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PayOnline электронная платёжная система

PayOnline - электронная платёжная система

СОБЫТИЯ

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01.11.2019 Американцам не дали создать платежную платформу с российским банком

Net Element не смог создать совместный платежный центр с банком «Спутник» Американской корпорации Net Element, владеющей платежными системами TOT Payments (США) и PayOnline (Россия), не удалось создать совместное предприятие с российским банком «Спутник». Об этом говорится в документах Net Element. Меморандум между Net Element и базирующимся в Самаре бан
01.06.2017 PayOnline запускает «онлайн-кассы»

Процессинговый центр PayOnline подписал договор с компанией-производителем онлайн-касс «Атол» и предлагает своим клиентам решение, которое позволит им полностью соответствовать новым требованиям со стороны государс
24.05.2017 PayOnline запустил новый инструмент для продажи товаров и услуг в кредит онлайн

Процессинговый центр PayOnline анонсировал запуск нового инструмента — Instant Credit, позволяющего моментально продавать товары и услуги в кредит онлайн. Внедрение продукта продиктовано его востребованностью на ры
01.11.2016 RIW 2016: PayOnline представил обновленный платежный сервис

16 обновленный платежный сервис. Как рассказали CNews в компании, обновление затронуло как внешние атрибуты бренда, так и ключевые характеристики платежного решения для сайтов и мобильных приложений. PayOnline отказалась от доменной зоны «.ru», которая была частью логотипа PayOnline на протяжении пяти лет. Это изменение было вызвано потребностью в интернационализации бренда – российс
01.11.2016 Американцы выплатили основателю российской платежной системы компенсацию $2,3 млн

Net Element урегулировал спор с продавцами PayOnline Американская корпорация Net Element урегулировала спор с продавцами российской платежной системы PayOnline, которая была приобретена корпорацией в прошлом году. Согласно докуме
30.08.2016 PayOnline открыл пятый офис в Казахстане

Система электронных платежей PayOnline открыла третий зарубежный офис в Казахстане, Алматы. Другие представительства компании работают в Москве и Екатеринбурге, а за рубежом — в США и Чехии. Открытие офиса в Казахстане был
24.08.2016 Банк «Раунд» стал новым банком-партнером PayOnline

Система электронных платежей PayOnline расширяет партнерскую сеть. Банк «Раунд» стал четвертым российским банком-партнером системы, составив компанию «ВТБ 24», Райффайзенбанку и «Абсолют Банку», сообщили CNews в PayOnli
16.10.2015 PayOnline начал работать в Кыргызстане

родная компания индустрии мобильных платежей и транзакционных технологий с добавленной стоимостью, объявила о начале работы сервиса онлайн-процессинга платежей в Кыргызстане. Первым клиентом компании PayOnline, приобретенной Net Element весной текущего года, стал интернет-магазин одежды Daroy.net, оперирующий на рынках Кыргызстана, Казахстана, России, Армении и Белоруссии. Прием платежей по
18.03.2015 Американцы купили российскую систему PayOnline за $8,5 млн

Американская корпорация Net Element International сообщила о приобретении российской платежной системы PayOnline. Продавцом выступила компания Social Discovery Ventures, основанная предпринимателем Дмитрием Волковым. PayOnline предоставляет интернет-магазинам возможность принимать платежи
02.08.2013 PayOnline и Microsoft выпустили приложение «Добрые люди» для Windows 8

Корпорация Microsoft и система электронных платежей PayOnline совместно разработали новое приложение для защищенных онлайн-переводов денежных средств в адрес благотворительных фондов. Приложение «Добрые люди» работает как на компьютерах, так и н
13.12.2012 Deiteriy сертифицировала PayOnline на соответствие стандарту PCI DSS

Компания Deiteriy, сертифицированный PCI QSA-аудитор (Qualified Security Assessor), завершила проект по аудиту и сертификации процессингового центра PayOnline на соответствие требованиям международного стандарта безопасности данных PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Как рассказали CNews в Deiteriy, процессинговый центр

09.06.2012 На Poezd.ru можно оплатить электронный ж/д билет банковской картой с PayOnline

ezd.ru объявило о том, что предоставляет своим клиентам возможность оплачивать электронные железнодорожные билеты с помощью банковских карт. Платежным партнером компании является процессинговый центр PayOnline. На сайте Poezd.ru клиент самостоятельно может выбрать поезд и направление, получить полную информацию о наличии мест и стоимости билетов и оплатить заказ в режиме online по банковско
26.03.2012 Абоненты «МегаФона» могут оплачивать покупки через PayOnline со своего телефона

Универсальный оператор связи «МегаФон» и платежная система PayOnline объявили о расширении функционала сервиса «Онлайн-карта МегаФон-Visa». После интеграции сервиса в платежное решение PayOnline клиенты «МегаФона» смогут проводить платежи в боле
02.03.2012 PayOnline разрешил клиентам принимать платежи через «Яндекс.Деньги»

Компания PayOnline сообщила о том, что с февраля 2012 г. клиенты процессингового центра PayOnline могут принимать платежи за товары и услуги через платежную систему «Яндекс.Деньги». Теперь владел
14.02.2012 PayOnline расширила возможности онлайн-платежей для абонентов «Билайн»

Платежная система PayOnline объявила о том, что расширяет возможности онлайн-платежей для абонентов мобильного оператора «Билайн» Теперь для идентифицированных держателей Мобильной карты «Альфабанка» доступны во
30.01.2012 PayOnline и «Альфа-Банк» представили новый способ приема платежей с помощью «Мобильной карты»

Процессинговый центр PayOnline при поддержке «Альфа-Банка» предложил новый способ приема платежей с помощью «Мобильной карты Visa – RuRu – Альфа-Банк». Теперь клиенты PayOnline смогут предоставить своим поку
09.01.2012 На сайте процессингового центра PayOnline «поселился» видеопомощник

Компания PayOnline сообщила о том, что с 14 декабря посетителям сайта PayOnline доступен видеопомощник, который подскажет, где найти нужную информацию, как подать заявку и связаться со специалист
17.08.2011 Deiteriy провела аудит процессингового центра PayOnline по стандарту PCI DSS 2.0

Компания Deiteriy завершила проект по модернизации системы менеджмента информационной безопасности компании PayOnline и сертификации процессингового центра PayOnline System по стандарту PCI DSS версии 2.0. Процессинговый центр PayOnline System подтверждает соответствие требованиям станд
11.04.2011 «Ванд Интернэшнл Тур» объединила возможности решений для электронной коммерции Amadeus E-Power и PayOnline

Компания «Амадеус — информационные технологии» совместно с процессинговым центром PayOnline завершила интеграцию платежного решения PayOnline на сайте туристической компании «Ванд Интернэшнл Тур». Теперь клиенты туроператора смогут оплачивать авиабилеты, забронированн

Публикаций - 60, упоминаний - 60

PayOnline и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 19
Yandex - Яндекс 9216 7
МегаФон 10742 4
Microsoft Corporation 25775 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Webmoney - Вебмани.Ру 547 4
Mullen Technologies 4 3
Deiteriy - Дейтерий 75 3
Samsung Electronics 11065 3
Apple Inc 13156 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 3
PayPal 671 3
ECommPay - Компания Платежных Решений, КПР 8 2
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 2
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 2
ITonline Group 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Telegram Group 2940 2
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 2
Sirin Labs 8 2
Neti - Нэти 18 2
YouScan 12 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 2
Robokassa - Робокасса 54 2
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Google LLC 12690 1
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 76 1
Stripe 33 1
Программные технологии 88 1
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 1
Открытые технологии 732 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 1
General Robotics 2 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 24
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 18
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 30 17
Visa International 1993 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 14
NanduQ - Qiwi 1013 8
Cobblestone Capital Partners 7 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Альфа-Банк 1979 7
Crede Group 6 6
EsoUsa 6 6
Fincraft - Инвестиционный дом - Fincraft Resources - БТА Секьюритис - SAT & Company 9 5
Tenor Opportunity Associates 6 5
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 4
RBL Capital Group 6 3
Рапида НКО - платежные система 145 2
Uber 357 2
Bunker Capital 2 2
Wallet One - Единая Касса 37 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 2
Rietumu Banka 19 2
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 3 2
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 2
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 2
SDV - Social Discovery Ventures 3 2
Cayman Invest 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Gett 88 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Singulariteam 3 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Связной Банк 113 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
QazaqGaz - КазТрансГаз НК 5 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Банк24.ру 72 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 24
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 22
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 12
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 10
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 8
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 7
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
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ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 381 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 8
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 3
Apple iPhone 6 4861 3
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 2
Mullen Dragonfly K50 - электромобиль 2 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Apple Pay 519 2
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 2
MasterCard MasterPass 29 2
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 2
Sirin Labs Finney - блокчейн-смартфон 7 2
VK - Mail.ru Товары - Товары@Mail.Ru 20 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
TriPlay 4 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Simtech CS-Cart CMS 14 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Visa Classic 21 1
Мониторинг социальных медиа - Brandspotter 3 1
Amazon Go 11 1
Mobli - социальная сеть 5 1
PayPal Venmo 8 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Ланит - Лантер - LAN-4Tap - Lan4Tap - Платежный модуль 10 1
Visa Electron 63 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
НормаСахар - онлайн-сервис для наблюдения за состоянием больных сахарным диабетом 2 1
МегаФон Visa - онлайн банковская карта 5 1
IBM Global Entrepreneur Program - Глобальный предприниматель 6 1
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 1
Amadeus E-Power 1 1
Net Element - PayMobile 1 1
Amiro CMS 7 1
Лайф ФГ - Лайф-Кошелёк 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Ракишев Кенес 43 15
Фирер Олег 29 11
Абасалиев Марат 9 7
Абдуов Нурлан 6 5
Крутой Игорь 16 4
Zoe Mike - Zoi Mike - Зои Майк 14 3
Горячева Мария 3 3
Корнеева Ольга 5 3
Мамедов Анвар 7 3
Волков Дмитрий 69 3
Шустиков Сергей 19 2
Путин Владимир 3454 2
Кузнецов Владимир 47 1
Кузьмичев Алексей 54 1
Грачев Андрей 18 1
Никитин Максим 27 1
Авен Петр 67 1
Бочкарев Сергей 72 1
Медведовский Илья 34 1
Дьяконов Борис 12 1
Хан Герман 56 1
Достов Виктор 26 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Шакманас Алгирдас 40 1
Китляр Владимир 19 1
Носова Юлия 13 1
Армяков Дмитрий 11 1
Абдусалиев Марат 1 1
Демидов Алексей 24 1
Погудин Александр 8 1
Зайцевский Олег 8 1
Горшков Александр 16 1
Шмаков Дмитрий 15 1
Зарипов Константин 11 1
Еремин Сергей 9 1
Близнюк Андрей 12 1
Пецюха Артем 5 1
Мазурова Яна 5 1
Субанов Булад 6 1
Журавлев Михаил 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Казахстан - Республика 6048 15
Украина 7928 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Европа 24964 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Канада 5082 2
Израиль 2856 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Таджикистан - Республика 953 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Ирландия - Республика 1051 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 31
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Аудит - аудиторский услуги 1265 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 185 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 166 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
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Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 88 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
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Аренда 2687 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ведомости 1466 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
MasterCard - Mobile Payments Study 17 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
ИТАБ - Информационные технологии в авиационном бизнесе 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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