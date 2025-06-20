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Русских Алексей
УПОМИНАНИЯ
Русских Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Алимурадова Изумруд 1 1
|Войт Александр 1 1
|Ивакин Артем 9 1
|Кричевский Андрей 19 1
|Смирнова Анна 4 1
|Кузьмицкий Алексей 1 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Путин Владимир 3254 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
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