Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK

Adobe Creative Cloud — новый заоблачный уровень зад тоже придерживалась «коробочного» подхода, продавая бессрочные лицензии на пакет программ Adobe Creative Suite. Последней его версией стала 6-я. Но почти год назад, в мае 2013 года, Adobe S

Adobe делает ставку на распространение приложений по подписке х сервисами, и новой модели их распространения. Это комплексный набор приложений, входивших в пакет Creative Suite Master Collection и выпущенных в обновленных версиях CC. Традиционно эти прило

Adobe проведет серию мастер-классов Adobe Creative Day в Москве 30 мая 2013 г. в Москве, в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», компания Adobe проведет Adobe Creative Day — серию мастер-классов, посвященных достижениям современных креативных тех

Adobe Creative Cloud доступен для индивидуальных пользователей России ния приложений. Также подписчики смогут использовать облачное хранилище (на 20 или 100 ГБ) и синхронизировать данные между устройствами и компьютерами. Компания не имеет дальнейших планов по развитию Creative Suite или других продуктов CS, но приложения СS6 останутся доступными для приобретения.

Adobe предлагает платить за Photoshop пожизненно Adobe Systems объявила о том, что с июня 2013 г. пакет приложений Creative Suite будет заменен на облачный сервис Creative Cloud. Все приложения, входящие в со

В России стартовали продажи Adobe Creative Cloud для рабочих групп dobe Creative Cloud — это лицензия на 1 год, которая позволяет использовать приложения всей линейки Creative Suite, а также Lightroom, Adobe Muse, инструменты и службы Adobe Edge, инструменты д

Adobe сообщила о доступности Creative Suite 6 приобретению с сегодняшнего дня, 7 мая, пакета инструментов нового поколения для дизайнеров - Adobe Creative Suite 6. Анонсированный в конце апреля, в наиболее полной редакции Master Collection

Запущен облачный Photoshop в обвязке других флагманов Adobe ором выходе новой версии своего самого большого продукта - пакета приложений для работы с контентом Creative Suite CS6. Наиболее полная редакция Adobe Creative Suite 6 Master Collection

Adobe покажет новую версию пакета Creative Suite 6 Production Premium на конференции NAB 2012 ы для показа на любых экранах. На мероприятии компания Adobe впервые продемонстрирует решение Adobe Creative Suite 6 Production Premium, а также обновленные версии приложений Adobe Premiere Pro

Приложения Adobe Touch Apps появились в Android Market ать контент профессионального качества с применением мощных технологий, используемых в пакете Adobe Creative Suite. Работа с приложениями возможна как с помощью ввода пальцем, так и с помощью с

EMC вместе с Adobe предложат технологии редактирования и хранения цифрового мультимедиа торое предусматривает интеграцию пакета программного обеспечения для создания цифрового видео Adobe Creative Suite 5.5 Production Premium с технологиями EMC Isilon для горизонтального масштабир

Adobe дает скидку 50% на английские версии ПО для работы с видеоконтентом спользоваться предложением можно в период с 11 августа по 31 октября 2011 г. Продукты линейки Adobe Creative Suite 5.5 Production Premium позволяют ускорить процесс производства видео контента

Adobe анонсировала программу «Эволюции творчества» юиса (Greg Rewis) и Пола Трэни (Paul Trani), которые посвятят участников мероприятия в тайны нового Adobe Creative Suite 5.5. Ведущие мировые гуру прибудут в российскую столицу, чтобы провести

Adobe представила Creative Suite 5.5 Design Premium и Design Standard Adobe Systems объявила о выпуске Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium, программного обеспечения уровня отраслевого стандарта, кот

Apple разрешила Flash-приложения для iPhone , относятся Flash-приложения, портированные с помощью Packager for iPhone, входящего в состав Adobe Creative Suite 5. Напомним, что после анонса новой версии операционной системы - iPhone OS 4.

НР предлагает Adobe Creative Suite 5 в комплекте с рабочими станциями серии Z Компания НР сообщила о том, что новейшая версия ПО Adobe Creative Suite 5 будет доступна в качестве опционального компонента для рабочих станций серии

Adobe оснастила Dreamweaver CS5 поддержкой HTML5 профессионального создания веб-сайтов. Новинка расширяет творческие возможности пользователей Adobe Creative Suite 5 — теперь они смогут с легкостью создавать, оптимизировать и обеспечивать дос

Adobe представила пакет Creative Suite 5 Компания Adobe Systems объявила о выходе новой версии флагманского продукта – Adobe Creative Suite 5, наиболее полная версия которого, Master Collection, содержит более 250 новы

Adobe объявила дату презентации Creative Suite 5 Компания Abobe Systems анонсирует новую версию пакета приложений для работы с графикой – Creative Suite 5 – 12 апреля 2010 г. Этому будет посвящена специальная презентация, трансляци

Adobe – школам: покупайте наше ПО за 1% от стоимости В 2007 г. в поставку школьного проприетарного ПО «Первая помощь 1.0» входили два пакета ПО Adobe - Creative Suite 2.3 и Adobe Creative Suite 3. Срок действия трехлетних лицензий истекае

RIM и Adobe упростили доставку мультимедийного контента для BlackBerry Стало известно, что Adobe реализует поддержку смартфонов BlackBerry в пакете Adobe Creative Suite,а RIM будет использовать технологии Flash на платформе BlackBerry. На конферен

Adobe представила Creative Suite 4 Компания Adobe Systems представила пакет программ Adobe Creative Suite 4 – новую версию программных продуктов для дизайна и разработки. Пакет Adobe <

Adobe Creative Suite 3.3 поступил в продажу Компания Adobe объявила о поступлении в продажу пакета Adobe Creative Suite 3.3 в редакциях Design Premium, Standard, Web Premium и Master Collection. В с

Пользователи Adobe сообщают о повреждении файлов после установки Mac OS X 10.5.3 осле последнего обновления операционной системы Mac OS X до версии 10.5.3 многие пользователи Adobe Creative Suite 3 стали сообщать о повреждении файлов, сохраненных на сетевых дисках. Cообщени

Adobe выпустила бета-версии трех продуктов из пакета Creative Suite 4 Компания Adobe представила тестовые версии нескольких продуктов из нового пакета Creative Suite 4, сообщает Newsfactor. На данный момент пользователи могут ознакомиться с про

Российские школы получат 1 млн. лицензий ПО Adobe Adobe Systems поставит в российские школы 1 млн. лицензионных пакетов ПО Creative Suite 3 Production Premium и Creative Suite 2.3 Premium. Об этом говорится в

Adobe объявила о начале продаж студенческой версии Creative Suite 2.3 Компания Adobe Systems объявила о начале продаж студенческой версии Creative Suite 2.3, цена которой ниже оригинального пакета программ почти на 90%. Студенчески

Adobe представил русифицированный пакет Creative Suite 3 На минувшей неделе в Сан-Хосе, Калифорния, прошла премьера двух крупнейших продуктов из серии Creative Suite 3 — Production Premium и Master Collection, в то время как в Москве публике бы

Стоимость Adobe CS 3 существенно зависит от страны Покупатели Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии вынуждены переплачивать сотни фунтов за покупку программ из пакета Adobe Creative Suite 3 в связи с ценовой политикой, установленной Adobe Systems, сообщает News.com. Стоимость наиболее полной версии пакета, Master Collection, составляет около 2,3 тыс. фунтов,

Apple готовит Mac Pro с 4-ядерным процессором ает информация на странице интернет-магазина компании, посвященной новому графическому пакету Adobe Creative Suite 3, сообщает AppleInsider. В частности, на странице пакета от Adobe указано, чт

Adobe оценивает российский рынок как один из приоритетных квартал 2007 года, объявлены планы работы компании на 2007 год, а также состоялся официальный релиз Creative Suite 3, одного из ведущих продуктов Adobe Systems. В ходе пресс-конференции г-н Ван

Adobe выпустил Creative Suite 3 Компания Adobe Systems выпустила Creative Suite 3, первое в течение последних 2-х лет существенное обновление графического пак

Известны цены на Adobe Creative Suite 3 ин Amazon допустил, возможно, запланированную утечку информации о ценах на новый, ожидаемый многими Adobe Creative Suite 3 (не исключаем, что это официальное начало продаж, точнее предпродаж, п

Adobe Creative Suite 3 на подходе ия Adobe Systems сообщила о своих планах представить в конце марта новую версию программного пакета Creative Suite 3, в то время как в продажу пакет поступит уже до конца весны. Creative Sui

Вышел Adobe Creative Suite 2.3 Выпущен новый релиз продукта компании Adobe - Creative Suite. Основным новшеством версии 2.3 стала интеграция в нее пакета Acrobat 8 Profes

Adobe Systems представила новые продукты в России и возможностями, что упрощает редактирование фотографий и видео в домашних условиях. Набор программ Adobe Creative Suite 2.3 Premium добавляет инструменты для создания, разработки и контроля вы

Adobe объявила об обновлении Creative Suite Компания Adobe Systems объявила о скором выпуске обновленной версии своего программного обеспечения Creative Suite, в состав которого входят программы Photoshop, Illustrator, InDesign и GoLive. Анонс последовал в результате появления на официальном сайте компании пресс-релиза, который будет о