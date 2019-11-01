PayOnline - электронная платёжная система

Американцам не дали создать платежную платформу с российским банком Net Element не смог создать совместный платежный центр с банком «Спутник» Американской корпорации Net Element, владеющей платежными системами TOT Payments (США) и PayOnline (Россия), не удалось создать совместное предприятие с российским банком «Спутник». Об этом говорится в документах Net Element. Меморандум между Net Element и базирующимся в Самаре бан

PayOnline запускает «онлайн-кассы» Процессинговый центр PayOnline подписал договор с компанией-производителем онлайн-касс «Атол» и предлагает своим клиентам решение, которое позволит им полностью соответствовать новым требованиям со стороны государс

PayOnline запустил новый инструмент для продажи товаров и услуг в кредит онлайн Процессинговый центр PayOnline анонсировал запуск нового инструмента — Instant Credit, позволяющего моментально продавать товары и услуги в кредит онлайн. Внедрение продукта продиктовано его востребованностью на ры

RIW 2016: PayOnline представил обновленный платежный сервис 16 обновленный платежный сервис. Как рассказали CNews в компании, обновление затронуло как внешние атрибуты бренда, так и ключевые характеристики платежного решения для сайтов и мобильных приложений. PayOnline отказалась от доменной зоны «.ru», которая была частью логотипа PayOnline на протяжении пяти лет. Это изменение было вызвано потребностью в интернационализации бренда – российс

Американцы выплатили основателю российской платежной системы компенсацию $2,3 млн Net Element урегулировал спор с продавцами PayOnline Американская корпорация Net Element урегулировала спор с продавцами российской платежной системы PayOnline, которая была приобретена корпорацией в прошлом году. Согласно докуме

PayOnline открыл пятый офис в Казахстане Система электронных платежей PayOnline открыла третий зарубежный офис в Казахстане, Алматы. Другие представительства компании работают в Москве и Екатеринбурге, а за рубежом — в США и Чехии. Открытие офиса в Казахстане был

Банк «Раунд» стал новым банком-партнером PayOnline Система электронных платежей PayOnline расширяет партнерскую сеть. Банк «Раунд» стал четвертым российским банком-партнером системы, составив компанию «ВТБ 24», Райффайзенбанку и «Абсолют Банку», сообщили CNews в PayOnli

PayOnline начал работать в Кыргызстане родная компания индустрии мобильных платежей и транзакционных технологий с добавленной стоимостью, объявила о начале работы сервиса онлайн-процессинга платежей в Кыргызстане. Первым клиентом компании PayOnline, приобретенной Net Element весной текущего года, стал интернет-магазин одежды Daroy.net, оперирующий на рынках Кыргызстана, Казахстана, России, Армении и Белоруссии. Прием платежей по

Американцы купили российскую систему PayOnline за $8,5 млн Американская корпорация Net Element International сообщила о приобретении российской платежной системы PayOnline. Продавцом выступила компания Social Discovery Ventures, основанная предпринимателем Дмитрием Волковым. PayOnline предоставляет интернет-магазинам возможность принимать платежи

PayOnline и Microsoft выпустили приложение «Добрые люди» для Windows 8 Корпорация Microsoft и система электронных платежей PayOnline совместно разработали новое приложение для защищенных онлайн-переводов денежных средств в адрес благотворительных фондов. Приложение «Добрые люди» работает как на компьютерах, так и н

Deiteriy сертифицировала PayOnline на соответствие стандарту PCI DSS Компания Deiteriy, сертифицированный PCI QSA-аудитор (Qualified Security Assessor), завершила проект по аудиту и сертификации процессингового центра PayOnline на соответствие требованиям международного стандарта безопасности данных PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Как рассказали CNews в Deiteriy, процессинговый центр

На Poezd.ru можно оплатить электронный ж/д билет банковской картой с PayOnline ezd.ru объявило о том, что предоставляет своим клиентам возможность оплачивать электронные железнодорожные билеты с помощью банковских карт. Платежным партнером компании является процессинговый центр PayOnline. На сайте Poezd.ru клиент самостоятельно может выбрать поезд и направление, получить полную информацию о наличии мест и стоимости билетов и оплатить заказ в режиме online по банковско

Абоненты «МегаФона» могут оплачивать покупки через PayOnline со своего телефона Универсальный оператор связи «МегаФон» и платежная система PayOnline объявили о расширении функционала сервиса «Онлайн-карта МегаФон-Visa». После интеграции сервиса в платежное решение PayOnline клиенты «МегаФона» смогут проводить платежи в боле

PayOnline разрешил клиентам принимать платежи через «Яндекс.Деньги» Компания PayOnline сообщила о том, что с февраля 2012 г. клиенты процессингового центра PayOnline могут принимать платежи за товары и услуги через платежную систему «Яндекс.Деньги». Теперь владел

PayOnline расширила возможности онлайн-платежей для абонентов «Билайн» Платежная система PayOnline объявила о том, что расширяет возможности онлайн-платежей для абонентов мобильного оператора «Билайн» Теперь для идентифицированных держателей Мобильной карты «Альфабанка» доступны во

PayOnline и «Альфа-Банк» представили новый способ приема платежей с помощью «Мобильной карты» Процессинговый центр PayOnline при поддержке «Альфа-Банка» предложил новый способ приема платежей с помощью «Мобильной карты Visa – RuRu – Альфа-Банк». Теперь клиенты PayOnline смогут предоставить своим поку

На сайте процессингового центра PayOnline «поселился» видеопомощник Компания PayOnline сообщила о том, что с 14 декабря посетителям сайта PayOnline доступен видеопомощник, который подскажет, где найти нужную информацию, как подать заявку и связаться со специалист

Deiteriy провела аудит процессингового центра PayOnline по стандарту PCI DSS 2.0 Компания Deiteriy завершила проект по модернизации системы менеджмента информационной безопасности компании PayOnline и сертификации процессингового центра PayOnline System по стандарту PCI DSS версии 2.0. Процессинговый центр PayOnline System подтверждает соответствие требованиям станд