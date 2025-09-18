Транспорт общественный Метрополитен подземка, metro, subway, underground

МТС и МУП «Метроэлектротранс» планируют укреплять цифровую инфраструктуру казанской подземки сти укрепления цифровой инфраструктуры казанского метро и внедрения современных ИТ-решений в работу метрополитена. Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках подписанного соглашения пла

Т2 протестировала работу сети на новых станциях Троицкой линии подготовил необходимую телеком-инфраструктуру к открытию четырех станций Троицкой ветки Московского метрополитена от «Новаторской» до «ЗИЛ». На платформах связь работает в диапазонах LTE2100/26

Т2 увеличила скорость интернета в 3 раза на 100 станциях Московского метрополитена о 200 Мбит/с. Согласно планам компании, до конца года работы затронут остальные станции Московского метрополитена. С начала 2025 г. Т2 активно развивала сеть в Московском метрополитене. Первые

Пассажиры подземки предпочитают «Одноклассники», Telegram и Wildberries – анализ big data Т2 в Московском метрополитене сообщили представители T2. Аналитики big data T2 изучили интернет-активность пассажиров Московского метрополитена за январь-май 2025 г. и определили ключевые платформы для потребления контента

Технологии искусственного интеллекта будут внедрять в метрополитене Новосибирский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с руководством Новосибирского метрополитена. Цель – внедрение в работу метро технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители НГУ. «Мы считаем, что метрополитен должен быть в числе лидеров технолог

Аналитика МТС: запуск Троицкой линии Московского метрополитена перераспределил интернет-трафик с соседних линий МТС проанализировала динамику трафика мобильного интернета на линиях Московского метрополитена после открытия Троицкой линии, ведущей в Новую Москву: запуск новой ветки метро привел к перераспределению количества абонентов и объема передачи данных в пределах 10% со станций

T2 готов к открытию станций Троицкой линии метрополитена в Новой Москве T2, российский оператор мобильной связи, объявляет о готовности телеком-инфраструктуры к открытию трех станций Троицкой линии метрополитена на юге Москвы. Оператор уже оснастил станции и тоннели связью 3G и 4G – оборудование запущено в эфир до официального открытия. Об этом CNews сообщили представители T2. Т2 заблагов

«МегаФон» увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза стал доступен интернет на максимальной скорости в 160 Мбит/с. Модернизация охватила все пять линий метрополитена. Специалисты оператора дооснастили телеком-оборудование на станциях дополнитель

«МегаФон» разогнал интернет на пяти новых станциях метрополитена до 300 Мбит/с ехнологии Multiple Input — Multiple Output (MIMO) 2х2 и агрегации частот. Благодаря этому пассажиры метрополитена могут совершать звонки и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в л

Т2 готова к открытию Троицкой линии метрополитена T2, российский оператор мобильной связи, оснастил оборудованием четыре станции Троицкой линии метрополитена, открытие которой ожидается в столице в ближайшее время. Пассажиры станций «Нов

«Билайн» обеспечивает связью пассажиров новых станций Московского метрополитена с первого дня их открытия чем достаточно для работы различных сервисов – от мессенджеров до видеоплатформ и онлайн-кинотеатров. А в День города в столице особенно актуально воспользоваться качественным мобильным интернетом в подземке, чтобы скоротать время в пути за постингом красивых видов Москвы и впечатлений о празднике. Мобильный интернет и голосовая связь «Билайна» доступны во всех перегонах и платформах, эска

МТС обеспечила полное покрытие всех станций казанского метро высокоскоростным интернетом я на всех станциях казанского метро. Оператор установил новое оборудование на самой молодой станции метрополитена «Дубравная» и провел модернизацию существующей сети на остальных станциях. Пров

В метро Екатеринбурга набрал скорость мобильный интернет лубине подземки в 43 метра помогают наши индор-базовые станции. Они установлены на каждой остановке метрополитена. К летнему сезону, когда в Екатеринбург приезжают многочисленные туристы, люди

ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена Специалисты дивизиона ЖАТ и ОСК 1520 (входят в ГК 1520) реконструировали и оснастили цифровой российской автоматикой Кольцевую линию Московского метрополитена. Новое оборудование позволит на 10-14% сократить интервалы между поездами. В час пик по линии смогут проходить 36 пар поездов вместо 34, в вагонах станет свободнее. Вырастет эффек

МТС в 7 раз увеличила скорость интернета в московском метро МТС улучшила качество мобильной связи в тоннелях трех наиболее загруженных линий Московского метрополитена – Таганско- Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Калужско-Рижской. В резуль

«Московский метрополитен» и «Мосгортранс» переходят с SAP на «1С» Система «Метрополитена» Департамент по конкурентной политике Москвы ищет исполнителя для создания автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на предприятиях «Московского

Трафик в подземке вырос, подсчитал «билайн» ырос почти в 20 раз в сравнении с 1 кварталом 2021 года. Голосовой связью петербуржцы стали пользоваться в 6,5 раз больше. Топ сервисов по трафику, которыми пользуются абоненты «билайна» в московской подземке, выглядит так: первое место у веб-серфинга, на втором месте Youtube, третье место у Telegram, на четвертом VK, на пятом TikTok. По частоте использования лидирует также веб-браузинг, сл

«Билайн» обеспечил непрерывное покрытие мобильным интернетом на Большой кольцевой линии Московского метрополитена тро до стандарта 5G-Ready, и теперь на всех станциях и тоннелях клиентам компании доступен высокоскоростной мобильный интернет. Благодаря существенным улучшениям, по итогам 2021 г. мобильный трафик в подземке вырос в семь раз по сравнению с годом ранее. Создание непрерывной связи для клиентов в московском метро – часть масштабной программы «Билайн» по улучшению качества услуг в столице и Мо

«Билайн» обеспечил мобильным интернетом и голосовой связью все станции и тоннели столичного метрополитена «Билайн» завершил строительство 5G-Ready-сети в московском метро. Теперь клиентам компании доступны быстрый мобильный интернет и устойчивая голосовая связь на всей территории московской подземки, включая тоннели между станциями. Агрегация частотных диапазонов LTE1800, LTE2100 и LTE2600 позволит загружать контент на смартфон со скоростью до 300 Мбит/с. Такой скорости достаточно

МТС включила связь 5G-ready на всех станциях и в более 40% перегонов петербургского метро кабре 2020 года связь стала доступна для пассажиров одной из самых загруженных веток петербургского метрополитена – Московско-Петроградской («синей») линии. Сеть МТС развернута также в вестибюл

«Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена «Максимателеком» запустила сеть MT_FREE в новых перегонах Московского метрополитена. Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi появился в тоннелях между станциями «Хорошевская» и «Мневники» Большой кольцевой линии. Для пассажиров сервис стал доступен одновременно с запус

«Билайн» обеспечил полное покрытие 4G на всех станциях Московского метрополитена льзоваться другими мобильными сервисами в дороге. По итогам ноября 2020 г. «Билайн» увеличил свою инфраструктуру в 3 раза по сравнению с декабрем 2019 г. и построил более 1000 новых базовых станций в подземке. Полностью работы по организации непрерывного доступа в 4G на всей территории московского метро планируется завершить до конца I квартала 2021 г. Сеть в метро построена на оборудовании

«Билайн» обеспечил 100% покрытие 4G на всех станциях Московского метрополитена ваться другими мобильными сервисами в дороге. По итогам ноября 2020 года «Билайн» увеличил свою инфраструктуру в 3 раза по сравнению с декабрем 2019 года и построил более 1000 новых базовых станций в подземке. Полностью работы по организации непрерывного доступа в 4G на всей территории московского метро планируется завершить до конца 1 квартала 2021 года. Сеть в метро построена на оборудова

Чат-бот, разработанный Сбером для Московского метрополитена, обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) совместно с Московским банком Сбербанка и командой Московского метрополитена внедрила чат-бота для пассажиров. Во время тестирования на фокус-группе виртуальный текстовый помощник автоматизировал 75% запросов без перевода на оператора и с 17 ноября запущен

Tele2 установила диспенсеры SIM-карт в московском метро Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил пассажирам Московского метрополитена приобрести SIM-карту оператора прямо в подземке. Компания установит торговые те

«Билайн» обеспечил интернетом станции, тоннели и переходы загруженных линий московского метрополитена ный мобильный интернет, а также устойчивая голосовая связь доступны на самых загруженных ветках московского метро – Кольцевая, Таганско-Краснопресненская, Замоскворецкая и Калужско-Рижская. По данным метрополитена, пассажиропоток этих 4-х веток составляет 52% от общего трафика метро в месяц. На данный момент 4G доступен на всех станциях, тоннелях и переходах Кольцевой и Таганско-Краснопресн

Группа ЦРТ участвует в разработке виртуального помощника для пассажиров Московского метрополитена Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) участвует в разработке интеллектуального чат-бота для автоматизации ответов на обращения пассажиров Московского метрополитена. Чат-бот заработает осенью на сайте mosmetro.ru, в мобильном приложении «Метро Москвы», в популярных мессенджерах, а также в аккаунте МосМетро в одной из социальных сетей. Команда

В электродепо Московского метрополитена испытана новая система контроля качества обслуживания подвижного состава В столице реализуется пилотный проект, стартовавший полгода назад по инициативе «Метровагонмаш сервис». Организация, занимающаяся техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава московского метрополитена, испытала систему контроля качества работы. Система представляет собой специальное Программное обеспечение и абонентские устройства в виде беспроводных мультисервисных приборов WM

Столичные абоненты Tele2 вернулись в подземку Оператор связи Tele2 отмечает активный рост потребления мобильных услуг в Московском метрополитене на фоне снятия ограничительных мер в столице. В июле 2020 г. потребление интернет-трафика в подземке выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с пиком самоизоляции. Однако пока использование дата-услуг не достигло докарантинных значений. На неделе 6-12 июля 2020 г. потребление мобильн

«Лантер» обеспечил бесконтактную оплату проезда банковскими картами на всех станциях Новосибирского метрополитена «Лантер» (входит в группу компаний «Ланит») обеспечила каждый вестибюль всех 13 станций Новосибирского метрополитена возможностью бесконтактной оплаты проезда банковскими картами. Первые турникеты с возможностью бесконтактной оплаты проезда появились в Новосибирском метрополитене в 2016 г. За по

«АМТ-груп» разработал новые терминалы СПТИ для Петербургского метрополитена естовой эксплуатации нового терминала экстренной связи и информационной поддержки системы передачи тревожной информации (СПТИ) с функциональностью для маломобильных групп населения для Петербургского метрополитена. Первый терминал был установлен на станции «Балтийская». Демонстрация функциональных возможностей терминала в ходе проведенных испытаний подтвердила их работоспособность в условия

ВТБ обеспечит прием карт «Мир» по акции на турникетах метрополитена 30 апреля 2020 года. Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к одному из крайних турникетов, поддерживающих такой способ оплаты, в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, часть которой (10 рублей) вернется на счет карты спустя несколько минут. «Согласно стратегии ВТБ мы стре

«Ростелеком» принял участие в проектировании ЕАСДУ Московского метрополитена «Ростелеком» принял участие в проектировании Единой автоматизированной диспетчерской системы управления (ЕАСДУ), которая связала все разрозненные службы Московского метрополитена в единое информационное пространство. Система создана для Единого диспетчерского центра метро, презентация возможностей и технический запуск которого состоялись 3 октября 2019 г.

«АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена «АМТ-груп» объявила о завершении проекта по модернизации технологической сети связи Петербургского метрополитена (ТССМ). В ходе проекта была перестроена архитектура сети и произведена замена оборудования на всех уровнях сетевой иерархии. В результате выполненных работ пропускная способность

Tele2 покрыла связью тоннели двух веток Московского метро Tele2 запустила сеть в тоннелях двух самых длинных веток Московского метрополитена. Теперь связь доступна на всем протяжении Арбатско-Покровской и Сокольнической

Tele2 проанализировала трафик на новой ветке метро с помощью больших данных скую активность на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий столичного метрополитена. На пересадочной станции «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской ли

ВТБ обеспечил эквайринг турникетов на всех станциях московского метро Банк ВТБ завершил проект модернизации турникетов Московского метрополитена, обеспечив их оборудованием для приема банковских карт. Теперь на всех станциях минимум два турникета в каждом вестибюле оснащены ридерами для оплаты проезда банковскими картами и

МТС и «Мегафон» обеспечили все подземные станции Московского метрополитена сетью 4G улучшить услуги телефонной связи и передачи данных в метро», — отметили в пресс-службе Московского метрополитена. «Ежедневно сетью МТС в московском метро пользуется более двух миллионов абонен

Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда ПАК для «Метрополитена» Как обнаружил CNews, «Московский метрополитен» не отказался от идей приобрести программно-аппаратный комплекс (ПАК) для функционирования своей билетной системы — объявленная в ко