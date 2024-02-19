ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть

Вышло крупное обновление TenChat — теперь в соцсети можно привлечь инвестиции и создавать публичные «Альянсы» Разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили новую версию приложения. В маркестпейсе добавился раздел «Инвестиции», в котором пользователи могут публиковать объявления со своими стартапами и бизнес-проектами для привлече

Состоялся релиз «Маркетспейса» от деловой соцсети TenChat — теперь каждый может заработать на своих контактах Разработчики российской деловой социальной сети TenChat запустили «Маркетспейс» — новый деловой хаб, который меняет классические подходы к HR Tech. Теперь компании не платят за базу резюме, а пользователи могут не только откликнуться на пред

Алгоритм «Афина» получил обновление в соцсети TenChat — теперь записи получают бесплатное продвижение Разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили обновление алгоритма «Афина». Благодаря ему популярные публикации пользователей будут получать бесплатное продвижение. Об этом CNews сообщили представители TenChat. Изн

Российская деловая соцсеть TenChat планирует создать веб-версию сайта для слабовидящих Российская деловая социальная сеть TenChat подписала Национальный инклюзивный договор в рамках проекта «Открыто для всех. Сообщество инклюзивного бизнеса». Об этом CNews сообщили представители TenChat. Проект направлен на

В веб-версии деловой соцсети TenChat теперь можно заполнить вкладку «Карьера», а публикации стали учитывать внешние просмотры в общем охвате Разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили обновление. Теперь пользователи могут полностью заполнить и отредактировать профиль и раздел «Карьера» на любом устройстве через браузер. Ранее это можно было сделать только ч

ВБЦ запустил собственную тендерную CRM-систему с нейросетью от TenChat — она подбирает тендеры под деятельность компании которая автоматизирует и систематизирует работу с закупками. Одна из ее ключевых возможностей — поиск тендеров под деятельность компании с помощью искусственного интеллекта от деловой социальной сети TenChat. Специалистам по закупкам достаточно указать, чем занимается фирма, а нейросеть покажет все подходящие торги. В базе собраны закупки из более 1 тыс. источников, в том числе закупки из Б

В российской деловой соцсети TenChat теперь можно делать отложенные публикации Сервис отложенного постинга и генерации контента SMMplanner и российская деловая социальная сеть TenChat объявили о партнерстве. Отложенный постинг в TenChat доступен эксклюзивно в SMMplanner. Благодаря этому впервые можно делать отложенные публикации в российскую деловую соцсеть на

В деловой соцсети TenChat добавили возможность получения рекомендаций от работодателей Разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили новую версию приложения. Во вкладке «Карьера» добавился раздел «Рекомендации», в котором пользователи могут публиковать отзывы от работодателей, заказчиков или коллег. Новая ф

Деловая соцсеть TenChat обновила мобильное приложение Российская деловая соцсеть TenChat выпустила новую мобильную версию приложения. Значительно улучшились параметры поиска нужных контактов, а в мессенджере добавилась возможность закреплять сообщения и ставить на них реакц

Деловая соцсеть TenChat добавила «Бизнес.Тиндер» и раздел «Карьера» в веб-версию сайта Российская деловая соцсеть TenChat анонсировал большое обновление веб-версии. Теперь для личных профилей пользователей доступна вкладка «Карьера», где можно подробно по типу резюме описать свой опыт работы. Слева в меню

TenChat запустил инструмент для привлечения целевых клиентов — «Ловец лидов» Деловая социальная сеть TenChat запустила инструмент для привлечения целевых клиентов. Теперь в веб-версии профилей пользователей, предлагающих свои услуги, появилось специальное диалоговое окно для обращения. А в мес

TenChat запустил новую версию приложения с обновленным профилем и видеорезюме Социальная сеть TenChat запустила новую версию приложения для iOS и Android. В профиле появилась вкладка «Карьера» с возможностью добавить видеорезюме, а также каждый пользователь теперь может выбирать формат

TenChat запустил новую версию приложения с возможностью публиковать видео Социальная сеть TenChat была восстановлена после удаления из App Store и выпустила обновление для iOS и Andro

Apple запретила устанавливать на iPhone российскую соцсеть, созданную на замену LinkedIn далила из своего каталога приложений App Store фирменную утилиту российской деловой социальной сети TenChat. Об этом CNews сообщили разработчики сервиса. TenChat – это полноценный отечес

TenChat запустила веб-версию с текстовым редактором и алгоритмом оценки UGC TenChat, деловая социальная сеть, запустила веб-версию с авторизацией и возможностью публиковать записи. Помимо этого, доработана ключевая функциональность веб-версии TenChat — привлечение поискового трафика на публикации и профили пользователей. Запущен первый в мире алгоритм оценки UGC, основанный на принципах работы поисковых систем. В авторизированной ве

TenChat запустил проект для разъяснения вопросов о мобилизации Социальная сеть TenChat при поддержке сервиса журналистских запросов Pressfeed запустила проект, который разъясняет новости о мобилизации, а также привлекает экспертов для ответа на волнующие аудиторию вопросы

TenChat запустила новую версию приложения с групповыми чатами Социальная сеть TenChat выпустила обновление для iOS, для Android оно появится в ближайшие дни. Ключевая функция новой версии приложения — возможность создания приватных групповых чатов с неограниченным числом

TenChat запустил новую версию приложения с хештегами Социальная сеть TenChat выпустила обновление для iOS, для Android оно появится в ближайшие дни. Ключевая функция новой версии приложения — хештеги для публикаций. Об этом CNews сообщили представители TenCha

«Мегафон» обнулил мобильный трафик в TenChat «Мегафон» обнулил мобильный интернет-трафик для всех своих абонентов в TenChat – российской деловой социальной сети. Благодаря приложению клиенты «Мегафона» смогут общаться и находить новые бизнес-контакты, не думая о состоянии счета. С 9 июня «Мегафон» отменил та