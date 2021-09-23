Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Армения
Ереван


23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 2
04.06.2021 «Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте 2
20.08.2020 Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна» 1
10.06.2020 Плодовитый российский изобретатель растерзал Apple в патентном суде 1
24.06.2019 «М.Видео» открывает авторизованные сервисные центры Apple в регионах 1
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж 1
21.05.2018 Выходящее на ICO такси заявило, что принадлежит экс-жене Ротенберга 1
25.04.2018 Иванниковские чтения: в Армении будет установлен памятный знак от имени академика Виктора Иванникова 4
18.04.2018 Maykor поможет цифровой трансформации Армении 1
29.03.2018 Ростех впервые представил за рубежом войсковую АСУ для сил специальных операций «Андромеда-Д» 1
11.10.2017 «Росэлектроника» примет участие в развитии спутниковой навигации в Армении 1
21.08.2017 После трех лет заключения суд отпустил под залог экс-босса «Билайна» в Армении 1
09.06.2017 Schneider Electric и «Ташир» открывают центр компетенций по распределению энергии и автоматизации на базе НПУ Армении 1
14.02.2017 Кражу трафика в «Билайне» помогал раскрывать «Мегафон» 1
07.02.2017 Экс-безопасника «Билайна» приговорили к четырем годам тюрьмы 1
01.02.2017 «Техносерв» назначил нового директора филиала в Санкт-Петербурге 1
07.12.2016 «Техносерв» протянул по морю связь для ExxonMobil 1
20.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в Кировской области 1
19.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в сети МТС Ростовской области 1
14.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в Тюменской области 1
24.08.2016 Сервис «Яндекс.Такси» запустился в Тбилиси 2
24.08.2016 Сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Грузии 2
28.07.2016 «Яндекс.Такси» выходит в Казахстан 1
01.07.2016 «Яндекс.Такси» пришел в Армению 6
22.04.2016 В Ереване построили завод по производству оборудования для электросетевого комплекса Армении 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
21.03.2016 «Согаз» застраховал имущественные риски «Техносерва» 1
17.03.2016 Ericsson и Ucom запустят в Армении сеть LTE 1
20.10.2015 Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна» 2
26.08.2015 «Стэп Лоджик» примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2015: Антикризисный рост» 1
19.08.2015 «Стэп Лоджик» примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2015: Антикризисный рост» 1
30.07.2015 Торговая сеть «Ереван Сити» приступила к внедрению решений на базе SAP HANA 1
23.07.2015 Экс-босс «Билайна» выбросил процессор, пытаясь уничтожить улики 1
27.04.2015 Treolan поддержала инициативы АПКИТ по развитию рынка ИТ-дистрибуции 1
27.02.2015 Белоруссия выдала Армении экс-босса «Билайна» с российским гражданством 1
19.02.2015 Naumen и «Техносерв» стали партнерами на фоне актуальности импортозамещения 1
02.02.2015 Philips сменил гендиректора в России 1
17.06.2014 Топ-менеджером Abbyy назначен выходец из Microsoft 1
09.12.2013 Navitel выпустил навигационную карту Армении 1
03.07.2013 Гендиректором «Техносерв Аз» стала Наргиз Джаббарова 1

Публикаций - 86, упоминаний - 107

Армения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
IBM 3544 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Microsoft Corporation 11095 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 3
SAP SE 3215 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 2
Ucom - Юком 12 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 68 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
SAP CIS - САП СНГ 754 1
Intracom Telecom 39 1
Ростелеком Армения - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 9 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Микротест 177 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Карабах-Телеком 3 1
Системы и Технологии ГК 11 1
Cisco Systems 2040 1
Philips 719 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Ланит ГК 1157 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
GS Group - General Satellite 145 1
Vivacell - МТС Армения 20 1
К Телеком 44 1
Киевстар 260 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
Uber Technologies 258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Фонд Цифровая Армения - Digital Armenia Foundation 1 1
Uber 257 1
Ташир 13 1
СтройГазМонтаж 12 1
Золотой Вавилон ТРЦ 7 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 11 1
ГКЗЭК РА - Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Республики Армения 3 1
Государственный комитет государственных доходов Республики Армения 4 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 484 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
OpenText Documentum 190 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Google Android 10751 1
НИИССУ Андромеда-Д - Автоматизированная система управления войсками 3 1
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 1
NEC 5000IPS Trunk Radio 2 1
SAP CRM Loyalty Management 5 1
Сачков Владимир 11 6
Погосян Ашот 11 6
Зубов Александр 11 5
Писарев Алексей 10 5
Худавердян Тигран 66 4
Литвиненко Константин 1 1
Карапетян Самвел 7 1
Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 1 1
Bjørner Dines - Бьёрнер Динес 1 1
Аветисян Арутюн 13 1
Икономов Арташес 1 1
Одабашьян Карекин 1 1
Жерегеля Андрей 1 1
Саенко Денис 3 1
Фролова Светлана 41 1
Кузьменко Валерия 58 1
Кореш Виктор 71 1
Топчян Рубен 1 1
Арзуманян Карен 5 1
Путин Владимир 1826 1
Хачатрян Гагик 7 1
Григорян Левон 1 1
Лебедев Сергей 24 1
Иванников Виктор 3 1
Шукурян Юрий 1 1
Сухоруков Сергей 12 1
Ротенберг Наталья 1 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 18
Беларусь - Белоруссия 2090 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 12
Казахстан - Республика 2632 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 10
Россия - СФО - Новосибирск 1969 9
Россия - ПФО - Казань 1518 8
Украина 3372 8
Армения - Республика 688 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Великобритания - Лондон 820 2
Эстония - Эстонская Республика 416 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Европа 3759 1
Азербайджанская ССР 1 1
Россия - Ростовская область 863 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - Щёлково 33 1
Россия - Вятский край - Вятка 8 1
Беларусь - Минск 327 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
Израиль 721 1
Грузия 691 1
Россия - Амурская область 320 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - Республика Крым 626 1
Канада 1304 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Казахстан - Алматы 264 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
УК РА - Уголовный кодекс Республики Армения 2 1
РИА Новости 654 1
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
The Bell - Издание 34 1
The Guardian - Британская газета 190 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
РАН - Российская академия наук 316 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
Академия наук СССР - АН СССР 12 1
Иванниковские чтения 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763552, в очереди разбора - 667239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще