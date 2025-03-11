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БДПН (База данных перенесенных номеров) - система, которая обеспечивает техническую возможность переноса абонентских номеров между операторами сотовой связи, сохраняя абоненту его номер телефона.

Оператор БДПН (НИИ Радио) обеспечивает коммуникацию между операторами связи, отвечает за технический процесс передачи абонентского номера, поддерживает корректную маршрутизацию звонков и сообщений после перехода к другому оператору.

БДПН подключены все операторы сотовой связи, а также федеральные органы власти в области связи, органы оперативно-разыскной деятельности и другие организации.

С 1 декабря 2013 года до середины 2024 года благодаря БДПН более 29 млн человек воспользовались возможностью сменить оператора сотовой связи, сохранив номер телефона. В среднем в год происходит порядка 2-3 млн переносов.