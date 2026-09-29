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London Underground Лондонский метрополитен Oyster Card Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен

London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен

СОБЫТИЯ

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29.09.2026 Испытание ПО для распознавания лиц полицией провалилось. Система выдала только одно предупреждение, и то ложное 1
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира 1
27.02.2017 Будильник в «Яндекс.Транспорте» не даст пропустить нужную остановку 1
22.12.2016 Выход мимо кассы, или Как бесконтактные платежи изменяют мир 1
21.12.2015 Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро 1
20.05.2015 CyberPlat и «Евросеть» упростили оплату проезда в столице с помощью карты «Тройка» 1
05.11.2014 Крупнейшие английские города введут единую транспортную карту 1
30.09.2014 Космические данные нуждаются в новых средствах обработки 1
25.03.2014 «Билайн» полностью обновил линейку тарифов и опций международного роуминга 1
21.03.2014 Идет мегапиксельная эволюция систем видеонаблюдения 1
04.09.2013 Американские студенты изобрели смарт-карту в виде кольца 1
23.10.2012 Мобильные платежи скоро вытеснят наличные 2
17.03.2008 Исследователи взломали смарт-карту Oyster 2
29.01.2008 Cisco приобрела долю в ip.access 1
12.07.2007 Hellgate: London. Скриншоты 1
29.06.2007 Hellgate: London. Скриншоты 1
22.06.2007 Hellgate: London. Скриншоты 1
18.06.2007 Hellgate: London задержится? 1
09.06.2007 Hellgate: London. Видео 1
06.06.2007 Разработана система охлаждения Лондонского метро 1
05.06.2007 Cкриншоты из Hellgate: London 1
11.04.2007 Cкриншоты из Hellgate: London 1
20.03.2007 Cкриншоты из Hellgate: London 1
09.03.2007 Hellgate: London. Видео 1
08.02.2007 Cкриншоты из Hellgate: London 1
11.01.2007 Сингапурца-форумщика судят за ложь 1
09.01.2007 Ад в Лондоне начнется летом 1
22.11.2006 Sony и NXP Semiconductors объединятся для продвижения NFC 1
28.07.2006 Жара спровоцировала энергетический кризис в Лондоне 1
28.07.2006 Жара спровоцировала энергетический кризис в Лондоне 1
21.04.2006 "Большую восьмерку" в России защитят с помощью ИТ 1
02.11.2005 В Скандинавии оплату за проезд будут производить с помощью RFID 1
14.10.2005 ЕС "закручивает гайки" после терактов 1
05.09.2005 Хакеры и спамеры эксплуатируют трагедию в США 1
29.08.2005 В Нью-Йорке создадут единую электронную систему защиты от террористов 1
22.07.2005 Лондонская полиция ищет террористов с помощью смартфонов 1
02.07.2003 В Лондоне ввели транспортные смарт-карты 2
02.07.2003 В Лондоне ввели транспортные смарт-карты 2
11.03.2003 Marconi заключил два крупных контракта 1
14.06.2001 Bluetooth: мобильный интернет должен быть даже в метро! 1

Публикаций - 41, упоминаний - 45

London Underground и организации, системы, технологии, персоны:

Blizzard Entertainment - Blizzard North 22 10
Flagship Studios 32 9
X Corp - Twitter 2942 2
Yandex - Яндекс 9361 2
Apple Inc 13276 2
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 1
Bandai Namco Entertainment 119 1
NovaCard - НоваКард 21 1
Costar Technologies - Arecont Vision - Ареконт Вижн 18 1
Thales - Racal Electronics 13 1
Honeywell Security Group 5 1
Go Ahead - ГОУ Ахед 5 1
Samsung Electronics 11137 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
Dell EMC 5204 1
Cisco Systems 5380 1
Amazon Inc - Amazon.com 3304 1
Meta Platforms - Facebook 4633 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
HP Inc. 5907 1
Oracle Corporation 7106 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9561 1
Telegram Group 2999 1
Philips 2101 1
Sony 6754 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5051 1
Lenovo Motorola 3573 1
McKinsey & Company Int 298 1
PayPal 675 1
EA - Electronic Arts 1318 1
Synology Inc - SLMP PTE 143 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
Ring 65 1
Bentley Systems 63 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 1
Горпарковки - Городские парковки 18 1
Google LLC 12784 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 1
Stripe 35 1
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 26 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 14
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 11
Amazon Prime Air 6 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Amadeus Capital Partners 5 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Rothschild & Co - N M Rothschild & Sons 6 1
Scottish Equity Partners 1 1
Motorola Ventures 6 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
НСПК - Национальная система платежных карт 957 1
Kickstarter 138 1
Gett 90 1
Альфа-Банк 1991 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Visa International 1997 1
X5 Group - Перекрёсток 644 1
Евросеть 1421 1
Ак Барс Банк 284 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1934 1
Swatch Group 31 1
Barclays 122 1
Block - Square 204 1
Bentley Motors 75 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
Uber 365 1
Intel Capital 151 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Lockheed Martin 778 1
Bulgari 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6011 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1065 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2898 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3682 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3601 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2088 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 499 1
ЦОДД ГКУ - Центры организации дорожного движения 114 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 25 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18496 11
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 732 11
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Apple iPad 4023 1
Google Android 15355 1
Apple iOS 8645 1
Rakuten Viber 669 1
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IDC - International Data Corporation 4999 1
Juniper Research 131 1
Gartner - Гартнер 3673 1
IBM Research 111 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
SUTD - Singapore University of Technology and Design - Сингапурский университет технологии и дизайна 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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