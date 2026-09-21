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Powercom Пауэрком

Powercom - Пауэрком

Компания POWERCOM Co., LTD  является  производителем и поставщиком решений для защиты электроснабжения. Основные производственные мощности находятся в Китае и позволяют изготавливать 250 000 ИБП в месяц. POWERCOM разрабатывает, производит и обслуживает спектр ИБП мощностью до 1500 кВА различных форм-факторов, включая решения на литий-ионных АКБ, а также программно-аппаратные средства для мониторинга, контроля и управления системой электропитания. Компания прошла сертификацию по стандартам ISO9001 и ISO14001. Все продукты проходят сертификацию РОСТЕСТ, EAC и ROHS. Решения POWERCOM используются в ЦОД, на производстве, в научных, медицинских, коммерческих и госучреждениях – для защиты отдельных устройств, а также комплексов вычислительных и телекоммуникационных систем.

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СОБЫТИЯ

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21.09.2026 Powercom анонсирует обновление линейки ИБП Raptor Plus

Powercom, международный разработчик и производитель систем ИБП, анонсирует обновление линейки Raptor. Новая линейка называется Raptor Plus и поступит в продажу в IV квартале 2026 г
25.09.2025 Intel: Не покупают новые процессоры? Взвинтим цены на старые

повысить цены на свои процессоры, но не на самые новые, а на те, что вышли довольно много лет назад. Как пишет Tom’s Hardware, совсем скоро она более чем на 10% повысит расценки своих чипов семейства Raptor Lake, датированного осенью 2022 г. Raptor Lake – это процессоры Core 13 поколения, вторые по счету в каталоге Intel после Alder Lake (12 поколение), получившие гибридную компоновк
19.03.2025 Ольга Карташева назначена коммерческим директором Powercom

Компания Powercom, поставщик решений для защиты электропитания, объявляет о назначении Ольги Карташевой на должность коммерческого директора российского представительства. В новой должности Ольга будет

11.03.2025 Powercom выпустила новый трехфазный блок распределения питания PDU-32A-type 5

Компания Powercom представила новый трехфазный блок распределения питания вертикального монтажа PDU-32A-type 5, разработанный для оптимизации управления электропитанием в серверных и шкафах. PDU-32A-typ
03.03.2025 Powercom представляет новый ИБП RPT-600AP SE

бесперебойного питания RPT-600AP SE. Новинка является младшей версией популярной линейки ИБП серии Raptor и сочетает в себе компактный дизайн, высокую производительность и доступную цену. Об э
27.11.2024 Powercom выпустила новые однофазные онлайн ИБП серии NXT

Powercom выпустила новые однофазные онлайн ИБП серии NXT. Устройства представлены в четырех мощностях – 1000 ВА, 1500 ВА, 2000 ВА, 3000 ВА. Новые источники бесперебойного питания Powercom серии NXT (NEXT) изготавливаются по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в эле
27.09.2024 Новейшие процессоры Intel для десктопов сбоят из-за ошибок на уровне кремния и микрокода. Непоправимо ломаются почти все модели семейства Raptor Lake

«Виновник» найден Intel установила причину нестабильной работы флагманских моделей фирменных десктопных процессоров семейства Raptor Lake. Возникновением проблемы, известной как “Vmin Shift”, CPU Intel к дефекту контура тактового дерева схемы производительных вычислительных ядер (IA) процессора (гарантирует синхронное
18.09.2024 Powercom представила новые модели ИБП линейки Infinity
13.09.2024 Powercom расширила линейку трехфазных промышленных ИБП Vanguard-II-33

ючение по схеме N+Х. Модели серии VGD-II-К33НС-UF компактны и просты в обслуживании и ремонте. ИБП серий VGD-II-200-600M33HP-50 и VGD-II-400-1200M33HP-100 относятся к модульным ИБП в трехфазной серии Powercom и представляют собой современные трехфазные системы бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии. Модели обеих серий отличается гибкостью конфигураций готовых решений мощно
25.07.2024 Powercom расширила линейку трехфазных промышленных ИБП Vanguard-II-33

Компания Powercom расширила линейку трехфазных промышленных ИБП Vanguard-II-33. Новинки представлены моделями серий VGD-II-К33НС, VGD-II-К33НС-UF, VGD-II-200-600M33HP-50, VGD-II-400-1200M33HP-100. Данны
12.07.2024 Новейшие флагманские процессоры Intel Core аномально часто сбоят в составе серверов, хотя их даже не разгоняют

Флагманские CPU Intel Core Процессоры Intel 13 и 14 поколений, построенные на основе архитектуры Raptor Lake, могут демонстрировать нестабильную работу не только в десктопных, но и серверных конфигурациях, пишет Tom’s Hardware. Как показало исследование, проведенное YouTube-каналом Level1T
21.05.2024 Powercom выпустила новую линейку стабилизаторов напряжения

Компания Powercom представила российскому рынку новую линейку релейных стабилизаторов напряжения: пять новых моделей – WM-500VA, WM-1000VA, WM-2000VA, WM-3000VA, WM-5000VA в соответствующих названиям мо
14.03.2024 Powercom выпустил источники бесперебойного питания DRU второго поколения

Компания Powercom выпустила на российский рынок обновленную резервную модель источников бесперебойного питания. DRU-500 и DRU-850, мощность которых отображена в названиях моделей, предназначены для испо
06.10.2023 В ассортименте Powercom появились блоки распределения питания (PDU)

нтров и представляет модели устройств распределения питания (PDU). Power Distribution Unit (PDU) от Powercom предназначены для распределения электрической энергии для различных типов нагрузки,

25.08.2023 Intel, это фиаско. Рост производительности процессоров Core нового 14 поколения оказался анекдотически маленьким

Лучше 3, чем 0 Процессоры Intel Core 14 поколения, которые получат кодовое название Raptor Lake Refresh и будут призваны заменить собой Raptor Lake и Alder Lake (13 и 12 поколения соответственно), на деле едва ли окажутся в состоянии тягаться с предшественниками. Как пи
10.08.2023 Powercom представила серверные шкафы серий PNR, PSR и PXR

Российское представительство компании Powercom сообщило о запуске производства нового продуктового направления – серверных шкафов. Рынку производитель представил три модификации шкафов, каждая из которых включает в себя от трех до

05.07.2023 Powercom расширяет возможности своих трехфазных решений: обновление серии VGD-II-33K 10-40кВа

ни автономной работы по сравнению со стандартной модификацией. Об этом CNews сообщили представители Powercom. Трехфазные ИБП Powercom VGD-II-33K в исполнении TOWER применяются для защиты
11.03.2019 Powercom анонсировала новую модель ИБП Raptor с LCD-дисплеем

онсировала появление новой модели в серии источников бесперебойного питания типа line-interactive – Raptor с LCD-дисплеем. Модель предназначена для защиты персональных компьютеров совместно с м
24.04.2018 Powercom представила ИБП на литий-ионных аккумуляторах

тоимости самих ИБП. Выгоду и экономию от перехода на литий-ионные аккумуляторы можно увидеть при расчете совокупной стоимости владения на несколько лет вперед. В свои источники бесперебойного питания Powercom устанавливает Li-ion батареи промышленного производства, протестированные и сертифицированные, что обеспечивает их надёжность и безопасность. Rомпания Powercom уже сегодня готов
05.03.2018 Powercom обеспечил кампус бизнес-школы «Сколково» оборудованием

В здании кампуса бизнес-школы «Сколково» партнером Powercom, компанией «Годвин Проекты», была создана система защиты электропитания, с одной стороны, обеспечивающая непрерывность учебных и бизнес-процессов, а с другой – защищающая  дорогостояще
30.08.2017 Powercom обновила линейку трехфазных ИБП Vanguard

10 кВА до 500 кВА. Такой шаг стал логичным продолжением развития линейки «тяжелых» решений, которое Powercom целенаправленно проводит на протяжении последних лет. Построение надежной, безотказн
11.04.2017 Powercom запустил производство аккумуляторных батарей под собственным брендом

Компания Powercom объявила о начале выпуска аккумуляторных батарей (АКБ) под собственным брендом. Подо
14.03.2017 Продажи ИБП Powercom по итогам 2016 г. выросли на 62%

терактивными моделями стали устройства серии Imperial, в частности, модель IMP-525AP, а также серия Raptor, где хитами продаж стали RPT-600A и RPT-600AP. Небольшая положительная динамика в 2015
01.02.2017 «Натива» установила модульные ИБП Powercom ONL-M

Компания Powercom объявила о завершении проекта по обеспечению бесперебойной работы производственного

30.01.2017 Powercom пополнила семейство линейно-интерактивных ИБП Infinity
23.08.2016 «Анкомп» установил ИБП Powercom ONL-M мощностью 80 кВА в «ТемоЦентре» Департамента образования города Москвы

авления. Ответственная миссия была передана трехфазному модульному источнику бесперебойного питания Powercom ONL-M выходной мощностью 80 кВА/80кВт. Силовой кабинет ИБП оснащен четырьмя модулями
16.08.2016 Модульный трехфазный ИБП Powercom ONL-M обеспечил непрерывность работы «ТемоЦентра»

ерверного помещения московского «ТемоЦентра» модульным трехфазным источником бесперебойного питания Powercom ONL-M мощностью 80кВА. Об этом CNews сообщили в компании Powercom. Московский
20.06.2016 Компания Powercom вышла на рынок модульных онлайн-ИБП

Компания Powercom объявила о выпуске модульных трехфазных ИБП с двойным преобразованием входного напря
09.11.2015 Powercom выпустил «всеядные» по отношению к напряжению ИБП

Компания Powercom усовершенствовала линейно-интерактивный ИБП серии SMART Rack&Tower (SRT). Получив серьезные обновления, продукт, по оценкам руководства компании, по ряду характеристик займет место сре
07.07.2015 «Автелком» займется поставкой и техподдержкой решений Powercom

Компания «Автелком» — оператор комплексных поставок, строитель инженерных коммуникаций, интегратор ИТ-систем и разработчик инновационных продуктов — заключила партнерское соглашение с компанией Powercom, производителем источников бесперебойного питания, оборудования для защиты электроснабжения и поставщиком решений для солнечной энергетики. Об этом CNews сообщили в «Автелком». Ожидает
15.06.2015 ИБП Powercom обеспечивают бесперебойную работу сети паркоматов SAGA

и в компании. Для защиты сети паркоматов SAGA были выбраны линейно-интерактивные ИБП Powercom серии Raptor — RPT-600AP SE2 (special edition), мощностью 600VA / 360W, выполненные в форм-факторе

14.01.2015 Powercom выпустила Android-приложение

Компания Powercom, поставщик источников бесперебойного питания, оборудования для защиты электроснабжен
10.09.2014 ИБП Powercom обеспечивают бесперебойную работу банкоматов банка «Девон-Кредит»

Акционерный банк «Девон-Кредит» для защиты своих банкоматов от возможных проблем с электропитанием установил 190 источников бесперебойного питания (ИБП) Powercom. Об этом CNews сообщили в компании Powercom. АБ «Девон-Кредит» — кредитная организация Приволжского федерального округа. Переоснащением сети его банкоматов, расположенных в Каза
26.08.2014 ИБП Powercom обеспечивают стабильное электроснабжение железнодорожных билетных касс

Компания «Лармана» при содействии представительства компании Powercom завершила проект по модернизации билетных касс на Октябрьской железной дороге (Москв
14.07.2014 Новая версия ОС Rosa обзавелась поддержкой Smart Battery и ИБП Powercom

Компания «Роса», российский разработчик программных решений на базе Linux, добавила поддержку ИБП Powercom в новых версиях ОС Rosa Fresh и Rosa Enterprise Desktop. Об этом CNews сообщили в «Росе». Теперь пользователю не нужно тратить время на установку дополнительного резидентного программн
02.06.2011 «Билайн» начал отступление из Африки

работает под торговой маркой «Билайн»), сообщил о продаже своего актива в Намибии. Сотовый оператор Powercom Cell One, работающий под торговой маркой Leo, был продан за $60 млн. Покупателями вы
13.07.2010 Начато размещение F-22A Raptor на Гавайских островах на постоянной основе

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 12 июня 2010 года на авиабазе Hickam (Гавайские острова) официально представлены два первых истребителя F-22A Raptor, которые будут размещена на островах на постоянной основе. На истребителях пятого поколения будут летать пилоты 199 истребительной эскадрильи 154 авиакрыла Национальной гвардии штата Гав
26.03.2009 В Калифорнии разбился новейший истребитель пятого поколения F-22 Raptor

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, в Калифорнии разбился новейший американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Крушение произошло в калифорнийской пустыне в 60 км к северо-востоку от базы ВВС США "Эдвардс". По словам пресс-секретаря военной базы Ричарда Джонсона, на борту самолета находился один
16.02.2009 Рассекречены ТТХ F-22A Raptor

я рассеивания излучения радаров. По ТЗ значение этого параметра составляло минус 30 дБ/м2. Его удалось довести до уровня минус 40 дБ/м2. Крейсерская (без использования форсажных камер) скорость F-22A Raptor составляет 1,78 Маха вместо 1,5 Маха, требовавшихся по ТЗ. Достижимое на практике ускорение примерно на 20% превосходит заданное значение параметра – правда, не указывается, о каком имен
22.12.2008 Контингенты F-22A Raptor разместят в Японии и на Гуаме

Как сообщает F-16.net, ВВС США планируют разместить контингенты истребителей пятого поколения F-22A Raptor (по 12 истребителей) в Японии (авиабаза ВВС США "Кадена") и на авиабазе на острове Гуам (авиабаза ВВС США "Андерсен"). Солгасно предварительной информации, истребители будут размещены на

Публикаций - 154, упоминаний - 194

Powercom и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12862 29
Samsung Electronics 11125 19
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 455 15
Seiko Epson Corporation 909 14
IBM - International Business Machines Corp 9717 13
HP - Hewlett-Packard 3667 13
Merlion - Ippon 55 12
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 12
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 12
Chloride Group PLC 18 12
LG Electronics 3745 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 11
HP Inc. 5907 11
AMD - Advanced Micro Devices 4691 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 10
Toshiba Corporation 2984 9
Xerox - The Haloid Company 1169 9
Canon 1443 9
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1012 9
Merlion iRU - Деловой офис 356 9
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 9
Формоза - Formoza 179 8
Xerox - Lexmark Int 303 8
Fujitsu 2109 8
Philips 2100 8
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9547 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1107 7
InFocus 70 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 6
Rover - RoverComputers 423 6
Microsoft Corporation 25851 6
Acer Group - Acer Inc 2814 6
Hitachi - Хитачи 1503 6
Sony 6754 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 6
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 6
Nvidia Corp 4070 5
Dell EMC 5204 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 827 5
Lockheed Martin 778 19
Boeing 1032 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 4
Shearman & Sterling 13 2
Белый Ветер 365 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 240 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 12 2
UPS 217 2
Еврейский музей и центр толерантности 7 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Daewoo 104 1
General Dynamics 60 1
Momentus Space 29 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 1
Наукоград - технопарк 158 1
Русский Стиль 45 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 21 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Standard Chartered 10 1
Apax Partners - Weather Investments 30 1
Татнефть - Банк Зенит - Девон-Кредит АКБ 8 1
TimeTurns Holdings 10 1
Kickstarter 138 1
Альфа-Банк 1988 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 34
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6001 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 144 2
Кабинет министров Японии - Министерство обороны Японии - Управление национальной обороны Японии 18 2
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5741 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3995 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 292 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии (регионы) - в том числе - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 81 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3717 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 557 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 375 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 401 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 652 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 288 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 438 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 38
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10798 20
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14860 13
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МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1257 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 10
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 412 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14097 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10009 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 9
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 626 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10285 9
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1660 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5937 8
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3092 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13341 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10459 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1662 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4716 7
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 591 7
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1991 7
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 40
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 18
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 12
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 12
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 10
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 8
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 8
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 7
Linux OS 11627 7
Intel Meteor Lake 37 7
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 6
Intel Core i - Cерия процессоров 535 6
Intel Core - Семейство процессоров 1255 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 6
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 5
Intel x86 - архитектура процессора 2183 5
Microsoft Windows 16980 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 648 5
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 4
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 4
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 132 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2495 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 242 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 3
Intel Security McAfee - Secure Computing - Secure Firewall - Sidewinder - Secure Web Gateway 19 3
Nuvia Phoenix 147 3
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 483 3
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 777 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 3
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
Microsoft Windows 11 852 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 2
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 2
Intel Z Chipset 8 2
Бочкарев Владимир 15 3
Keys Ronald - Кейз Рональд 6 3
Маковский Максим 14 2
Михайлов Владимир 40 2
Сурду Максим 2 2
Kalrson Bruce - Карлсон Брюс 3 2
Карташева Ольга 2 2
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 2
Ильичев Андрей 39 2
Иванов Сергей 405 2
Игнатов Дмитрий 4 1
Ломоносов Александр 26 1
Попова Александра 10 1
Федоров Александр 27 1
Утин Алексей 1 1
Булаев Николай 6 1
Щербаков Антон 11 1
Павлов Дмитрий 14 1
Иванченко Ирина 1 1
Буяльская Надежда 1 1
Тюрин Алексей 18 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Изосимов Александр 192 1
Врацкий Андрей 177 1
Симоненко Вячеслав 44 1
Антонов Андрей 21 1
Хорошилов Александр 2 1
Зотов Александр 4 1
Ланина Ирина 18 1
Звонов Илья 13 1
Юсупов Ринат 8 1
Лаврентьева Наталья 7 1
Мишко Сергей 5 1
Живов Михаил 3 1
Бондаренко Виталий 3 1
Якунин Виктор 2 1
Маркин Андрей 4 1
Шпанько Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 13
Япония 13845 10
Китай - Тайвань 4284 8
США - Аляска 246 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19315 6
Канада 5093 6
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 5
Африка - Африканский регион 3648 5
Бурунди - Республика 73 5
Зимбабве - Республика 125 5
Намибия - Республика 93 5
Италия - Итальянская Республика 4517 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2902 4
США - Калифорния 4840 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 4
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 141 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 3
Япония - Окинава 26 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13857 3
Земля - планета Солнечной системы 10897 3
Дания - Королевство 1339 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 3
Египет - Арабская Республика 1108 3
США - Техас 1061 3
США - Флорида 789 3
США - Невада 215 2
США - Нью-Мексико 250 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 2
США - Гуам - Марианские острова 42 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3155 2
Норвегия - Королевство 1864 2
Швеция - Королевство 3792 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8654 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 2
Ближний Восток 3167 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3229 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6214 22
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2119 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11447 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 9
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 532 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4728 6
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 492 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7912 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11743 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3329 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8553 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12406 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8147 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6245 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 3
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Число Маха - скорость 61 3
Энергетика - Energy - Energetically 5937 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 794 3
Импортозамещение - параллельный импорт 635 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 3
Литий - Lithium - химический элемент 667 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 479 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4602 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5650 3
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2154 2
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Space War 75 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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