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ONTEK ОНТЭК


ONTEK - российский разработчик и производитель инфраструктурного оборудования для IT, промышленности, медицины, финансовой и телекоммуникационной отраслей


27.02.2025 «Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером Ontek 1
07.02.2024 Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ONTEK и организации, системы, технологии, персоны:

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 2
RakTek - Рэктэк 3 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 10 1
HIDEN 4 1
Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 12 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 20 1
Ippon - Иппон Текнолоджи 32 1
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ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1450 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 520 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1072 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169796.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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