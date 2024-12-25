Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Импортонезависимость
|

OptiTeam Consulting и ADE автоматизировали процессы бюджетирования в компании по производству солнечных батарей

Предприятие в области солнечной энергетики перешло с зарубежной системы Anaplan на отечественную платформу Optimacros. Работы по внедрению выполнили ИТ-компании «ОптиТим Консалтинг» и АDE Professional Solutions. Об этом CNews сообщили представители «ОптиТим Консалтинг».

С 2016 г. компания-производитель солнечных модулей использовала систему Anaplan, внедренную ADE Professional Solutions несколькими годами ранее для подготовки бюджета и управленческой отчетности. Западное ПО охватывало большой перечень направлений: казначейство, производство, бюджетирование, фонд оплаты труда (ФОТ) и др. Бюджет формировался и утверждался один раз в квартал. В процессе участвовали 170 сотрудников. Управленческая отчетность, которую готовили в системе, состояла из 20 с лишним отчетов.

Так как подготовка бюджета и управленческой отчетности протекали онлайн в рамках одного решения, часто возникали проблемы с производительностью системы. Например, при добавлении справочных элементов затруднялась параллельная работа и было сложно формировать заявки. Каждый месяц фактические данные из 1С загружались в систему (300−400 тыс. строк в квартал). Из-за большого объема данных загрузка происходила в ночное время, по команде ответственного сотрудника.

Компании требовался более производительный инструмент. Плюс встал вопрос импортозамещения. По итогам тестирования разных систем выбрали российскую платформу Optimacros. По интерфейсу, логике моделирования и ряду других показателей отечественная платформа была похожа на западную, но одновременно превосходила ее по гибкости.

Проект стартовал в декабре 2022 г. и завершился в марте 2024 г. Работы выполнили совместно два интегратора — ADE Professional Solutions и OptiTeam Consulting. Перед исполнителями поставили две крупные задачи: провести миграцию с Anaplan на Optimacros и повысить производительность системы.

Процессы разделили на три отдельные модели: фонд оплаты труда, производство и фактические данные. Это снизило нагрузку на каждую модель и увеличило общую производительность. Большую часть полезного функционала Anaplan перенесли в Optimacros. Также команда ADE добавила недостающий функционал, который было невозможно реализовать в предыдущей системе.

Для интеграции с «1С», откуда ежемесячно подгружаются фактические данные, использовали OLTP-функционал Optimacros. Теперь обновление справочников проходит автоматически по ночам или по принудительному запуску пользователя.

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

техника

Из OLAP-контура в OLTP-контур системы перенесли большой объем исторических данных. При необходимости сотрудники могут оперативно обращаться к информации за прошлые периоды. За счет этого и без потери ценности для клиента увеличили производительность работы ПО.

Благодаря тому, что клиент перешел на собственные серверы, выросла стабильность доступа к данным, повысилась информационная безопасность. Также в рамках проекта сделали более качественное разделение по ролям и процессам, чтобы сотрудники меньше времени тратили на создание элементов в справочниках.

С января 2024 г. сотрудники предприятия ведут бюджетные кампании и готовят управленческую отчетность с помощью нового инструмента. Изначально в Optimacros работали 170 пользователей, постепенно их число выросло до 230.

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

облака

«Воспользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить заказчика за возможность принять участие в проекте. Целевое решение заказчика оказалось одним из самых методологически продвинутых среди задач импортозамещения контура интегрированного корпоративного планирования. Мы рады, что такие задачи можно эффективно решать с помощью отечественной платформы Optimacros. Спасибо всей объединенной проектной команде за вовлеченность и существенный вклад каждого в достижение результата», — сказал Игорь Фесенко, операционный директор и партнер консалтинговой практики OptiTeam.

«Выполненный проект — это уникальная история. Мы не просто добились главной цели и провели миграцию с Anaplan на Optimacros, но и параллельно решили большой спектр задач клиента из разных областей. Автоматизировали процессы по бюджетным заявкам, производству, строительству и эксплуатации, ФОТ, займам, кредитам, управлению капиталом, закупкам, казначейству, налогам. Благодаря гибкой архитектуре платформы Optimacros, вместе с коллегами из «ОптиТим Консалтинг» нам удалось построить базу для грамотного и удобного ведения управленческой отчетности», — сказал Евгений Рудаков, партнер компании АDE Professional Solutions.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник

Какие медицинские услуги можно получить онлайн

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Число клиентов «МТС Линк» в 2024 году выросло на 65%

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще