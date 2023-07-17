Деловая соцсеть TenChat обновила мобильное приложение

Российская деловая соцсеть TenChat выпустила новую мобильную версию приложения. Значительно улучшились параметры поиска нужных контактов, а в мессенджере добавилась возможность закреплять сообщения и ставить на них реакции.

Полностью обновился расширенный поиск по людям, появились параметры по цели знакомства, полу, возрасту, статусу занятости, учебному заведению или специальности, а также по наличию видеорезюме в профиле. Найти нужных людей теперь можно и по ключевым словам из описания биографии пользователя. Достаточно ввести в строку поиска должность или место работы, чтобы увидеть всех профессионалов, у которых искомый запрос есть в графе «о себе». Это поможет пользователям и экспертам более точно подбирать релевантные деловые контакты, а HR-специалистам искать потенциальных кандидатов по компетенциям, которые могут на первый взгляд быть неочевидными для соискателя, но важными для работодателя.