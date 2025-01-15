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Optimacros OptiTeam Consulting Оптитим Консалтинг MCB Consulting ЭмСиБи Консалтинг

Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг

ООО «Оптитим Консалтинг» (прежнее название ООО «ЭмСиБи Консалтинг») — интегратор решений на базе платформы Optimacros. Специализируется на автоматизации задач комплексного интегрированного планирования и бюджетирования, управления цепочками поставок, HR-планирования, управления продажами и маркетингом. Команда консалтинга обладает экспертизой внедрения в компаниях энергетического, банковского и нефтегазового секторов, а также девелоперского, промышленного, транспортно-логистического, железнодорожного, торгового и фармацевтического сегмента. Входит в группу компаний «Оптимакрос».


15.01.2025 OptiTeam и VSIB ускорили работу Центра занятости Калининградской области с помощью аналитической платформы на базе Optimacros 2
25.12.2024 OptiTeam Consulting и ADE автоматизировали процессы бюджетирования в компании по производству солнечных батарей 3
03.12.2024 Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы 2
20.11.2024 OptiTeam Consulting автоматизировал бизнес-процессы с помощью системы Optimacros у одного из участников рынка табачной продукции России 3
10.10.2024 «ОптиТим Консалтинг» перевел Skillbox на систему Optimacros и помог ускорить подготовку финансовой отчетности 2
02.10.2024 ОптиТим Консалтинг» завершил проект внедрения российской платформы Optimacros у одного из участников FMCG-отрасли 2
30.05.2024 Группа «Самолет» автоматизировала процессы коммерческого и операционного финансового планирования с помощью Optimacros 1
03.04.2024 «ОптиТим Консалтинг» помогла РТИТС импортозаместить Anaplan при помощи Optimacros 1
01.11.2023 Конференция TeamTalk 2023, 16-18 ноября, Москва 1
23.10.2023 16-18 ноября, Конференция TeamTalk 2023: Интегрированное бизнес-планирование на платформе Optimacros 1
31.07.2023 OptiTeam Consulting внедрила систему оперативного планирования поставок на базе платформы Optimacros в Beluga Group 2
19.07.2023 «Оптитим консалтинг» внедрила платформу корпоративного планирования Optimacros в «Тинькофф» 2
04.04.2023 Автохолдинг «Ключавто» перешел на российскую ИТ-систему Optimacros для формирования управленческой отчетности 2
14.02.2023 Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros 2
07.02.2023 «Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group 2
04.07.2022 Российский рынок аналитики ждет тотальная «смена составов» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 29

Optimacros и организации, системы, технологии, персоны:

Optimacros - Оптимакрос 55 14
Thoma Bravo - Anaplan 67 6
8213 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
АТК Консультационная группа 53 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Тривиум - Trivium 6 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance 11 1
SAP SE 5276 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6687 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 1
Ростех - РТ-Инвест 56 1
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 1
Прогноз 1650 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Верный - торговая сеть 291 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 8 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Группа Самолет 72 1
Земельный банк 16 1
Группа Самолет - Самолет плюс 14 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 10
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Финансовое планирование 84 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 2
Управляемость - Manageability 1731 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 2
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 492 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 1
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 48 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 127 1
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 84 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 176 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
Microsoft Office Excel 1197 4
Microsoft Office 3734 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
FanRuan - FineBI 19 1
Qlik Qlikview 116 1
Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 8 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Яцевич Евгений 5 5
Шилов Максим 14 3
Макарова Татьяна 5 2
Мишарин Кирилл 3 2
Байбутов Андрей 12 1
Гольдберг Юлий 25 1
Зеленько Игорь 10 1
Власова Юлия 7 1
Спивак Александр 5 1
Архипова Мария 21 1
Овчинникова Юлия 10 1
Дурнова Алеся 1 1
Дидыч Светлана 1 1
Толстиков Илья 1 1
Топольский Артем 1 1
Сотник Вячеслав 11 1
Фесенко Игорь 3 1
Грекова Наталия 1 1
Пейзель Елена 1 1
Попкова Ульяна 1 1
Близгарев Юрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 23 1
Куба - Республика 362 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 9
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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