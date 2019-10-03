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«Ростелеком» принял участие в проектировании ЕАСДУ Московского метрополитена

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

«Ростелеком» принял участие в проектировании Единой автоматизированной диспетчерской системы управления (ЕАСДУ), которая связала все разрозненные службы Московского метрополитена в единое информационное пространство. Система создана для Единого диспетчерского центра метро, презентация возможностей и технический запуск которого состоялись 3 октября 2019 г.

ЕАСДУ призвана повысить безопасность пассажирских перевозок и оперативность принятия решений диспетчерами в нормальном режиме и нештатных ситуациях, а также снизить затраты на строительство и модернизацию системы.

Дмитрий Ким, вице-президент-директор макрорегионального филиала «Центр» компании «Ростелеком», сказал: «Участие в создании Единого диспетчерского центра в Московском метрополитене стало для “Ростелекома” новым шагом в проектировании. В стенах бывшего кинотеатра “Ереван” теперь функционирует современное технологическое ядро всей системы столичного метро. Вместо разрозненных появился единый диспетчерский центр с автоматизированной системой управления. Новый программно-технический комплекс создавался при участии нашей дочерней компании Macomnet. Он включает серверный кластер и специализированное программное обеспечение, с помощью которых ведется круглосуточный онлайн-мониторинг состояния инфраструктуры метрополитена, включая параметры систем электроснабжения, микроклимата, объектов жизнеобеспечения и другие».

«Ростелеком» будет осуществлять авторский надзор, контролировать корректность работы ЕАСДУ в Едином диспетчерском центре, а также вносить необходимые коррективы.

Технологические решения цифрового провайдера обеспечат метрополитену снижение эксплуатационных затрат благодаря оптимизации программно-технической архитектуры ЕАСДУ и применения современных средств мониторинга и диагностики. Срок службы основного технологического оборудования увеличится за счет своевременного обнаружения и устранения неисправностей.

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