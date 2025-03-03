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АЛОР брокер


03.03.2025 МТС успешно закрыла книгу заявок по биржевым облигациям, увеличив объем размещения до 20 миллиардов рублей 1
26.01.2024 Акции «Яндекса» за два дня подорожали на 9% и достигли максимума со времени начала СВО 1
30.11.2023 ИT-агентство Future: сайты московских торговых центров теряют аудиторию из-за отсутствия мобильной разработки 1
10.10.2023 Владельцы «Билайна» продали компанию за долги 1
09.10.2023 «Вымпелком» объявил о завершении сделки по выкупу компании у международного холдинга Veon 1
17.01.2023 «АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

АЛОР брокер и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 2
Ростелеком 9770 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2922 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Киевстар - Kyivstar 541 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 152 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
Yandex - Яндекс 7453 1
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 1
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Aspring Capital - Эспринг Капитал 6 2
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БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 1
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Новая инвестиционная группа - Велес Капитал ИК 18 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
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