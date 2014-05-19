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Adobe Creative Suite Adobe Creative SDK

Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.05.2014 Adobe Creative Cloud — новый заоблачный уровень

зад тоже придерживалась «коробочного» подхода, продавая бессрочные лицензии на пакет программ Adobe Creative Suite. Последней его версией стала 6-я. Но почти год назад, в мае 2013 года, Adobe S
22.07.2013 Adobe делает ставку на распространение приложений по подписке

х сервисами, и новой модели их распространения. Это комплексный набор приложений, входивших в пакет Creative Suite Master Collection и выпущенных в обновленных версиях CC. Традиционно эти прило
14.05.2013 Adobe проведет серию мастер-классов Adobe Creative Day в Москве

30 мая 2013 г. в Москве, в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», компания Adobe проведет Adobe Creative Day — серию мастер-классов, посвященных достижениям современных креативных тех
14.05.2013 Adobe Creative Cloud доступен для индивидуальных пользователей России

ния приложений. Также подписчики смогут использовать облачное хранилище (на 20 или 100 ГБ) и синхронизировать данные между устройствами и компьютерами. Компания не имеет дальнейших планов по развитию Creative Suite или других продуктов CS, но приложения СS6 останутся доступными для приобретения.
07.05.2013 Adobe предлагает платить за Photoshop пожизненно

Adobe Systems объявила о том, что с июня 2013 г. пакет приложений Creative Suite будет заменен на облачный сервис Creative Cloud. Все приложения, входящие в со
05.03.2013 В России стартовали продажи Adobe Creative Cloud для рабочих групп

dobe Creative Cloud — это лицензия на 1 год, которая позволяет использовать приложения всей линейки Creative Suite, а также Lightroom, Adobe Muse, инструменты и службы Adobe Edge, инструменты д
07.05.2012 Adobe сообщила о доступности Creative Suite 6

приобретению с сегодняшнего дня, 7 мая, пакета инструментов нового поколения для дизайнеров - Adobe Creative Suite 6. Анонсированный в конце апреля, в наиболее полной редакции Master Collection
23.04.2012 Запущен облачный Photoshop в обвязке других флагманов Adobe

ором выходе новой версии своего самого большого продукта - пакета приложений для работы с контентом Creative Suite CS6. Наиболее полная редакция Adobe Creative Suite 6 Master Collection

16.04.2012 Adobe покажет новую версию пакета Creative Suite 6 Production Premium на конференции NAB 2012

ы для показа на любых экранах. На мероприятии компания Adobe впервые продемонстрирует решение Adobe Creative Suite 6 Production Premium, а также обновленные версии приложений Adobe Premiere Pro
16.11.2011 Приложения Adobe Touch Apps появились в Android Market

ать контент профессионального качества с применением мощных технологий, используемых в пакете Adobe Creative Suite. Работа с приложениями возможна как с помощью ввода пальцем, так и с помощью с
20.09.2011 EMC вместе с Adobe предложат технологии редактирования и хранения цифрового мультимедиа

торое предусматривает интеграцию пакета программного обеспечения для создания цифрового видео Adobe Creative Suite 5.5 Production Premium с технологиями EMC Isilon для горизонтального масштабир
11.08.2011 Adobe дает скидку 50% на английские версии ПО для работы с видеоконтентом

спользоваться предложением можно в период с 11 августа по 31 октября 2011 г. Продукты линейки Adobe Creative Suite 5.5 Production Premium позволяют ускорить процесс производства видео контента

28.04.2011 Adobe анонсировала программу «Эволюции творчества»

юиса (Greg Rewis) и Пола Трэни (Paul Trani), которые посвятят участников мероприятия в тайны нового Adobe Creative Suite 5.5. Ведущие мировые гуру прибудут в российскую столицу, чтобы провести

12.04.2011 Adobe представила Creative Suite 5.5 Design Premium и Design Standard

Adobe Systems объявила о выпуске Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium, программного обеспечения уровня отраслевого стандарта, кот
10.09.2010 Apple разрешила Flash-приложения для iPhone

, относятся Flash-приложения, портированные с помощью Packager for iPhone, входящего в состав Adobe Creative Suite 5. Напомним, что после анонса новой версии операционной системы - iPhone OS 4.
06.07.2010 НР предлагает Adobe Creative Suite 5 в комплекте с рабочими станциями серии Z

Компания НР сообщила о том, что новейшая версия ПО Adobe Creative Suite 5 будет доступна в качестве опционального компонента для рабочих станций серии
21.05.2010 Adobe оснастила Dreamweaver CS5 поддержкой HTML5

профессионального создания веб-сайтов. Новинка расширяет творческие возможности пользователей Adobe Creative Suite 5 — теперь они смогут с легкостью создавать, оптимизировать и обеспечивать дос
12.04.2010 Adobe представила пакет Creative Suite 5

Компания Adobe Systems объявила о выходе новой версии флагманского продукта – Adobe Creative Suite 5, наиболее полная версия которого, Master Collection, содержит более 250 новы
25.03.2010 Adobe объявила дату презентации Creative Suite 5

Компания Abobe Systems анонсирует новую версию пакета приложений для работы с графикой – Creative Suite 5 – 12 апреля 2010 г. Этому будет посвящена специальная презентация, трансляци
22.01.2010 Adobe – школам: покупайте наше ПО за 1% от стоимости

В 2007 г. в поставку школьного проприетарного ПО «Первая помощь 1.0» входили два пакета ПО Adobe - Creative Suite 2.3 и Adobe Creative Suite 3. Срок действия трехлетних лицензий истекае
10.11.2009 RIM и Adobe упростили доставку мультимедийного контента для BlackBerry

Стало известно, что Adobe реализует поддержку смартфонов BlackBerry в пакете Adobe Creative Suite,а RIM будет использовать технологии Flash на платформе BlackBerry. На конферен
24.09.2008 Adobe представила Creative Suite 4

Компания Adobe Systems представила пакет программ Adobe Creative Suite 4 – новую версию программных продуктов для дизайна и разработки. Пакет Adobe <
03.07.2008 Adobe Creative Suite 3.3 поступил в продажу

Компания Adobe объявила о поступлении в продажу пакета Adobe Creative Suite 3.3 в редакциях Design Premium, Standard, Web Premium и Master Collection. В с
02.06.2008 Пользователи Adobe сообщают о повреждении файлов после установки Mac OS X 10.5.3

осле последнего обновления операционной системы Mac OS X до версии 10.5.3 многие пользователи Adobe Creative Suite 3 стали сообщать о повреждении файлов, сохраненных на сетевых дисках. Cообщени
28.05.2008 Adobe выпустила бета-версии трех продуктов из пакета Creative Suite 4

Компания Adobe представила тестовые версии нескольких продуктов из нового пакета Creative Suite 4, сообщает Newsfactor. На данный момент пользователи могут ознакомиться с про
22.01.2008 Российские школы получат 1 млн. лицензий ПО Adobe

Adobe Systems поставит в российские школы 1 млн. лицензионных пакетов ПО Creative Suite 3 Production Premium и Creative Suite 2.3 Premium. Об этом говорится в

19.11.2007 Adobe объявила о начале продаж студенческой версии Creative Suite 2.3

Компания Adobe Systems объявила о начале продаж студенческой версии Creative Suite 2.3, цена которой ниже оригинального пакета программ почти на 90%. Студенчески
03.07.2007 Adobe представил русифицированный пакет Creative Suite 3

На минувшей неделе в Сан-Хосе, Калифорния, прошла премьера двух крупнейших продуктов из серии Creative Suite 3 — Production Premium и Master Collection, в то время как в Москве публике бы
02.04.2007 Стоимость Adobe CS 3 существенно зависит от страны

Покупатели Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии вынуждены переплачивать сотни фунтов за покупку программ из пакета Adobe Creative Suite 3 в связи с ценовой политикой, установленной Adobe Systems, сообщает News.com. Стоимость наиболее полной версии пакета, Master Collection, составляет около 2,3 тыс. фунтов,
02.04.2007 Apple готовит Mac Pro с 4-ядерным процессором

ает информация на странице интернет-магазина компании, посвященной новому графическому пакету Adobe Creative Suite 3, сообщает AppleInsider. В частности, на странице пакета от Adobe указано, чт
29.03.2007 Adobe оценивает российский рынок как один из приоритетных

квартал 2007 года, объявлены планы работы компании на 2007 год, а также состоялся официальный релиз Creative Suite 3, одного из ведущих продуктов Adobe Systems. В ходе пресс-конференции г-н Ван
27.03.2007 Adobe выпустил Creative Suite 3

Компания Adobe Systems выпустила Creative Suite 3, первое в течение последних 2-х лет существенное обновление графического пак
26.03.2007 Известны цены на Adobe Creative Suite 3

ин Amazon допустил, возможно, запланированную утечку информации о ценах на новый, ожидаемый многими Adobe Creative Suite 3 (не исключаем, что это официальное начало продаж, точнее предпродаж, п
06.03.2007 Adobe Creative Suite 3 на подходе

ия Adobe Systems сообщила о своих планах представить в конце марта новую версию программного пакета Creative Suite 3, в то время как в продажу пакет поступит уже до конца весны. Creative Sui
15.11.2006 Вышел Adobe Creative Suite 2.3

Выпущен новый релиз продукта компании Adobe - Creative Suite. Основным новшеством версии 2.3 стала интеграция в нее пакета Acrobat 8 Profes
24.10.2006 Adobe Systems представила новые продукты в России

и возможностями, что упрощает редактирование фотографий и видео в домашних условиях. Набор программ Adobe Creative Suite 2.3 Premium добавляет инструменты для создания, разработки и контроля вы
29.03.2005 Adobe объявила об обновлении Creative Suite

Компания Adobe Systems объявила о скором выпуске обновленной версии своего программного обеспечения Creative Suite, в состав которого входят программы Photoshop, Illustrator, InDesign и GoLive. Анонс последовал в результате появления на официальном сайте компании пресс-релиза, который будет о
29.09.2003 Adobe объединил все графические программы в один пакет

мм Photoshop, Illustrator, InDesign, GoLive и Acrobat, чтобы создать единую программу под названием Creative Suite, сообщил старший вице-президент Adobe Джим Хигер cегодня, 29 сентября. Новый п

Публикаций - 119, упоминаний - 234

Adobe Creative Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1597 107
Microsoft Corporation 25775 18
Apple Inc 13156 17
Google LLC 12690 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Adobe Macromedia 219 5
Titanium 88 4
Autodesk 639 4
Corel Corporation 341 4
Nvidia Corp 4002 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Intel Corporation 12811 3
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 3
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
HP Inc. 5883 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
ViewSonic 325 2
Открытые технологии 732 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
BackBlaze 32 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
Softkey - Софткей 215 1
Dolby Laboratories - Dolby Labs 41 1
Rover - RoverComputers 423 1
Secunia 98 1
Терем 67 1
Microsoft Ukraine - Майкрософт Украина 9 1
Desten Computers - Дестен 50 1
Aviary 4 1
Терем Медиа 2 1
Adobe Systems - Adobe Россия - Adobe Systems Russia and CIS - Адоб Системс 4 1
Adobe - Omniture 17 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Почта России ПАО 2370 3
Microsoft - LinkedIn 699 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
United Colors of Benetton 39 1
Балтийское Юридическое Бюро 4 1
Barclays - Барклайс банк 7 1
Dataduck - Маркетс Партнерс 2 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Русский стандарт Банк 509 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 5
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 254 4
Data monetization - Монетизация данных 1965 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 3
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 3
Adobe Photoshop 804 55
Adobe Illustrator 136 28
Adobe InDesign 67 26
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 23
Adobe Creative Cloud - Adobe CC 78 22
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 21
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 19
Adobe After Effects 72 16
Apple iPad 4012 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
Adobe Premiere 117 13
Microsoft Windows 16882 12
Google Android 15244 11
JavaScript - JS - язык программирования 1425 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Apple - App Store 3109 9
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 9
Adobe Lightroom 106 9
Apple macOS 2419 8
BlackBerry PlayBook 111 6
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 6
Adobe Fireworks - Adobe Macromedia Fireworks 21 6
Adobe GoLive 24 6
Apple iOS 8583 6
Apple iPhone 6 4861 6
Apple iPod Touch 747 6
Apple iPhone OS 152 6
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Intel Security McAfee VirusScan 53 4
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 4
Apple WebKit iPhone OS 4 4
Apple iOS SDK - Apple iOS Software Development Kit - Apple iPhone SDK 29 4
Adobe - Behance 15 4
Adobe Digital Publishing Suite 13 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 4
C/C++ - Язык программирования 894 4
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 4
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 54 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Громова Екатерина 21 4
Жуков Виктор 11 4
Nack John - Нак Джон 5 4
Фенёв Сергей 12 3
Lynch Kevin - Линч Кевин 12 3
Chizen Bruce - Чизен Брюс 23 3
Потапов Александр 29 3
Черкашин Павел 38 2
Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 19 2
Levine Jason - Левин Джейсон 3 2
Hendrickson Winston - Хендриксон Уинстон 6 2
Deutchler Rufus - Дойчлер Руфус 2 2
Тарасов Арсений 45 2
Сергеев Алексей 46 2
Бухтияров Владимир 2 1
Воронова Анастасия 1 1
Готовцев Алексей 5 1
Чимиричкина Мария 30 1
Schmidt Peter - Шмидт Питер 2 1
Проколов Роман 48 1
Серго Антон 41 1
Савцов Олег 50 1
Слободенюк Дмитрий 27 1
Петрова Анна 13 1
Мананникова Ольга 17 1
Баландин Игорь 10 1
Беляев Михаил 13 1
Мигачева Ольга 5 1
Ремезенко Андрей 5 1
Elbaz Kobi - Эльбаз Коби 2 1
Митрофанова Мария 2 1
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 1
Chambers Mike - Чемберс Майк 2 1
Brencher Sven - Бренчер Свен 1 1
Ключников Даниил 1 1
Рудакова Лариса 1 1
Doshi Suhail - Доши Сухайл 2 1
Никуличев Евгений 1 1
Шлыкова Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Украина 7928 7
США - Калифорния 4829 6
Европа 24964 5
Европа Восточная 3138 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Ближний Восток 3154 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Япония 13807 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Великобритания - Северная Ирландия 64 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Ирландия - Республика 1051 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Канада 5082 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Ирландия - Дублин 164 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
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