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Смирнова Анна
УПОМИНАНИЯ
Смирнова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех 181 2
|Yandex - Яндекс 7897 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4241 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
|Radugadesign - Радугадизайн 2 1
|ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 6 1
|Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 13 1
|Парк Зарядье 41 1
|Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 273 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 533 1
|Фукс Наталья 1 1
|Гамза Ольга 5 1
|Чеховская Ксюша 1 1
|Титовец Анна 1 1
|Нефедкин Иван 1 1
|Эпин Дарья 2 1
|Русских Алексей 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150874 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 2
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1641 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 1
|США - Нью-Йорк 3110 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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