрытия российских операторов, то окажется, что на них довольно много пробелов. Чаще всего это небольшие населенные пункты, в которых, как правило, есть один или два оператора, и при этом один предоставляет доступ к сетям 4G, а другой обеспечивает только 2G-связь. В этом случае решение о смене оператора принимается быстро.
Но уйти от одного оператора можно и без переноса номера – так будет намного быстрее. Сохранение номера нужно для того, чтобы не переносить на новый номер все имеющиеся сервисы, в том числе и банковские. Также это до нуля снижает риск, что к аккаунтам на этих сервисах получит доступ следующий владелец номера.
Действовать по закону
Смена оператора с сохранением номера – это законное право всех абонентов действующих в России операторов связи. Раньше такой возможности действительно не было, но в конце 2013 г., как сообщал CNews, «мобильное рабство» по было отменено. 1 декабря 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 253-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового кодекса России», разрешающий россиянам менять оператора связи без смены номера.
В настоящее время возможность переноса своего номера в сеть другого оператора у россиян по-прежнему сохраняется. В связи с этим, если ему не нравится качество обслуживания или стоимость услуг, он может не мириться с этим, а уйти к конкурирующему оператору без необходимости привязывать все свои сервисы к новому номеру телефона.
На начало апреля 2024 г. перенос номера занимает 8-12 дней, но это в идеальных условиях. Если есть какие-то сложности, например, ошибка в персональных данных, то придется потратить немного больше времени.
«В 2024 г. Tele2 обновила процесс уточнения сведений по абонентам, и это сократило число отклонённых заявок на перенос номеров из своей сети», – сообщили CNews представители Tele2.
Необходимость перемен назрела
По данным РБК, с конца 2013 г., когда было отменено «мобильное рабство», в России было подано более 81 млн заявок на перенос номера. Однако процент успешных переносов крайне невелик – лишь 27,7 млн заявок были удовлетворены.
По словам собеседников РБК, сократить количество отказов операторов можно, например, путем интеграции алгоритмов автоматического сравнения персональных данных абонента в базах данных обоих операторов – с которого и к которому он переходит. В дальнейшем система будет принимать решение об обоснованности или необоснованности отказа в переносе номера. Если система определит, что в базах содержится информация об одном и том же человеке, то отказ будет аннулирован, и номер будет перенесен в соответствии с заявлением абонента.
Также большое количество отказов в переносе номера будет служить плохим индикатором для оператора и может навлечь внимание Роскомнадзора. «Если после 5 апреля (2024 г. – прим. CNews) у оператора будет зафиксировано более 5% отказов из-за несовпадения персональных данных, это будет рассматриваться как фактор риска, и Роскомнадзор должен будет провести проверки или предпринять какие-то другие действия в отношении оператора», – сказал Олег Иванов, руководитель Научно-исследовательского института Радио (НИИР), которому подконтрольна база данных перенесенных номеров (БДПН).
Также в НИИР уже разработан механизм сокращения сроков переноса номера с текущих 8-12 дней до 1-2, включающий поправки к действующему законодательству. В дополнение к этому НИИР хочет добиться внедрения в состав «Госуслуг» сервиса подачи заявления на перенос номера – сейчас для этого требуется посетить салон связи оператора. Но и это еще не все: НИИР предлагает разрешить россиянам переносить не только сам номер телефона из одной сети в другую, но и деньги на мобильном счете – сейчас перед переносом его нужно опустошать.
Наконец, последняя на данный момент инициатива НИИР касается разрешения переносить номер не только в домашнем регионе, как это сделано сейчас, а между регионами. Это пригодится, например, при переезде – не придется оформлять новую SIM-карту. Для этого тоже потребуется изменение законодательства. «Технически НИИР все проработал и испытал, следующий этап – законодательные изменения. В этом году (в 2024 г. – прим. CNews) планируем вынести проект постановления правительства на общественное обсуждение. Идею поддержало Минцифры», – сказал Иванов.
Мнение операторов
Отмена «мобильного рабства» в свое время была не очень хорошо воспринята операторами связи. Многие из них специально мешали переносу номера, с чем на собственном опыте столкнулся журналист CNews. В 2014 и 2015 гг. он несколько раз пытался перенести два номера из сети одного оператора «Большой четверки» в сути двух других операторов, но каждый раз получал отказ. Причины были разные – то паспортные данные не совпадали, хотя они были идентичные, то работники случайно потеряли заявление, то еще что-нибудь. Итогом стала покупка нового номера, а с тех, которые перенести не удалось, раз в три месяца отправляется одно SMS-сообщение, чтобы оператор не смог отключить их по причине неиспользования.
При этом все вышесказанное касается переноса номеров в домашнем регионе. По словам Олега Иванова, идея о переносах между регионами нравится операторам еще меньше – почти 65% операторов против этого, «потому что для них это серьезные бизнес-риски и потенциальные убытки».
В Tele2 сообщили CNews, что оператор выступает за то, чтобы процедура переноса номера «была максимально удобной для клиента, и дистанционный формат в том числе несет очевидные преимущества с точки зрения комфорта для абонента». «Что касается внедрения механизма так называемого арбитраж-верификатора, мы выступаем за то, чтобы полномочия по верификации заявления на перенос полностью лежали на стороне НИИР или другого ведомства. Сейчас процедура сверки лежит на операторе-доноре», – добавили представители оператора.
Арбитраж-верификатор – это решение об отклонении заявки на перенос на каком-либо основании, уточнили в Tele2.
«На данный момент процесс перехода абонента от одного оператора к другому занимает восемь дней и является бесшовным, то есть у клиента связь действует на протяжении всего этого времени, – сказали CNews представители «Мегафона». – Поэтому острой необходимости в изменении процедуры мы не наблюдаем».