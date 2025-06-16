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Индорс Навигейшн
УПОМИНАНИЯ
Индорс Навигейшн и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 3
|Индорс Навигейшн - Indoors Navigation Platform - INP 5 2
|ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 1
|Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Space 1 1
|Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
|Самотаев Алексей 4 3
|Каленчук Алексей 16 2
|Пугачев Иван 2 1
|Морозов Михаил 17 1
|Фетисов Александр 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149889 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 1
|Россия - ДФО - Якутия - Якутск 488 1
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