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НИУ ВШЭ ФКН Факультет компьютерных наук



27.08.2024 Медико-генетический центр Genotek стал партнером магистерской программы ВШЭ «Анализ данных в биологии и медицине»

телями курсовых работ и магистерских диссертаций на программе «Анализ данных в биологии и медицине» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители Genotek. Экспертиз
13.06.2024 Обучение с подкреплением позволило лучше работать генеративным потоковым нейросетям

Ученые Центра ИИ и Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ применили классические алгоритмы обучения с подкрепление
28.03.2024 Факультет компьютерных наук ВШЭ и «Яндекс» расширят сотрудничество в сфере подготовки специалистов по ИИ

В следующие 10 лет партнерство «Яндекса» и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ расширится по трем направлениям: создание новых образова
15.02.2024 Российские ученые улучшили модель диффузионной нейросети

Ученые Центра искусственного интеллекта и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, а также Института искусственного интеллекта AIRI и Sber
06.02.2024 Ученые Центра ИИ НИУ ВШЭ разработали алгоритм, способный обнаружить землетрясения и всплески заболеваний

Исследователи Центра искусственного интеллекта и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ представили новый алгоритм обнаружения структурных измен
11.01.2024 Ученые из ВШЭ научили нейросети распознавать юмор по-человечески

Группа ученых факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ провела исследование способности нейросетей распознавать
27.03.2023 МТС научит студентов ВШЭ разрабатывать микросервисы

МТС объявила о запуске курсового проекта «DevOps и Infrastructure as Code для классической трехзвенной архитектуры». В нем примут участие студенты бакалаврских программ факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Проект продлится до мая 2023 г. В рамках курсового проекта студенты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ «Компьютерные науки и анализ данных», «Прик

Публикаций - 57, упоминаний - 71

НИУ ВШЭ и организации, системы, технологии, персоны:

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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51045 3
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Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4973 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8391 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 853 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 2
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 48 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3146 2
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
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Ведомости 1000 1
ScienceDaily 400 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1861 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
Microsoft Research 139 1
Yandex Research 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1046 50
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 14
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 9
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 927 6
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НИУ ВШЭ - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта 9 3
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ВГУ - Воронежский государственный университет 55 3
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AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 2
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 2
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 15 2
SAS Academy 5 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 953 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 35 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 51 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 6 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 6
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 26 2
NeurIPS 9 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 2
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 1
NeurlIPS - Конференция о системах обработки нейральной информации 1 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
Data Fusion Contest 7 1
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