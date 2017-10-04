Swedish Academy Nobel Prize Нобелевская премия
Swedish Academy упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7453 14
|500 Startups 14322 12
|IBM Research 107 3
|Gartner - Гартнер 3474 1
|Markets&Markets Research 104 1
|ABI Research 233 1
|Forrester Research 812 1
|Microsoft Research 129 1
|Tractica 7 1
|Oxford Economics 12 1
|Aberdeen Group 48 1
|Quantum Technology Readiness Levels 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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