Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия

Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства нему открыт, подчеркнул профессор экономики Массачусетского технологического института и обладатель Нобелевской премии по экономике 2024 г. Дарон Аджемоглу (Daron Acemoglu). Профессор добавил,

На «ЭларСкан» оцифруют документы и фотографии первого русского Нобелевского лауреата академика Павлова и его семьи. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». Академик Иван Петрович Павлов — физиолог, классик естествознания, почетный доктор Кембриджского университета и первый русский лауреат Нобелевской премии (1904 г.). С его именем связаны выдающиеся открытия в области физиологии кровообращения, пищеварения и высшей нервной деятельности. В коллекции музея входят мемориальные пред

Профессор НИЯУ МИФИ разъяснил ценность достижений нобелевских лауреатов по физике риментальную реализацию процесса квантовой телепортации, сообщили CNews представители университета. Нобелевскую премию по физике в 2022 г.получили исследователи Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон

Нобелевская премия за криоэлектронную микроскопию ющее значение для понимания химии жизни и для развития фармацевтических препаратов. В пресс-релизе нобелевского комитета сообщается, что предложенный лауреатами премии метод создал новую эру в

Нобелевская премия по химии 2016 г. присуждена за проектирование молекулярных машин позволило спроектировать молекулярный лифт, искусственные мышцы и микроскопические моторы. Лауреаты Нобелевской премии по химии 2016 г. изменили состояние молекулярных систем из сбалансированно

Нобелевская премия по физике присуждена трем ученым за топологические исследования ц из Брауновского университета (США) и Дункан Халдан из Принстонского университета (США) – получили Нобелевскую премию по физике 2016 г. Ученые применили математические методы для изучения свой

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил Ёсинори Осуми Японский ученый Ёсинори Осуми назван обладателем Нобелевской премии по физиологии и медицине 2016 г. за открытие механизмов процесса аутофагии. Изучение этого явления очень важно для медицины, так как мутации в генах аутофагии, по словам учен

В почтовое обращение выходит конверт с оригинальной маркой, посвященный Б.Л. Пастернаку, писателю, поэту, лауреату Нобелевской премии оригинальной маркой «125 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака (1890–1960), писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии». Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — писатель, один из крупнейших по

Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука и почему, по их мнению, так важны открытия, удостоенные Нобелевской премии-2013. ФИЗИКА В 2013 году Нобелевскую премию по физике получили ученые Франсуа Энглер и Питер Хиггс, которые разработал

Вручена Нобелевская премия по химии зработанных Карпласом, Левитом и Варшелом. За разработку принципов моделирования химических реакций Нобелевскую премию вручили: ученым Мартину Карпласу, Майклу Левиту и Арье Варшелу (слева напр

Вручена Нобелевская премия по физике были подтверждены открытием так называемой частицы Хиггса в лаборатории CERN в Швейцарии. Лауреаты Нобелевской премии по физике Франсуа Энглер (слева) и Питер Хиггс (справа) Нынешнее награжден

Нобелевка 2012: как работают "ворота" в клетку? Шведская Королевская Академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии 2012 года Роберту Лефковицу и Брайану Кобилке за новаторские откр

Нобелевка 2012: как управлять частицами в квантовом мире? Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук присудил Нобелевскую премию по физике за 2012 французскому физику, уроженцу Касабланки, профессору из

Нобелевка 2012: как зрелые клетки превратить в стволовые? Нобелевская Ассамблея Каролинского института решила присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2012 года Джону Б.Гердону и Синья Яманака за откр

Юрий Мильнер учредил премию для физиков в три раза больше Нобелевской для "величайших умов, работающих в сфере фундаментальной физики", и будет кардинально отличаться от Нобелевской. Каждый лауреат будет получать полную сумму премии, а не делить ее с соавторами,

Нобелевская премия за невозможные квазикристаллы Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии Даниэлю Шехтману из Израильского технологического института Техни

Нобелевская премия за разбуженный иммунитет Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Брюс А. Бетлер Жюль А. Хоффманн и Ральф М.

К Нобелевскому комитету появились претензии Редкий год обходится без того, чтобы Нобелевский комитет не уличили в ошибке. Суть каждого такого обвинения всегда одна – "премию

Нобелевка по химии: как соединить атомы углерода без нагрева ек были награждены Нобелевской премией за свои исследования, проведенные в 1970-х годах. Лауреатами Нобелевской премии по химии стали японские ученые Эй-Ити Негиси (Ei-ichi Negishi) и Акира Суд

Интернет номинировали на Нобелевскую премию мира оощряет диалог, обсуждения и достижение консенсуса через коммуникации». Всемирную Сеть на соискание Нобелевской премии мира выдвинуло итальянское издание популярного журнала Wired, отметив, что

Сегодня состоится торжественная церемония вручения Нобелевских премий екабря 2009 года в Осло и Стокгольме состоится торжественная церемония вручения Нобелевских премий. Нобелевская премия - одна из наиболее престижных международных наград, присуждаемая за выдающ

Государство отобрало у лауреата Нобелевскую премию Иранские власти конфисковали медаль Нобелевской премии мира у правозащитницы Ширин Эбади. Это первый подобный инцидент за всю ист

Альтернативную Нобелевскую премию получил сотрудник Greenpeace Африки ойный образ жизни" (The Right Livelihood award) за свою многолетнюю работу по сохранению лесов Демократической республики Конго. Премия "За достойный образ жизни", известная также как "Альтернативная Нобелевская премия", была учреждена в Швеции три десятилетия назад для награждения людей, имеющих выдающиеся заслуги в области борьбы с загрязнением воздуха, воды и почвы, угрозой ядерной войны

Нобелевскую премию по литературе получила немецкая писательница ции и сириец Али Ахмад Саид, известный под псевдонимом Адонис. Более того, эксперты утверждали, что Нобелевский комитет не отдаст премию второй год подряд представителю Европы. В прошлом году п

Нобелевскую премию мира получил Б.Обама Нобелевскую премию мира получил президент США Барак Обама, говорится в сообщении норвежского Нобелевского комитета, пишет РБК. Премия была присуждена 44-ому президенту США за "чрезвычайн

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2009 г. Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2009г. стали британский ученый Венкатраман Рамакришнан (Venkat

Объявлены нобелевские лауреаты по физике Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2009г. стали китайско-британский ученый Чарльз Као (Charles K

Нобелевскую премию дали за оптоволокно и CCD-матрицы всех сканерах и видеокамерах, говорит эксперт Zoom.CNews. Среди наиболее вероятных претендентов на Нобелевскую премию по физике 2009 г. назывались немецкий ученый Хуан Игнасио Сирак и австриец

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине открытие энзима, который помогает синтезировать теломеры на концах хромосом, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета. В этом году премия составляет 10 млн. шведских крон ($1,42 млн.).

В Швеции открывается 108-я Нобелевская неделя Сегодня в Швеции объявят имя лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины. За эту неделю Нобелевский комитет объявит

На родину Менделеева приедут лауреаты Нобелевской премии в области химии Как сообщает пресс-служба РАН, шесть лауреатов Нобелевской премии в области химии и другие видные российские ученые-химики, академики РАН побывают в сентябре в Тобольске (Тюменская область). Они примут участие в международном менделеевском

В Стокгольме и Осло состоялись церемонии вручения Нобелевских премий ики, медицины, литературы и экономики в Стокгольме нобелевские дипломы, медали и премии. Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2008г. стали японцы Макото Кобаяси, Тосихиде Маскава и Йоитир

Нобелевский лауреат по экономике предсказывает крушение автоиндустрии США сылкой на Associated Press, американское автомобилестроение, вероятнее всего, исчезнет. Так считает Нобелевский лауреат 2008 г. по экономике профессор Принстонского университета Пол Кругман. "Э

В Дубне пройдет семинар, посвященный 100-летию Нобелевского лауреата И.М.Франка ба ОИЯИ, Международный семинар, посвященный 100–летию со дня рождения (23 октября 1908 г.) лауреата Нобелевской премии академика Ильи Михайловича Франка, пройдет 23—24 октября в Объединенном ин

Экономгеограф получил Нобелевскую премию овых паттернов и географического распределения экономической активности", сообщается в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Перекройка госграниц отмечена Нобелевской Нобелевскую премию мира получит финн Мартти Ахтисаари (Martti Ahtisaari), сообщается в пресс-релизе Нобелевского комитета. Премия присуждается лауреату "за важный вклад в дело урегулирования ме

Объявлен лауреат Нобелевской премии мира Нобелевскую премию мира получит Мартти Ахтисаари (Martti Ahtisaari), сообщается в пресс-релизе Нобелевского комитета. Премия присуждается "за важный вклад в дело урегулирования международн

Нобелевскую премию по литературе получит французский прозаик В этом году Нобелевский комитет присудил премию по литературе французскому прозаику Жану-Мари Гюставу Лек