НИУ ВШЭ ФКН Факультет компьютерных наук
|27.08.2024
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Медико-генетический центр Genotek стал партнером магистерской программы ВШЭ «Анализ данных в биологии и медицине»
телями курсовых работ и магистерских диссертаций на программе «Анализ данных в биологии и медицине» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители Genotek. Экспертиз
|13.06.2024
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Обучение с подкреплением позволило лучше работать генеративным потоковым нейросетям
Ученые Центра ИИ и Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ применили классические алгоритмы обучения с подкрепление
|28.03.2024
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Факультет компьютерных наук ВШЭ и «Яндекс» расширят сотрудничество в сфере подготовки специалистов по ИИ
В следующие 10 лет партнерство «Яндекса» и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ расширится по трем направлениям: создание новых образова
|15.02.2024
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Российские ученые улучшили модель диффузионной нейросети
Ученые Центра искусственного интеллекта и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, а также Института искусственного интеллекта AIRI и Sber
|06.02.2024
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Ученые Центра ИИ НИУ ВШЭ разработали алгоритм, способный обнаружить землетрясения и всплески заболеваний
Исследователи Центра искусственного интеллекта и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ представили новый алгоритм обнаружения структурных измен
|11.01.2024
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Ученые из ВШЭ научили нейросети распознавать юмор по-человечески
Группа ученых факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ провела исследование способности нейросетей распознавать
|27.03.2023
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МТС научит студентов ВШЭ разрабатывать микросервисы
МТС объявила о запуске курсового проекта «DevOps и Infrastructure as Code для классической трехзвенной архитектуры». В нем примут участие студенты бакалаврских программ факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Проект продлится до мая 2023 г. В рамках курсового проекта студенты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ «Компьютерные науки и анализ данных», «Прик
НИУ ВШЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлова Дарья 30 7
|Аржанцев Иван 9 5
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|Анисимов Никита 15 3
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|Ветров Дмитрий 8 2
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|Оселедец Иван 24 2
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|Наумов Алексей 7 2
|Крыловецкий Александр 3 2
|Косых Евгений 2 2
|Грибов Филипп 2 2
|Пискарев Иван 4 2
|Абдуллин Гимран 4 2
|Касьяненко Дарья 2 2
|Артамонова Мария 5 1
|Петровский Михаил 2 1
|Федотов Дмитрий 6 1
|Вознесенская Тамара 1 1
|Логанов Алексей 1 1
|Филипенков Николай 2 1
|Санина Юлия 2 1
|Быкова Анна 1 1
|Филиппов Николай 1 1
|Лемякина Анна 11 1
|Князевский Владимир 1 1
|Фирсов Денис 1 1
|Шпильман Алексей 5 1
|Щербакова Валерия 1 1
|Садовников Александр 3 1
|Душкин Роман 3 1
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|Пучкин Никита 1 1
|Масютин Алексей 4 1
|Охотин Андрей 1 1
|Ведомости 1000 1
|ScienceDaily 400 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1861 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
|Microsoft Research 139 1
|Yandex Research 6 1
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