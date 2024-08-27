Медико-генетический центр Genotek стал партнером магистерской программы ВШЭ «Анализ данных в биологии и медицине» телями курсовых работ и магистерских диссертаций на программе «Анализ данных в биологии и медицине» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители Genotek. Экспертиз

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Факультет компьютерных наук ВШЭ и «Яндекс» расширят сотрудничество в сфере подготовки специалистов по ИИ В следующие 10 лет партнерство «Яндекса» и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ расширится по трем направлениям: создание новых образова

Российские ученые улучшили модель диффузионной нейросети Ученые Центра искусственного интеллекта и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, а также Института искусственного интеллекта AIRI и Sber

Ученые Центра ИИ НИУ ВШЭ разработали алгоритм, способный обнаружить землетрясения и всплески заболеваний Исследователи Центра искусственного интеллекта и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ представили новый алгоритм обнаружения структурных измен

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