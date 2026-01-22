Разделы

Novabev Group НоваБев Групп Beluga Group Белуга Групп ВинЛаб

Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб

BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство «Помесьте Голубицкое», собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб». 

 

 

"Роль мобильного приложения в омниканальном бизнесе" Аскар Кинжигалиев, Директор департамента электронной коммерции и B2B, ВинЛаб, дагнные 2023 года

22.01.2026 InfoWatch: атакующие российскую инфраструктуру группировки координируют усилия 1
19.11.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря 1
07.11.2025 Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов 2
31.10.2025 В Москве арестованы хакеры, создавшие вирус «Медуза» 1
28.10.2025 Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП 1
22.10.2025 «Т-Банк» добавил карты лояльности в T-Pay на Android 1
14.10.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря 1
19.08.2025 Wildberries подвела итоги работы моделей продаж DBS, EDBS, Click&Collect за первый год 1
14.08.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября 1
12.08.2025 Доля шпионских кибератак на российский бизнес выросла в 5 раз 1
04.08.2025 СДЭК сломался. Посылки не отследить, в сервисе не авторизоваться. Причины засекречены 1
29.07.2025 Взломана крупная сеть аптек «Столичка». Не работают кассы, системы учета и бронирования 1
17.07.2025 Совершена грандиозная атака на сеть торговли алкоголем «Винлаб». Чинить будут несколько дней, ожидаются миллиардные убытки 3
15.07.2025 «Солво» и «АйВойс» автоматизировали склады Novabev Group: результат – рост производительности на 34% 1
17.06.2025 Wildberries позволит всем российским продавцам подключиться к сервису самовывоза 1
21.05.2025 Рынок IBP систем 2025 1
03.12.2024 Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы 1
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
26.09.2024 Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025 1
28.08.2024 «СпецТек» автоматизирует систему ТОиР Архангельского ликеро-водочного завода 1
04.12.2023 Исследование «Крок»: 87% ритейлеров заинтересованы во внедрении искусственного интеллекта 2
01.11.2023 Конференция TeamTalk 2023, 16-18 ноября, Москва 1
30.10.2023 Как «Ключ-Астром» помогает онлайн-продажам: «ВинЛаб» начал работать с российским APM 2
23.10.2023 16-18 ноября, Конференция TeamTalk 2023: Интегрированное бизнес-планирование на платформе Optimacros 1
05.10.2023 Novardis и Just AI объявили о партнёрстве 1
31.07.2023 OptiTeam Consulting внедрила систему оперативного планирования поставок на базе платформы Optimacros в Beluga Group 2
12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1
07.02.2023 «Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group 3
18.11.2022 В приложении «Кошелек» теперь можно оплачивать покупки с помощью QR-кода — через Систему быстрых платежей 1
25.10.2022 «Сбермаркет» заключил партнерство со 150 торговой сетью 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
04.10.2022 ИТ-интегратор NOVARDIS и провайдер платформы по автоматизации маркетинга Altcraft объявили о сотрудничестве 1
01.09.2022 «Сбермаркет» запустил самовывоз из сети супермаркетов «Винлаб» 2
03.08.2022 Service Desk для ритейла: что в нем должно быть? 1
29.10.2021 Сеть супермаркетов «Винлаб» внедрит облачные решения SAP Customer Experience 2
25.10.2021 «Винлаб» внедрил цифровую платформу Croc Code для автоматизации ИТ-процессов 3
21.10.2021 Илья Омехин, Croc Code: У нашей компании новый бренд с хорошей историей 2
13.10.2021 Сеть супермаркетов «Винлаб» внедрила SAP Marketing 2
05.08.2021 ЦТР внедрила систему контроля планограмм в сети супермаркетов 1
02.07.2021 MasterCloud оцифровал сеть супермаркетов «Винлаб» облачными решениями 1

SAP SE 5450 7
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 22 5
Optimacros - Оптимакрос 85 5
Thoma Bravo - Anaplan 75 4
9068 3
Крок - Croc 1816 3
Novardis - Новардис Консалтинг 64 3
Lovit - Ловител 11 2
Softline - Софтлайн 3307 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 2
Telegram Group 2612 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 721 2
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 2
T.Hunter 68 2
AutoFAQ - ДипХакЛаб 40 1
MPSTATS - МПСТАТС 9 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 199 1
GetCourse - Геткурс 16 1
Аусферр ИТЦ 44 1
TopSeller - ТопСеллер 3 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 7 1
Jume - Джум 8 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов 15 1
Head Mare - Хакерская группировка 16 1
C.A.S - Cyber Anarchy Squad - Хакерская группировка 3 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 813 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5301 1
МегаФон 10017 1
Amazon Inc - Amazon.com 3150 1
Yandex - Яндекс 8550 1
Microsoft Corporation 25296 1
Lenovo Group 2370 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 1
IBM - International Business Machines Corp 9562 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1164 1
Oracle Corporation 6890 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 658 1
Корус Консалтинг ГК 1354 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1527 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 874 7
Неофарм - Столички 9 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 179 4
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 89 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1512 4
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2725 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1054 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 203 3
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 65 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 70 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 2
X5 Group - Перекрёсток 608 2
ВкусВилл - Избёнка 192 2
Лента - Сеть розничной торговли 2279 2
Газпром нефть 675 2
АльфаСтрахование СГ 358 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 281 2
Лента - Утконос 178 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 2
Московская Пивоваренная Компания - МПК 18 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 2
Фаберлик - Faberlic 99 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 2
Бристоль - сеть магазинов 31 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 2
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 30 2
Увелка 11 1
Максавит - Федеральная аптечная сеть 7 1
Волма 7 1
АЛВИЗ - Архангельский ликёро-водочный завод 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
РЖД - Российские железные дороги 2011 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3471 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3488 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3558 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2191 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 259 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 93 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 7 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7642 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4503 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2647 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1437 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7650 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5286 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3729 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 4
IBP - Integrated Business Planning - Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 65 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1014 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3559 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13376 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 627 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 3
FreePik 1470 3
Microsoft Office 3975 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1178 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 83 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 948 3
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 3
Google Android 14764 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 2
Apple - App Store 3016 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 2
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 2
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 21 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 33 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi OSA 2 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi Promo 2 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi WFM 2 1
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
Terrasoft Creatio Marketing 5 1
Solvo WMS 12 1
СКБ Контур - Контур.Эгида 33 1
Optimacros CPM - Optimacros Corporate Performance Management 6 1
Apple iOS 8296 1
Microsoft Windows 7 1995 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
Microsoft Azure 1468 1
Oracle Java - язык программирования 3340 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 816 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1119 1
Terrasoft Creatio 98 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 1
Huawei AppGallery 325 1
1С:ERP Управление предприятием 727 1
Apple Face ID 238 1
Red Hat OpenShift 135 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 1
Шингарев Евгений 7 7
Михальский Евгений 3 3
Милехина Наталья 3 3
Неретин Тимур 3 3
Почкайлов Михаил 3 3
Яцевич Евгений 7 2
Кинжигалиев Аскар 4 2
Шлеин Елизавета 17 2
Ройтенберг Марк 16 2
Катасонов Сергей 19 2
Макарова Татьяна 5 2
Шилов Максим 26 2
Манасян Карапет 11 1
Ефёров Александр 5 1
Дурнова Алеся 1 1
Крутько Иван 26 1
Толстиков Илья 1 1
Загороднюк Илья 1 1
Топольский Артем 1 1
Ким Юлия 1 1
Семиренко Максим 4 1
Грекова Наталия 1 1
Пейзель Елена 1 1
Граф Андрей 3 1
Попкова Ульяна 1 1
Чесноков Антон 1 1
Линдберг Иван 3 1
Глухов Егор 2 1
Гришко Олег 4 1
Панченко Елена 3 1
Толкачев Максим 2 1
Белецкая Елена 1 1
Белеров Игорь 1 1
Изюмин Роман 1 1
Батраков Денис 1 1
Аксаков Анатолий 160 1
Коптелов Андрей 119 1
Демидов Сергей 128 1
Натрусов Артем 312 1
Петров Михаил 138 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8186 4
Казахстан - Республика 5823 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3404 2
Узбекистан - Республика 1880 2
Сент-Китс и Невис 22 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 1
Европа 24659 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 1
Армения - Республика 2376 1
Беларусь - Белоруссия 6058 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Германия - Федеративная Республика 12950 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1717 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2978 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 841 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2226 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1632 1
Америка Латинская 1887 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1706 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1398 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 606 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1581 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Таджикистан - Республика 917 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 721 1
Кипр - Республика 579 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1248 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1000 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3239 1
Хорватия - Республика 280 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 338 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15204 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6269 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 5
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6948 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2298 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 2
Черкизон - Черкизовский рынок 165 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 238 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5889 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 181 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 2
Азартные игры - Лотерея 218 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11428 2
Ведомости 1273 2
Mash - telegram-канал 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 148 1
INFOLine-Аналитика 69 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 33 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 674 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Retail Week Awards 1 1
