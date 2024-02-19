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ВБЦ TenChat ТЕНЧАТ социальная сеть

ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть

TenChat социальная сеть, объединяющая предпринимателей, сотрудников, фрилансеров на одной платформе. Приложение подстраивается под интересы каждого и одинаково подходит как для развлечения, так и для рабочих задач. Лента соцсети отличается “умным” алгоритмом, который блокирует некачественный контент. А суперапп-архитектура TenChat включает в себя десятки мини-сервисов — от проверки контрагентов до поиска госзакупок.


19.02.2024 Вышло крупное обновление TenChat — теперь в соцсети можно привлечь инвестиции и создавать публичные «Альянсы»

Разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили новую версию приложения. В маркестпейсе добавился раздел «Инвестиции», в котором пользователи могут публиковать объявления со своими стартапами и бизнес-проектами для привлече
17.11.2023 Состоялся релиз «Маркетспейса» от деловой соцсети TenChat — теперь каждый может заработать на своих контактах

Разработчики российской деловой социальной сети TenChat запустили «Маркетспейс» — новый деловой хаб, который меняет классические подходы к HR Tech. Теперь компании не платят за базу резюме, а пользователи могут не только откликнуться на пред
23.10.2023 Алгоритм «Афина» получил обновление в соцсети TenChat — теперь записи получают бесплатное продвижение

Разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили обновление алгоритма «Афина». Благодаря ему популярные публикации пользователей будут получать бесплатное продвижение. Об этом CNews сообщили представители TenChat. Изн
16.10.2023 Российская деловая соцсеть TenChat планирует создать веб-версию сайта для слабовидящих

Российская деловая социальная сеть TenChat подписала Национальный инклюзивный договор в рамках проекта «Открыто для всех. Сообщество инклюзивного бизнеса». Об этом CNews сообщили представители TenChat. Проект направлен на
05.10.2023 В веб-версии деловой соцсети TenChat теперь можно заполнить вкладку «Карьера», а публикации стали учитывать внешние просмотры в общем охвате

Разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили обновление. Теперь пользователи могут полностью заполнить и отредактировать профиль и раздел «Карьера» на любом устройстве через браузер. Ранее это можно было сделать только ч
08.09.2023 ВБЦ запустил собственную тендерную CRM-систему с нейросетью от TenChat — она подбирает тендеры под деятельность компании

которая автоматизирует и систематизирует работу с закупками. Одна из ее ключевых возможностей — поиск тендеров под деятельность компании с помощью искусственного интеллекта от деловой социальной сети TenChat. Специалистам по закупкам достаточно указать, чем занимается фирма, а нейросеть покажет все подходящие торги. В базе собраны закупки из более 1 тыс. источников, в том числе закупки из Б
25.08.2023 В российской деловой соцсети TenChat теперь можно делать отложенные публикации

Сервис отложенного постинга и генерации контента SMMplanner и российская деловая социальная сеть TenChat объявили о партнерстве. Отложенный постинг в TenChat доступен эксклюзивно в SMMplanner. Благодаря этому впервые можно делать отложенные публикации в российскую деловую соцсеть на
21.08.2023 В деловой соцсети TenChat добавили возможность получения рекомендаций от работодателей

Разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили новую версию приложения. Во вкладке «Карьера» добавился раздел «Рекомендации», в котором пользователи могут публиковать отзывы от работодателей, заказчиков или коллег. Новая ф
17.07.2023 Деловая соцсеть TenChat обновила мобильное приложение

Российская деловая соцсеть TenChat выпустила новую мобильную версию приложения. Значительно улучшились параметры поиска нужных контактов, а в мессенджере добавилась возможность закреплять сообщения и ставить на них реакц
03.07.2023 Деловая соцсеть TenChat добавила «Бизнес.Тиндер» и раздел «Карьера» в веб-версию сайта

Российская деловая соцсеть TenChat анонсировал большое обновление веб-версии. Теперь для личных профилей пользователей доступна вкладка «Карьера», где можно подробно по типу резюме описать свой опыт работы. Слева в меню

26.05.2023 TenChat запустил инструмент для привлечения целевых клиентов — «Ловец лидов»

Деловая социальная сеть TenChat запустила инструмент для привлечения целевых клиентов. Теперь в веб-версии профилей пользователей, предлагающих свои услуги, появилось специальное диалоговое окно для обращения. А в мес
21.03.2023 TenChat запустил новую версию приложения с обновленным профилем и видеорезюме

Социальная сеть TenChat запустила новую версию приложения для iOS и Android. В профиле появилась вкладка «Карьера» с возможностью добавить видеорезюме, а также каждый пользователь теперь может выбирать формат

17.01.2023 TenChat запустил новую версию приложения с возможностью публиковать видео

Социальная сеть TenChat была восстановлена после удаления из App Store и выпустила обновление для iOS и Andro
10.01.2023 Apple запретила устанавливать на iPhone российскую соцсеть, созданную на замену LinkedIn

далила из своего каталога приложений App Store фирменную утилиту российской деловой социальной сети TenChat. Об этом CNews сообщили разработчики сервиса. TenChat – это полноценный отечес
18.11.2022 TenChat запустила веб-версию с текстовым редактором и алгоритмом оценки UGC

TenChat, деловая социальная сеть, запустила веб-версию с авторизацией и возможностью публиковать записи. Помимо этого, доработана ключевая функциональность веб-версии TenChat — привлечение поискового трафика на публикации и профили пользователей. Запущен первый в мире алгоритм оценки UGC, основанный на принципах работы поисковых систем. В авторизированной ве
27.09.2022 TenChat запустил проект для разъяснения вопросов о мобилизации

Социальная сеть TenChat при поддержке сервиса журналистских запросов Pressfeed запустила проект, который разъясняет новости о мобилизации, а также привлекает экспертов для ответа на волнующие аудиторию вопросы
27.09.2022 TenChat запустила новую версию приложения с групповыми чатами

Социальная сеть TenChat выпустила обновление для iOS, для Android оно появится в ближайшие дни. Ключевая функция новой версии приложения — возможность создания приватных групповых чатов с неограниченным числом
24.08.2022 TenChat запустил новую версию приложения с хештегами

Социальная сеть TenChat выпустила обновление для iOS, для Android оно появится в ближайшие дни. Ключевая функция новой версии приложения — хештеги для публикаций. Об этом CNews сообщили представители TenCha
09.06.2022 «Мегафон» обнулил мобильный трафик в TenChat

«Мегафон» обнулил мобильный интернет-трафик для всех своих абонентов в TenChat – российской деловой социальной сети. Благодаря приложению клиенты «Мегафона» смогут общаться и находить новые бизнес-контакты, не думая о состоянии счета. С 9 июня «Мегафон» отменил та
21.12.2021 Резидент «Сколково» запустил первую российскую деловую соцсеть

Компания «ВБЦ Лаб», резидент Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), запустила первую российскую социальную сеть для работы и бизнеса TenChat. Приложение спроектировано как SuperApp и призвано объединить три ключевые бизнес-аудитории в рамках одной платформы: предпринимателей, сотрудников компаний и фрилансеров. Об этом CNews

Публикаций - 55, упоминаний - 58

ВБЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2052 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 12
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 12
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 12
Beorg - Биорг 112 12
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 12
Яблочков Зарядные станции 44 12
F2 innovations - Ф2 инновации 13 12
Ovision - Овижн 46 12
Stereotech - Стереотек 47 12
МегаФон 9008 7
8295 7
Ростелеком 9784 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 6
Picvario - Пикварио 15 6
Сбер - СберАналитика 30 6
Diasoft - Диасофт 889 6
AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 199 6
R-Vision - Р-Вижн 159 6
Сбер - СберБизнес Софт 57 6
Yandex - Яндекс 7473 5
Северсталь Инфоком 66 5
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 39 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 5
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 5
Газинформсервис - ГИС 285 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Ланит Интеграция 190 5
Polymedia - Полимедиа 138 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 57 5
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 5
ФинГрад - FinGrad 33 5
Hoff Tech - Хофф Тех 41 5
Аусферр ИТЦ 28 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 12
Whoosh - ВУШ Холдинг 96 12
Рапид Био 101 12
Лента - Сеть розничной торговли 2098 11
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 10
Альфа-Банк 1782 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 6
Кофемания 54 6
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 73 6
Savina Legal - Савина Лигал 15 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 203 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2410 5
Альфа-Капитал УК 103 5
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 5
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 26 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 5
РЖД - Российские железные дороги 1917 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 459 5
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 5
ВТБ - Почта Банк 467 5
ФосАгро 126 5
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3363 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 6
Федеральное казначейство России 1787 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2731 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2910 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4560 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 449 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3300 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 728 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10613 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 19
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Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 222 5
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3252 11
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ВБЦ - TenHunter 9 8
Google Android 14100 7
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WhatsApp Messenger 1094 6
Apple iOS 7863 6
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 59 6
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 6
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 6
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 6
БИС - ITQuick - Jumse 39 6
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 5
НКТ - Р7-графика 31 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 5
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Протек - Здравсити 26 5
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Apple - App Store 2906 3
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VK - Mail.Ru Почта 351 3
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 731 2
Google Play - Google Store - Android Market 3313 2
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 2
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Аникин Дмитрий 45 6
Козицкий Денис 6 6
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Мезенцев Александр 16 5
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Казьмин Никита 8 5
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Смирнов Вячеслав 42 5
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Сысуев Андрей 14 5
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Аксенов Олег 44 5
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