Optimacros OptiTeam Consulting Оптитим Консалтинг MCB Consulting ЭмСиБи Консалтинг
ООО «Оптитим Консалтинг» (прежнее название ООО «ЭмСиБи Консалтинг») — интегратор решений на базе платформы Optimacros. Специализируется на автоматизации задач комплексного интегрированного планирования и бюджетирования, управления цепочками поставок, HR-планирования, управления продажами и маркетингом. Команда консалтинга обладает экспертизой внедрения в компаниях энергетического, банковского и нефтегазового секторов, а также девелоперского, промышленного, транспортно-логистического, железнодорожного, торгового и фармацевтического сегмента. Входит в группу компаний «Оптимакрос».
Optimacros и организации, системы, технологии, персоны:
|Яцевич Евгений 5 5
|Шилов Максим 14 3
|Макарова Татьяна 5 2
|Мишарин Кирилл 3 2
|Байбутов Андрей 12 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Зеленько Игорь 10 1
|Власова Юлия 7 1
|Спивак Александр 5 1
|Архипова Мария 21 1
|Овчинникова Юлия 10 1
|Дурнова Алеся 1 1
|Дидыч Светлана 1 1
|Толстиков Илья 1 1
|Топольский Артем 1 1
|Сотник Вячеслав 11 1
|Фесенко Игорь 3 1
|Грекова Наталия 1 1
|Пейзель Елена 1 1
|Попкова Ульяна 1 1
|Близгарев Юрий 6 1
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