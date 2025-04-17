Армения - Ереван

— сказал Евгений Булдыгин. На первом этапе сервис станет доступен в крупнейших городах трех стран: Ереване , Астане и Минске. В течение года Wildberries планирует расширить маршруты и охватить

В Ереване построили завод по производству оборудования для электросетевого комплекса Армении иятия по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Квант» и оборудования для подстанций. Пуск завода и ввод производственных линий в промышленную эксплуатацию состоялся 22 апреля в Ереване, сообщили CNews в «Системах и Технологиях». Как отмечается, компании на протяжении нескольких лет активно взаимодействовали в совместных проектах в электросетевом комплексе на территори