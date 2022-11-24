«Билайн» продают его топ-менеджменту

Группа Veon договорилась о продаже «Вымпелкома» за 130 млрд руб. Покупателем станет менеджмент «Вымпелкома» во главе с Александром Торбаховым. Сам актив оценен в 320 млрд руб., но значительная часть этой суммы будет выплачена путем принятия на себя «Вымпелкомом» долговых обязательств Veon.

Veon нашел покупателя на «Вымпелком»

Группа Veon договорилась о продаже своего российского бизнеса телекоммуникацонного оператора «Вымпелком». Об этом говорится в сообщениях «Вымпелкома» и Veon. Покупателем выступит менеджмент «Вымпелкома» во главе с гендиректором оператора Александром Торбаховым.

Сумма сделки составит 130 млрд руб. ($2,1 млрд). Пресс-служба «Вымпелкома» не ответили на вопрос об источнике данных средств. Сам «Вымпелком» оценен в 320 млрд руб.

Предполагается, что значительная часть суммы, в которую оценен «Вымпелком», будет выплачена путем принятия на себя «Вымпелкомом» задолженности Veon. Соответственно, это сократит уровень задолженности Veon. На конец III квартала 2022 г. чистый долг Veon составлял $8,2 млрд.

Гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов во главе топ-менеджмента, который выступит покупателем оператора

По итогам девяти месяцев 2022 г. выручка «Вымпелкома» составила 339 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 115 млрд руб. Соответственно, «Вымпелком» оценен по мультипликатору 3,2 к прогнозиуремому показателю EBITDA за 2022 г.

Как будет устроена сделка по продаже «Вымпелкома»

Со стороны покупателя юридическим лицом будет выступать АО «Коперник-Инвест-3». По данным базы «Контур.Фокус», оно было зарегистрировано. Владельцем и гендиректором этой структуры является Александр Торбахов. В группы топ-менеджмеров «Вымпелкома», покупающих компанию, также вошли исполнительный вицепрезидент по розничному бизнесу Светлана Кирсанова, вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Максим Зайков, исполнительный вице-президент по технике Валерий Шоржин и вице-президент по корпоративному развитию Ренат Насретдинов.

Гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) заявил, что при продаже «Вымпелкома» рассматривались и другие претенденты, но заявка от топ-менеджмента «Вымпелкома» оказалась наилучшей. Кто еще хотел купить «Вымпелком», не раскрывается.

Сделку планируется закрыть до 1 июня 2023 г. Для ее осуществления потребуется получения ряда регуляторных разрешений, включая разрешение от Правительственной комиссии по осуществлению иностранных инвестиций. Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев говорил, что он поддержит продажу «Вымпелкома».

В рамках сделки казахстанский телекоммуникационный оператор «Кар-Тел», принадлежащий Veon через «Вымпелком», будет передан в прямое владение «Veon. Права на бренд «Билайн» останутся у «Вымпелкома».

Сделка предусматривает, что в случае последующей перепродажи «Вымпелкома» течение последующих 30 месяцев по более высокой цене Veon сможет получить дополнительную выгоду. Также сделка может быть отменена в случае изменения владельцев АО «Коперник-Инвест-3».

Краткая история «Вымпелкома»

«Вымпелком» - один из старейших сотовых операторов России, был основан в Москве в 1992 г. В 1998 г. крупным акционером компании стала норвежская Telenor, в 2001 г. еще одним крупным акционером стала «Альфа-групп». После этого «Вымпелком» начал сначала региональную экспансию, а затем и экспансию в страны ближнего и дальнего зарубежья.

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В 2005 г. между Telenor и «Альфа-групп» начались разногласия по вопросу выхода «Вымпелкома» на украинский рынок. В 2008 г., «Вымпелком» приобрел оператора фиксированной связи Golden Telecom, основными акционерами которого также были Telenor и «Альфа-групп».

В 2009 г. «Вымпелком» был объединен с украинским сотовым оператором «Киевстар», который также принадлежал Telenor и «Альфа-групп». В результате образовалась компания Vimplecom, зарегистрированная на Бермудских островах и находящаяся в Амстердаме. Позднее Vimpelcom был переименован в Veon.

В 2011 г. Vimpelcom договорился с египетским миллиардером Наджибом Савирисом (Naguib Sawiris) о поглощении принадлежащего ему холдинга Wind Telecomunicazioni, объединившего сотовых операторов в странах Европы, Азии, Африки и Америки. Telenor вновь выступил против сделки, что привело к новому витку конфликта с «Альфа-групп».

В итоге Telenor вышел из числа акционеров Vimpelcom. Основным акционером Vimpelcom/Veon стала инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым (двое последних недавно вышли из числа акционеров LetterOne).

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В последние годы Veon активно распродавал свои активы. Были проданы сотовые операторы в Алжире, Канаде, странах Черной Африки (Намибия, Бурунди, Центрально-Африканской республики и Зимбабве), странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа, Лаос) и некоторых постсоветских странах (Грузия, Армения, Таджикистан).

Помимо России у Veon остаются в собственности операторы в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, на Украине, в Бангладеше и Пакистане. Решение о продаже «Вымпелкома» Veon принял после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине и последовавших антироссийских санкций.

В 2021 г. выручка Veon составила $7,78 млрд, показатель EBITDA - $3,33 млрд. Примерно половина этих показателей пришлась на Россию - $3,95 млрд и $1,45 млрд соответственно. В России «Вымпелком» обслуживает 49,4 млн сотовых абонентов - это четверть от общего числа сотовых абонентов группы (203,6 млн). Число абонентов широкополосного доступа в интернет у «Вымпелкома» составляет 2,9 млн.