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Индексная книга (каталог) CNews*
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IEK Group ИЭК Холдинг

IEK Group - ИЭК Холдинг

IEK Group — один из российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK, светотехники IEK Lighting и LEDEL, продукции для IT-технологий ITK и оборудования промышленной автоматизации ONI. С 2020 г. владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA.


13.02.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 1
24.10.2024 Артем Маймор, IEK Group: Ребрендинг отражает наше движение к цифровизации и новым технологиям 3
29.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
19.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
16.08.2024 IEK Group использует экосистему цифровых решений Directum RX 2
08.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
22.07.2024 IEK GROUP провела успешные комплексные испытания системы НКУ – FORMAT PRO 2
13.05.2024 Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 2
24.10.2023 Как не просто автоматизировать, а трансформировать HR-функцию 3
12.10.2023 Разработчик «умных» систем для домов Legrand продал заводы россиянам и бежал из страны 2
27.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 3
21.02.2022 Что будет с удаленной работой после снятия коронавирусных ограничений 2
28.09.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором Legrand в России 1
05.02.2019 «Корус консалтинг» создал коммуникационную площадку на базе «1С-битрикс24» для ассоциации «Русский свет» 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1
31.08.2015 Treolan и IEK договорились о партнерстве 1

Публикаций - 17, упоминаний - 28

IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1200 4
Legrand 77 3
8259 3
Hoff Tech - Хофф Тех 41 3
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 13 3
Oracle Corporation 6705 2
Корус Консалтинг ГК 1222 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Philips 2054 1
Schneider Electric 575 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 35 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 33 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
Merlion - Мерлион 808 1
Logitech 421 1
TeamViewer 120 1
MONT - МОНТ 145 1
МегаФон 8916 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
Ростелеком 9737 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 447 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
SAP SE 5280 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Первая Форма - 1Форма 49 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Pyrus - Пайрус 23 1
2domains 4 1
PRO32 - ПРО32 42 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 19 1
Directum - Директум 1098 1
Русагро Группа Компаний 278 4
Ингосстрах СПАО 421 3
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 3
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 3
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 5 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 2
ПСБ Лизинг 5 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Simple Group - Симпл 10 2
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 1
Почта России ПАО 2118 1
ВТБ Страхование 61 1
НоваМедика - NovaMedica 4 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Stada 25 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 444 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
ВТБ Лизинг 68 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Assist - Ассист 210 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
АСТ - Агентство страховых технологий - Страховые брокеры - АСТ Риск-консалтинг и страховые технологии 1 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 223 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12796 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2828 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6274 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4160 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12570 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1069 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7428 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2221 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1082 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11043 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5392 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8049 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5320 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10257 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 3
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 887 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3088 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 821 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 759 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3320 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8592 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14427 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1156 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 2
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 481 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Microsoft Office 365 942 1
Terrasoft Creatio 96 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
TeamViewer Tensor 3 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 51 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 53 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 1
Microsoft Office 3742 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 277 1
Минцифры РФ - Госключ 138 1
VK HR Tek 33 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 1
VK Teams 66 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1590 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 14 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud 47 1
OpenAI ChatGPT 354 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
Oracle Taleo Cloud Service 25 1
Syntellect Tessa 44 1
2Test Профишкаф 1 1
Redmine 17 1
VK Assistant 6 1
PRO32 - Connect 18 1
TeamViewer Assist AR 3 1
TeamViewer Engage 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1064 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 208 1
Лосев Дмитрий 4 4
Костров Дмитрий 31 4
Шлегель Андрей 5 3
Томилов Алексей 12 3
Назаров Кирилл 5 3
Иванов Владислав 19 3
Чегодаев Станислав 13 3
Старостин Георгий 23 3
Галаган Станислав 4 3
Лысенко Степан 5 2
Шуваева Виктория 5 2
Ямникова Ольга 4 2
Конева Татьяна 19 2
Евдолюк Юрий 3 2
Якушков Михаил 2 2
Хохлова Анна 2 2
Сафиулин Александр 2 2
Клименко Алла 2 2
Руденко Георгий 4 2
Бобров Антон 32 1
Пургин Денис 9 1
Чернышов Дмитрий 1 1
Ерофеева Евгения 2 1
Алтухов Сергей 14 1
Апасов Николай 7 1
Пырялин Антон 5 1
Тетерина Элла 13 1
Суровец Дмитрий 77 1
Садовенко Илья 65 1
Клепиков Алексей 117 1
Михалев Евгений 89 1
Алифанов Кирилл 69 1
Горбунов Сергей 23 1
Бардинцев Игорь 11 1
Андрианов Павел 84 1
Козлов Иван 23 1
Захаров Дмитрий 46 1
Горяинов Александр 12 1
Волконский Алексей 4 1
Рыжонков Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 14
Европа 21798 2
Казахстан - Республика 5550 1
Беларусь - Белоруссия 5689 1
Украина 7621 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 614 1
Франция - Французская Республика 7859 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 488 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2327 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2832 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1242 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 718 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1227 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5400 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4993 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 2
HRM - HR брендинг 86 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 1
VAD - Value Added Distribution 99 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5149 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 1
Экономический эффект 1071 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6721 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5028 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 423 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2392 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1088 1
НКО - Некоммерческая организация 505 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1950 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 150 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4029 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 970 1
Ведомости 1017 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2014 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2438 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340532, в очереди разбора - 768630.
Создано именных указателей - 168577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
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