Ученые из MIT объяснили, почему 95% компаний не получают от ИИ никакой пользы

Массачусетский технологический институт выпустил большую аналитическую статью «Великая коррекция хайпа искусственного интеллекта 2025 г.». По данным исследования, 95% компаний, попробовавших внедрить искусственный интеллект, не получили от него никакой ценности — проекты застревают на стадии пилота и не масштабируются.

Исследование рынка

Исследование Массачусетского технологического института показало, что 95% в 2025 г. компаний, сделавших ставку на искусственный интеллект (ИИ), не получили от него отдачи.

Массачусетский технологический институт — это один из ведущих мировых частных университетов и исследовательских центров в США, известный своими новаторскими программами в науке, технике, инженерии и других областях, таких как архитектура, экономика, философия. Институт славится высочайшим уровнем научных исследований, сотрудничает с Гарвардом, имеет собственный атомный реактор и является кузницей многих Нобелевских лауреатов и изобретателей.

Согласно исследованию, охватившему 300 компаний, 95% организаций не видят никакой финансовой отдачи от вложений в ИИ. Только 5% пилотных проектов по интеграции ИИ приносят миллионные доходы, в то время как большинство не оказывает измеримого влияния на прибыль.

Основная проблема заключается в том, что распространенные ИИ-инструменты, такие как ChatGPT и Copilot, преимущественно способствуют только повышению индивидуальной производительности сотрудников. Причина состоит в отсутствии глубокой интеграции этих решений в повседневные бизнес-процессы и недостаточной адаптации под конкретные рабочие процедуры компаний. По данным исследований, более 80% компаний уже проводили изучение или тестирование этих технологий, а почти 40% сообщили о их внедрении в практику. Однако применение таких инструментов не приводит к росту общей выручки организаций.

Основная причина неудач — неспособность ИИ-систем обучаться и мыслить подобно человеку. В отчете говорится, что большинство систем генеративного ИИ не запоминают обратную связь, не адаптируются к контексту и не улучшаются со временем. Их рабочие процессы слишком хрупкие и не согласованы с повседневными операциями, что и мешает получать прибыль от их использования. Вместо радикальной трансформации бизнес-процессов современные ИИ-инструменты преимущественно обеспечивают лишь незначительное улучшение выполнения отдельных задач. Организации инвестируют значительные средства в такие технологии, однако они не приводят к прямому росту финансовых показателей. Подобная ситуация ставит под сомнение эффективность стратегий многих компаний по внедрению ИИ-технологий.

До 2028 г. массовых увольнений из-за внедрения генеративного ИИ не предвидится. В отчете делается вывод, что организационное влияние будет проявляться через оптимизацию внешних затрат, а не через внутреннюю реструктуризацию.

Сокращение в технологическом секторе

По данным из исследования американской аналитической компании Lightcast, ИИ-технологии в 2025 г. оказывают двойственное влияние на рынок труда. С одной стороны, он приводит к массовым увольнениям в технологическом секторе. С другой — значительно повышает зарплаты для специалистов с навыками ИИ в нетехнических отраслях.

В ИТ-индустрии ИИ берет на себя все больше задач в области программирования, поддержки и администрирования. Это приводит к сокращению персонала — по некоторым оценкам, из-за ИИ было уволено до 80 тыс. Сотрудников, о чем информировал CNews. Одна только Microsoft сокращает 15 тыс. рабочих мест, инвестируя при этом $80 млрд в новые ИИ-проекты.

Однако за пределами Кремниевой долины картина иная. Спрос на навыки ИИ в таких сферах, как маркетинг, человеческие ресурсы, финансы и образование, резко растет. Согласно исследованию, вакансии в нетехнических областях, требующие знаний ИИ, предлагают зарплату в среднем на 28% выше. Это составляет прибавку почти в $18 тыс. в год.

Согласно данным Lightcast, наибольший рост спроса наблюдается на умение работать с генеративным ИИ. Количество таких вакансий вне ИТ-сектора выросло на 800% с 2022 г. Самые востребованные навыки — владение ChatGPT, DALL-E и промпт-инжиниринг. При этом работодатели ценят не только технические знания, но и «человеческие» навыки: коммуникацию, лидерство и решение проблем. Таким образом, ИИ перераспределяет возможности на рынке труда. Работники в технологической сфере сталкиваются с риском увольнения, если не смогут быстро адаптироваться. В то же время специалисты в других отраслях могут значительно увеличить свой доход, освоив даже базовые инструменты ИИ. Конкурентное преимущество получают те, кто сочетает грамотность в ИИ-технологиях с креативностью и деловой хваткой.