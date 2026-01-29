Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189758
ИКТ 14646
Организации 11361
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3547
Системы 26562
Персоны 82358
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Морозов Михаил


СОБЫТИЯ


29.01.2026 В России придумали дешевый синтез нового материала для суперконденсаторов. Аккумуляторы смогут работать на Крайнем Севере 1
11.01.2024 Пилотный проект резидента «Сколково» повысил удобство перемещения сотрудников и посетителей в офисе «Тинькофф» 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 1
08.07.2020 «Утконос онлайн» запустил виртуального собеседника 1
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
06.03.2020 «Связной» и «Утконос онлайн» установят мобильное приложение в рознице 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
15.10.2018 «Утконос» выстроил систему коммуникаций с клиентами при помощи SAP Marketing 1
18.04.2018 Конференция CNews «Мобильность в бизнесе 2018» 1
15.02.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» представили итоги интернет-продаж БТиЭ в 2017 году 1
13.11.2017 «М.Видео» достигла рекордного роста онлайн-продаж за счет развития сайта с EPAM 1
31.05.2016 «Связной»: Покупатели стали ждать скидок даже на самые доступные товары 1
08.02.2016 «Связной» запустил собственное мобильное приложение 1
27.01.2016 «Связной»: на динамику продаж «Киберпонедельника» в 2016 г. повлиял рост курсов валют 1
26.06.2014 Как телекоммуникации выиграли Олимпиаду-2014 1
29.06.2009 В НТК прошло годовое общее собрание акционеров 1
10.09.2008 «Яндекс» поменял раскладки 1
27.06.2008 Государство нашло кабельным сетям правильных владельцев 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Морозов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12713 3
Brother - Brother Industries - Бразер 205 3
Beorg - Биорг 125 2
НТК - Национальные телекоммуникации 66 2
Samsung Electronics 10685 2
Ростелеком 10388 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5307 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 1
Google LLC 12318 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Masterdata - Мастердата 28 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 184 1
NICE Systems 65 1
Мостелеком 75 1
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 14 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 56 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 833 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Ovision - Овижн 50 1
Яндекс - СМИлинк 15 1
Ростелеком - Связьинвест - Мостелесеть 7 1
Индорс Навигейшн 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3147 1
МегаФон 10044 1
SAP SE 5454 1
Dell EMC 5102 1
X Corp - Twitter 2913 1
Yandex - Яндекс 8557 1
Microsoft Corporation 25311 1
Xiaomi 2017 1
LG Electronics 3683 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 1
InfoWatch - Инфовотч 1099 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2559 1
Acer Group - Acer Inc 2669 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 244 1
Связной ГК 1384 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2733 3
Лента - Утконос 178 3
ГПБ - Газпромбанк 1184 2
Сургутнефтегаз - СНГ 280 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 2
Citi - Citibank - Ситибанк 320 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Uber 340 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 110 1
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Сбер - Сбербанк Капитал 9 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 65 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Балтийская медиа группа (БМГ) 1 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 111 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 26 1
Ahmad Tea - Фабрика Ахмад Ти 2 1
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 1
Рапид Био 102 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 12 1
Сочи Парк 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1036 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8279 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3019 1
Газпром ПАО 1424 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1144 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1392 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Лента - Сеть розничной торговли 2285 1
Фармстандарт АО 45 1
Евросеть 1417 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12991 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3271 2
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Администрация Краснодарского края 63 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3405 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3565 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2196 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 5
Аксессуары 4134 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13037 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18538 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 3
Умные платформы 1873 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5767 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14380 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6183 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4850 2
Google Android 14779 4
Apple iOS 8305 4
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Microsoft Windows 16408 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5897 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 49 1
Яндекс.Пробки 66 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 10 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 1
Лента - Утконос - Утконос онлайн - U: Онлайн 5 1
Brother Secure Print+ 1 1
LG Nexus - серия смартфонов 30 1
Яндекс.Бар 28 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 211 1
Совкомбанк - ЧатБанк - Сова Корпоративный чат-бот 6 1
БИТ - РИСППР - Интеллектуальная Система Поддержки Принятия Решений Регионального уровня 1 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Space 1 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - ЕАВИИАС МСЭ ФГИС - Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы 2 1
Индорс Навигейшн - Indoors Navigation Platform - INP 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7397 1
Apple iPad 3943 1
Linux OS 10989 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3448 1
Rakuten Viber 654 1
Apple - App Store 3018 1
Microsoft Azure 1469 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 276 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 856 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Концерев Михаил 3 2
Логиновская Людмила 2 2
Засыпкин Андрей 2 2
Румянцев Владимир 4 2
Лагода Георгий 60 2
Гуцериев Михаил 112 2
Калугин Сергей 168 2
Веригин Илья 36 1
Бухтияров Андрей 18 1
Следков Максим 11 1
Яковицкий Алексей 22 1
Тен Антон 45 1
Колесняк Сергей 6 1
Лебедев Алексей 25 1
Малахов Александр 20 1
Бахаев Алексей 13 1
Ручкин Алексей 2 1
Яндулов Максим 3 1
Сакиб Максим 2 1
Лесин Михаил 28 1
Козак Николай 190 1
Гречушкин Владимир 5 1
Храмова Ольга 3 1
Природова Ольга 3 1
Степанова Ольга 6 1
Алесина Ольга 1 1
Ковальчук Юрий 36 1
Шевяхов Евгений 7 1
Вербов Евгений 1 1
Усенко Евгений 7 1
Москалев Сергей 4 1
Гнеушев Сергей 6 1
Керимов Сулейман 26 1
Власов Иван 39 1
Адамский Илья 3 1
Карелин Игорь 1 1
Скурятина Елена 20 1
Пронин Вячеслав 2 1
Большаков Василий 11 1
Маханько Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158015 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 5
Европа 24669 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 2
Великобритания - Лондон 2410 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1683 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Имеретинская низменность 20 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53544 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3248 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Япония 13562 1
Беларусь - Белоруссия 6066 1
Швеция - Королевство 3718 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3302 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1832 1
Франция - Французская Республика 7991 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3409 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1219 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 957 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 1
Украина 7805 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2230 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2104 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1707 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 1
Россия - УФО - Челябинская область 1410 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1249 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 151 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 214 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 2
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 53 2
Английский язык 6883 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 49 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15223 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 206 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Опцион 103 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 50 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Аренда 2581 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Известия ИД 715 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
Рен ТВ - телеканал 79 1
Рустелеком ТК 304 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2141 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415721, в очереди разбора - 727555.
Создано именных указателей - 189758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще