Сеть «Рив гош» перешла на SAP Commerce Cloud

«Рив гош», федеральная сеть магазинов парфюмерии и косметики, перешла на облачную версию решения для электронной коммерции SAP Commerce Cloud. Перед миграцией в облако информационная on-premise система SAP в «Рив гош» была обновлена. Партнером проекта, который был реализован за шесть месяцев при участии команды SAP Services CIS, выступила компания Novardis.

На платформе SAP Commerce Cloud объединены офлайн- и онлайн-магазины «Рив гош», реализована омниканальная программа лояльности и возможность самовывоза из любого магазина сети. Подключены онлайн-оплаты, возможность записи на мероприятия и услуги в салоны красоты «Рив гош», а также проведена интеграция с маркетплейсами.

После миграции на облачную систему был произведен редизайн страниц интернет-магазина, и обновлено приложение для клиентов, где в личном кабинете покупатель может работать со всеми своими заказами, подписками и списками избранных товаров. Улучшенная функциональность системы «Рив гош» повысила уровень обслуживания и сервис, получаемый клиентами, что в целом увеличило лояльность покупателей к бренду.

«В результате перехода на облачную платформу SAP Commerce Cloud мы получили систему со стандартизированными процессами обновления, увеличив заодно ее производительность в моменты пиковых нагрузок. Кроме того, облачная подписка позволила нам снизить затраты на поддержку собственной инфраструктуры, не думать, где взять персонал для ее обслуживания, позволив сосредоточиться на разработке дополнительного функционала для удобства клиентов и дальнейшем развитии бизнеса компании», – сказал Александр Хохлов, ИТ–директор «Рив гош».

«Для нас новая платформа – это широкие возможности функционального развития интернет-магазина, которое позволит серьёзно обогатить клиентский опыт и создать конкурентоспособный продукт. Благодаря микросервисной архитектуре, крайне актуальной для нашего времени, мы сможем оперативно реагировать на новые тренды в развитии продуктов электронной коммерции», – отметила Наталья Кезикова, директор интернет–магазина «Рив гош».

«Многие компании наконец оценили удобство облаков в пандемию, переводя всех сотрудников на удаленную работу. Облачные сервисы позволяют быстро запускать проекты, не нести расходы на инфраструктуру, вкладывая средства в масштабирование бизнеса. Даже если вы уже пользуетесь on-premise решением, то перейти на облачную инфраструктуру можно быстро и без серьезных доработок и долгосрочных настроек. Пример «Рив гош это хорошо доказал. Уверен, что с развитием облачных систем компания сможет еще больше нарастить объемы бизнеса и укрепить свои лидерские позиции», – сказал Александр Метечко, управляющий директор SAP по работе с клиентами и быстроразвивающимися компаниями.

«На сегодняшний день решение SAP Commerce Cloud – отличный способ вывести e-commerce компании на новый уровень. Функции программного обеспечения облачного решения из портфеля SAP позволили компании «Рив гош» реализовать масштабный интернет-магазин с привлекательными возможностями для покупателей, включая программы лояльностей. Проект был закончен за шесть месяцев благодаря слаженной работе совместной проектной команды и является еще одной ступенью успешного сотрудничества компаний «Рив гош» и Novardis», – отметил Александр Низник, генеральный директор Novardis.