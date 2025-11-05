Разделы

Строительство ИЖС Индивидуальное жилищное строительство вид разрешённого использования земельного участка, для возведения частного жилого дома


СОБЫТИЯ


05.11.2025 Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана» 1
28.08.2025 Ремонт под ключ: новый функционал «Авито» покажет его стоимость еще на этапе выбора квартиры 1
09.07.2025 Резидент «Сколково» будет разрабатывать федеральные стандарты для Умного ИЖС 1
08.07.2025 Федеральные стандарты Умного ИЖС будут разработаны в Челябинской области 1
04.06.2025 Идентификатор строящихся квартир появился в России 1
22.05.2025 Новая комплексная услуга на портале госуслуг Подмосковья поможет оформить лесной участок в пользование 1
18.04.2025 Эскроу-счёт на строительство частного жилого дома теперь можно открыть онлайн в «Сбере» 1
18.03.2025 ДОМ.РФ назначил нового гендиректора дочерней ИТ-компании 1
28.02.2025 «Домклик» запустил новые возможности в разделе о загородной недвижимости «Построить дом» 1
13.02.2025 EKF Impulse: новое имя в зарядке электротранспорта 1
27.01.2025 Подрядчики ИЖС получили уникальный идентификатор в Единой системе жилищного строительства 1
20.12.2024 Александр Лукьянов, Дом.рф: Подобрать проект дома и запустить его строительство можно будет в один клик 1
02.12.2024 «Домклик» запустил возможность проведения сделок в сегменте ИЖС с открытием эскроу-счетов в других банках 1
02.12.2024 Заключить договор на строительство дома с эскроу можно будет на платформе строим.дом.рф 1
19.11.2024 Число проектов частных домов на суперсервисе строим.дом.рф превысило 8 тысяч 1
02.10.2024 Денег больше нет? Крупнейший российский банк оставил программистов без льготной ипотеки. Опрос 1
04.09.2024 ДОМ.РФ усовершенствовал индикацию «зелёных» проектов жилья 1
21.08.2024 ДОМ.РФ представил топ регионов по предложению проектов частных домов 1
01.08.2024 «Домклик»: доля готового жилья в структуре ипотечных выдач в СЗФО выросла до 67% в июле 1
31.07.2024 Программистам продлили льготную ИТ-ипотеку до 2030 г., но только не в Москве и Петербурге 1
31.07.2024 Число проектов типовых частных домов на строим.дом.рф удвоилось 1
05.07.2024 Цифровая платформа строим.дом.рф станет базой для реализации механизма эскроу в ИЖС 1
30.05.2024 Группа «Самолет» автоматизировала процессы коммерческого и операционного финансового планирования с помощью Optimacros 1
29.05.2024 При поддержке ДОМ.РФ выпущена первая в стране электронная закладная на строительство ИЖС 1
18.04.2024 «Самолет Плюс» инвестирует в развитие CRM-систем с более чем 10 тыс. агентов недвижимости 1
03.04.2024 «Самолет» построил отказоустойчивую корпоративную ИТ-инфраструктуру 1
01.02.2024 Группа «Самолет» роботизировала процессы финансово-экономической деятельности компании 1
18.01.2024 Как менялся портрет заемщика ИT-ипотеки — исследование «Домклик» 1
17.01.2024 Девелопер «Самолет» запустил на собственном сайте страховой онлайн-сервис 1
20.12.2023 «Моспроект» перешел на «Цифровой контроль строительства» от «Дом.РФ» 1
12.10.2023 Группа «Самолет» запустила ИИ чат-бот для проектировщиков 1
28.09.2023 Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему 1
25.09.2023 «Философт» выходит на рынок ИЖС с ИТ-решениями для умного дома 1
10.07.2023 «Самолет плюс» запустил полностью цифровой сервис долгосрочной аренды квартир 1
12.05.2023 Банк «Дом.РФ»: улучшение условий ИТ-ипотеки повысило спрос на программу втрое 1
29.12.2022 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
13.12.2022 Более 46 тыс. семей Подмосковья распорядились региональным маткапиталом онлайн 1
24.11.2022 Оформить дом в собственность теперь можно в один клик на портале госуслуг Подмосковья 1
18.08.2022 Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства 1
17.08.2022 Подать заявление на субсидию по ипотеке для многодетных теперь можно на «Госуслугах» 1

