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«Мегапьютер» и «К2Тех» обеспечат российские компании комплексными решениями для управления данными

Разработчик «Мегапьютер» и ИТ-интегратор «К2Тех» заключили стратегическое партнерство. В его рамках стороны будут совместно развивать и внедрять системы аналитики больших данных с учетом специфики отраслей и потребностей заказчиков. Цель сотрудничества – обеспечить российские компании комплексными решениями для анализа и управления данными в интересах бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Мегапьютера».

PolyAnalyst, фокусный продукт разработчика «Мегапьютер», представляет собой многофункциональную аналитическую систему. Платформа использует современные алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для обработки больших объемов данных. Инструменты для визуализации информации, построения предсказательных моделей и глубокого анализа позволяют выявлять тренды и закономерности, составлять прогнозы на основе накопленных данных, предвосхищать риски и увеличивать прибыль компании.

Последние пять лет ИТ-интегратор «К2Тех» активно развивает направление инновационных технологий. За это время компания реализовала более 30 проектов по созданию и внедрению решений и эксплуатируемых систем на базе искусственного интеллекта для заказчиков enterprise-сегмента из различных отраслей: государственные организации, ритейл, банки, добывающие и промышленные предприятия. Интеграция PolyAnalyst в проекты «К2Тех» позволит предложить функциональные продукты и повысить ценность данных для бизнеса. Также «К2Тех» будет принимать участие в развитии платформы и ее продвижении на рынке.

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бизнес

Алексей Русских, генеральный директор компании «Мегапьютер»: «Мы с радостью объявляем о нашем партнерстве и уверены, что совместные усилия помогут нашим клиентам не только усовершенствовать бизнес-процессы, но и значительно повысить эффективность использования данных».

Анна Смирнова, директор по технологиям ИИ «К2Тех»: «Сегодня мы наблюдаем быстрый переход к цифровой экономике и возрастающую роль аналитики в управлении бизнесом. В этих условиях важно объединить наш опыт с таким сильным игроком как «Мегапьютер», чтобы помогать компаниям выстраивать дата-стратегию и внедрять инструменты, которые будут эффективно справляться со стоящими перед заказчиком задачами, упростят процесс анализа данных и принятия решений».

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