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Минцифры РФ НИИР ФГУП ЦНИИС ФГУП БДПН база данных перенесенных номеров мобильных телефонов

БДПН (База данных перенесенных номеров) - система, которая обеспечивает техническую возможность переноса абонентских номеров между операторами сотовой связи, сохраняя абоненту его номер телефона.

Оператор БДПН (НИИ Радио) обеспечивает коммуникацию между операторами связи, отвечает за технический процесс передачи абонентского номера, поддерживает корректную маршрутизацию звонков и сообщений после перехода к другому оператору.

БДПН подключены все операторы сотовой связи, а также федеральные органы власти в области связи, органы оперативно-разыскной деятельности и другие организации.

С 1 декабря 2013 года до середины 2024 года благодаря БДПН более 29 млн человек воспользовались возможностью сменить оператора сотовой связи, сохранив номер телефона. В среднем в год происходит порядка 2-3 млн переносов.


11.03.2025 Минцифры окончательно освобождает россиян от «мобильного рабства»: Номер можно будет переносить между регионами страны 1
11.12.2024 В России введен сбор за интернет-рекламу 1
11.10.2024 Перейти к другому оператору со своим мобильным номером стало проще 1
04.04.2024 Россияне бунтуют против роста цен на связь. Переходы от одного оператора к другому участились в полтора раза, сотовики недовольны 1
07.07.2023 Власти потратят 8 млрд руб. на нацстандарт интернета вещей, спутниковую связь в сетях 4G-5G и другие перспективные технологии 1
28.06.2022 База данных перенесенных абонентских номеров перешла на отечественное ПО 1
02.12.2021 Путин решил объединить два крупных НИИ в области связи 1
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
08.02.2019 Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства 1
03.05.2018 Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи 1
05.03.2015 Минкомсвязи пересмотрит расходы на реестр перенесенных номеров 1
29.10.2014 К каким сотовым операторам перебегает больше всего «мобильных рабов». РЕЙТИНГ 1
31.07.2014 Дело принципа: как вводится MNP в России 1
14.07.2014 Отмена «мобильного рабства» обходится государству в десятки миллионов рублей 1
08.04.2014 «Связьком» произвел инсталляцию MNP-платформы для «Вайнах Телеком» 1
10.10.2013 Минкомсвязи проиграло битву за базу перенесенных номеров 1
18.06.2012 «Ростелекому» и МТТ не дадут заработать на отмене «мобильного рабства» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 5
Ростелеком 9785 4
МегаФон 9011 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 267 2
Вайнах Телеком 47 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 1
Google LLC 11854 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
X Corp - Twitter 2851 1
Восход ФГБУ НИИ 651 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Telegram Group 2052 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 1
СИНХ - Таттелеком 204 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Microsoft Corporation 24703 1
ADE Professional Solutions - А.Д.Е. Профешнл Солушнз 8 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 1
Связьком 7 1
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1917 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Генезис 18 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1010 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 12
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 5
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3364 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5990 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4562 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2731 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 2
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Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 319 1
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