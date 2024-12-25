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Рудаков Евгений



25.12.2024 OptiTeam Consulting и ADE автоматизировали процессы бюджетирования в компании по производству солнечных батарей 1
21.10.2020 Pony Express внедрил отечественную систему анализа рентабельности на платформе Optimacros 1
30.09.2020 Глобальный ритейлер автоматизировал отчетность по аренде магазинов в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Рудаков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ADE Professional Solutions - А.Д.Е. Профешнл Солушнз 7 2
Optimacros - Оптимакрос 55 2
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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