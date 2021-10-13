Сеть супермаркетов «Винлаб» внедрила SAP Marketing

Сеть супермаркетов напитков «Винлаб», входящая в структуру Beluga Group, запустила CRM-систему SAP Marketing. Ключевой целью проекта было повышение качества клиентской базы данных и сокращение времени на создание рекламных кампаний «Винлаб». Партнером по внедрению выступила компания Novardis.

Проект аудита, обновления, реализации основных функциональных требований, а также запуск в продуктивную эксплуатацию SAP Marketing был осуществлен в кратчайшие сроки в формате удаленной работы обеих команд – за 4 месяца.

В результате запуска решения повысилось качество клиентских данных, в том числе за счет дополнительных интеграций с системами SAP Commerce, SAP BW, SAP ERP, были настроены функциональность стандартной отчетности и персонализированные коммуникации с клиентами: реактивирован e-mail-канал, выполнена интеграция с SMS-каналом – первая рассылка в системе была выполнена уже через 1,5 месяца после старта работ. Решение из портфеля SAP позволило сети «Винлаб» более чем в три раза сократить время, необходимое для запуска маркетинговых кампаний за счет автоматизации маркетингового цикла от планирования и настройки до реализации и анализа эффективности кампаний.

Решение также стало ключевым инструментом в работе отдела Trade-маркетинга благодаря повышению качества и прозрачности поступающих в систему данных. Быстрый запуск программного решения позволил начать новый этап в развитии бизнес-процессов отдела Trade-маркетинга и приступить как к реализации новых маркетинговых кампаний в существующих каналах коммуникации, так и к добавлению новых способов взаимодействия с клиентами, например, с помощью мобильных push-уведомлений.

В дальнейшем сеть «Винлаб» планирует продолжить работу над автоматизацией триггерных кампаний, интеграцией с агрегаторами и мобильным приложением.

«Развитие технологической платформы, позволяющей увеличить степень персонализации и работу с целевыми группами клиентов – это первый шаг к построению концепции маркетинга будущего в сети. Для нас, как для одного из лидеров специализированного ритейла, персональный подход является основой для работы с клиентами», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Винлаб» Илья Максимов.

«Мы гордимся, что компания «Винлаб» выбрала Novardis для перезапуска решения SAP Marketing. Богатый опыт внедрения сложных проектов в кратчайшие сроки позволил нам успешно справиться с поставленной задачей в рекордные 4 месяца. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, которая не способствовала возможностям прямого взаимодействия, обеим командам удалось организовать прозрачную и понятную коммуникацию между всеми участниками проекта. Надеемся, что реализованный функционал решения SAP позволит компании «Винлаб» повысить удовлетворенность своих клиентов и увеличить выручку, оптимизируя эффективность маркетинговых мероприятий», — сказал Марк Ройтенберг, управляющий партер Novardis.