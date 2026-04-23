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Swedish Academy Nobel Prize Нобелевская премия

Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия

СОБЫТИЯ


23.04.2026 Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства

нему открыт, подчеркнул профессор экономики Массачусетского технологического института и обладатель Нобелевской премии по экономике 2024 г. Дарон Аджемоглу (Daron Acemoglu). Профессор добавил,

10.07.2024 На «ЭларСкан» оцифруют документы и фотографии первого русского Нобелевского лауреата академика Павлова

и его семьи. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». Академик Иван Петрович Павлов — физиолог, классик естествознания, почетный доктор Кембриджского университета и первый русский лауреат Нобелевской премии (1904 г.). С его именем связаны выдающиеся открытия в области физиологии кровообращения, пищеварения и высшей нервной деятельности. В коллекции музея входят мемориальные пред
05.10.2022 Профессор НИЯУ МИФИ разъяснил ценность достижений нобелевских лауреатов по физике

риментальную реализацию процесса квантовой телепортации, сообщили CNews представители университета. Нобелевскую премию по физике в 2022 г.получили исследователи Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон

04.10.2017 Нобелевская премия за криоэлектронную микроскопию

ющее значение для понимания химии жизни и для развития фармацевтических препаратов.  В пресс-релизе нобелевского комитета сообщается, что предложенный лауреатами премии метод создал новую эру в
05.10.2016 Нобелевская премия по химии 2016 г. присуждена за проектирование молекулярных машин

позволило спроектировать молекулярный лифт, искусственные мышцы и микроскопические моторы. Лауреаты Нобелевской премии по химии 2016 г. изменили состояние молекулярных систем из сбалансированно
04.10.2016 Нобелевская премия по физике присуждена трем ученым за топологические исследования

ц из Брауновского университета (США) и Дункан Халдан из Принстонского университета (США) – получили Нобелевскую премию по физике 2016 г. Ученые применили математические методы для изучения свой
03.10.2016 Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил Ёсинори Осуми

Японский ученый Ёсинори Осуми назван обладателем Нобелевской премии по физиологии и медицине 2016 г. за открытие механизмов процесса аутофагии. Изучение этого явления очень важно для медицины, так как мутации в генах аутофагии, по словам учен
27.01.2015 В почтовое обращение выходит конверт с оригинальной маркой, посвященный Б.Л. Пастернаку, писателю, поэту, лауреату Нобелевской премии

оригинальной маркой «125 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака (1890–1960), писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии». Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — писатель, один из крупнейших по
16.12.2013 Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука

и почему, по их мнению, так важны открытия, удостоенные Нобелевской премии-2013. ФИЗИКА В 2013 году Нобелевскую премию по физике получили ученые Франсуа Энглер и Питер Хиггс, которые разработал
09.10.2013 Вручена Нобелевская премия по химии

зработанных Карпласом, Левитом и Варшелом. За разработку принципов моделирования химических реакций Нобелевскую премию вручили: ученым Мартину Карпласу, Майклу Левиту и Арье Варшелу (слева напр
08.10.2013 Вручена Нобелевская премия по физике

были подтверждены открытием так называемой частицы Хиггса в лаборатории CERN в Швейцарии. Лауреаты Нобелевской премии по физике Франсуа Энглер (слева) и Питер Хиггс (справа) Нынешнее награжден
10.10.2012 Нобелевка 2012: как работают "ворота" в клетку?

Шведская Королевская Академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии 2012 года Роберту Лефковицу и Брайану Кобилке за новаторские откр
09.10.2012 Нобелевка 2012: как управлять частицами в квантовом мире?

Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук присудил Нобелевскую премию по физике за 2012 французскому физику, уроженцу Касабланки, профессору из

08.10.2012 Нобелевка 2012: как зрелые клетки превратить в стволовые?

Нобелевская Ассамблея Каролинского института решила присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2012 года Джону Б.Гердону и Синья Яманака за откр
02.08.2012 Юрий Мильнер учредил премию для физиков в три раза больше Нобелевской

для "величайших умов, работающих в сфере фундаментальной физики", и будет кардинально отличаться от Нобелевской. Каждый лауреат будет получать полную сумму премии, а не делить ее с соавторами,

05.10.2011 Нобелевская премия за невозможные квазикристаллы

Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии Даниэлю Шехтману из Израильского технологического института Техни
04.10.2011 Нобелевская премия за расширяющуюся вселенную
03.10.2011 Нобелевская премия за разбуженный иммунитет

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Брюс А. Бетлер Жюль А. Хоффманн и Ральф М.

19.11.2010 К Нобелевскому комитету появились претензии

Редкий год обходится без того, чтобы Нобелевский комитет не уличили в ошибке. Суть каждого такого обвинения всегда одна – "премию

07.10.2010 Нобелевка по химии: как соединить атомы углерода без нагрева

ек были награждены Нобелевской премией за свои исследования, проведенные в 1970-х годах. Лауреатами Нобелевской премии по химии стали японские ученые Эй-Ити Негиси (Ei-ichi Negishi) и Акира Суд
03.02.2010 Интернет номинировали на Нобелевскую премию мира

оощряет диалог, обсуждения и достижение консенсуса через коммуникации». Всемирную Сеть на соискание Нобелевской премии мира выдвинуло итальянское издание популярного журнала Wired, отметив, что
10.12.2009 Сегодня состоится торжественная церемония вручения Нобелевских премий

екабря 2009 года в Осло и Стокгольме состоится торжественная церемония вручения Нобелевских премий. Нобелевская премия - одна из наиболее престижных международных наград, присуждаемая за выдающ
27.11.2009 Государство отобрало у лауреата Нобелевскую премию

Иранские власти конфисковали медаль Нобелевской премии мира у правозащитницы Ширин Эбади. Это первый подобный инцидент за всю ист
15.10.2009 Альтернативную Нобелевскую премию получил сотрудник Greenpeace Африки

ойный образ жизни" (The Right Livelihood award) за свою многолетнюю работу по сохранению лесов Демократической республики Конго. Премия "За достойный образ жизни", известная также как "Альтернативная Нобелевская премия", была учреждена в Швеции три десятилетия назад для награждения людей, имеющих выдающиеся заслуги в области борьбы с загрязнением воздуха, воды и почвы, угрозой ядерной войны
09.10.2009 Нобелевскую премию по литературе получила немецкая писательница

ции и сириец Али Ахмад Саид, известный под псевдонимом Адонис. Более того, эксперты утверждали, что Нобелевский комитет не отдаст премию второй год подряд представителю Европы. В прошлом году п
09.10.2009 Нобелевскую премию мира получил Б.Обама

Нобелевскую премию мира получил президент США Барак Обама, говорится в сообщении норвежского Нобелевского комитета, пишет РБК. Премия была присуждена 44-ому президенту США за "чрезвычайн
07.10.2009 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2009 г.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2009г. стали британский ученый Венкатраман Рамакришнан (Venkat
06.10.2009 Объявлены нобелевские лауреаты по физике

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2009г. стали китайско-британский ученый Чарльз Као (Charles K
06.10.2009 Нобелевскую премию дали за оптоволокно и CCD-матрицы

всех сканерах и видеокамерах, говорит эксперт Zoom.CNews. Среди наиболее вероятных претендентов на Нобелевскую премию по физике 2009 г. назывались немецкий ученый Хуан Игнасио Сирак и австриец
05.10.2009 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

открытие энзима, который помогает синтезировать теломеры на концах хромосом, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета. В этом году премия составляет 10 млн. шведских крон ($1,42 млн.).
05.10.2009 В Швеции открывается 108-я Нобелевская неделя

Сегодня в Швеции объявят имя лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины. За эту неделю Нобелевский комитет объявит
11.02.2009 На родину Менделеева приедут лауреаты Нобелевской премии в области химии

Как сообщает пресс-служба РАН, шесть лауреатов Нобелевской премии в области химии и другие видные российские ученые-химики, академики РАН побывают в сентябре в Тобольске (Тюменская область). Они примут участие в международном менделеевском

11.12.2008 В Стокгольме и Осло состоялись церемонии вручения Нобелевских премий

ики, медицины, литературы и экономики в Стокгольме нобелевские дипломы, медали и премии. Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2008г. стали японцы Макото Кобаяси, Тосихиде Маскава и Йоитир
08.12.2008 Нобелевский лауреат по экономике предсказывает крушение автоиндустрии США

сылкой на Associated Press, американское автомобилестроение, вероятнее всего, исчезнет. Так считает Нобелевский лауреат 2008 г. по экономике профессор Принстонского университета Пол Кругман. "Э
21.10.2008 В Дубне пройдет семинар, посвященный 100-летию Нобелевского лауреата И.М.Франка

ба ОИЯИ, Международный семинар, посвященный 100–летию со дня рождения (23 октября 1908 г.) лауреата Нобелевской премии академика Ильи Михайловича Франка, пройдет 23—24 октября в Объединенном ин
13.10.2008 Экономгеограф получил Нобелевскую премию

овых паттернов и географического распределения экономической активности", сообщается в пресс-релизе Нобелевского комитета.
10.10.2008 Перекройка госграниц отмечена Нобелевской

Нобелевскую премию мира получит финн Мартти Ахтисаари (Martti Ahtisaari), сообщается в пресс-релизе Нобелевского комитета. Премия присуждается лауреату "за важный вклад в дело урегулирования ме
10.10.2008 Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира получит Мартти Ахтисаари (Martti Ahtisaari), сообщается в пресс-релизе Нобелевского комитета. Премия присуждается "за важный вклад в дело урегулирования международн
09.10.2008 Нобелевскую премию по литературе получит французский прозаик

В этом году Нобелевский комитет присудил премию по литературе французскому прозаику Жану-Мари Гюставу Лек
09.10.2008 Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

нцузский писатель Жан-Мари Гюстав Леклезио(Jean-Marie Gustave Le Clezio), сообщается в пресс-релизе Нобелевского комитета. Леклезио был удостоен премии Ренодо в 1964 г., является автором более


Публикаций - 389, упоминаний - 774

Swedish Academy и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Microsoft Corporation 25775 15
Google LLC 12688 15
Intel Corporation 12811 13
ИИ-Технологии 309 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 5
Cisco Systems 5372 5
Apple Inc 13154 5
9594 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Samsung Electronics 11064 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Philips 2099 3
OpenAI 541 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 3
Nvidia Corp 4002 3
Quantum Technologies Flagship 3 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 2
IBM Almaden Research Center 25 2
AMSC - American Superconductor 9 2
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 30 2
Квантом 11 2
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Huawei 4676 2
LG Electronics 3735 2
HP Inc. 5883 2
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AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 2
Fujitsu 2105 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Резонанс НПП 407 5
Алферовский фонд 4 4
Газпром ПАО 1493 4
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
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Возрождение - Коммерческий банк 359 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
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РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
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Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Illumina 12 1
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Национальные приоритеты АНО 27 1
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Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 45 1
Phystech Ventures 14 1
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Геометрия НПО 165 1
Enron - Enrongate 122 1
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Аристократ 13 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
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Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
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ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
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Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 2
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
РХО - Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева 4 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 52
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 34
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 31
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 20
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 277 18
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 18
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 186 15
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 12
Микроскоп - Microscope 347 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 12
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 10
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 8
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 8
Microsoft Windows 2000 8678 14
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
OpenAI - ChatGPT 720 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 3
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
Apple iPod nano 215 2
NASA COBE - Cosmic Microwave Background Explorer 4 2
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 2
Intel Raman Bioanalyzer System 2 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 2
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Microsoft Office 4170 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Apple iPhone 6 4861 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 2
Adobe Premiere 117 1
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 9 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 1
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 1
ЛитРес MyBook 28 1
ЛитРес Livelib 9 1
Литрес Авторы - ЛитРес Самиздат 21 1
Минприроды РФ - ФГИС Наша природа 4 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 1
Fujitsu MetaArc Digital Business Platform 7 1
Алфёров Жорес 57 40
Абрикосов Алексей 14 14
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 14
Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 12
Путин Владимир 3454 10
Новоселов Константин 19 10
Geim Andre - Гейм Андре 23 8
Leggett Anthony - Леггетт Энтони 10 8
Чубайс Анатолий 222 8
Binnig Gerd - Бинниг Герд 9 7
Месяц Геннадий 14 6
Шалманов Сергей 202 5
Семенов Николай 26 5
Капица Петр 6 5
Crutzen Paul - Крутцен Пауль 5 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Фурсенко Андрей 128 5
Bush George - Буш Джордж 336 5
Перельман Григорий 16 4
Rosalind Franklin - Розалинд Франклин 4 4
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 4
Kornberg Roger - Корнберг Роджер 6 4
Crick Francis - Крик Фрэнсис 6 4
Hinton Geoffrey - Хинтон Джеффри 8 4
Shimomura Osamu - Шимамура Осаму 4 4
Smoot George - Смут Джордж 4 4
Mather John - Мазер Джон 4 4
Rohrer Heinrich - Рорер Генрих 4 4
Krugman Paul - Кругман Пол 5 4
Миллер Алексей 21 4
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 4
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 3
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 3
Осипов Юрий 74 3
Фортов Владимир 16 3
Greider Carol - Грейдер Кэрол 3 3
Gore Albert - Гор Альберт 44 3
Wilczek Frank - Вильчек Фрэнк 6 3
Szostak Jack - Шостак Джек 4 3
Ландау Лев 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 152
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 149
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 51
Земля - планета Солнечной системы 10865 50
Швеция - Королевство 3782 44
Европа 24964 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 35
Германия - Федеративная Республика 13221 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 28
Франция - Французская Республика 8177 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 26
США - Калифорния 4829 26
Япония 13807 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 20
Нидерланды 3746 19
Солнечная система - Solar system 2569 18
Индия - Bharat 5869 16
Швеция - Стокгольм 410 15
Великобритания - Лондон 2432 12
США - Калифорния - Беркли 286 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 11
Норвегия - Осло 119 10
Норвегия - Королевство 1858 10
Израиль 2856 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
США - Нью-Йорк 3180 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Египет - Арабская Республика 1100 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Канада 5081 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Швейцария - Цюрих 279 8
Турция - Турецкая республика 2620 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Испания - Королевство 3840 6
Иран - Исламская Республика Иран 1155 6
Великобритания - Кембридж 263 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 181
Физика - Physics - область естествознания 2940 132
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 64
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 37
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 36
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 33
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 32
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 31
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 30
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 29
Энергетика - Energy - Energetically 5855 28
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 27
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 23
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 21
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 20
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 20
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 20
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 19
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 19
Молекула - Molecula 1102 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 16
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Английский язык 7030 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 13
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 13
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 13
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 43
Nature 832 15
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
Phys.org 972 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
AP - Associated Press 2007 8
ScienceDaily 399 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Российская газета 290 6
Physical Review Letters 164 5
Wikipedia - Википедия 650 5
The Guardian - Британская газета 406 5
Telegraph 199 5
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
NYT - The New York Times 1100 4
New Scientist 1448 3
Scientific American 81 3
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Silicon 494 2
Washington Profile 142 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
NEWSru.com 229 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
Newsday 47 2
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 2
Bulgarian Post 4 2
Universe Today 34 2
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 2
Silicon Strategies 45 2
Mignews 16 2
Wired - Издание 276 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Медуза - Meduza 48 2
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Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
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EurekAlert 291 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
IBM Research 111 5
Gartner - Гартнер 3658 2
Oxford Economics 14 1
Aberdeen Group 53 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Microsoft Research 144 1
Tractica 7 1
РАН - Российская академия наук 2122 52
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 20
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Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 19 16
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 13
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 9
University of Manchester - Манчестерский университет 77 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
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Karolinska Institute - Каролинский институт 29 7
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 6
Columbia University - Колумбийский университет 157 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
University of Oxford - Оксфордский университет 211 6
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 5
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 5
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 5
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 5
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 5
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 8 5
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 4
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 4
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 4
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 3
University of Chicago - Чикагский университет 102 3
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 7
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 7
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 4
Turing Award - Премия Тьюринга 15 3
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ICM - International Congress of Mathematicians - Международный конгресс математиков 6 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
РАН - Награды Российской академии наук - Золотые медали и премии выдающихся учёных Президиума РАН 1 1
Fujitsu Forum 9 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Huawei Digital Community Conference 3 1
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 9 1
Ленинская премия 10 1
Менделеевские съезды 2 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
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