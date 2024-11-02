АКРА повысило кредитный рейтинг «Т1» до уровня A+(RU) со стабильным прогнозом «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО «Т1» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг п

АКРА установило кредитный рейтинг облигаций «Ред Софт» на уровне BBB- Компания «Ред Софт» сообщила о присвоении кредитного рейтинга биржевым облигациям компании «Аналитическим кредитным рейтинговым агентством» (АКРА). Рейтинг биржевых облигаций «Ред Софт» серий 002Р-04 (RU000A106CR1) и 002Р-05 (RU000A108VM8) установлен на уровне BBB-(RU). Аналитики АКРА отмечают, что биржевые облигации «Ред Соф

Кредитный рейтинг «МегаФона» подтвердили дважды Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «МегаФона» на уровне ruAАА. Аналогичное решение приняли аналитики АКРА, подтвердив рейтинг «МегаФона» на уровне AAA(RU). Таким образом два рейтинговых агентства России признали правильность выбранной стратегии развития компании и ее операционную эффективность

АКРА повысило кредитный рейтинг «Ред Софт» до уровня BBB- общила о пересмотре рейтинга кредитоспособности от «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА). Рейтинг компании установлен на уровне BBB-(RU), прогноз «Позитивный». Ранее «Ред Софт»

Аналитическое агентство АКРА перешло на российскую систему видеосвязи TrueConf Server Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), аккредитованное Центральным банком России, внедрило отечественную систему видеоконфере

АКРА присвоило рейтинг российскому разработчику ПО «Ред софт» «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА) присвоило российскому разработчику «Ред софт» кредитный рейтинг BB(RU), прогноз «Стабильный». АКРА является одним из лидеров рейтинговой индустрии, обеспечивая российский инвести