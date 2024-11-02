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АКРА Аналитическое кредитное рейтинговое агентство

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд рублей. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка.  


02.11.2024 АКРА повысило кредитный рейтинг «Т1» до уровня A+(RU) со стабильным прогнозом

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО «Т1» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг п
05.08.2024 АКРА установило кредитный рейтинг облигаций «Ред Софт» на уровне BBB-

Компания «Ред Софт» сообщила о присвоении кредитного рейтинга биржевым облигациям компании «Аналитическим кредитным рейтинговым агентством» (АКРА). Рейтинг биржевых облигаций «Ред Софт» серий 002Р-04 (RU000A106CR1) и 002Р-05 (RU000A108VM8) установлен на уровне BBB-(RU). Аналитики АКРА отмечают, что биржевые облигации «Ред Соф
03.07.2024 Кредитный рейтинг «МегаФона» подтвердили дважды

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «МегаФона» на уровне ruAАА. Аналогичное решение приняли аналитики АКРА, подтвердив рейтинг «МегаФона» на уровне AAA(RU). Таким образом два рейтинговых агентства России признали правильность выбранной стратегии развития компании и ее операционную эффективность
25.04.2024 АКРА повысило кредитный рейтинг «Ред Софт» до уровня BBB-

общила о пересмотре рейтинга кредитоспособности от «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА). Рейтинг компании установлен на уровне BBB-(RU), прогноз «Позитивный». Ранее «Ред Софт»
14.02.2023 Аналитическое агентство АКРА перешло на российскую систему видеосвязи TrueConf Server

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), аккредитованное Центральным банком России, внедрило отечественную систему видеоконфере
24.12.2020 АКРА присвоило рейтинг российскому разработчику ПО «Ред софт»

«Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА) присвоило российскому разработчику «Ред софт» кредитный рейтинг BB(RU), прогноз «Стабильный». АКРА является одним из лидеров рейтинговой индустрии, обеспечивая российский инвести
07.09.2016 «Инфосистемы Джет» развернули офисный ИТ-ландшафт для «Аналитического кредитного рейтингового агентства»

Компания «Инфосистемы Джет» построила ИТ-инфраструктуру для работы «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА). За три дня из виртуального ЦОД (ВЦО

Публикаций - 54, упоминаний - 63

АКРА и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 6
Selectel - Селектел 393 6
Ред Софт - Red Soft 730 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 3
Huawei 3959 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 2
Рексофт - Reksoft 419 2
Ростелеком 9770 2
Oracle Corporation 6714 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2922 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Diasoft - Диасофт 887 2
Dynatrace 56 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
Apple Inc 12158 2
HP Inc. 5695 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 272 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1215 2
ZTE Corporation 749 1
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
Broadcom - VMware 2378 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
РусКомТехнологии 13 1
Orbus Software 4 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 1
Программный продукт ГК 63 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 1
PayPal 655 1
Intel Corporation 12228 1
Google LLC 11840 1
Microsoft Corporation 24688 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
Cisco Systems 5126 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Электросвязь 268 1
TrueConf - ТруКонф 400 1
Парадигма 152 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1643 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 3
ГПБ - Газпромбанк 1090 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 485 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 2
Лента - Сеть розничной торговли 2096 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2400 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1367 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
Почта России ПАО 2120 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 269 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Tesco 82 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Visa International 1952 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
PornHub 26 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 2
Федеральное казначейство России 1785 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2189 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 1
Районные суды РФ 65 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 30 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 315 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 156 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1038 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 674 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 2
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 19
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7930 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4046 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 257 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 2
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 220 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 959 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4040 1
Microsoft DirectX 707 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 674 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 109 1
Atos Bull Sequana 27 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 90 1
Orbus Software iServer 5 1
Рексофт Лабс - SkillFlex 6 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 276 1
Ред Софт - Ред платформа 28 1
Apple iPhone 6 4862 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 193 1
Pornolab - Порнолаб - BitTorrent-трекер 12 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 63 1
РусКомТехнологии - Ключ-астром 12 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 148 1
Ростелеком - Ключ - комплекс цифровых услуг 27 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 52 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 95 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 121 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 16 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 15 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 46 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 81 1
Яндекс.Маркет 959 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 99 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 351 1
Любимов Олег 45 6
Анисимов Максим 27 3
Мотренко Андрей 10 2
Лагунов Андрей 43 2
Горожанкин Алексей 18 2
Бижан Михаил 11 2
Шаблыгин Максим 3 2
Бородин Алексей 5 2
Клепиков Алексей 117 2
Залманов Андрей 37 2
Андрианов Павел 84 2
Хомков Игорь 46 2
Копысов Виталий 63 2
Грылев Алексей 3 2
Сентябрев Евгений 13 2
Станкевич Анна 2 2
Мухин Алексей 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 2
Смирнов Александр 76 2
Тарасова Виктория 1 1
Зелманов Андрей 1 1
Сологуб Денис 67 1
Казанцев Сергей 16 1
Марова Юлия 10 1
Трифонов Алексей 4 1
Емельченков Сергей 140 1
Анохин Сергей 66 1
Осеевский Михаил 316 1
Дворкович Аркадий 210 1
Трояновский Владимир 62 1
Натрусов Артем 284 1
Чаркин Евгений 296 1
Глазков Александр 138 1
Дьяченко Валерий 95 1
Белоусов Максим 108 1
Аитов Тимур 197 1
Путятинский Сергей 86 1
Кириенко Владимир 139 1
Ступин Евгений 28 1
Hope Paul - Хоуп Пол 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 34
Земля - планета Солнечной системы 10410 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 4
США - Калифорния 4632 4
Казахстан - Республика 5573 3
Европа 21817 3
Япония 13312 2
Беларусь - Белоруссия 5727 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 2
Израиль - Иерусалим 108 2
США - Колумбия - Вашингтон 1392 2
США - Калифорния - Купертино 271 2
США - Техас 991 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 47 1
Россия - Крымский полуостров 52 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2441 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 827 1
Сингапур - Республика 1857 1
Узбекистан - Республика 1748 1
Великобритания - Шотландия 339 1
Африка - Африканский регион 3491 1
Франция - Французская Республика 7865 1
Кипр - Республика 561 1
Греция - Греческая Республика 981 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 269 1
Ливан - Ливанская Республика 192 1
Тунис - Тунисская Республика 166 1
Левант - Территория стран восточной части Средиземного моря (Сирии, Палестины, Израиля и Ливана) 13 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5199 1
Германия - Федеративная Республика 12712 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Индия - Bharat 5477 1
США - Аризона 520 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 21
Кредитование - Сrediting - Заём 6753 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6193 10
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1596 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7545 7
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 6
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 387 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4695 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1645 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11027 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5470 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10016 4
Кредитование - Рефинансирование 142 4
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 390 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 3
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 161 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4861 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6443 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2506 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2943 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11016 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7012 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2919 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 955 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 255 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 2
Ботаника - Растения - Plantae 1051 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1659 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6966 2
Bloomberg 1299 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 2
Mercury News - San Jose Mercury News 42 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 76 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
Forbes - Форбс 836 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5927 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2706 1
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