OptiTeam Consulting внедрила систему оперативного планирования поставок на базе платформы Optimacros в Beluga Group

После успешного внедрения системы бюджетирования на базе Optimacros в компании Beluga Group было принято решение о реализации на платформе нового проекта по оптимизации процесса оперативного планирования поставок. Результатом стало снижение уровня товарных запасов при одновременном сокращении дефицита отдельных позиций за счет увеличения частоты актуализации планов в четыре раза и реализации детализированного подхода к аналитике планирования.

Beluga Group — российский производитель водки и ликероводочных изделий, а также импортер крепкого алкоголя. В составе компании — шесть производственных площадок и более 1,5 тыс. собственных магазинов под брендом «Винлаб». Beluga Group владеет дистрибуционной сетью и регулярно поставляет продукцию в 168 тыс. торговых точек. Один из важных критериев успеха компании — эффективно выстроенная система логистики.

Ранее в компании процесс SCM (supply chain management, управление цепочками поставок) был выстроен в системах MS Excel и Access, значительная часть времени тратилась на обмен данными между инструментами и на поддержание функционирования в разрозненных Excel-файлах. Необходимость в унификации и автоматизации процесса управления цепочками поставок заключалась в потребности оперативно реагировать на происходящие изменения, учитывать ключевые ограничения и отслеживать историю корректировок планов. Для достижения этих целей было принято решение о совершенствовании текущего ИТ-решения и модели планирования. Интегратором проекта была выбрана компания OptiTeam Consulting, успешно зарекомендовавшая себя при реализации проекта по автоматизации процессов бюджетирования.

«Успешная реализация проекта по бюджетированию на платформе Optimacros способствовала выбору данной системы для планирования товаропотоков. За время сотрудничества команда OptiTeam зарекомендовала себя положительно. Они не только прислушивались к клиенту, но и предлагали свои идеи по оптимизации и улучшению системы, а также ответственно и быстро реализовывали необходимые изменения для получения качественного результата», — сказал Илья Толстиков, руководитель проектов интегрированного планирования Beluga Group.

При выборе новой системы планирования основным фактором принятия решения стала гибкость и единая среда управления процессом, возможность реализации текущей бизнес-логики на платформе, удобный для работы с большими массивами данных интерфейс. Специалисты OptiTeam адаптировали существующую методологию под концепцию системы, обеспечили построение архитектуры и разработку физической модели, включая настройку интеграции, визуализации, экспорта, прав доступа и сопровождение на всех этапах тестирования. Результатом внедрения централизованной системы стал переход с месячного цикла планирования на недельный, где в единой системе объединены блоки планирования закупок, производства и логистических цепочек компании. Это позволило сократить время расчета планов операций, прогнозирования спроса и организации поставок между распределительными центрами.

«Optimacros – платформа, позволяющая построить систему интегрированного планирования с учетом специфики бизнеса в связке с финансами или без нее. До недавнего времени такой опыт был доступен только на базе ПО иностранных вендоров, к тому же преимущественно в облаке. Сейчас мы демонстрируем необходимый уровень зрелости разработки и готовы предложить российским заказчикам ничем не уступающие, а во многом и превосходящие альтернативы. Благодаря своей гибкости и универсальности, Optimacros легко настраивается под запросы бизнеса и может быть масштабирован вместе с ростом и развитием компании, охватывая смежные процессы планирования, объединяя их в единую систему Мы признательны коллегам из Beluga Group за возможность предлагать наше решение для широкого спектра задач и за отличный результат совместной работы. Наше сотрудничество интенсивно развивается», — отметил Максим Шилов, директор по развитию и продажам компании «Оптимакрос».

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На базе платформы Optimacros осуществлен перевод балансов внутригрупповых перемещений на гибридный расчет, предоставляющий возможность управлять процессами, связанными с изменением спроса с высокой степенью прогнозируемости и вовремя реагировать на изменения, тем самым повышать эффективность цепей поставок. Реализовано планирование по 2000 SKU, внедрен производственный календарь, позволяющий подключить к нему комплексный автоматический расчет основных функциональных блоков модели на старте цикла планирования по всем внутригрупповым перемещениям, производству и СУМ.

«Мы благодарны компании Beluga Group за доверие при выборе команды для реализации нового проекта на базе платформы Optimacros. Слаженное взаимодействие методологов со стороны заказчика и специалистов OptiTeam позволило за 3 месяца достичь первых поставленных целей. Одним из главных результатов стал перевод процесса на недельные циклы планирования, что привело к увеличению частоты актуализации планов в четыре раза. Реализация на платформе автоматического системного расчета и добавление возможности для внесения точечных ручных корректировок позволяет менеджменту компании оперативнее реагировать на изменение конъюнктуры рынка и поддерживать оптимальный уровень оборачиваемости запасов», — сказал Кирилл Мишарин, партнер консалтинговой практики OptiTeam Consulting.

На текущий момент с платформой работает около 30 сотрудников Beluga Group. Компания OptiTeam Consulting продолжает осуществлять поддержку и помогает адаптировать платформу под индивидуальные запросы и потребности со стороны бизнес-пользователей. Автоматизация системы планирования цепочек поставок позволит улучшить эффективность работы компании за счет повышения точности построения долгосрочных планов и реализации возможности отслеживания и контроля всех этапов выполнения бизнес-процессов в рамках единой системы Optimacros.