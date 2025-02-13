IEK Group - ИЭК Холдинг

IEK Group — один из российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK, светотехники IEK Lighting и LEDEL, продукции для IT-технологий ITK и оборудования промышленной автоматизации ONI. С 2020 г. владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA.