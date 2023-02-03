Власти обязали «Билайн» перед продажей рассчитаться с российскими кредиторами

Правительство одобрило продажу группой Veon оператора «Вымпелком» его топ-менеджменту. Однако для этого «Вымпелком» должен расплатиться с держателями 90% еврооблигаций Veon.

Правительство дало «зеленый свет» продаже «Вымпелкома»

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала условия продажи группой Veon российского телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Как передает агентство «Интерфакс», условием одобрения сделки стало обязательство «Вымпелкома» купить 90% еврооблигаций Veon, находящихся у российских держателей. При этом условия выкупа должны быть разными для всех владельцев облигаций.

Шадаев рассчитывает, что выкуп еврооблигаций должен произойти в течение одного-двух месяцев. После этого сделка по продаже «Вымпелкома» либо состоится, либо нет.

Как продают «Вымпелком»

В конце 2022 г. Veon решила продать «Вымпелком» его топ-менеджменту во главе с Александром Торбаховым.

Фото: «Билайн» Правительство одобрило продажу «Билайна» его топ-менеджменту, однако перед этим он должен расплатиться с держателями 90% еврооблигаций своего хозяина Veon

Сумма сделки составит 130 млрд руб. При этом значительная часть этой суммы будет засчитана путем принятия «Вымпелкомом» задолженности Veon по еврооблигациям. Сделка должна получить одобрение правительственной комиссии, так как федеральные сотовые операторы считаются стратегически важными предприятиями.

Параллельно Veon решил изменить условия выплат по двум траншам еврооблигаций объемами $529 млн и $700 млн (общий объем $1,23 млрд). Срок выплат по ним наступает в феврале и апреле 2023 г. соответственно.

Veon попросил перенести срок выплат по траншам на восемь месяцев, то есть до октября и до декабря 2023 г. Также Veon предложил изменить порядок принятия решений владельцами еврооблигаций. Взамен Veon предложил владельцам еврооблигаций put-опцион на выкуп имеющихся у них ценных бумаг на сумму до $600 млн, который можно будет исполнить после 10 мая 2023 г.

Проблема с российскими держателями еврооблигаций «Вымпелкома»

Владельцы еврооблигаций согласились с предложенными условиям, британский суд также санкционировал внесение указанных изменений. Однако с лета 2022 г. у Veon начались проблемы с выплатами в адрес российских владельцев евробондов, которые учитываются в национальном расчетном депозитарии (НРД). Из-за санкций Евросоюза в адрес НРД Veon не может рассчитываться с такими держателями.

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Летом 2022 г. Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские компании рассчитаться с владельцами еврооблигаций, зарегистрированными в российской финансовой инфраструктуре, на тех же условиях, что и с остальными владельцами ценных бумаг. Формально эмитентом еврооблигаций выступает Veon, зарегистрированный на Бермудских островах и имеющий головной офис в Нидерландах. Соответственно, у «Вымпелкома» нет обязанностей перед владельцами еврооблигаций.

Однако ряд российских владельцев еврооблигаций Veon подали иски в России против «Вымпелкома» с требованием выплатить задолженность по еврооблигациям. Так, УК «Первая» (бывшая «Сбербанк - управление активами») подала иск на 2,14 млрд руб., УК «Лдиер» - на 1,75 млрд руб., УК «Трнасфингрупп» - на 127 млн руб.

Российские власти на стороне российских держателей еврооблигаций

Кроме того, в сентябре 2022 г. Минфин направил «Вымепелкому» телеграмму, в котором посчитал целесообразным, чтобы «Вымпелком» взял на себя обязательства по еврооблигациям Veon перед держателями, зарегистрированными в российской финансовой инфраструктуре.

Также в ноябре 2022 г. Центробанк дал разъяснения о том, что российские компании, входящие в одну группу лиц с компаниями – эмитентами еврооблигаций, обязаны исполнять обязательства перед владельцами таких ценных бумаг, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре.

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«Вымпелком» не согласился с разъяснениями Центробанка и обратился с иском в суд против регулятора. Тем не менее, вопрос с выплатами держателям еврооблигаций вызвал беспокойство правительственной комиссии. Ранее газета «Коммерсант» писал, что по этой причине комиссия откладывала одобрение сделки по продаже «Вымпелкома».