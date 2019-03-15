США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Apple ждёт всех в летнем Сан-Хосе
Apple проведёт ежегодную конференцию разработчиков (WWDC) в Конференц-центре имени Мак-Энери (Сан-Хосе) в период с 3 по 7 июня. Участники конференции WWDC 2019 узнают, как будут развиваться системы iOS, macOS, watchOS и tvOS и смогут перенять опыт у инженеров Apple, создающих ключевые д
|20.08.2010
|
Brocade открыла новый ЦОД и лабораторию для исследований и разработок в Сан-Хосе
Компания Brocade объявила об открытии современного центра обработки данных и инженерной лаборатории. Они имеют общую площадь около 7 тыс. кв. м и находятся в новой штаб-квартире компании в Сан-Хосе. Их ключевыми характеристиками являются гибкость, энергоэффективность, технологические инновации и архитектура, учитывающая будущие потребности, говорится в сообщении Brocade. Как отме
|16.09.2003
|
Сан-Хосе: Intel раскрывает секреты своих лабораторий
|16.09.2003
|
|26.10.2000
|
Cisco получила разрешение горсовета Сан-Хосе на строительство $1.3 млрд. исследовательского комплекса
ожет задержаться из-за исков от сельских администраций и групп по защите окружающей среды. Иск "потенциально возможен", заявил Джим Перрин (Jim Perrine) - мэр города Marina (26 тыс. жителей) к югу от Сан-Хосе. Он возглавляет ассоциацию управляющих органов района бухты Монтерей, которая соберется 8 ноября чтобы решить, подавать ли в суд для блокирования строительства или нет. В городке Cisco
