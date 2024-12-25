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ADE Professional Solutions А.Д.Е. Профешнл Солушнз

ADE Professional Solutions - А.Д.Е. Профешнл Солушнз


25.12.2024 OptiTeam Consulting и ADE автоматизировали процессы бюджетирования в компании по производству солнечных батарей 1
10.07.2023 Корпоративная система для управления проектами Timetta включена в реестр отечественного ПО 1
21.06.2023 Timetta заменила MS Project 1
21.10.2020 Pony Express внедрил отечественную систему анализа рентабельности на платформе Optimacros 1
30.09.2020 Глобальный ритейлер автоматизировал отчетность по аренде магазинов в России 1
05.03.2015 Минкомсвязи пересмотрит расходы на реестр перенесенных номеров 1
01.08.2013 «РусГидро» внедрила унифицированную систему бизнес-планирования на базе IBM Cognos 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

ADE Professional Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Максима ГК - GMCS 359 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 2
Optimacros - Оптимакрос 55 2
Microsoft Corporation 24625 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 1
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Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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