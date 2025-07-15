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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178391
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Смирнова Анна


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 В 2025 г. 638 студентов окончили образовательные программы Сбербанка в ведущих вузах страны 1
22.10.2024 «К2Тех» стал технологическим партнером Yandex Cloud 1
21.08.2024 «Мегапьютер» и «К2Тех» обеспечат российские компании комплексными решениями для управления данными 1
01.06.2023 Креативная платформа «Простор» от VK запустила бесплатную обучающую программу для медиахудожников 1
05.04.2019 Прогноз: В 2019 году средняя цена за минуту в московском каршеринге повысится до 10 рублей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Смирнова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 181 2
Yandex - Яндекс 7897 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4241 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
Radugadesign - Радугадизайн 2 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 6 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 13 1
Парк Зарядье 41 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15661 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5466 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10859 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2273 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21320 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2023 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4838 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16402 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22102 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10932 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 273 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 533 1
Фукс Наталья 1 1
Гамза Ольга 5 1
Чеховская Ксюша 1 1
Титовец Анна 1 1
Нефедкин Иван 1 1
Эпин Дарья 2 1
Русских Алексей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1641 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49714 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53195 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 331 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6597 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 233 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1267 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 712 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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