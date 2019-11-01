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PayOnline электронная платёжная система
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|01.11.2019
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Американцам не дали создать платежную платформу с российским банком
Net Element не смог создать совместный платежный центр с банком «Спутник» Американской корпорации Net Element, владеющей платежными системами TOT Payments (США) и PayOnline (Россия), не удалось создать совместное предприятие с российским банком «Спутник». Об этом говорится в документах Net Element. Меморандум между Net Element и базирующимся в Самаре бан
|01.06.2017
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PayOnline запускает «онлайн-кассы»
Процессинговый центр PayOnline подписал договор с компанией-производителем онлайн-касс «Атол» и предлагает своим клиентам решение, которое позволит им полностью соответствовать новым требованиям со стороны государс
|24.05.2017
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PayOnline запустил новый инструмент для продажи товаров и услуг в кредит онлайн
Процессинговый центр PayOnline анонсировал запуск нового инструмента — Instant Credit, позволяющего моментально продавать товары и услуги в кредит онлайн. Внедрение продукта продиктовано его востребованностью на ры
|01.11.2016
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RIW 2016: PayOnline представил обновленный платежный сервис
16 обновленный платежный сервис. Как рассказали CNews в компании, обновление затронуло как внешние атрибуты бренда, так и ключевые характеристики платежного решения для сайтов и мобильных приложений. PayOnline отказалась от доменной зоны «.ru», которая была частью логотипа PayOnline на протяжении пяти лет. Это изменение было вызвано потребностью в интернационализации бренда – российс
|01.11.2016
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Американцы выплатили основателю российской платежной системы компенсацию $2,3 млн
Net Element урегулировал спор с продавцами PayOnline Американская корпорация Net Element урегулировала спор с продавцами российской платежной системы PayOnline, которая была приобретена корпорацией в прошлом году. Согласно докуме
|30.08.2016
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PayOnline открыл пятый офис в Казахстане
Система электронных платежей PayOnline открыла третий зарубежный офис в Казахстане, Алматы. Другие представительства компании работают в Москве и Екатеринбурге, а за рубежом — в США и Чехии. Открытие офиса в Казахстане был
|24.08.2016
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Банк «Раунд» стал новым банком-партнером PayOnline
Система электронных платежей PayOnline расширяет партнерскую сеть. Банк «Раунд» стал четвертым российским банком-партнером системы, составив компанию «ВТБ 24», Райффайзенбанку и «Абсолют Банку», сообщили CNews в PayOnli
|16.10.2015
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PayOnline начал работать в Кыргызстане
родная компания индустрии мобильных платежей и транзакционных технологий с добавленной стоимостью, объявила о начале работы сервиса онлайн-процессинга платежей в Кыргызстане. Первым клиентом компании PayOnline, приобретенной Net Element весной текущего года, стал интернет-магазин одежды Daroy.net, оперирующий на рынках Кыргызстана, Казахстана, России, Армении и Белоруссии. Прием платежей по
|18.03.2015
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Американцы купили российскую систему PayOnline за $8,5 млн
Американская корпорация Net Element International сообщила о приобретении российской платежной системы PayOnline. Продавцом выступила компания Social Discovery Ventures, основанная предпринимателем Дмитрием Волковым. PayOnline предоставляет интернет-магазинам возможность принимать платежи
|02.08.2013
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PayOnline и Microsoft выпустили приложение «Добрые люди» для Windows 8
Корпорация Microsoft и система электронных платежей PayOnline совместно разработали новое приложение для защищенных онлайн-переводов денежных средств в адрес благотворительных фондов. Приложение «Добрые люди» работает как на компьютерах, так и н
|13.12.2012
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Deiteriy сертифицировала PayOnline на соответствие стандарту PCI DSS
Компания Deiteriy, сертифицированный PCI QSA-аудитор (Qualified Security Assessor), завершила проект по аудиту и сертификации процессингового центра PayOnline на соответствие требованиям международного стандарта безопасности данных PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Как рассказали CNews в Deiteriy, процессинговый центр
|09.06.2012
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На Poezd.ru можно оплатить электронный ж/д билет банковской картой с PayOnline
ezd.ru объявило о том, что предоставляет своим клиентам возможность оплачивать электронные железнодорожные билеты с помощью банковских карт. Платежным партнером компании является процессинговый центр PayOnline. На сайте Poezd.ru клиент самостоятельно может выбрать поезд и направление, получить полную информацию о наличии мест и стоимости билетов и оплатить заказ в режиме online по банковско
|26.03.2012
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Абоненты «МегаФона» могут оплачивать покупки через PayOnline со своего телефона
Универсальный оператор связи «МегаФон» и платежная система PayOnline объявили о расширении функционала сервиса «Онлайн-карта МегаФон-Visa». После интеграции сервиса в платежное решение PayOnline клиенты «МегаФона» смогут проводить платежи в боле
|02.03.2012
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PayOnline разрешил клиентам принимать платежи через «Яндекс.Деньги»
Компания PayOnline сообщила о том, что с февраля 2012 г. клиенты процессингового центра PayOnline могут принимать платежи за товары и услуги через платежную систему «Яндекс.Деньги». Теперь владел
|14.02.2012
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PayOnline расширила возможности онлайн-платежей для абонентов «Билайн»
Платежная система PayOnline объявила о том, что расширяет возможности онлайн-платежей для абонентов мобильного оператора «Билайн» Теперь для идентифицированных держателей Мобильной карты «Альфабанка» доступны во
|30.01.2012
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PayOnline и «Альфа-Банк» представили новый способ приема платежей с помощью «Мобильной карты»
Процессинговый центр PayOnline при поддержке «Альфа-Банка» предложил новый способ приема платежей с помощью «Мобильной карты Visa – RuRu – Альфа-Банк». Теперь клиенты PayOnline смогут предоставить своим поку
|09.01.2012
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На сайте процессингового центра PayOnline «поселился» видеопомощник
Компания PayOnline сообщила о том, что с 14 декабря посетителям сайта PayOnline доступен видеопомощник, который подскажет, где найти нужную информацию, как подать заявку и связаться со специалист
|17.08.2011
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Deiteriy провела аудит процессингового центра PayOnline по стандарту PCI DSS 2.0
Компания Deiteriy завершила проект по модернизации системы менеджмента информационной безопасности компании PayOnline и сертификации процессингового центра PayOnline System по стандарту PCI DSS версии 2.0. Процессинговый центр PayOnline System подтверждает соответствие требованиям станд
|11.04.2011
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«Ванд Интернэшнл Тур» объединила возможности решений для электронной коммерции Amadeus E-Power и PayOnline
Компания «Амадеус — информационные технологии» совместно с процессинговым центром PayOnline завершила интеграцию платежного решения PayOnline на сайте туристической компании «Ванд Интернэшнл Тур». Теперь клиенты туроператора смогут оплачивать авиабилеты, забронированн
PayOnline и организации, системы, технологии, персоны:
|Ракишев Кенес 43 15
|Фирер Олег 29 11
|Абасалиев Марат 9 7
|Абдуов Нурлан 6 5
|Крутой Игорь 16 4
|Zoe Mike - Zoi Mike - Зои Майк 14 3
|Горячева Мария 3 3
|Корнеева Ольга 5 3
|Мамедов Анвар 7 3
|Волков Дмитрий 69 3
|Шустиков Сергей 19 2
|Путин Владимир 3454 2
|Кузнецов Владимир 47 1
|Кузьмичев Алексей 54 1
|Грачев Андрей 18 1
|Никитин Максим 27 1
|Авен Петр 67 1
|Бочкарев Сергей 72 1
|Медведовский Илья 34 1
|Дьяконов Борис 12 1
|Хан Герман 56 1
|Достов Виктор 26 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Шакманас Алгирдас 40 1
|Китляр Владимир 19 1
|Носова Юлия 13 1
|Армяков Дмитрий 11 1
|Абдусалиев Марат 1 1
|Демидов Алексей 24 1
|Погудин Александр 8 1
|Зайцевский Олег 8 1
|Горшков Александр 16 1
|Шмаков Дмитрий 15 1
|Зарипов Константин 11 1
|Еремин Сергей 9 1
|Близнюк Андрей 12 1
|Пецюха Артем 5 1
|Мазурова Яна 5 1
|Субанов Булад 6 1
|Журавлев Михаил 5 1
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