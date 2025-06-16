Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177067
ИКТ 13779
Организации 10724
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3467
Системы 25799
Персоны 75887
География 2875
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2651
Мероприятия 856

Индорс Навигейшн

Индорс Навигейшн

УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Резидент «Сколково» обеспечил цифровую навигацию в Якутском республиканском онкологическом диспансере 2
06.03.2024 Резидент «Сколково» повысил качество обслуживания пассажиров российских вокзалов 1
11.01.2024 Пилотный проект резидента «Сколково» повысил удобство перемещения сотрудников и посетителей в офисе «Тинькофф» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Индорс Навигейшн и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
F2 innovations - Ф2 инновации 13 1
Центр развития цифровых технологий 15 1
Ovision - Овижн 46 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Beorg - Биорг 118 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 3
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 104 1
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
Рапид Био 102 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 1
Водный стадион Технопарк 15 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1838 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1806 3
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 239 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14058 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11620 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9456 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1422 2
Оповещение и уведомление - Notification 4935 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12394 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 140 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 416 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 1
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 84 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3577 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12625 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 393 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4689 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3008 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1425 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11932 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 377 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5778 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7447 1
Индорс Навигейшн - Indoors Navigation Platform - INP 5 2
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Space 1 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
Самотаев Алексей 4 3
Каленчук Алексей 16 2
Пугачев Иван 2 1
Морозов Михаил 17 1
Фетисов Александр 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 488 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2700 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10233 1
POI - points of interest 169 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4533 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2211 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9137 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5268 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще