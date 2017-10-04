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Swedish Academy Nobel Prize Нобелевская премия

Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия


04.10.2017 Нобелевская премия за криоэлектронную микроскопию
05.10.2016 Нобелевская премия по химии 2016 г. присуждена за проектирование молекулярных машин
04.10.2016 Нобелевская премия по физике присуждена трем ученым за топологические исследования
03.10.2016 Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил Ёсинори Осуми
27.01.2015 В почтовое обращение выходит конверт с оригинальной маркой, посвященный Б.Л. Пастернаку, писателю, поэту, лауреату Нобелевской премии
16.12.2013 Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука
09.10.2013 Вручена Нобелевская премия по химии
08.10.2013 Вручена Нобелевская премия по физике
05.10.2011 Нобелевская премия за невозможные квазикристаллы
04.10.2011 Нобелевская премия за расширяющуюся вселенную
03.10.2011 Нобелевская премия за разбуженный иммунитет
01.03.2010 Обозначился конфуз нобелевского масштаба
03.02.2010 Интернет номинировали на Нобелевскую премию мира
10.12.2009 Сегодня состоится торжественная церемония вручения Нобелевских премий
27.11.2009 Государство отобрало у лауреата Нобелевскую премию
15.10.2009 Альтернативную Нобелевскую премию получил сотрудник Greenpeace Африки
09.10.2009 Нобелевскую премию мира получил Б.Обама
07.10.2009 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2009 г.
06.10.2009 Нобелевскую премию дали за оптоволокно и CCD-матрицы
05.10.2009 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине
11.02.2009 На родину Менделеева приедут лауреаты Нобелевской премии в области химии
11.12.2008 В Стокгольме и Осло состоялись церемонии вручения Нобелевских премий
13.10.2008 Нобелевская по экономике: политкорректный выбор
13.10.2008 Экономгеограф получил Нобелевскую премию
10.10.2008 Объявлен лауреат Нобелевской премии мира
09.10.2008 Нобелевскую премию по литературе получит французский прозаик
09.10.2008 Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
08.10.2008 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
07.10.2008 "Матрица" получит Нобелевскую премию
07.10.2008 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
06.10.2008 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине
11.09.2008 Российские математики удостоены "Азиатской Нобелевской премии"
26.06.2008 Умер старейший лауреат Нобелевской премии по экономике
11.12.2007 Состоялась церемония вручения Нобелевских премий за 2007 год
22.11.2007 Президента РФ выдвинули на Нобелевскую премию мира
15.10.2007 Нобелевскую премию по экономике получили американцы
12.10.2007 Нобелевскую премию мира получили МГЭИК и экс-вице-президент США А.Гор
11.10.2007 Нобелевскую премию по литературе получила британская писательница
10.10.2007 Нобелевская премия по химии пришлась на день рождения лауреата: подробности
10.10.2007 Лауреатом Нобелевской премии по химии стал немецкий ученый

Публикаций - 356, упоминаний - 743

Swedish Academy упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9192 13
Intel Corporation 11664 10
Microsoft Corporation 23484 10
Google LLC 10932 10
Cisco Systems 4871 5
РТИ Микрон - Micron 1229 4
IBS Platformix - СИЛА 835 4
Прогноз 1654 4
Галактика - Корпорация 1413 4
Yandex - Яндекс 5661 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 3
Philips 2051 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 3
AT&T Inc 1652 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 335 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 2
LG Electronics 3538 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 2
Canon 1376 2
Fujitsu 2034 2
MIT Media Lab 23 2
Samsung Electronics 9723 2
1С-ИжТиСи 6313 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 162 2
Nikon 610 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 337 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 33 2
IBM Almaden Research Center 25 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
Quantum Technologies Flagship 3 2
AMSC - American Superconductor 9 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4151 2
SAP SE 4879 2
Qing Tao (Kunshan) Energy Development 4 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 2
6996 2
Huawei 3500 2
Sony 6481 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 35
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2514 15
Газпром ПАО 1150 4
Резонанс НПП 343 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 4
ЮКОС НК 149 4
Точка 3795 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 120 2
Airbus Group - Airbus Industries 221 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 59 2
LEGO 219 2
LG Chem 26 2
Россети Ленэнерго 2348 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 1
Oak Investment Partners 12 1
Venture Capital 40 1
Venture Economics 3 1
Аристократ 12 1
Германий 27 1
Phystech Ventures 13 1
Enron - Enrongate 121 1
Groupe SEB - Tefal 84 1
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 211 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 112 1
Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова 2 1
Y Combinator - венчурный фонд 46 1
Кардиф СК - страховая компания 6 1
Ford 397 1
Сплит 159 1
Sequoia Capital 106 1
Runa Capital 156 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 47 1
РВК - Российская венчурная компания 536 1
Volvo Cars 249 1
Президент Российской Федерации 3707 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10367 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17943 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2378 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 3
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 3
Совет при президенте Российской Федерации 192 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 2
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 54 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 60 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 862 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 149 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 199 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 20 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 56 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
Правительство Норвегии 14 1
UK Government - Правительство Великобритании 29 1
Судебная власть - Judicial power 2090 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 274 1
Федеральное собрание Российской Федерации 285 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 91 1
Администрация Президента РФ 977 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
Greenpeace - Гринпис 118 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1070 39
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 2960 28
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25034 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79146 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38897 20
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices 3528 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9768 18
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10142 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11770 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15063 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53174 13
НИР - Научно-исследовательская работа 1177 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4712 12
Графен - Graphene - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 218 11
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8525 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22123 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11156 9
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 358 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12600 8
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 188 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8732 8
Микроскоп - Microscope 194 8
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 426 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2596 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8103 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17143 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 7
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6032 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24952 6
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1406 6
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 432 6
Аналоговые технологии 2662 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9086 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13567 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации 1384 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1262 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3162 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2743 5
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2265 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 3753 5
Microsoft Windows 2000 12668 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 13
Apple iPhone 6 6172 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 4
Age of Kings 3445 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 3
СВД Встраиваемые Системы - ЗОСРВ Нейтрино 133 3
Intel Raman Bioanalyzer System 2 2
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 2
NASA COBE - Cosmic Microwave Background Explorer 4 2
Apple iPod nano 216 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 2
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 2
Google Toolbar 28 1
ESA VEX - Venus Express 71 1
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 1
Fujitsu UShareSoft UForge 2 1
Fujitsu MetaArc Digital Business Platform 7 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 1
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 1
Groupe SEB - Moulinex DJC 1 1
Groupe SEB - Moulinex ME 50 1
Dsight - Платформа для венчурных инвестиций 4 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 13 1
IMS - Knowledge Space 8 1
Electrolux ESF 8 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий - БЭКМ - Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 4 1
ALGOL - Algol от algorithmic language - «алгоритмический язык программирования» 2 1
Pixabay 27 1
Минприроды РФ - ФГИС Наша природа 4 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 33 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 6 1
ВГТРК Смотрим 516 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 169 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 385 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 56 1
Алфёров Жорес 52 20
Гинзбург Виталий 16 14
Абрикосов Алексей 9 9
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 9
Путин Владимир 2726 8
Чубайс Анатолий 207 8
Семенов Николай 14 5
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 4
Перельман Григорий 15 4
Новоселов Константин 18 4
Миллер Алексей 21 4
Месяц Геннадий 14 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 897 4
Ходорковский Михаил 41 4
Фурсенко Андрей 128 3
Шалманов Сергей 201 3
Осипов Юрий 35 3
Фортов Владимир 16 3
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 3
Павлов Иван 47 3
Дворкович Аркадий 210 3
Grabbs Robert - Граббс Роберт 3 3
Вексельберг Виктор 152 3
Gore Albert - Гор Альберт 43 3
Каем Кирилл 20 2
Антимонов Дмитрий 19 2
Ковальчук Михаил 21 2
Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 2
Осипов Александр 62 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 58 2
Макаров Владимир 70 2
Ford Henry - Форд Генри 17 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 2
Bush George - Буш Джордж 305 2
Медведев Дмитрий 1629 2
Иванов Сергей 369 2
Менделеев Дмитрий 8 2
Никитин Николай 20 2
Крылов Алексей 4 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50152 109
Россия - РФ - Российская федерация 122675 99
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 41
Швеция - Королевство 3457 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39300 32
Земля - планета Солнечной системы 9699 30
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2615 26
Европа 21298 25
США - Калифорния 4665 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14930 23
Германия - Федеративная Республика 12008 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15069 21
Франция - Французская Республика 7084 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 18
Солнце - звезда Солнечной системы 4904 14
Солнечная система - Solar system 2450 14
Япония 12876 14
Великобритания - Лондон 2364 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 12
Швеция - Стокгольм 377 12
Нидерланды 3302 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 10
США - Калифорния - Беркли 306 9
Индия - Республика 5067 9
Норвегия - Осло 114 9
Финляндия - Финляндская Республика 3467 8
Африка - Африканский регион 3267 8
Швейцария - Цюрих 263 8
Норвегия - Королевство 1766 8
Италия - Итальянская Республика 4223 7
Израиль 2606 6
Китай - Тайвань 3735 5
Канада 4709 5
Египет - Арабская Республика 751 5
Великобритания - Кембридж 253 5
Россия - СФО - Новосибирск 3698 5
Турция - Турецкая республика 2066 5
Испания - Королевство 3600 4
США - Нью-Йорк 2809 4
Испания - Мадрид 159 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23913 120
Физика - Physics - область естествознания 2433 90
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1366 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41634 34
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1529 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8270 24
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3557 22
Энергетика - Energy - Energetically 4201 22
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3415 20
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9383 20
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2637 18
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 719 17
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1184 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41911 15
Молекула - Molecula 1039 15
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3128 15
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1080 14
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1143 13
Homo Sapiens - Человек разумный 2720 13
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица 444 13
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1307 13
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1753 12
Кремний - Silicium - химический элемент 1441 12
Английский язык 6156 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8863 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15043 10
Водород - Hydrogenium - химический элемент 948 10
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 827 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5849 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4633 10
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 741 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4046 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4742 9
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 690 8
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1124 8
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1458 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4242 8
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 272 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7667 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4047 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 37
Nature 795 13
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
Thomson Reuters - Рейтер 5773 7
AP - Associated Press 1994 7
Physical Review Letters 112 5
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 4
Российская газета 241 4
NYT - The New York Times 1001 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 4
The Guardian - Британская газета 339 3
Phys.org 973 3
New Scientist 1447 3
Newsday 47 2
NEWSru.com 229 2
Washington Profile 140 2
Deutsche Welle - Телеканал 45 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 2
Silicon 508 2
91Mobiles 1695 2
Telegraph 205 2
CNews - ZOOM.CNews 1757 2
Медуза - Meduza 48 2
Открытые системы ИД 173 1
EurekAlert 270 1
IEEE Spectrum 11 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Scientific American 80 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 1
Der Spiegel 145 1
ScienceDaily 400 1
Wired - Издание 225 1
Times 646 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7453 14
500 Startups 14322 12
IBM Research 107 3
Gartner - Гартнер 3474 1
Markets&Markets Research 104 1
ABI Research 233 1
Forrester Research 812 1
Microsoft Research 129 1
Tractica 7 1
Oxford Economics 12 1
Aberdeen Group 48 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
РАН - Российская академия наук 1798 36
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 8
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Шведская королевская академия наук 8 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 6
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 5
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 5
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 5
Columbia University - Колумбийский университет 151 4
Princeton University - Принстонский университет 140 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 4
University of Oxford - Оксфордский университет 192 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 4
University of Manchester - Манчестерский университет 52 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 3
Академгородок Новосибирск 102 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 3
University of California - Калифорнийский университет 80 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 284 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 2
OneWorld Health 2 2
Yale University - Йельский университет 118 2
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 32 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 11 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 204 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 125 2
Fields Medal - Филдсовская премия 12 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11623 3
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 3
ICM - International Congress of Mathematicians - Международный конгресс математиков 6 2
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 16 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 2
Fujitsu Forum 8 1
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 6 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 21 1
Международный женский день - 8 марта 273 1
День молодёжи - 27 июня 690 1
Huawei Digital Community Conference 3 1
РАН - Награды Российской академии наук - Золотые медали и премии выдающихся учёных Президиума РАН 1 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
TopCoder Open 13 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 83 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 1
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