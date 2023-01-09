Транспорт общественный Метрополитен подземка, metro, subway, underground

ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена Специалисты дивизиона ЖАТ и ОСК 1520 (входят в ГК 1520) реконструировали и оснастили цифровой российской автоматикой Кольцевую линию Московского метрополитена. Новое оборудование позволит на 10-14% сократить интервалы между поездами. В час пик по линии смогут проходить 36 пар поездов вместо 34, в вагонах станет свободнее. Вырастет эффек

«Московский метрополитен» и «Мосгортранс» переходят с SAP на «1С» Система «Метрополитена» Департамент по конкурентной политике Москвы ищет исполнителя для создания автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на предприятиях «Московского

«Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена «Максимателеком» запустила сеть MT_FREE в новых перегонах Московского метрополитена. Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi появился в тоннелях между станциями «Хорошевская» и «Мневники» Большой кольцевой линии. Для пассажиров сервис стал доступен одновременно с запус

Чат-бот, разработанный Сбером для Московского метрополитена, обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) совместно с Московским банком Сбербанка и командой Московского метрополитена внедрила чат-бота для пассажиров. Во время тестирования на фокус-группе виртуальный текстовый помощник автоматизировал 75% запросов без перевода на оператора и с 17 ноября запущен

«Билайн» обеспечил интернетом станции, тоннели и переходы загруженных линий московского метрополитена ный мобильный интернет, а также устойчивая голосовая связь доступны на самых загруженных ветках московского метро – Кольцевая, Таганско-Краснопресненская, Замоскворецкая и Калужско-Рижская. По данным метрополитена, пассажиропоток этих 4-х веток составляет 52% от общего трафика метро в месяц. На данный момент 4G доступен на всех станциях, тоннелях и переходах Кольцевой и Таганско-Краснопресн

Группа ЦРТ участвует в разработке виртуального помощника для пассажиров Московского метрополитена Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) участвует в разработке интеллектуального чат-бота для автоматизации ответов на обращения пассажиров Московского метрополитена. Чат-бот заработает осенью на сайте mosmetro.ru, в мобильном приложении «Метро Москвы», в популярных мессенджерах, а также в аккаунте МосМетро в одной из социальных сетей. Команда

В электродепо Московского метрополитена испытана новая система контроля качества обслуживания подвижного состава В столице реализуется пилотный проект, стартовавший полгода назад по инициативе «Метровагонмаш сервис». Организация, занимающаяся техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава московского метрополитена, испытала систему контроля качества работы. Система представляет собой специальное Программное обеспечение и абонентские устройства в виде беспроводных мультисервисных приборов WM

«Лантер» обеспечил бесконтактную оплату проезда банковскими картами на всех станциях Новосибирского метрополитена «Лантер» (входит в группу компаний «Ланит») обеспечила каждый вестибюль всех 13 станций Новосибирского метрополитена возможностью бесконтактной оплаты проезда банковскими картами. Первые турникеты с возможностью бесконтактной оплаты проезда появились в Новосибирском метрополитене в 2016 г. За по

«АМТ-груп» разработал новые терминалы СПТИ для Петербургского метрополитена естовой эксплуатации нового терминала экстренной связи и информационной поддержки системы передачи тревожной информации (СПТИ) с функциональностью для маломобильных групп населения для Петербургского метрополитена. Первый терминал был установлен на станции «Балтийская». Демонстрация функциональных возможностей терминала в ходе проведенных испытаний подтвердила их работоспособность в условия

ВТБ обеспечит прием карт «Мир» по акции на турникетах метрополитена 30 апреля 2020 года. Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к одному из крайних турникетов, поддерживающих такой способ оплаты, в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, часть которой (10 рублей) вернется на счет карты спустя несколько минут. «Согласно стратегии ВТБ мы стре

«Ростелеком» принял участие в проектировании ЕАСДУ Московского метрополитена «Ростелеком» принял участие в проектировании Единой автоматизированной диспетчерской системы управления (ЕАСДУ), которая связала все разрозненные службы Московского метрополитена в единое информационное пространство. Система создана для Единого диспетчерского центра метро, презентация возможностей и технический запуск которого состоялись 3 октября 2019 г.

«АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена «АМТ-груп» объявила о завершении проекта по модернизации технологической сети связи Петербургского метрополитена (ТССМ). В ходе проекта была перестроена архитектура сети и произведена замена оборудования на всех уровнях сетевой иерархии. В результате выполненных работ пропускная способность

ВТБ обеспечил эквайринг турникетов на всех станциях московского метро Банк ВТБ завершил проект модернизации турникетов Московского метрополитена, обеспечив их оборудованием для приема банковских карт. Теперь на всех станциях минимум два турникета в каждом вестибюле оснащены ридерами для оплаты проезда банковскими картами и

МТС и «Мегафон» обеспечили все подземные станции Московского метрополитена сетью 4G улучшить услуги телефонной связи и передачи данных в метро», — отметили в пресс-службе Московского метрополитена. «Ежедневно сетью МТС в московском метро пользуется более двух миллионов абонен

Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда ПАК для «Метрополитена» Как обнаружил CNews, «Московский метрополитен» не отказался от идей приобрести программно-аппаратный комплекс (ПАК) для функционирования своей билетной системы — объявленная в ко

ВТБ обеспечил эквайринг всех каналов продаж Московского метрополитена расширил эквайринговое обслуживание ГУП «Московский метрополитен» – банк обеспечил проведение операций покупки и пополнения билетов во всех удаленных каналах продаж предприятия. Конкурс «Московского метрополитена» на выбор организации для предоставления этой услуги ВТБ выиграл в декабре 2018 г. Реализованный банком сервис позволяет удаленно оплачивать покупку и пополнение билетов во всех д

«МегаФон» обеспечил связью перегоны Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена регонах. Еще в декабре прошлого года «МегаФон» обеспечил 4G все тоннели Кольцевой линии Московского метрополитена, к октябрю текущего года связью покрыты тоннели пяти веток метро внутри «кольца

Расследование CNews. Как сеть спецсвязи помогла «Мегафону» провести 4G в тоннелях метро твет на вопрос, каким образом оператор смог обеспечить связь не только на станциях, но и в туннелях метрополитена. Исторически из «большой тройки» сотовых операторов связь внутри тоннелей моско

Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен на всех линиях Петербургского метрополитена «МаксимаТелеком» объявила о запуске бесплатной высокоскоростной сети Wi-Fi на всех линиях Петербургского метрополитена. Отныне более 5 млн горожан и около 7 млн туристов, ежегодно посещающих Северную столицу, смогут оставаться на связи во время поездок в метро.Сеть появилась на пяти линиях метр

МТС улучшила покрытие сети в московском метро МТС объявила об установке в поездах Московского метрополитена оборудования для предоставления голосовой связи, SMS и мобильного интернета. Как рассказали CNews в компании, оператор и «МаксимаТелеком» при поддержке Московского метрополитен

Avaya оптимизировала систему передачи данных «Новосибирского метрополитена» построенных на оборудовании различных производителей. Необходимо было принципиально новое решение, которое не требовало бы глобальных затрат, но обеспечивало бы бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры метрополитена даже при выходе из строя отдельных ее узлов, а также минимизировало затраты на администрирование и текущее обслуживание наряду с обеспечением требуемого уровня безопасности. Выбор

Optima автоматизирует управление электроснабжением электродепо «Митино» московского метрополитена Группа Optima объявила о старте проекта по интеграции комплекса автоматизированного управления электроснабжением электродепо «Митино» московского метрополитена. Проект реализует Optima Transport — структурное подразделение группы Optima, имеющее опыт автоматизации и диспетчеризации объектов транспортной инфраструктуры. В проекте применяе

Tele2 запустил 4G на семи станциях Московского метрополитена Мобильный оператор Tele2 объявил о запуске сети четвертого поколения на семи станциях Московского метрополитена. Компания обеспечила абонентов связью в стандарте LTE на наибольшем среди всех

Tele2 обеспечила 4G-интернет на всех станциях Петербургского метрополитена Мобильный оператор Tele2 объявил о запуске сетей четвертого поколения на 67 станциях Петербургского метрополитена. Благодаря этому Санкт-Петербург стал первым городом в России, где на всех станциях метро доступен высокоскоростной мобильный 4G-интернет. Запуск LTE для пассажиров метрополите

Сбербанк развивает сервис пополнения льготных проездных билетов «Петербургского метрополитена» щение охватывает весь Санкт-Петербург и города-спутники, отметили в банке. «Новый сервис имеет большую социальную значимость. Он позволят пассажирам пополнять электронные билеты не только на станциях метрополитена, но и во многих офисах Сбербанка, в том числе в круглосуточных зонах самообслуживания», — заявил председатель Северо-Западного банка Сбербанка России Дмитрий Курдюков. Пополнить р

Ricoh организовала прямую сервисную поддержку печатной техники для «Московского метрополитена» пания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, организовала прямую сервисную поддержку печатной техники по схеме клик-контракта во всех отделах и службах «Московского метрополитена». Новая система обслуживания печатных устройств позволила обеспечить бесперебойную работу оборудования, уменьшить простои, упростить документооборот и при этом повысить прозрачнос

Wi-Fi заработал во всем московском метро С сегодняшнего дня, 2 декабря, сеть Wi-Fi стала доступна во всех поездах всех линий Московского метрополитена, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя Метрополитена. «Бесплатным доступом в интернет оснащены все 12 линий, протяженностью более 325 км, при этом количество ваго

«АМТ-Груп» представила информационные терминалы для Московского метрополитена Компания «АМТ-Груп» представила новые информационные терминалы и колонны экстренного вызова для пассажиров Московского метрополитена в рамках модернизации станции «Текстильщики» к форуму «Открытые инновации-2014». Как сообщили CNews в «АМТ-Груп», навигация в метро, маршруты проезда в аэропорты и на вокзалы, кар

«Билайн» запустил 3G на станциях «зелёной» линии петербургского метрополитена Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила 3G на станциях третьей («зелёной») линии петербургского метрополитена «Приморская», «Василеостровская», «Гостиный двор», «Елизаровская», «Ломоносовская» и четвёртой («оранжевой») линии «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков», «Ладожская», «Новочерка

«Мобильные радиосистемы» займутся оснащением Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи аукциона на поставку оборудования системы единой цифровой радиосвязи для оснащения объектов транспортной инфраструктуры и постов управления транспортной безопасности линии 1 и линии 2 Петербургского метрополитена в целях реализации комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте для государственных нужд Санкт-Петербурга. Согласно информации, представленной на официал

На оснащение Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи выделят 298,6 млн руб. аукциона на поставку оборудования системы единой цифровой радиосвязи для оснащения объектов транспортной инфраструктуры и постов управления транспортной безопасности линии 1 и линии 2 Петербургского метрополитена в целях реализации комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте для государственных нужд Санкт-Петербурга. Согласно аукционной документации, система един

«Микрон» произведет для Московского метрополитена 5,5 млн смарт-карт «Тройка» «НИИМЭ и Микрон», производитель и экспортер микрочипов и RFID продукции, входящий в отраслевой холдинг РТИ, сообщил о победе в тендере Московского метрополитена на производство и поставку «Тройки» - пластиковых бесконтактных смарт-карт для оплаты проезда. К участию в открытом аукционе были допущены две компании: «Микрон» и «Розан Файненс»

МТС оборудовала сетью Wi-Fi все вагоны Кольцевой линии Московского метрополитена каждом из вагонов метро организован с помощью 3G-роутеров МТС, которые преобразуют сигнал сети 3G в Wi-Fi. МТС обеспечивает устойчивое покрытие 3G во всех тоннелях и на всех станциях Кольцевой линии метрополитена за счет специального излучающего кабеля. «МТС обладает большой экспертизой в реализации комплексных проектов по обеспечению доступа в интернет в общественном транспорте, и совмест

«АМТ-Груп» оснащает Петербургский метрополитен системой экстренной связи и информации «АМТ-Груп» объявила о завершении первого этапа оснащения Петербургского метрополитена системой экстренной связи и информации. Терминалы экстренного вызова (ТЭВ), установленные в рамках комплексной автоматизированной системы информационной поддержки и обеспечения ан

«Техносерв» построил систему теленаблюдения Замоскворецкой линии московского метрополитена Российский системный интегратор «Техносерв» завершил работы по оснащению Замоскворецкой линии Московского метрополитена системой централизованного управления теленаблюдением. Начиная с 2006 г., «Техносерв» ведет для ГУП «Московский метрополитен» комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных рабо

«МегаФон» обеспечил связью станции нижегородского метрополитена Компания «МегаФон» в Центральном регионе закончила интеграцию систем оборудования на станциях нижегородского метрополитена. В результате, три станции нижегородского метро включены в зону обслуживания сотовой сети «МегаФон» в Центральном регионе. Проведя успешные испытания, оператор обеспечил мобильной

МТС и «Ситроникс» обеспечат мониторинг автотранспорта Московского метрополитена «Мобильные ТелеСистемы» и «Ситроникс» объявили о совместной реализации проекта по автоматизированному мониторингу корпоративного автотранспорта для Московского метрополитена. Система автоматизированного мониторинга разработана на базе действующей услуги наблюдения и контроля автотранспорта «НИКА» с использованием программного обеспечения и оборудовани

Метрополитен превратит платежные терминалы в клоны ию — пеструю расцветку аппаратов заменит нейтральный серый цвет. Эти изменения должны благоприятно отразиться на внешнем виде станций и уменьшить очереди в кассы», — пояснили в пресс-службе метрополитена. Операторы не поставлены в жесткие временные ограничения, однако обязательным условием для них является исполнение всех необходимых работ за свой счет. В случае отказа выполнить у

В Петербургском метрополитене внедрили систему цифровой радиосвязи Компания Motorola и ЗАО «РКК «Мобильные радиосистемы» реализовали начальную фазы первой очереди системы Единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС) на объектах петербургского метрополитена. Результатом реализации проекта станет обеспечение подвижного состава и сотрудников метрополитена средствами мобильной служебной радиосвязи. Первая очередь строительства си