Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

Veon завершила сделку по продаже «Вымпелкома» топ-менеджменту оператора во главе с его гендиректором Александру Торбаховым. Сделка, оцениваемая в 130 млрд руб., произошла в безденежном формате путем выкупа «Вымпелкомом» российских еврооблигаций Veon.

Veon продал «Вымпелком»

Группа Veon закрыла сделку по продаже телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») топ-менеджменту компании. Об этом говорится в сообщении «Вымпелкома».

Данная сделка была заключена осенью 2022 г. Предполагалось, что сумма сделки составит 130 млрд руб. При этом большая часть от этой суммы должна была быть выплачена путем принятия «Вымпелкомом» задолженности Veon.

Выкуп еврооблигаций Veon у российских держателей

В начале 2023 г. правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила данную сделку при условии, что «Вымпелком» выкупит 90% еврооблигаций Veon, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуры. Ранее Veon перестал обслуживать данные облигации из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), в связи с чем владельцы еврооблигаций обратились с исками против «Вымпелкома».

По оценкам «Вымпелкома», компания выкупила свыше 96% еврооблигаций Veon в России, в том числе свыше 99,6% от еврооблигаций Veon, зарегистрированных в НРД.

В сентябре 2023 г. Veon сообщил, что сделка по продаже «Вымпелкома» будет полностью безденежной. Расчет между сторонами произойдет путем передачи «дочке» Veon еврооблигаций группы, выкупленных «Вымпелкомом». На тот момент было передано 95% от выкупленных «Вымпелкомом» еврооблигаций Veon, передача оставшихся ценных бумаг ожидалась после получения регуляторных разрешений.

Кто купил «Вымпелком»

Группу покупателей «Вымпелкома» возглавит гендиректор оператора Александр Торбахов. Также в эту группу должны были войти вице-президент по розничному бизнесу Светлана Кирсанова, вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Максим Зайков, исполнительный вице-президент по технике Валерий Шоржин и вице-президент по корпоративному развитию Ренат Насредтинов. Ранее сообщалось, что интересы покупателей будет представлять специально созданное АО «Коперник Инвест-3»

Условия сделки не предполагают возможный обратный выкуп «Вымпелкома» со стороны Veon. В то же время ранее сообщалось, что в случае перепродажи «Вымпелкома» в течение 30 месяцев по более высокой цене Veon получит дополнительную выгоду.

Финансовые показатели «Вымпелком»

По итогам III квартала 2023 г. сделки соотношение чистого долга к показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов по кредитам) у «Вымпелкома» не превысит 2,9, а после закрытия сделки данный показатель составит не более 2,6. По итогам II квартала 2023 г. показатель EBITDA «Вымпелкома» составил 31,5 млрд руб.

Финансовым консультантом Veon в сделке выступил инвестиционный банк Aspring Capital юридическим – «Алруд». Со стороны покупателем юридическим консультантом выступила фирма Level legal Services. Финансовым консультантом и брокеров в процессе выкупа еврооблигаций Veon выступила компания «Алор брокер».

Мнение аналитика

После сделки у Veon останутся сотовые операторы на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Бангладеш и Пакистане. Но недавно власти Украины наложили арест на корпоративные права «Киевстара» (местная «дочка» Veon), так как основным владельцем Veon является группа LetterOne. Она, в свою очередь, принадлежит Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, против которых введены санкции на Украине.

«Вымпелком» в последние годы находился не в лучшей форме и фактически уступил «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, «дочка» «Ростелекома») третье место по числу сотовых абонентов, - говорит гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. – но и идея группы Veon оказалось неудачной, причем это было понятно еще до начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Возможно, выход «Вымпелкома» из Veon придаст компании новый импульс для развития».

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