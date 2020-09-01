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PayOnline
электронная платёжная система


01.09.2020 Российско-американская платежная система осталась без $67 млн инвестиций 1
07.08.2020 Убыточная российско-американская компания перед своим концом привлекла $15 млн 1
17.06.2020 Российско-американская платежная система превращается в производителя электромобилей 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 1
01.11.2019 Американцам не дали создать платежную платформу с российским банком 4
26.01.2018 Убыточная российско-американская платежная система нашла миллионы инвестиций благодаря слову блокчейн 1
21.12.2017 Акции Net Element взлетели на 300% на сообщении о новом блокчейн-подразделении компании 1
24.07.2017 Убыточная российско-американская платежная система с опасностью для себя привлекла $10 млн 1
01.06.2017 PayOnline запускает «онлайн-кассы» 5
25.05.2017 «Атол» запустил сервис по аренде онлайн-касс 1
24.05.2017 PayOnline запустил новый инструмент для продажи товаров и услуг в кредит онлайн 4
19.01.2017 Доля «мобильных» покупателей в Казахстане увеличилась за два года до 41% 1
22.12.2016 Выход мимо кассы, или Как бесконтактные платежи изменяют мир 1
01.11.2016 RIW 2016: PayOnline представил обновленный платежный сервис 4
01.11.2016 Американцы выплатили основателю российской платежной системы компенсацию $2,3 млн 2
30.08.2016 PayOnline открыл пятый офис в Казахстане 4
24.08.2016 Банк «Раунд» стал новым банком-партнером PayOnline 6
18.08.2016 Оборот Net Element за 2 квартал 2016 г. вырос на 98% 1
16.08.2016 Российско-американская платежная система нашла инвестиции на $10 млн 1
29.07.2016 Убыточная российско-американская платежная система продала свои миллионные долги 1
25.12.2015 Убыточную российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ 1
18.11.2015 Путина призвали отрегулировать в России электронную коммерцию 1
16.10.2015 PayOnline начал работать в Кыргызстане 1
01.10.2015 Казахстанский металлург вкладывает миллионы в убыточные российские платежные системы 2
09.07.2015 Российско-американская платежная система привлекла инвестиции на $34,5 млн 1
05.06.2015 Net Element запустила процессинговую систему для обработки онлайн-платежей в Казахстане 2
28.05.2015 «Яндекс» выяснил, какие платежные решения предпочитают отечественные интернет-магазины 1
20.04.2015 Россиянин неудачно инвестировал в американскую платежную систему 1
03.04.2015 Владельцы российско-американской платежной системы готовы продать свои акции 1
18.03.2015 Американцы купили российскую систему PayOnline за $8,5 млн 1
09.12.2014 MasterCard запустила платформу MasterPass в России 1
15.10.2014 В Риге пройдет международная конференция по проблематике электронных денег 1
17.09.2013 Как начать собственный ИТ-бизнес 1
16.09.2013 На российском рынке электронных платежей лидируют банковские карты 1
30.08.2013 Мгновенные сервисы развиваются по пути максимального удобства для пользователя 1
14.08.2013 Планшеты определят облик рынка мобильных приложений 1
02.08.2013 PayOnline и Microsoft выпустили приложение «Добрые люди» для Windows 8 2
21.05.2013 Выставка ecommerce-технологий ECOM Expo'13 стартует в среду в Москве 1
13.02.2013 21 февраля в Москве состоится форум FinNext 2013 1
13.12.2012 Deiteriy сертифицировала PayOnline на соответствие стандарту PCI DSS 2

Публикаций - 51, упоминаний - 91

PayOnline упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Digital Provider - TOT Money - агрегатор мобильного контента 12 6
TOT Money - агрегатор мобильного контента 35 5
Microsoft Corporation 11168 4
Yandex - Яндекс 4103 3
Mullen Technologies 3 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Samsung Electronics 5730 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 10 1
General Robotics 1 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
SAP SE 3220 1
RetailCRM 21 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Snap Inc 24 1
Sirin Labs 8 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
HTC Corporation 1199 1
Telegram Group 702 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Intel Corporation 4204 1
SEC Consult Services 931 1
Net Element - NETE 49 20
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 6
Tenor Opportunity Associates 6 5
Cobblestone Capital Partners 7 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
EsoUsa 5 4
Fincraft Resources - SAT & Company 9 3
Crede Group 6 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 2
Uber 257 2
CyberPlat - КиберПлат 205 2
Uber Technologies 258 2
RBL Capital Group 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Bulgari 1 1
Раунд 15 1
Wallet One - Единая Касса 19 1
Gett 60 1
Mullen Auto Sales 1 1
Visa International 1346 1
Pine River Capital 1 1
Pacifitc Capital Managment 1 1
AQR Capital Managment 1 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Bunker Capital 2 1
BP - British Petroleum 48 1
Fastlane Ventures 13 1
Deutsche Bank 130 1
КазТрансГаз 2 1
КазМунайГаз 7 1
БТА Банк - Туран Алем 13 1
Singulariteam 3 1
Sequoia Capital 81 1
ВТБ24 583 1
Альфа-Банк 1127 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 7
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Mullen Dragonfly K50 - электромобиль 2 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
WhatsApp Messenger 654 1
Visa Electron 49 1
VK - Mail.ru Деньги 5 1
Mobli - социальная сеть 5 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
TriPlay 4 1
Symbian OS 782 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Sirin Labs Finney - блокчейн-смартфон 6 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 70 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
Snapchat 89 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Ракишев Кенес 30 4
Фирер Олег 18 4
Горячева Мария 3 3
Абасалиев Марат 9 3
Крутой Игорь 12 2
Гришин Дмитрий 148 1
Путин Владимир 1828 1
Зои Майк 7 1
Носова Юлия 12 1
Абдусалиев Марат 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Казахстан - Республика 2650 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Европа 3788 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Израиль 725 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
США - Аризона 97 1
Казахстан - Алматы 265 1
США - Нью-Джерси 59 1
США - Калифорния 975 1
Украина 3398 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Русский язык 1000 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769127, в очереди разбора - 672811.
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