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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт общественный Метрополитен подземка, metro, subway, underground

 

Александр Чебаков "Метростроевцы" (1986) Александр Чебаков "Метростроевцы" (1986)
Метростроевцы 1981 г. Наталья Кочетова Метростроевцы 1981 г. Наталья Кочетова
«Метростроевец В. Кучеренко» Народный художник СССР Борис Валентинович Щербаков «Метростроевец В. Кучеренко» Народный художник СССР Борис Валентинович Щербаков
«Метростроевцы. Перед взрывом перемычки», 1975 г. Автор: Хухров Юрий Дмитриевич «Метростроевцы. Перед взрывом перемычки», 1975 г. Автор: Хухров Юрий Дмитриевич
Вишняков Олег Николаевич (1935-2012) "Строительство метромоста", 1956 г. Вишняков Олег Николаевич (1935-2012) "Строительство метромоста", 1956 г.
Дмитрий Дубровин "Новая трасса метро" (1968) Дмитрий Дубровин "Новая трасса метро" (1968)
Ольга Ковалик "Метростроевцы. Станция Площадь Революции" (1980) Ольга Ковалик "Метростроевцы. Станция Площадь Революции" (1980)
Борис Казаков "В метро" (1959) Борис Казаков "В метро" (1959)
Николай Воронков "В метро" (1970е) Николай Воронков "В метро" (1970е)
Александр Алейников "Пара в метро" (1960е) Александр Алейников "Пара в метро" (1960е)
Семен Файбисович "Отражения. В соседнем вагоне" (1987) Семен Файбисович "Отражения. В соседнем вагоне" (1987)
"Метро" 2010г Дмитрий Корниенко "Метро" 2010г Дмитрий Корниенко
"В метро" 1957 г. Дмитрий Жилинский "В метро" 1957 г. Дмитрий Жилинский
Коровин Ювеналий Дмитриевич «Метро» 1946 год. Коровин Ювеналий Дмитриевич «Метро» 1946 год.
Илья Глазунов "Метро" (1958) Илья Глазунов "Метро" (1958)
Лариса Голубева "Эскалаторы", из серии "Метро" (2018) Лариса Голубева "Эскалаторы", из серии "Метро" (2018)
Борис Коржевский "Эскалатор. Час пик" (1970) Борис Коржевский "Эскалатор. Час пик" (1970)
Наталья Нестерова "Эскалатор" (1988) Наталья Нестерова "Эскалатор" (1988)
Из серии "Электричество", 1981 г. Автор: Андрей Волков Из серии "Электричество", 1981 г. Автор: Андрей Волков
Александр Костромин "Уходит год. Посвящена Попкову В.Е." (1974) Александр Костромин "Уходит год. Посвящена Попкову В.Е." (1974)
Будь вежлив в метро! Советский сатирический плакат на тему культуры поведения в общественном транспорте, в частности - в метрополитене. Изображены двое мужчин, сидящих на местах для пожилых, инвалидов и пассажиров с детьми в метро. Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. А. Ястребенецкий, 1980г. Будь вежлив в метро! Советский сатирический плакат на тему культуры поведения в общественном транспорте, в частности - в метрополитене. Изображены двое мужчин, сидящих на местах для пожилых, инвалидов и пассажиров с детьми в метро. Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. А. Ястребенецкий, 1980г.
Виктор Вальцефер "Метро" (1967) Виктор Вальцефер "Метро" (1967)
Андрей Лопатин "Час пик", из серии "Среда обитания" (1986) Андрей Лопатин "Час пик", из серии "Среда обитания" (1986)
Сергей Балакин "Юдифь на эскалаторе" (1984) Сергей Балакин "Юдифь на эскалаторе" (1984)
"Охота. Встреча в метро." Евгений Монахов (1974 г.р.) "Охота. Встреча в метро." Евгений Монахов (1974 г.р.)
Александр Чебаков "Метростроевцы" (1986)

СОБЫТИЯ


18.09.2025 МТС и МУП «Метроэлектротранс» планируют укреплять цифровую инфраструктуру казанской подземки

сти укрепления цифровой инфраструктуры казанского метро и внедрения современных ИТ-решений в работу метрополитена. Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках подписанного соглашения пла
12.09.2025 Т2 протестировала работу сети на новых станциях Троицкой линии

подготовил необходимую телеком-инфраструктуру к открытию четырех станций Троицкой ветки Московского метрополитена от «Новаторской» до «ЗИЛ». На платформах связь работает в диапазонах LTE2100/26
21.08.2025 Т2 увеличила скорость интернета в 3 раза на 100 станциях Московского метрополитена

о 200 Мбит/с. Согласно планам компании, до конца года работы затронут остальные станции Московского метрополитена. С начала 2025 г. Т2 активно развивала сеть в Московском метрополитене. Первые

16.05.2025 Пассажиры подземки предпочитают «Одноклассники», Telegram и Wildberries – анализ big data Т2 в Московском метрополитене

сообщили представители T2. Аналитики big data T2 изучили интернет-активность пассажиров Московского метрополитена за январь-май 2025 г. и определили ключевые платформы для потребления контента

20.03.2025 Технологии искусственного интеллекта будут внедрять в метрополитене

Новосибирский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с руководством Новосибирского метрополитена. Цель – внедрение в работу метро технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители НГУ. «Мы считаем, что метрополитен должен быть в числе лидеров технолог
04.02.2025 Аналитика МТС: запуск Троицкой линии Московского метрополитена перераспределил интернет-трафик с соседних линий

МТС проанализировала динамику трафика мобильного интернета на линиях Московского метрополитена после открытия Троицкой линии, ведущей в Новую Москву: запуск новой ветки метро привел к перераспределению количества абонентов и объема передачи данных в пределах 10% со станций

25.12.2024 T2 готов к открытию станций Троицкой линии метрополитена в Новой Москве

T2, российский оператор мобильной связи, объявляет о готовности телеком-инфраструктуры к открытию трех станций Троицкой линии метрополитена на юге Москвы. Оператор уже оснастил станции и тоннели связью 3G и 4G – оборудование запущено в эфир до официального открытия. Об этом CNews сообщили представители T2. Т2 заблагов
20.12.2024 «МегаФон» увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза

стал доступен интернет на максимальной скорости в 160 Мбит/с. Модернизация охватила все пять линий метрополитена. Специалисты оператора дооснастили телеком-оборудование на станциях дополнитель
09.09.2024 «МегаФон» разогнал интернет на пяти новых станциях метрополитена до 300 Мбит/с

ехнологии Multiple Input — Multiple Output (MIMO) 2х2 и агрегации частот. Благодаря этому пассажиры метрополитена могут совершать звонки и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в л
06.09.2024 Т2 готова к открытию Троицкой линии метрополитена

T2, российский оператор мобильной связи, оснастил оборудованием четыре станции Троицкой линии метрополитена, открытие которой ожидается в столице в ближайшее время. Пассажиры станций «Нов
05.09.2024 «Билайн» обеспечивает связью пассажиров новых станций Московского метрополитена с первого дня их открытия

чем достаточно для работы различных сервисов – от мессенджеров до видеоплатформ и онлайн-кинотеатров. А в День города в столице особенно актуально воспользоваться качественным мобильным интернетом в подземке, чтобы скоротать время в пути за постингом красивых видов Москвы и впечатлений о празднике. Мобильный интернет и голосовая связь «Билайна» доступны во всех перегонах и платформах, эска
13.02.2024 МТС обеспечила полное покрытие всех станций казанского метро высокоскоростным интернетом

я на всех станциях казанского метро. Оператор установил новое оборудование на самой молодой станции метрополитена «Дубравная» и провел модернизацию существующей сети на остальных станциях. Пров
07.07.2023 В метро Екатеринбурга набрал скорость мобильный интернет

лубине подземки в 43 метра помогают наши индор-базовые станции. Они установлены на каждой остановке метрополитена. К летнему сезону, когда в Екатеринбург приезжают многочисленные туристы, люди

09.01.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена

Специалисты дивизиона ЖАТ и ОСК 1520 (входят в ГК 1520) реконструировали и оснастили цифровой российской автоматикой Кольцевую линию Московского метрополитена. Новое оборудование позволит на 10-14% сократить интервалы между поездами. В час пик по линии смогут проходить 36 пар поездов вместо 34, в вагонах станет свободнее. Вырастет эффек
15.12.2022 МТС в 7 раз увеличила скорость интернета в московском метро

МТС улучшила качество мобильной связи в тоннелях трех наиболее загруженных линий Московского метрополитена – Таганско- Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Калужско-Рижской. В резуль
29.09.2022 «Московский метрополитен» и «Мосгортранс» переходят с SAP на «1С»

Система «Метрополитена» Департамент по конкурентной политике Москвы ищет исполнителя для создания автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на предприятиях «Московского
31.05.2022 Трафик в подземке вырос, подсчитал «билайн»

ырос почти в 20 раз в сравнении с 1 кварталом 2021 года. Голосовой связью петербуржцы стали пользоваться в 6,5 раз больше. Топ сервисов по трафику, которыми пользуются абоненты «билайна» в московской подземке, выглядит так: первое место у веб-серфинга, на втором месте Youtube, третье место у Telegram, на четвертом VK, на пятом TikTok. По частоте использования лидирует также веб-браузинг, сл
27.01.2022 «Билайн» обеспечил непрерывное покрытие мобильным интернетом на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

тро до стандарта 5G-Ready, и теперь на всех станциях и тоннелях клиентам компании доступен высокоскоростной мобильный интернет. Благодаря существенным улучшениям, по итогам 2021 г. мобильный трафик в подземке вырос в семь раз по сравнению с годом ранее. Создание непрерывной связи для клиентов в московском метро – часть масштабной программы «Билайн» по улучшению качества услуг в столице и Мо
01.06.2021 «Билайн» обеспечил мобильным интернетом и голосовой связью все станции и тоннели столичного метрополитена

«Билайн» завершил строительство 5G-Ready-сети в московском метро. Теперь клиентам компании доступны быстрый мобильный интернет и устойчивая голосовая связь на всей территории московской подземки, включая тоннели между станциями. Агрегация частотных диапазонов LTE1800, LTE2100 и LTE2600 позволит загружать контент на смартфон со скоростью до 300 Мбит/с. Такой скорости достаточно
29.04.2021 МТС включила связь 5G-ready на всех станциях и в более 40% перегонов петербургского метро

кабре 2020 года связь стала доступна для пассажиров одной из самых загруженных веток петербургского метрополитена – Московско-Петроградской («синей») линии. Сеть МТС развернута также в вестибюл
05.04.2021 «Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена

«Максимателеком» запустила сеть MT_FREE в новых перегонах Московского метрополитена. Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi появился в тоннелях между станциями «Хорошевская» и «Мневники» Большой кольцевой линии. Для пассажиров сервис стал доступен одновременно с запус
17.12.2020 «Билайн» обеспечил полное покрытие 4G на всех станциях Московского метрополитена

льзоваться другими мобильными сервисами в дороге. По итогам ноября 2020 г. «Билайн» увеличил свою инфраструктуру в 3 раза по сравнению с декабрем 2019 г. и построил более 1000 новых базовых станций в подземке. Полностью работы по организации непрерывного доступа в 4G на всей территории московского метро планируется завершить до конца I квартала 2021 г. Сеть в метро построена на оборудовании
17.12.2020 «Билайн» обеспечил 100% покрытие 4G на всех станциях Московского метрополитена

ваться другими мобильными сервисами в дороге. По итогам ноября 2020 года «Билайн» увеличил свою инфраструктуру в 3 раза по сравнению с декабрем 2019 года и построил более 1000 новых базовых станций в подземке. Полностью работы по организации непрерывного доступа в 4G на всей территории московского метро планируется завершить до конца 1 квартала 2021 года. Сеть в метро построена на оборудова
03.12.2020 Чат-бот, разработанный Сбером для Московского метрополитена, обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) совместно с Московским банком Сбербанка и командой Московского метрополитена внедрила чат-бота для пассажиров. Во время тестирования на фокус-группе виртуальный текстовый помощник автоматизировал 75% запросов без перевода на оператора и с 17 ноября запущен
25.11.2020 Tele2 установила диспенсеры SIM-карт в московском метро

Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил пассажирам Московского метрополитена приобрести SIM-карту оператора прямо в подземке. Компания установит торговые те
05.10.2020 «Билайн» обеспечил интернетом станции, тоннели и переходы загруженных линий московского метрополитена

ный мобильный интернет, а также устойчивая голосовая связь доступны на самых загруженных ветках московского метро – Кольцевая, Таганско-Краснопресненская, Замоскворецкая и Калужско-Рижская. По данным метрополитена, пассажиропоток этих 4-х веток составляет 52% от общего трафика метро в месяц. На данный момент 4G доступен на всех станциях, тоннелях и переходах Кольцевой и Таганско-Краснопресн
31.07.2020 Группа ЦРТ участвует в разработке виртуального помощника для пассажиров Московского метрополитена

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) участвует в разработке интеллектуального чат-бота для автоматизации ответов на обращения пассажиров Московского метрополитена. Чат-бот заработает осенью на сайте mosmetro.ru, в мобильном приложении «Метро Москвы», в популярных мессенджерах, а также в аккаунте МосМетро в одной из социальных сетей. Команда
31.07.2020 В электродепо Московского метрополитена испытана новая система контроля качества обслуживания подвижного состава

В столице реализуется пилотный проект, стартовавший полгода назад по инициативе «Метровагонмаш сервис». Организация, занимающаяся техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава московского метрополитена, испытала систему контроля качества работы. Система представляет собой специальное Программное обеспечение и абонентские устройства в виде беспроводных мультисервисных приборов WM
23.07.2020 Столичные абоненты Tele2 вернулись в подземку

Оператор связи Tele2 отмечает активный рост потребления мобильных услуг в Московском метрополитене на фоне снятия ограничительных мер в столице. В июле 2020 г. потребление интернет-трафика в подземке выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с пиком самоизоляции. Однако пока использование дата-услуг не достигло докарантинных значений. На неделе 6-12 июля 2020 г. потребление мобильн
06.05.2020 «Лантер» обеспечил бесконтактную оплату проезда банковскими картами на всех станциях Новосибирского метрополитена

«Лантер» (входит в группу компаний «Ланит») обеспечила каждый вестибюль всех 13 станций Новосибирского метрополитена возможностью бесконтактной оплаты проезда банковскими картами. Первые турникеты с возможностью бесконтактной оплаты проезда появились в Новосибирском метрополитене в 2016 г. За по
30.03.2020 «АМТ-груп» разработал новые терминалы СПТИ для Петербургского метрополитена

естовой эксплуатации нового терминала экстренной связи и информационной поддержки системы передачи тревожной информации (СПТИ) с функциональностью для маломобильных групп населения для Петербургского метрополитена. Первый терминал был установлен на станции «Балтийская». Демонстрация функциональных возможностей терминала в ходе проведенных испытаний подтвердила их работоспособность в условия
09.01.2020 ВТБ обеспечит прием карт «Мир» по акции на турникетах метрополитена

30 апреля 2020 года. Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к одному из крайних турникетов, поддерживающих такой способ оплаты, в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, часть которой (10 рублей) вернется на счет карты спустя несколько минут. «Согласно стратегии ВТБ мы стре
03.10.2019 «Ростелеком» принял участие в проектировании ЕАСДУ Московского метрополитена

«Ростелеком» принял участие в проектировании Единой автоматизированной диспетчерской системы управления (ЕАСДУ), которая связала все разрозненные службы Московского метрополитена в единое информационное пространство. Система создана для Единого диспетчерского центра метро, презентация возможностей и технический запуск которого состоялись 3 октября 2019 г.

25.09.2019 «АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена

«АМТ-груп» объявила о завершении проекта по модернизации технологической сети связи Петербургского метрополитена (ТССМ). В ходе проекта была перестроена архитектура сети и произведена замена оборудования на всех уровнях сетевой иерархии. В результате выполненных работ пропускная способность

18.09.2019 Tele2 покрыла связью тоннели двух веток Московского метро

Tele2 запустила сеть в тоннелях двух самых длинных веток Московского метрополитена. Теперь связь доступна на всем протяжении Арбатско-Покровской и Сокольнической

19.06.2019 Tele2 проанализировала трафик на новой ветке метро с помощью больших данных

скую активность на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий столичного метрополитена. На пересадочной станции «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской ли
06.05.2019 ВТБ обеспечил эквайринг турникетов на всех станциях московского метро

Банк ВТБ завершил проект модернизации турникетов Московского метрополитена, обеспечив их оборудованием для приема банковских карт. Теперь на всех станциях минимум два турникета в каждом вестибюле оснащены ридерами для оплаты проезда банковскими картами и
18.04.2019 МТС и «Мегафон» обеспечили все подземные станции Московского метрополитена сетью 4G

улучшить услуги телефонной связи и передачи данных в метро», — отметили в пресс-службе Московского метрополитена. «Ежедневно сетью МТС в московском метро пользуется более двух миллионов абонен
05.04.2019 Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда

ПАК для «Метрополитена» Как обнаружил CNews, «Московский метрополитен» не отказался от идей приобрести программно-аппаратный комплекс (ПАК) для функционирования своей билетной системы — объявленная в ко
18.01.2019 ВТБ обеспечил эквайринг всех каналов продаж Московского метрополитена

расширил эквайринговое обслуживание ГУП «Московский метрополитен» – банк обеспечил проведение операций покупки и пополнения билетов во всех удаленных каналах продаж предприятия. Конкурс «Московского метрополитена» на выбор организации для предоставления этой услуги ВТБ выиграл в декабре 2018 г. Реализованный банком сервис позволяет удаленно оплачивать покупку и пополнение билетов во всех д

Публикаций - 611, упоминаний - 751

Транспорт общественный и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 87
МегаФон 10742 84
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 82
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 50
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 47
Ростелеком 10948 29
Yandex - Яндекс 9216 17
SAP SE 5601 15
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 14
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 13
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 13
Huawei 4676 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 12
Metrocom - Метроком 89 12
Cisco Systems 5372 11
Telegram Group 2940 11
AMT Group - АМТ-Груп 365 11
Apple Inc 13154 10
9594 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 10
Samsung Electronics 11064 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Microsoft Corporation 25775 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
Питерская группа связистов 441 9
Google LLC 12688 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
Lenovo Motorola 3566 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 7
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Oracle Corporation 7074 6
Крок - Croc 1964 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Docsvision - ДоксВижн 1060 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 16
Visa International 1993 13
Новосибирский метрополитен 17 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 12
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 12
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 12
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 10
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 9
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 7
Казанский метрополитен 15 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
Почта России ПАО 2370 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
Нижегородский метрополитен 7 5
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 5
ВТБ - Почта Банк 514 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Русский стандарт Банк 509 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 4
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 35 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Минский метрополитен - Минское метро 5 4
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 3
Газпром ПАО 1493 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 3
МТЗ Трансмаш 24 3
Водный стадион Технопарк 15 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 358
Петербургский метрополитен ГУП 150 79
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 51
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 25
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 20
Мосгортранс ГУП 139 19
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 15
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 5
Федеральное казначейство России 1949 4
Екатеринбургский метрополитен 8 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 35
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
Ассоциация малоформатной торговли - АМТ 2 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Электрокабель 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 135
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 121
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 102
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 99
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 90
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 89
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 79
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 67
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 57
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 53
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 50
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 50
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 46
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 40
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 35
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 33
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 32
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 31
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 26
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 26
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 25
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 21
Google Android 15243 23
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 21
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Microsoft Windows 2000 8678 18
Apple iOS 8583 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
Microsoft Windows 16882 11
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 11
Apple - App Store 3109 10
Apple Pay 519 9
Apple iPhone 6 4861 9
ЕПБ - Единый проездной билет 71 9
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 8
Visa payWave 78 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
ВымпелКом - Билайн Аналитика 47 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Samsung Pay 296 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
МТС 3G-сеть 121 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 5
Apple iPod 1553 5
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 5
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 5
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 4
ByteDance - TikTok 355 4
Linux OS 11533 4
Nokia Symbian OS 1411 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Вольпе Борис 92 25
Ликсутов Максим 245 25
Собянин Сергей 538 20
Гаев Дмитрий 21 14
Гольцов Александр 84 9
Латыпов Роман 9 8
Бирюков Олег 40 7
Киричек Алексей 66 7
Крушинин Алексей 30 6
Медведев Владислав 62 5
Рылов Дмитрий 56 5
Лужков Юрий 113 5
Прахов Михаил 38 4
Путин Владимир 3454 4
Кусков Денис 221 4
Асланян Сергей 104 4
Агафонов Андрей 19 4
Машин Дмитрий 21 4
Акулинин Игорь 20 4
Кошкин Владимир 3 3
Ведерников Антон 16 3
Дырмовский Дмитрий 149 3
Егоров Игорь 45 3
Жижикин Игорь 32 3
Шойгу Сергей 92 3
Попов Алексей 339 3
Титов Алексей 62 3
Цукарь Сергей 38 3
Осадчая Ирина 64 3
Гарюгин Владимир 4 3
Копытенко Юрий 2 2
Токаренко Максим 48 2
Козин Евгений 2 2
Якоб Александр 3 2
Пахоми Яков 4 2
Шаталов Анатолий 2 2
Нестеров Фёдор 3 2
Чёрный Константин 2 2
Хромушкин Константин 9 2
Гарбузов Анатолий 167 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 375
Россия - РФ - Российская федерация 166167 248
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 167
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 80
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 45
Россия - СФО - Новосибирск 4876 33
Земля - планета Солнечной системы 10865 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 25
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 23
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 19
Европа 24964 18
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Германия - Федеративная Республика 13221 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 13
Великобритания - Лондон 2432 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 13
Южная Корея - Республика 7052 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 11
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 10
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 10
Украина - Киев 1151 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 9
Россия - ЦФО - Курская область 751 9
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Россия - ПФО - Самарская область 1577 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 8
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 133 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 79 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 243
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 173
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 103
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 94
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 88
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 60
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 37
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 35
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 31
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 24
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 24
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 21
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 18
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 14
Аренда 2687 14
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 13
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 11
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 11
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Известия ИД 770 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Forbes - Форбс 1002 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Ведомости 1466 2
РИА Новости 1033 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 2
Cellular News 234 2
FT - Financial Times 1296 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Эксперт ГК 26 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
TechSpot 188 1
Юность - радиостанция 52 1
ABC News 52 1
CNews TV 747 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Phys.org 972 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
РБК Daily 91 1
Финансовые известия 33 1
ComputerWire 51 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Рустелеком ТК 305 2
TAdviser IT Prize 9 1
Real Story Group 15 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Synergy Research Group 48 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Technavio 29 1
SmartMarketing 74 1
Mobile Research Group 87 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
OpenSignal 5 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 38 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 2
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 17 1
БГПУ - Благовещенский государственный педагогический университет 5 1
Институт международной интеграции - Институт исследования вопросов международной интеграции 1 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
Минздрав РФ - АГМА - Амурская ГМА - Амурская государственная медицинская академия 4 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
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ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
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