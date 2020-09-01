Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PayOnline
электронная платёжная система
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 91
PayOnline упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ракишев Кенес 30 4
|Фирер Олег 18 4
|Горячева Мария 3 3
|Абасалиев Марат 9 3
|Крутой Игорь 12 2
|Гришин Дмитрий 148 1
|Путин Владимир 1828 1
|Зои Майк 7 1
|Носова Юлия 12 1
|Абдусалиев Марат 1 1
|ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
|Русский язык 1000 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769127, в очереди разбора - 672811.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769127, в очереди разбора - 672811.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru