IEK Group ИЭК Холдинг
IEK Group — один из российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK, светотехники IEK Lighting и LEDEL, продукции для IT-технологий ITK и оборудования промышленной автоматизации ONI. С 2020 г. владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA.
IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Лосев Дмитрий 4 4
|Костров Дмитрий 31 4
|Шлегель Андрей 5 3
|Томилов Алексей 12 3
|Назаров Кирилл 5 3
|Иванов Владислав 19 3
|Чегодаев Станислав 13 3
|Старостин Георгий 23 3
|Галаган Станислав 4 3
|Лысенко Степан 5 2
|Шуваева Виктория 5 2
|Ямникова Ольга 4 2
|Конева Татьяна 19 2
|Евдолюк Юрий 3 2
|Якушков Михаил 2 2
|Хохлова Анна 2 2
|Сафиулин Александр 2 2
|Клименко Алла 2 2
|Руденко Георгий 4 2
|Бобров Антон 32 1
|Пургин Денис 9 1
|Чернышов Дмитрий 1 1
|Ерофеева Евгения 2 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Апасов Николай 7 1
|Пырялин Антон 5 1
|Тетерина Элла 13 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Садовенко Илья 65 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Михалев Евгений 89 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Горбунов Сергей 23 1
|Бардинцев Игорь 11 1
|Андрианов Павел 84 1
|Козлов Иван 23 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Горяинов Александр 12 1
|Волконский Алексей 4 1
|Рыжонков Дмитрий 3 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 970 1
|Ведомости 1017 1
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