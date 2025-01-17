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Кузьмичев Алексей



17.01.2025 Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq 1
10.12.2024 Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ 1
06.11.2024 Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon 1
24.09.2024 У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора 1
23.09.2024 Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов 1
08.08.2024 Veon уходит с европейской биржи и потратит $100 млн на выкуп своих акций из-за их недооцененности 1
01.07.2024 На Украине строят оператора-гиганта с финансированием почти полмиллиарда долларов 1
02.05.2024 Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом 1
15.03.2024 Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом 1
22.01.2024 Уничтожение ИТ-инфраструктуры крупнейшего сотового оператора Украины обойдется его хозяевам в $95 миллионов 1
13.12.2023 Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины 1
15.11.2023 Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной 1
31.10.2023 Экс-хозяин «Билайна» арестован во Франции за отмывание денег 2
31.10.2023 Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины 1
09.10.2023 У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар» 1
07.09.2023 Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера 1
06.09.2023 Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon 1
14.08.2023 Америка ввела санкции против владельцев «Билайна» 1
11.05.2023 Стартап экс-замминистра связи России не смог сдать отчетность и рискует остаться без денег 1
03.05.2023 «Билайн» продал свой бизнес в Казахстане 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 2
21.12.2022 У россиян отбирают британского телекоммуникационного гиганта 1
24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 1
02.11.2022 «Билайн» меняет хозяина 1
17.10.2022 Veon вызвал к себе владельцев своих облигаций с неизвестной целью 1
13.09.2022 «Билайн» получил кусочек постсоветского оператора 1
29.06.2022 Veon списал $499 млн и ушел в убыток 1
24.05.2022 Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании 2
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе 1
19.04.2022 Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций 1
25.03.2022 Хозяева МТС отказались от контрольного пакета акций компании 2
23.03.2022 Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна» 1
21.03.2022 Хозяева «Билайна» разорвали связи со всем, что попало под санкции 1
16.03.2022 Глава Yandex покидает свой пост из-за санкций 1
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 1
02.03.2017 В список 500 богатейших людей мира впервые ворвался российский ИТ-шник 1
07.07.2016 Сбербанк инвестировал в конкурента «Яндекс.Такси» 1
07.10.2015 У «Альфа-групп» появился шанс купить проблемного телеком-гиганта 1
11.07.2013 Опубликован рейтинг самых богатых связистов России 1
06.04.2012 «Альфа-групп» стала прикрытием для турецких связистов 1

Публикаций - 48, упоминаний - 55

Кузьмичев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 40
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 39
Киевстар - Kyivstar 539 26
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 17
МегаФон 8803 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 10
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 8
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 7
АФК Система ПАО 1797 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 5
Yandex - Яндекс 7339 5
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 5
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 4
Питерская группа связистов 433 4
Vodafone Group 1370 4
Lifecell - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia 29 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 3
Ростелеком - Связьинвест 1707 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 94 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
KPMG 256 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 2
АСВТ 92 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 126 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 2
Veon - Beeline - Sky Mobile 55 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
Microsoft Corporation 24623 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Альфа-Групп 696 44
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 35
Альфа-Банк 1769 19
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 8
BP - British Petroleum 182 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 6
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 8 6
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 42 5
Альфа-Эко 52 4
Роснефть НК - нефтяная компания 514 4
NJJ Capital 6 4
Uber 330 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 3
Газпром ПАО 1342 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Sparrowhill Trading 5 3
Pamplona Capital Management - PCM 4 3
Horizon Capital 7 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
DST Global - Digital Sky Technologies 220 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 2
Cukurova 95 2
Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 2
Merrill Lynch 433 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Евросеть 1404 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 5
Районный суд Киева 23 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 4
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Онтарио - Исполнительный совет Онтарио - Органы государственной власти 6 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 8 1
CMB - Capital Markets Board of Turkey - Совет по финансовым рынкам Турции 7 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
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D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
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xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
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Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 1
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
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Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 118 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 82 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1221 1
Apple iPhone 6 4862 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Google Android 13994 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Arrival Bus - электробус 28 1
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 1
Playrix - Hero Wars 14 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
Turkcell Bip - Мессенджер 26 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 31 1
Хан Герман 49 45
Фридман Михаил 134 44
Авен Петр 56 34
Косогов Андрей 27 18
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 11
Торбахов Александр 94 9
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 9
Евтушенков Владимир 207 6
Усманов Алишер 301 5
Вексельберг Виктор 153 4
Рейман Леонид 1049 3
Путин Владимир 3171 3
Кирюшин Геннадий 90 3
Киселев Олег 28 3
Фетисов Глеб 21 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 3
Резникович Алексей 59 2
Зимин Дмитрий 39 2
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 45 2
Лейвиман Александр 12 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 2
Зубов Дмитрий 12 2
Скворцов Борис 17 2
Ивантер Дмитрий 35 2
Королев Игорь 63 2
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Новицкий Евгений 32 2
Оситис Анастасия 10 2
Скоч Андрей 11 2
Дерипаска Олег 37 2
Гончарук Александр 92 2
Николаев Вячеслав 102 2
Брюквин Юрий 299 2
Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 2
Pompeo Michael - Помпео Майкл 10 2
Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 2
Комаров Александр 22 2
Кошарная Елена 2 2
Шелемба Михаил 4 2
Перцовский Александр 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 46
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Финансовые показатели - Financial indicators 2471 3
U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 38 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 446 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 2
FT - Financial Times 1219 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 4
Forbes - Форбс 816 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 3
Bloomberg 1286 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 3
Известия ИД 624 2
The Economist 45 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Le Monde 29 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
Рустелеком ТК 304 3
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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