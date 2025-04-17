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Индексная книга (каталог) CNews*
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Армения Ереван

Армения - Ереван

СОБЫТИЯ


17.04.2025 Wildberries запускает бесплатную доставку крупногабаритных товаров в Ереване, Астане и Минске

— сказал Евгений Булдыгин. На первом этапе сервис станет доступен в крупнейших городах трех стран: Ереване, Астане и Минске. В течение года Wildberries планирует расширить маршруты и охватить

21.06.2021 Simetra поможет улучшить транспортное планирование в Ереване

Компания Simetra, центр компетенций в области транспортного планирования, оснастила мэрию Еревана программными комплексами PTV Vissim. Программные продукты предназначены для прогнозирования интенсивности пассажирских и транспортных потоков, анализа транспортной сети и оценки вариант
25.04.2018 Иванниковские чтения: в Армении будет установлен памятный знак от имени академика Виктора Иванникова

3-4 мая 2018 г. в Российско-Армянском университете в Ереване пройдет международная конференция, посвященная памяти Виктора Петровича Иванникова, в
01.07.2016 «Яндекс.Такси» пришел в Армению

«Яндекс.Такси» запустилось в Ереване. Армения стала третьей страной, где заработал сервис, после России и Белоруссии. Спец
22.04.2016 В Ереване построили завод по производству оборудования для электросетевого комплекса Армении

иятия по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Квант» и оборудования для подстанций. Пуск завода и ввод производственных линий в промышленную эксплуатацию состоялся 22 апреля в Ереване, сообщили CNews в «Системах и Технологиях». Как отмечается, компании на протяжении нескольких лет активно взаимодействовали в совместных проектах в электросетевом комплексе на территори
30.07.2015 Торговая сеть «Ереван Сити» приступила к внедрению решений на базе SAP HANA

ван Сити» — сеть из 14 супермаркетов, из которых 5 торговых центров расположены в столице Армении — Ереване. Компания управляет ассортиментом из более чем 40 тыс. наименований товаров и уделяет
20.08.2012 К системе Contact подключился банк «Мобидрам» в Ереване

cистема Contact объявила о подключении нового партнера в Армении — банка «Мобидрам». Таким образом, отправлять и получать денежные переводы Contact стало возможно в отделениях банка, расположенных в Ереване. Клиентам банка «Мобидрам» стали доступны как трансграничные денежные переводы по системе Contact в 100 стран мира, так и по Армении. Операции по переводу денежных средств можно осущест
11.08.2010 «АрменТел» утроил емкость сети 3G в Ереване и внедрил технологию HSUPA

Компания «АрменТел» (TM Beeline) объявила о троекратном увеличении емкости сети 3G в Ереване. В настоящее время средняя скорость нисходящего трафика у абонентов мобильного интернета в сети Beeline в столице Армении составляет 3 Мбит/с. Кроме того, внедрение технологии HSUPA поз
31.08.2007 Новый супермаркет «Стар» в Ереване заработал на «Супермаге»

Компания «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта автоматизации крупнейшего супермаркета в Ереване, который стал пятым по счету в сети магазинов «Стар». Отметим, что все супермаркеты торговой сети «Стар» автоматизированы специалистами компании «Сервис Плюс». В частности, в основу авт
12.04.2005 Arminco продвигает Wi-Fi в Ереване

айней мере, еще 10 предложений на создание хот-спотов»,- заявил г-н Сагиян. По его словам, сейчас в Ереване для оплаты данных услуг принята модель карт предоплаты. Разрабатывается система роуми
13.05.2004 В Ереване пройдет европейская конференция Open Source

В Ереване 28-30 июня пройдет Европейская региональная конференция Open Source. Конференция проводится в рамках программы Open Source Armenia, и организуется Enterprise Incubator Foundation, Union

Публикаций - 223, упоминаний - 256

Армения и организации, системы, технологии, персоны:

Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Yandex - Яндекс 9215 15
Ростелеком 10948 13
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 13
Microsoft Corporation 25774 10
Huawei 4675 10
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 10
Cisco Systems 5372 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 8
RuVDS - МТ Финанс 107 7
МТС - Комстар ОТС - Корнет-АМ 11 7
ОСС-Звезда - Объединенная система связи - Армяно-российско-американское транснациональное СП 8 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Intel Corporation 12811 6
МегаФон 10742 5
Telegram Group 2940 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
Google LLC 12687 4
Viva Armenia - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 17 4
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 4
Samsung Electronics 11064 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
HP Inc. 5883 4
Ucom - Юком 22 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
К Телеком - Исеть Телеком 97 4
Nvidia Corp 4002 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
Airspan Networks 28 3
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Белый Ветер 365 4
Ереван-Плаза ТЦ 10 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Tashir Group - Ташир ГК 31 3
ХитZona - ХитЗона 26 3
Альфа-Банк 1979 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 2
Кархатмекена - гюмрийский станкостроительный завод 2 2
Ланрусинвест Промышленная группа 7 2
Ardshinbank - Ардшинбанк - Арэксимбанк 3 2
Европейский ТРЦ 12 2
Росавиаспецкомплект 2 2
Temasek Holdings 22 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
МГМ ВсеСОЮЗный - МедиаГиперМаркет ВсеСОЮЗный 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Газпром ПАО 1493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Visa International 1993 2
Евросеть 1421 2
Ford 434 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Citi - Citibank 158 1
Фонд Цифровая Армения - Digital Armenia Foundation 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
ЦБ Армения - Центральный банк Республики Армения - Центробанк Армении 2 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 1
Прокуратура Узбекистана 12 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Пенсионный фонд Украины 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
WiMAX Forum 69 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 15
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 14
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 14
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 11
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 6
Стандартизация - Standardization 2339 6
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 5
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 5
ЦБ Армения - ArCa - Armenian Card - Армениан Кард - Национальная единая платежная система 9 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple - App Store 3109 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
МТС 3G-сеть 121 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 2
NATO Virtual Silk Highway - Виртуальный Шелковый путь - телекоммуникационный проект НАТО 4 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic Security Data Lake 15 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Google Android 15243 2
Linux OS 11533 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Microsoft Office 365 1042 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Код Безопасности - vGate 89 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 668 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 2
Купибилет - Kupibilet 34 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Ростех - НИИССУ - Андромеда-Д - Автоматизированная система управления войсками 4 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 9 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер 25 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Sabre IX - Sabre Intelligence Exchange 4 1
Intel Speed Select Technology - Intel Performance Profile - Intel Turbo Frequency - Intel Performance Acceleration Technology, PAT - Intel Integrated Performance Primitives, IPP - Intel Collaborative Processor Performance Control, CPPC - Intel GPT 31 1
Демирханян Борис 10 7
Сачков Владимир 14 6
Климко Игорь 20 6
Погосян Ашот 12 6
Сачков Илья 126 6
Зубов Александр 12 5
Писарев Алексей 12 5
Распопов Олег 15 4
Бородянский Борис 24 4
Худавердян Тигран 94 4
Кочарян Роберт 12 3
Карапетян Карен 8 3
Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 3
Приданцев Сергей 149 3
Каплий Сергей 8 3
Цаплин Никита 87 3
Саргсян Серж 3 3
Путин Владимир 3454 3
Медведев Дмитрий 1665 2
Пятахин Андрей 21 2
Арзуманян Карен 5 2
Карапетян Самвел 13 2
Аветисян Арутюн 42 2
Икономов Арташес 6 2
Богатов Антон 79 2
Гайкович Владимир 40 2
Мартиросян Ваагн 43 2
Михайлов Владимир 40 2
Оганян Александр 7 2
Мартиросян Ваган 9 2
Есаян Айком 8 2
Пашинян Никол 3 2
Якушин Валерий 3 2
Прищеп Станислав 5 2
Захарян Хачатур 2 2
Егизарян Карина 2 2
Азема Екатерина 3 2
Саркисян Серж 3 2
Енгибарян Баграт 3 2
Атанесян Тигран 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 153
Армения - Республика 2449 131
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 36
Беларусь - Белоруссия 6289 31
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 31
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 30
Беларусь - Минск 706 28
Европа 24962 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Украина 7928 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 22
Россия - СФО - Новосибирск 4875 20
Азербайджан - Баку 138 20
Казахстан - Республика 6047 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 19
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 19
Узбекистан - Республика 2005 16
Грузия - Тбилиси 106 15
Германия - Федеративная Республика 13220 14
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Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 14
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 12
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Ведомости 1466 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
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Tufts University - Университет Тафтса 14 2
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 2
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Матенадаран - Matenadaran - научно-исследовательский институт древних рукописей имени Месропа Маштоца 2 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
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СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
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Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 1
NHRF - National Hellenic Research Foundation - Hellas Foundation for Research & Technology - Национальный фонд греческих исследований - Греческий фонд исследований и инноваций 1 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
ЕрНИИАСУ - Ереванский научно-исследовательский институт автоматизированных систем управления 1 1
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НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
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