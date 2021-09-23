Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Армения
Ереван
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 107
Армения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сачков Владимир 11 6
|Погосян Ашот 11 6
|Зубов Александр 11 5
|Писарев Алексей 10 5
|Худавердян Тигран 66 4
|Литвиненко Константин 1 1
|Карапетян Самвел 7 1
|Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 1 1
|Bjørner Dines - Бьёрнер Динес 1 1
|Аветисян Арутюн 13 1
|Икономов Арташес 1 1
|Одабашьян Карекин 1 1
|Жерегеля Андрей 1 1
|Саенко Денис 3 1
|Фролова Светлана 41 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Кореш Виктор 71 1
|Топчян Рубен 1 1
|Арзуманян Карен 5 1
|Путин Владимир 1826 1
|Хачатрян Гагик 7 1
|Григорян Левон 1 1
|Лебедев Сергей 24 1
|Иванников Виктор 3 1
|Шукурян Юрий 1 1
|Сухоруков Сергей 12 1
|Ротенберг Наталья 1 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|РИА Новости 654 1
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
|The Bell - Издание 34 1
|The Guardian - Британская газета 190 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763552, в очереди разбора - 667239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763552, в очереди разбора - 667239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru