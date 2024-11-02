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АКРА Аналитическое кредитное рейтинговое агентство
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд рублей. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка.
|02.11.2024
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АКРА повысило кредитный рейтинг «Т1» до уровня A+(RU) со стабильным прогнозом
«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО «Т1» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг п
|05.08.2024
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АКРА установило кредитный рейтинг облигаций «Ред Софт» на уровне BBB-
Компания «Ред Софт» сообщила о присвоении кредитного рейтинга биржевым облигациям компании «Аналитическим кредитным рейтинговым агентством» (АКРА). Рейтинг биржевых облигаций «Ред Софт» серий 002Р-04 (RU000A106CR1) и 002Р-05 (RU000A108VM8) установлен на уровне BBB-(RU). Аналитики АКРА отмечают, что биржевые облигации «Ред Соф
|03.07.2024
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Кредитный рейтинг «МегаФона» подтвердили дважды
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «МегаФона» на уровне ruAАА. Аналогичное решение приняли аналитики АКРА, подтвердив рейтинг «МегаФона» на уровне AAA(RU). Таким образом два рейтинговых агентства России признали правильность выбранной стратегии развития компании и ее операционную эффективность
|25.04.2024
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АКРА повысило кредитный рейтинг «Ред Софт» до уровня BBB-
общила о пересмотре рейтинга кредитоспособности от «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА). Рейтинг компании установлен на уровне BBB-(RU), прогноз «Позитивный». Ранее «Ред Софт»
|14.02.2023
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Аналитическое агентство АКРА перешло на российскую систему видеосвязи TrueConf Server
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), аккредитованное Центральным банком России, внедрило отечественную систему видеоконфере
|24.12.2020
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АКРА присвоило рейтинг российскому разработчику ПО «Ред софт»
«Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА) присвоило российскому разработчику «Ред софт» кредитный рейтинг BB(RU), прогноз «Стабильный». АКРА является одним из лидеров рейтинговой индустрии, обеспечивая российский инвести
|07.09.2016
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«Инфосистемы Джет» развернули офисный ИТ-ландшафт для «Аналитического кредитного рейтингового агентства»
Компания «Инфосистемы Джет» построила ИТ-инфраструктуру для работы «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА). За три дня из виртуального ЦОД (ВЦО
АКРА и организации, системы, технологии, персоны:
|Любимов Олег 45 6
|Анисимов Максим 27 3
|Мотренко Андрей 10 2
|Лагунов Андрей 43 2
|Горожанкин Алексей 18 2
|Бижан Михаил 11 2
|Шаблыгин Максим 3 2
|Бородин Алексей 5 2
|Клепиков Алексей 117 2
|Залманов Андрей 37 2
|Андрианов Павел 84 2
|Хомков Игорь 46 2
|Копысов Виталий 63 2
|Грылев Алексей 3 2
|Сентябрев Евгений 13 2
|Станкевич Анна 2 2
|Мухин Алексей 2 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1010 2
|Смирнов Александр 76 2
|Тарасова Виктория 1 1
|Зелманов Андрей 1 1
|Сологуб Денис 67 1
|Казанцев Сергей 16 1
|Марова Юлия 10 1
|Трифонов Алексей 4 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Анохин Сергей 66 1
|Осеевский Михаил 316 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Глазков Александр 138 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Белоусов Максим 108 1
|Аитов Тимур 197 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Ступин Евгений 28 1
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 1
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