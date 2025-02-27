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ONTEK ОНТЭК
ONTEK - российский разработчик и производитель инфраструктурного оборудования для IT, промышленности, медицины, финансовой и телекоммуникационной отраслей
|27.02.2025
|«Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером Ontek 1
|07.02.2024
|Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД» 1
ONTEK и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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