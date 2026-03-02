Разделы

SAP Commerce SAP Hybris Commerce Suite SAP Hybris Commerce Cloud SAP Hybris B2C Commerce Accelerator


02.03.2026 «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Еда» — большой аптечный ассортимент с бонусами в сервисе быстрой доставки 1
15.08.2024 Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы 1
09.07.2024 RNT Group и Starfish24 стали партнерами в области автоматизации омниканальных продаж 1
02.04.2024 Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции 2
06.06.2023 Компания Compo Soft вошла в состав группы компаний Globus IT 2
26.10.2022 Globus IT и Compo Soft объявили о партнерстве 1
21.12.2021 Faberlic вышла на рынки США, Европы и СНГ c помощью продуктов SAP CX 2
29.10.2021 Сеть супермаркетов «Винлаб» внедрит облачные решения SAP Customer Experience 1
13.10.2021 Сеть супермаркетов «Винлаб» внедрила SAP Marketing 1
05.07.2021 Сеть «Рив гош» перешла на SAP Commerce Cloud 2
12.02.2021 Критическая проблема в бизнес-платформе SAP получила индекс угрозы 9,9 из 10 возможных 1
23.11.2020 Nokian Tyres совместно с Epam запустила маркетплейс по продаже шин 1
02.11.2020 «Лента» запустила систему Click & collect в 150 гипермаркетах в России 2
18.07.2019 Облачные решения SAP сертифицированы ФСТЭК России 2
19.12.2018 SAP получила сертификаты ФСТЭК на портфолио облачных продуктов 1
15.10.2018 «Утконос» выстроил систему коммуникаций с клиентами при помощи SAP Marketing 2
08.10.2018 Columbus стал партнером SAP и начнет с продвижения SAP Commerce Cloud 4
04.10.2018 «Детский мир» и SAP представили итоги внедрения новой платформы электронной коммерции 2
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 2
21.11.2017 «Мегаполис» развивает онлайн-продажи на основе SAP Hybris Commerce Cloud 2
21.11.2017 SAP размещает облачное портфолио SAP Hybris в российском центре обработки данных 1
03.10.2017 SAP представила пакет SAP Hybris Commerce для индустрии финансовых услуг 2
27.09.2017 SAP SE представила новую версию SAP Hybris Commerce для авиаперевозчиков 2
25.06.2017 Павел Гонтарев, SAP: Сегодня хорошее время, чтобы быть нашим партнером 1
20.06.2017 «Аптечная сеть 36,6» запускает интернет-аптеку на базе технологий SAP 3
13.04.2017 «Техносила» в 2 раза ускорила формирование контента на сайте с SAP Hybris 2
21.12.2016 «Азбука Вкуса» перевела сайт и интернет-магазин на платформу SAP Hybris Commerce 1
29.11.2016 SAP поможет Microsoft управлять 114 тыс. сотрудников 1
10.11.2016 «Северсталь» представила интернет-магазин на платформе SAP Hybris Commerce 2
14.12.2015 «Техносила» внедряет новую e-commerce платформу на основе SAP Hybris 2
10.06.2015 Hybris запустила партнерскую программу для СМБ в рамках платформы hybris Commerce 2
10.02.2015 hybris представила платформу для контекстного маркетинга 1
28.10.2014 «Корус Консалтинг» совместно с hybris software предложит решения для омниканальной торговли 1
15.09.2014 3M внедряет решение hybris Commerce Suite 2
12.12.2013 hybris выпустила B2C Commerce Accelerator для китайского рынка 4
03.12.2013 Red Bull выбрал решение hybris для запуска своего B2B-портала 1
03.12.2013 Masterdata будет выступать в качестве интегратора решений hybris в России и странах СНГ 1
19.09.2013 Южноафриканский интернет-ритейлер kalahari.com выбрал решение hybris 2
20.08.2013 Novardis пополнила линейку решений для электронной коммерции продуктами hybris 2
02.08.2013 SAP купила разработчика технологий для электронной коммерции Hybris 1

SAP SE 5471 35
SAP CIS - САП СНГ 864 13
Novardis - Новардис Консалтинг 64 7
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 51 3
Masterdata - Мастердата 28 3
PimCore 12 3
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 12 3
Magento Inc 37 3
Akeneo 2 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1624 2
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
Элком-Электро 4 1
SAP Services CIS 13 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 36 1
Starfish24 - Старфиш24 1 1
Ростелеком 10455 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 1
Yandex - Яндекс 8664 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
Microsoft Corporation 25361 1
9126 1
Oracle Corporation 6911 1
Информзащита 872 1
Корус Консалтинг ГК 1380 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 432 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 1
NDC Technologies 41 1
X-Com - Икс ком 174 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 476 1
Atlassian 139 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1001 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 341 1
Salesforce - Informatica 135 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 256 1
TeamIdea - Тимидея Групп 24 1
OpenText 215 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 110 1
36,6 - аптечная сеть 93 3
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 46 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 2
Северсталь ПАО - Severstal 570 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 285 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 222 2
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 66 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 10 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
SIX Group - SIX Swiss Exchange - SWX Swiss Exchange - Swiss Stock Exchange - Швейцарская биржа - SIX Interbank Clearing - Swiss Interbank Clearing - Швейцарский межбанковский клиринг 10 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1547 1
Уралэнерго 3 1
Газпром ПАО 1429 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 507 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 183 1
Лента - Сеть розничной торговли 2302 1
Газпром нефть 680 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
Лента - Утконос 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1710 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 41 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 205 1
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 7 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 212 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 119 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Naspers 84 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 118 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 190 1
Восток-Запад - EWS Holding 46 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5095 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13093 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 13
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1229 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7721 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5717 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4988 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5733 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12343 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8193 8
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1159 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26234 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17263 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4333 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4704 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11547 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7385 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8246 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7149 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13364 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 676 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4071 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2200 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4738 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7488 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1421 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7081 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 356 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2736 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 690 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 382 2
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 49 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6053 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1176 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2714 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1079 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 19
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 6
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 5
Oracle Java - язык программирования 3361 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 4
SAP Ariba 301 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1577 3
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - Compo PIM 13 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 154 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 495 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 3
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 47 2
SAP SuccessFactors HCM Suite - SAP SuccessFactors HXM Suite 10 2
SAP PCM - SAP Product Content Management - SAP Hybris PCM - SAP Hybris Product Content Management 2 2
SAP CEC - SAP Customer Engagement & Commerce 6 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5239 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 145 2
Oracle Commerce 16 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 2
SAP NetWeaver 156 1
SAP NetWeaver ABAP 6 1
SAP Fieldglass 8 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
SAP Ariba On-Demand Solutions 3 1
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 1
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel - SAP Cloud for Travel - SAP Travel Solutions 8 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 34 1
SAP Customer Data Cloud (solutions from Gigya) 2 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Omni - криптовалюта 91 1
SAP Brand Impact 3 1
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 11 1
SAP BEx - SAP Business Explorer 2 1
SAP Invoice Matching 1 1
SAP Resume Matching 1 1
Ikon Tyres - Nokian Hakkapeliitta 2 1
Ройтенберг Марк 16 4
Шарак Андрей 66 4
Пронин Алексей 9 3
Метечко Александр 10 3
Петунин Алексей 58 3
Низник Александр 20 2
Наумкин Максим 6 2
Андреев Константин 4 2
Heller Matthias - Гёлер Маттиас 3 2
Капленко Валерий 15 1
Соловьев Максим 4 1
Чирахов Владимир 9 1
Карелин Игорь 1 1
Коган Вячеслав 9 1
Коровин Денис 6 1
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 1
Романов Илья 34 1
Тиняков Сергей 13 1
Ланько Егор 7 1
Хохлов Александр 14 1
Тимченко Илья 15 1
Лебедев Дмитрий 27 1
Шингарев Евгений 7 1
Кезикова Наталья 3 1
Волков Андрей 16 1
Lüdi Ariel - Луди Ариэль 1 1
Пантюхов Андрей 1 1
Горошков Дмитрий 2 1
Соколов Роман 4 1
Максимов Илья 2 1
Шелуханов Максим 1 1
Finn Patrick - Финн Патрик 2 1
Спорыхин Артем 1 1
Ettling Mike - Эттлинг Майк 3 1
Саганелидзе Иван 1 1
Walker Brian - Уолкер Брайан 4 1
Горяйнов Андрей 1 1
Needham Michael - Нидхам Майкл 1 1
Мельникова Анастасия 433 1
Зайцев Михаил 319 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 2
Европа 24708 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Южная Корея - Республика 6891 1
Азия - Азиатский регион 5780 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 1
Канада 5002 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Африка - Африканский регион 3583 1
Ближний Восток 3060 1
Россия - СФО - Новосибирск 4726 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3438 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Турция - Турецкая республика 2511 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2719 1
Америка Латинская 1894 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 1
Сербия - Республика 360 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8219 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8260 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2528 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10555 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4943 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2082 2
Энергетика - Energy - Energetically 5546 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2720 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3281 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4278 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1217 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2340 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1569 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5330 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 244 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 233 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 576 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6282 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3419 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1185 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 555 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2929 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7031 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6990 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6443 1
Harvard Business Review 22 1
BleepingComputer - Издание 428 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 2
Forbes Global 2000 49 1
IDC - International Data Corporation 4950 1
Gartner - Гартнер 3624 1
Forrester Research 830 1
Forrester Consulting 26 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 113 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 533 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
SAP Value Award 6 1
