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Армения Ереван
СОБЫТИЯ
|17.04.2025
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Wildberries запускает бесплатную доставку крупногабаритных товаров в Ереване, Астане и Минске
— сказал Евгений Булдыгин. На первом этапе сервис станет доступен в крупнейших городах трех стран: Ереване, Астане и Минске. В течение года Wildberries планирует расширить маршруты и охватить
|21.06.2021
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Simetra поможет улучшить транспортное планирование в Ереване
Компания Simetra, центр компетенций в области транспортного планирования, оснастила мэрию Еревана программными комплексами PTV Vissim. Программные продукты предназначены для прогнозирования интенсивности пассажирских и транспортных потоков, анализа транспортной сети и оценки вариант
|25.04.2018
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Иванниковские чтения: в Армении будет установлен памятный знак от имени академика Виктора Иванникова
3-4 мая 2018 г. в Российско-Армянском университете в Ереване пройдет международная конференция, посвященная памяти Виктора Петровича Иванникова, в
|01.07.2016
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«Яндекс.Такси» пришел в Армению
«Яндекс.Такси» запустилось в Ереване. Армения стала третьей страной, где заработал сервис, после России и Белоруссии. Спец
|22.04.2016
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В Ереване построили завод по производству оборудования для электросетевого комплекса Армении
иятия по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Квант» и оборудования для подстанций. Пуск завода и ввод производственных линий в промышленную эксплуатацию состоялся 22 апреля в Ереване, сообщили CNews в «Системах и Технологиях». Как отмечается, компании на протяжении нескольких лет активно взаимодействовали в совместных проектах в электросетевом комплексе на территори
|30.07.2015
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Торговая сеть «Ереван Сити» приступила к внедрению решений на базе SAP HANA
ван Сити» — сеть из 14 супермаркетов, из которых 5 торговых центров расположены в столице Армении — Ереване. Компания управляет ассортиментом из более чем 40 тыс. наименований товаров и уделяет
|20.08.2012
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К системе Contact подключился банк «Мобидрам» в Ереване
cистема Contact объявила о подключении нового партнера в Армении — банка «Мобидрам». Таким образом, отправлять и получать денежные переводы Contact стало возможно в отделениях банка, расположенных в Ереване. Клиентам банка «Мобидрам» стали доступны как трансграничные денежные переводы по системе Contact в 100 стран мира, так и по Армении. Операции по переводу денежных средств можно осущест
|11.08.2010
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«АрменТел» утроил емкость сети 3G в Ереване и внедрил технологию HSUPA
Компания «АрменТел» (TM Beeline) объявила о троекратном увеличении емкости сети 3G в Ереване. В настоящее время средняя скорость нисходящего трафика у абонентов мобильного интернета в сети Beeline в столице Армении составляет 3 Мбит/с. Кроме того, внедрение технологии HSUPA поз
|31.08.2007
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Новый супермаркет «Стар» в Ереване заработал на «Супермаге»
Компания «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта автоматизации крупнейшего супермаркета в Ереване, который стал пятым по счету в сети магазинов «Стар». Отметим, что все супермаркеты торговой сети «Стар» автоматизированы специалистами компании «Сервис Плюс». В частности, в основу авт
|12.04.2005
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Arminco продвигает Wi-Fi в Ереване
айней мере, еще 10 предложений на создание хот-спотов»,- заявил г-н Сагиян. По его словам, сейчас в Ереване для оплаты данных услуг принята модель карт предоплаты. Разрабатывается система роуми
|13.05.2004
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В Ереване пройдет европейская конференция Open Source
В Ереване 28-30 июня пройдет Европейская региональная конференция Open Source. Конференция проводится в рамках программы Open Source Armenia, и организуется Enterprise Incubator Foundation, Union
Армения и организации, системы, технологии, персоны:
|Демирханян Борис 10 7
|Сачков Владимир 14 6
|Климко Игорь 20 6
|Погосян Ашот 12 6
|Сачков Илья 126 6
|Зубов Александр 12 5
|Писарев Алексей 12 5
|Распопов Олег 15 4
|Бородянский Борис 24 4
|Худавердян Тигран 94 4
|Кочарян Роберт 12 3
|Карапетян Карен 8 3
|Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 3
|Приданцев Сергей 149 3
|Каплий Сергей 8 3
|Цаплин Никита 87 3
|Саргсян Серж 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Пятахин Андрей 21 2
|Арзуманян Карен 5 2
|Карапетян Самвел 13 2
|Аветисян Арутюн 42 2
|Икономов Арташес 6 2
|Богатов Антон 79 2
|Гайкович Владимир 40 2
|Мартиросян Ваагн 43 2
|Михайлов Владимир 40 2
|Оганян Александр 7 2
|Мартиросян Ваган 9 2
|Есаян Айком 8 2
|Пашинян Никол 3 2
|Якушин Валерий 3 2
|Прищеп Станислав 5 2
|Захарян Хачатур 2 2
|Егизарян Карина 2 2
|Азема Екатерина 3 2
|Саркисян Серж 3 2
|Енгибарян Баграт 3 2
|Атанесян Тигран 2 2
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