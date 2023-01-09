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Транспорт общественный Метрополитен подземка, metro, subway, underground



09.01.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена

Специалисты дивизиона ЖАТ и ОСК 1520 (входят в ГК 1520) реконструировали и оснастили цифровой российской автоматикой Кольцевую линию Московского метрополитена. Новое оборудование позволит на 10-14% сократить интервалы между поездами. В час пик по линии смогут проходить 36 пар поездов вместо 34, в вагонах станет свободнее. Вырастет эффек
29.09.2022 «Московский метрополитен» и «Мосгортранс» переходят с SAP на «1С»

Система «Метрополитена» Департамент по конкурентной политике Москвы ищет исполнителя для создания автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на предприятиях «Московского
05.04.2021 «Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена

«Максимателеком» запустила сеть MT_FREE в новых перегонах Московского метрополитена. Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi появился в тоннелях между станциями «Хорошевская» и «Мневники» Большой кольцевой линии. Для пассажиров сервис стал доступен одновременно с запус
03.12.2020 Чат-бот, разработанный Сбером для Московского метрополитена, обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) совместно с Московским банком Сбербанка и командой Московского метрополитена внедрила чат-бота для пассажиров. Во время тестирования на фокус-группе виртуальный текстовый помощник автоматизировал 75% запросов без перевода на оператора и с 17 ноября запущен
05.10.2020 «Билайн» обеспечил интернетом станции, тоннели и переходы загруженных линий московского метрополитена

ный мобильный интернет, а также устойчивая голосовая связь доступны на самых загруженных ветках московского метро – Кольцевая, Таганско-Краснопресненская, Замоскворецкая и Калужско-Рижская. По данным метрополитена, пассажиропоток этих 4-х веток составляет 52% от общего трафика метро в месяц. На данный момент 4G доступен на всех станциях, тоннелях и переходах Кольцевой и Таганско-Краснопресн
31.07.2020 Группа ЦРТ участвует в разработке виртуального помощника для пассажиров Московского метрополитена

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) участвует в разработке интеллектуального чат-бота для автоматизации ответов на обращения пассажиров Московского метрополитена. Чат-бот заработает осенью на сайте mosmetro.ru, в мобильном приложении «Метро Москвы», в популярных мессенджерах, а также в аккаунте МосМетро в одной из социальных сетей. Команда
31.07.2020 В электродепо Московского метрополитена испытана новая система контроля качества обслуживания подвижного состава

В столице реализуется пилотный проект, стартовавший полгода назад по инициативе «Метровагонмаш сервис». Организация, занимающаяся техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава московского метрополитена, испытала систему контроля качества работы. Система представляет собой специальное Программное обеспечение и абонентские устройства в виде беспроводных мультисервисных приборов WM
06.05.2020 «Лантер» обеспечил бесконтактную оплату проезда банковскими картами на всех станциях Новосибирского метрополитена

«Лантер» (входит в группу компаний «Ланит») обеспечила каждый вестибюль всех 13 станций Новосибирского метрополитена возможностью бесконтактной оплаты проезда банковскими картами. Первые турникеты с возможностью бесконтактной оплаты проезда появились в Новосибирском метрополитене в 2016 г. За по
30.03.2020 «АМТ-груп» разработал новые терминалы СПТИ для Петербургского метрополитена

естовой эксплуатации нового терминала экстренной связи и информационной поддержки системы передачи тревожной информации (СПТИ) с функциональностью для маломобильных групп населения для Петербургского метрополитена. Первый терминал был установлен на станции «Балтийская». Демонстрация функциональных возможностей терминала в ходе проведенных испытаний подтвердила их работоспособность в условия
09.01.2020 ВТБ обеспечит прием карт «Мир» по акции на турникетах метрополитена

30 апреля 2020 года. Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к одному из крайних турникетов, поддерживающих такой способ оплаты, в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, часть которой (10 рублей) вернется на счет карты спустя несколько минут. «Согласно стратегии ВТБ мы стре
03.10.2019 «Ростелеком» принял участие в проектировании ЕАСДУ Московского метрополитена

«Ростелеком» принял участие в проектировании Единой автоматизированной диспетчерской системы управления (ЕАСДУ), которая связала все разрозненные службы Московского метрополитена в единое информационное пространство. Система создана для Единого диспетчерского центра метро, презентация возможностей и технический запуск которого состоялись 3 октября 2019 г.

25.09.2019 «АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена

«АМТ-груп» объявила о завершении проекта по модернизации технологической сети связи Петербургского метрополитена (ТССМ). В ходе проекта была перестроена архитектура сети и произведена замена оборудования на всех уровнях сетевой иерархии. В результате выполненных работ пропускная способность

06.05.2019 ВТБ обеспечил эквайринг турникетов на всех станциях московского метро

Банк ВТБ завершил проект модернизации турникетов Московского метрополитена, обеспечив их оборудованием для приема банковских карт. Теперь на всех станциях минимум два турникета в каждом вестибюле оснащены ридерами для оплаты проезда банковскими картами и
18.04.2019 МТС и «Мегафон» обеспечили все подземные станции Московского метрополитена сетью 4G

улучшить услуги телефонной связи и передачи данных в метро», — отметили в пресс-службе Московского метрополитена. «Ежедневно сетью МТС в московском метро пользуется более двух миллионов абонен
05.04.2019 Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда

ПАК для «Метрополитена» Как обнаружил CNews, «Московский метрополитен» не отказался от идей приобрести программно-аппаратный комплекс (ПАК) для функционирования своей билетной системы — объявленная в ко
18.01.2019 ВТБ обеспечил эквайринг всех каналов продаж Московского метрополитена

расширил эквайринговое обслуживание ГУП «Московский метрополитен» – банк обеспечил проведение операций покупки и пополнения билетов во всех удаленных каналах продаж предприятия. Конкурс «Московского метрополитена» на выбор организации для предоставления этой услуги ВТБ выиграл в декабре 2018 г. Реализованный банком сервис позволяет удаленно оплачивать покупку и пополнение билетов во всех д
25.12.2018 «МегаФон» обеспечил связью перегоны Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена

регонах. Еще в декабре прошлого года «МегаФон» обеспечил 4G все тоннели Кольцевой линии Московского метрополитена, к октябрю текущего года связью покрыты тоннели пяти веток метро внутри «кольца
09.02.2018 Расследование CNews. Как сеть спецсвязи помогла «Мегафону» провести 4G в тоннелях метро

твет на вопрос, каким образом оператор смог обеспечить связь не только на станциях, но и в туннелях метрополитена. Исторически из «большой тройки» сотовых операторов связь внутри тоннелей моско
06.12.2017 Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен на всех линиях Петербургского метрополитена

«МаксимаТелеком» объявила о запуске бесплатной высокоскоростной сети Wi-Fi на всех линиях Петербургского метрополитена. Отныне более 5 млн горожан и около 7 млн туристов, ежегодно посещающих Северную столицу, смогут оставаться на связи во время поездок в метро.Сеть появилась на пяти линиях метр
15.02.2017 МТС улучшила покрытие сети в московском метро

МТС объявила об установке в поездах Московского метрополитена оборудования для предоставления голосовой связи, SMS и мобильного интернета. Как рассказали CNews в компании, оператор и «МаксимаТелеком» при поддержке Московского метрополитен
15.07.2016 Avaya оптимизировала систему передачи данных «Новосибирского метрополитена»

построенных на оборудовании различных производителей. Необходимо было принципиально новое решение, которое не требовало бы глобальных затрат, но обеспечивало бы бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры метрополитена даже при выходе из строя отдельных ее узлов, а также минимизировало затраты на администрирование и текущее обслуживание наряду с обеспечением требуемого уровня безопасности. Выбор
16.02.2016 Optima автоматизирует управление электроснабжением электродепо «Митино» московского метрополитена

Группа Optima объявила о старте проекта по интеграции комплекса автоматизированного управления электроснабжением электродепо «Митино» московского метрополитена. Проект реализует Optima Transport — структурное подразделение группы Optima, имеющее опыт автоматизации и диспетчеризации объектов транспортной инфраструктуры. В проекте применяе
10.11.2015 Tele2 запустил 4G на семи станциях Московского метрополитена

Мобильный оператор Tele2 объявил о запуске сети четвертого поколения на семи станциях Московского метрополитена. Компания обеспечила абонентов связью в стандарте LTE на наибольшем среди всех

09.09.2015 Tele2 обеспечила 4G-интернет на всех станциях Петербургского метрополитена

Мобильный оператор Tele2 объявил о запуске сетей четвертого поколения на 67 станциях Петербургского метрополитена. Благодаря этому Санкт-Петербург стал первым городом в России, где на всех станциях метро доступен высокоскоростной мобильный 4G-интернет. Запуск LTE для пассажиров метрополите
13.07.2015 Сбербанк развивает сервис пополнения льготных проездных билетов «Петербургского метрополитена»

щение охватывает весь Санкт-Петербург и города-спутники, отметили в банке. «Новый сервис имеет большую социальную значимость. Он позволят пассажирам пополнять электронные билеты не только на станциях метрополитена, но и во многих офисах Сбербанка, в том числе в круглосуточных зонах самообслуживания», — заявил председатель Северо-Западного банка Сбербанка России Дмитрий Курдюков. Пополнить р
03.12.2014 Ricoh организовала прямую сервисную поддержку печатной техники для «Московского метрополитена»

пания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, организовала прямую сервисную поддержку печатной техники по схеме клик-контракта во всех отделах и службах «Московского метрополитена». Новая система обслуживания печатных устройств позволила обеспечить бесперебойную работу оборудования, уменьшить простои, упростить документооборот и при этом повысить прозрачнос
02.12.2014 Wi-Fi заработал во всем московском метро

С сегодняшнего дня, 2 декабря, сеть Wi-Fi стала доступна во всех поездах всех линий Московского метрополитена, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя Метрополитена. «Бесплатным доступом в интернет оснащены все 12 линий, протяженностью более 325 км, при этом количество ваго
05.11.2014 «АМТ-Груп» представила информационные терминалы для Московского метрополитена

Компания «АМТ-Груп» представила новые информационные терминалы и колонны экстренного вызова для пассажиров Московского метрополитена в рамках модернизации станции «Текстильщики» к форуму «Открытые инновации-2014». Как сообщили CNews в «АМТ-Груп», навигация в метро, маршруты проезда в аэропорты и на вокзалы, кар
24.07.2014 «Билайн» запустил 3G на станциях «зелёной» линии петербургского метрополитена

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила 3G на станциях третьей («зелёной») линии петербургского метрополитена «Приморская», «Василеостровская», «Гостиный двор», «Елизаровская», «Ломоносовская» и четвёртой («оранжевой») линии «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков», «Ладожская», «Новочерка
03.12.2013 «Мобильные радиосистемы» займутся оснащением Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи

аукциона на поставку оборудования системы единой цифровой радиосвязи для оснащения объектов транспортной инфраструктуры и постов управления транспортной безопасности линии 1 и линии 2 Петербургского метрополитена в целях реализации комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте для государственных нужд Санкт-Петербурга. Согласно информации, представленной на официал
01.11.2013 На оснащение Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи выделят 298,6 млн руб.

аукциона на поставку оборудования системы единой цифровой радиосвязи для оснащения объектов транспортной инфраструктуры и постов управления транспортной безопасности линии 1 и линии 2 Петербургского метрополитена в целях реализации комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте для государственных нужд Санкт-Петербурга. Согласно аукционной документации, система един
12.07.2013 «Микрон» произведет для Московского метрополитена 5,5 млн смарт-карт «Тройка»

«НИИМЭ и Микрон», производитель и экспортер микрочипов и RFID продукции, входящий в отраслевой холдинг РТИ, сообщил о победе в тендере Московского метрополитена на производство и поставку «Тройки» - пластиковых бесконтактных смарт-карт для оплаты проезда. К участию в открытом аукционе были допущены две компании: «Микрон» и «Розан Файненс»
23.03.2012 МТС оборудовала сетью Wi-Fi все вагоны Кольцевой линии Московского метрополитена

каждом из вагонов метро организован с помощью 3G-роутеров МТС, которые преобразуют сигнал сети 3G в Wi-Fi. МТС обеспечивает устойчивое покрытие 3G во всех тоннелях и на всех станциях Кольцевой линии метрополитена за счет специального излучающего кабеля. «МТС обладает большой экспертизой в реализации комплексных проектов по обеспечению доступа в интернет в общественном транспорте, и совмест
19.10.2010 «АМТ-Груп» оснащает Петербургский метрополитен системой экстренной связи и информации

«АМТ-Груп» объявила о завершении первого этапа оснащения Петербургского метрополитена системой экстренной связи и информации. Терминалы экстренного вызова (ТЭВ), установленные в рамках комплексной автоматизированной системы информационной поддержки и обеспечения ан
18.12.2008 «Техносерв» построил систему теленаблюдения Замоскворецкой линии московского метрополитена

Российский системный интегратор «Техносерв» завершил работы по оснащению Замоскворецкой линии Московского метрополитена системой централизованного управления теленаблюдением. Начиная с 2006 г., «Техносерв» ведет для ГУП «Московский метрополитен» комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных рабо
12.11.2008 «МегаФон» обеспечил связью станции нижегородского метрополитена

Компания «МегаФон» в Центральном регионе закончила интеграцию систем оборудования на станциях нижегородского метрополитена. В результате, три станции нижегородского метро включены в зону обслуживания сотовой сети «МегаФон» в Центральном регионе. Проведя успешные испытания, оператор обеспечил мобильной
25.08.2008 МТС и «Ситроникс» обеспечат мониторинг автотранспорта Московского метрополитена

«Мобильные ТелеСистемы» и «Ситроникс» объявили о совместной реализации проекта по автоматизированному мониторингу корпоративного автотранспорта для Московского метрополитена. Система автоматизированного мониторинга разработана на базе действующей услуги наблюдения и контроля автотранспорта «НИКА» с использованием программного обеспечения и оборудовани
03.04.2008 Метрополитен превратит платежные терминалы в клоны

ию — пеструю расцветку аппаратов заменит нейтральный серый цвет. Эти изменения должны благоприятно отразиться на внешнем виде станций и уменьшить очереди в кассы», — пояснили в пресс-службе метрополитена. Операторы не поставлены в жесткие временные ограничения, однако обязательным условием для них является исполнение всех необходимых работ за свой счет. В случае отказа выполнить у
10.12.2007 В Петербургском метрополитене внедрили систему цифровой радиосвязи

Компания Motorola и ЗАО «РКК «Мобильные радиосистемы» реализовали начальную фазы первой очереди системы Единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС) на объектах петербургского метрополитена. Результатом реализации проекта станет обеспечение подвижного состава и сотрудников метрополитена средствами мобильной служебной радиосвязи. Первая очередь строительства си
03.12.2007 «Ситроникс» увеличит поставки бесконтактных билетов для Московского метрополитена

при длительном применении и сокращают время прохода через валидатор. Бесконтактные билеты имеют высокую степень защиты информации, гарантирующую невозможность их подделки. Первоначально руководством Метрополитена было принято решение, что хождение бесконтактных транспортных билетов начнется с замены ими магнитных билетов номиналом в 10, 20 и 60 поездок. После подведения результатов использ

Публикаций - 539, упоминаний - 639

Транспорт общественный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9909 74
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8191 71
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7248 67
Максима ГК - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 133 40
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10331 39
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2589 37
5nine Software 1844 16
Metrocom - Метроком 89 15
DEPO Computers - Депо Электроникс 582 14
Yandex - Яндекс 5991 14
SAP SE 4986 13
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 519 13
Ситроникс - Sitronics 1124 12
Huawei 3591 12
Cisco Systems 4940 11
Apple Inc 11400 11
AMT Group - АМТ-Груп 317 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2931 10
Google LLC 11139 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5622 9
Samsung Electronics 9838 9
Microsoft Corporation 23781 8
7278 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 682 8
1С-ИЖТИСИ 31 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2891 8
Ростех - Автоматика Концерн 1536 8
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1376 7
Telegram Group 1237 7
Крок - Croc 1731 7
РТИ Микрон - Micron 1290 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 6
Питерская группа связистов 428 6
Docsvision - ДоксВижн 979 6
NVision Group - Энвижн Груп 672 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1897 5
IBM - International Business Machines Corp 9266 5
Ланит - Лантер 33 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2504 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6127 15
РЖД - Российские железные дороги 1677 15
Visa International 1888 11
Новосибирский метрополитен 13 10
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 135 10
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 374 9
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 311 7
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 85 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6333 6
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 30 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6719 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 174 6
ВТБ - ВТБ24 661 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 348 5
Почта России ПАО 2049 5
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 179 4
Минский метрополитен - Минское метро 5 4
Русский стандарт Банк 391 4
Россети Ленэнерго 2401 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 4
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 32 4
Нижегородский метрополитен 6 4
Водный стадион Технопарк 12 3
Почта Банк 377 3
UnionPay - Платёжная система 98 3
1520 ГК 34 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 970 3
МТЗ Трансмаш 20 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 105 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 699 2
Virgin Hyperloop 11 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 369 2
МКБ - Московский кредитный банк 459 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 905 306
Петербургский метрополитен ГУП 120 74
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18504 39
Правительство Москвы 2098 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4689 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9628 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1555 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10656 18
Мосгортранс ГУП 99 17
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 45 13
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 75 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3109 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2434 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 90 10
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 433 8
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1217 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2558 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2906 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 543 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2058 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3072 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2475 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2802 4
Екатеринбургский метрополитен 7 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2528 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1618 4
Киевский метрополитен 7 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1235 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 145 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 3
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 48 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1709 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 71 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1228 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3077 3
Президент Российской Федерации 3828 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3890 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 33
4CIO 736 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 476 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
Единая Россия - Политическая партия 270 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Электрокабель 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55558 150
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25867 108
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11738 90
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41062 83
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22749 71
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7000 67
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18391 60
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5794 59
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13775 53
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12676 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26882 48
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21961 46
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2666 44
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6224 43
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8820 42
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7697 39
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10515 36
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3513 36
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4549 29
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2567 28
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11471 27
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1015 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13344 26
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6159 25
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9543 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8684 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17844 23
5G - пятое поколение мобильной связи 3551 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11273 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4242 22
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 931 22
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1498 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9517 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18084 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26582 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8008 20
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11855 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10005 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13696 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11241 17
Microsoft Windows 2000 12848 24
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 22
Google Android 12906 21
Apple iOS 7027 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4295 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2977 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6730 14
Максима ГК - МаксимаТелеком MT_Free 53 14
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 11
Microsoft Windows 14708 10
Google Play - Google Store - Android Market 3038 9
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 9
Apple Pay 470 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4401 8
Visa payWave 76 8
1С:ERP Управление предприятием 368 8
Apple iPhone 6 6296 8
Apple - App Store 2677 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 345 8
Samsung Pay 283 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 817 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2551 6
Microsoft Skype 1998 6
Age of Kings 3460 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 626 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 918 5
МТС 3G-сеть 114 5
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 4
Google Maps - Карты Google 780 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 546 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 234 4
Московский метрополитен - МосМетро 8 4
Apple iPod 1532 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 120 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 48 3
ВымпелКом - Билайн Аналитика 38 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 803 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1126 3
Вольпе Борис 89 22
Гаев Дмитрий 21 13
Собянин Сергей 263 10
Гольцов Александр 69 9
Ликсутов Максим 59 9
Латыпов Роман 9 8
Киричек Алексей 66 7
Кусков Денис 218 5
Агафонов Андрей 19 4
Лужков Юрий 113 4
Гарюгин Владимир 4 3
Медведев Владислав 23 3
Шойгу Сергей 84 3
Попов Алексей 330 3
Жижикин Игорь 24 3
Егоров Игорь 42 3
Асланян Сергей 100 3
Дырмовский Дмитрий 107 3
Глотов Дмитрий 15 3
Верхошинский Владимир 13 2
Брюквин Юрий 291 2
Шандалов Андрей 15 2
Ушацкий Андрей 104 2
Глуховский Дмитрий 22 2
Кабанов Владимир 176 2
Матвиенко Сергей 5 2
Бисембаева Алина 12 2
Шигапов Антон 10 2
Ведерников Павел 2 2
Барамыкин Сергей 2 2
Коротин Павел 31 2
Крушинин Алексей 5 2
Дмитриев Алексей 33 2
Машин Дмитрий 19 2
Цыбульников Вячеслав 51 2
Хитров Михаил 25 2
Калюжный Игорь 26 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 271 2
Степаненко Кирилл 16 2
Чурсин Дмитрий 43 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40288 329
Россия - РФ - Российская федерация 126937 180
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15633 157
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6547 54
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2906 43
Россия - СФО - Новосибирск 3821 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50724 22
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2088 17
Земля - планета Солнечной системы 9995 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3423 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 16
Европа 21525 15
Беларусь - Белоруссия 4560 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15481 14
Великобритания - Лондон 2384 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13422 13
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 965 13
Германия - Федеративная Республика 12196 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13842 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2448 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 104 11
Южная Корея - Республика 6354 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1605 9
Солнце - звезда Солнечной системы 4953 8
Украина 7384 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2604 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1321 8
Россия - ЦФО - Владимирская область 677 8
Азия - Азиатский регион 5171 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2389 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2387 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2424 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1598 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1179 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1459 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 540 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1462 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1006 6
Япония 13038 6
Россия - УФО - Свердловская область 1217 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15680 183
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2335 125
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43160 98
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43261 81
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1931 64
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21329 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14457 32
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9033 30
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5879 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25109 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4089 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4602 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4513 18
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5003 16
Абонентская база - Абонентская плата 5347 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11222 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10196 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8117 14
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1463 14
Аренда 2173 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8613 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3933 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3338 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6633 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3123 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11128 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7153 11
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1962 11
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2334 11
Кредитование - Сrediting - Заём 6092 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4362 10
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1432 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5667 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4806 10
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 984 10
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1026 9
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 863 9
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1394 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6306 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11041 19
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 701 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 4
Известия ИД 500 3
91Mobiles 1735 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 839 3
Прайм - Агентство экономической информации 860 2
Cellular News 234 2
РОИ - Российская общественная инициатива 77 1
ComputerWire 51 1
ComNews - Медиа-бизнес 97 1
Юность - радиостанция 33 1
ABC News 51 1
Максима ГК - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
Phys.org 973 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
РБК Daily 91 1
Финансовые известия 33 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1366 1
The Guardian - Британская газета 347 1
Engadget - Блог о технологиях 421 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
РИА Новости 816 1
Ведомости 636 1
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Wikipedia - Википедия 444 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7583 11
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Synergy Research Group 41 1
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Technavio 25 1
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Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 3 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 14 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 1
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РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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