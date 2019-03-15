США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе

Apple ждёт всех в летнем Сан-Хосе Apple проведёт ежегодную конференцию разработчиков (WWDC) в Конференц-центре имени Мак-Энери (Сан-Хосе) в период с 3 по 7 июня. Участники конференции WWDC 2019 узнают, как будут развиваться системы iOS, macOS, watchOS и tvOS и смогут перенять опыт у инженеров Apple, создающих ключевые д

Brocade открыла новый ЦОД и лабораторию для исследований и разработок в Сан-Хосе Компания Brocade объявила об открытии современного центра обработки данных и инженерной лаборатории. Они имеют общую площадь около 7 тыс. кв. м и находятся в новой штаб-квартире компании в Сан-Хосе. Их ключевыми характеристиками являются гибкость, энергоэффективность, технологические инновации и архитектура, учитывающая будущие потребности, говорится в сообщении Brocade. Как отме

Сан-Хосе: Intel раскрывает секреты своих лабораторий u планирует и в дальнейшем освещать самые интересные события IDF - следите за нашими репортажами из Сан-Хосе! Источник: собственная информация CNews.ru.

