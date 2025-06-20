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Русских Алексей


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Эффективность и безопасность работы транспортного комплекса Ульяновской области будет повышаться с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
20.06.2025 IEK Group запустит производство электротехники в Ульяновской области 2
27.09.2024 РЦИС заключил договор о сотрудничестве с Ульяновской областью 2
21.08.2024 «Мегапьютер» и «К2Тех» обеспечат российские компании комплексными решениями для управления данными 1
12.12.2023 «Норбит» и «Мегапьютер» объявили о старте партнерства в сфере аналитики больших данных 1
07.09.2023 КРЭТ открыл в Ульяновске первую бесплатную корпоративную школу радиоэлектроники для детей 1
24.03.2023 Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу и Минцифры подготовить предложения по субсидированию части затрат предприятий на внедрение российского ПО 2
05.02.2020 Сенатор попросил миллионы рублей на Госпочту, которая уже есть в «Госуслугах» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Русских Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 2
Ланит - Норбит - Norbit 384 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
К2Тех 174 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
Почта России ПАО 2173 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 74 1
Ростех - КРЭТ - УКБП - Ульяновское конструкторское бюро приборостроения 4 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 436 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 20 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 352 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3130 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12140 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1414 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3437 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6946 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21036 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15290 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10755 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 563 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1353 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24972 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 670 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8931 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12399 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5397 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1531 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2001 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5631 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1737 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2251 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12908 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 1
Оповещение и уведомление - Notification 4936 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3989 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13031 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 864 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11937 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1468 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5481 1
Алимурадова Изумруд 1 1
Войт Александр 1 1
Ивакин Артем 9 1
Кричевский Андрей 19 1
Смирнова Анна 4 1
Кузьмицкий Алексей 1 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Путин Владимир 3254 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 7
Россия - ПФО - Ульяновская область 629 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1253 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1750 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 986 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2833 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1595 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 496 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1410 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5778 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30400 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49463 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11167 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3001 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5274 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19361 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4791 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7653 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4091 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8256 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2950 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1976 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1445 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 159 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5371 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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