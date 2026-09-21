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Powercom Пауэрком
Компания POWERCOM Co., LTD является производителем и поставщиком решений для защиты электроснабжения. Основные производственные мощности находятся в Китае и позволяют изготавливать 250 000 ИБП в месяц. POWERCOM разрабатывает, производит и обслуживает спектр ИБП мощностью до 1500 кВА различных форм-факторов, включая решения на литий-ионных АКБ, а также программно-аппаратные средства для мониторинга, контроля и управления системой электропитания. Компания прошла сертификацию по стандартам ISO9001 и ISO14001. Все продукты проходят сертификацию РОСТЕСТ, EAC и ROHS. Решения POWERCOM используются в ЦОД, на производстве, в научных, медицинских, коммерческих и госучреждениях – для защиты отдельных устройств, а также комплексов вычислительных и телекоммуникационных систем.
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СОБЫТИЯ
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|21.09.2026
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Powercom анонсирует обновление линейки ИБП Raptor Plus
Powercom, международный разработчик и производитель систем ИБП, анонсирует обновление линейки Raptor. Новая линейка называется Raptor Plus и поступит в продажу в IV квартале 2026 г
|25.09.2025
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Intel: Не покупают новые процессоры? Взвинтим цены на старые
повысить цены на свои процессоры, но не на самые новые, а на те, что вышли довольно много лет назад. Как пишет Tom’s Hardware, совсем скоро она более чем на 10% повысит расценки своих чипов семейства Raptor Lake, датированного осенью 2022 г. Raptor Lake – это процессоры Core 13 поколения, вторые по счету в каталоге Intel после Alder Lake (12 поколение), получившие гибридную компоновк
|19.03.2025
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Ольга Карташева назначена коммерческим директором Powercom
Компания Powercom, поставщик решений для защиты электропитания, объявляет о назначении Ольги Карташевой на должность коммерческого директора российского представительства. В новой должности Ольга будет
|11.03.2025
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Powercom выпустила новый трехфазный блок распределения питания PDU-32A-type 5
Компания Powercom представила новый трехфазный блок распределения питания вертикального монтажа PDU-32A-type 5, разработанный для оптимизации управления электропитанием в серверных и шкафах. PDU-32A-typ
|03.03.2025
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Powercom представляет новый ИБП RPT-600AP SE
бесперебойного питания RPT-600AP SE. Новинка является младшей версией популярной линейки ИБП серии Raptor и сочетает в себе компактный дизайн, высокую производительность и доступную цену. Об э
|27.11.2024
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Powercom выпустила новые однофазные онлайн ИБП серии NXT
Powercom выпустила новые однофазные онлайн ИБП серии NXT. Устройства представлены в четырех мощностях – 1000 ВА, 1500 ВА, 2000 ВА, 3000 ВА. Новые источники бесперебойного питания Powercom серии NXT (NEXT) изготавливаются по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в эле
|27.09.2024
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Новейшие процессоры Intel для десктопов сбоят из-за ошибок на уровне кремния и микрокода. Непоправимо ломаются почти все модели семейства Raptor Lake
«Виновник» найден Intel установила причину нестабильной работы флагманских моделей фирменных десктопных процессоров семейства Raptor Lake. Возникновением проблемы, известной как “Vmin Shift”, CPU Intel к дефекту контура тактового дерева схемы производительных вычислительных ядер (IA) процессора (гарантирует синхронное
|18.09.2024
|Powercom представила новые модели ИБП линейки Infinity
|13.09.2024
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Powercom расширила линейку трехфазных промышленных ИБП Vanguard-II-33
ючение по схеме N+Х. Модели серии VGD-II-К33НС-UF компактны и просты в обслуживании и ремонте. ИБП серий VGD-II-200-600M33HP-50 и VGD-II-400-1200M33HP-100 относятся к модульным ИБП в трехфазной серии Powercom и представляют собой современные трехфазные системы бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии. Модели обеих серий отличается гибкостью конфигураций готовых решений мощно
|25.07.2024
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Powercom расширила линейку трехфазных промышленных ИБП Vanguard-II-33
Компания Powercom расширила линейку трехфазных промышленных ИБП Vanguard-II-33. Новинки представлены моделями серий VGD-II-К33НС, VGD-II-К33НС-UF, VGD-II-200-600M33HP-50, VGD-II-400-1200M33HP-100. Данны
|12.07.2024
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Новейшие флагманские процессоры Intel Core аномально часто сбоят в составе серверов, хотя их даже не разгоняют
Флагманские CPU Intel Core Процессоры Intel 13 и 14 поколений, построенные на основе архитектуры Raptor Lake, могут демонстрировать нестабильную работу не только в десктопных, но и серверных конфигурациях, пишет Tom’s Hardware. Как показало исследование, проведенное YouTube-каналом Level1T
|21.05.2024
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Powercom выпустила новую линейку стабилизаторов напряжения
Компания Powercom представила российскому рынку новую линейку релейных стабилизаторов напряжения: пять новых моделей – WM-500VA, WM-1000VA, WM-2000VA, WM-3000VA, WM-5000VA в соответствующих названиям мо
|14.03.2024
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Powercom выпустил источники бесперебойного питания DRU второго поколения
Компания Powercom выпустила на российский рынок обновленную резервную модель источников бесперебойного питания. DRU-500 и DRU-850, мощность которых отображена в названиях моделей, предназначены для испо
|06.10.2023
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В ассортименте Powercom появились блоки распределения питания (PDU)
нтров и представляет модели устройств распределения питания (PDU). Power Distribution Unit (PDU) от Powercom предназначены для распределения электрической энергии для различных типов нагрузки,
|25.08.2023
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Intel, это фиаско. Рост производительности процессоров Core нового 14 поколения оказался анекдотически маленьким
Лучше 3, чем 0 Процессоры Intel Core 14 поколения, которые получат кодовое название Raptor Lake Refresh и будут призваны заменить собой Raptor Lake и Alder Lake (13 и 12 поколения соответственно), на деле едва ли окажутся в состоянии тягаться с предшественниками. Как пи
|10.08.2023
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Powercom представила серверные шкафы серий PNR, PSR и PXR
Российское представительство компании Powercom сообщило о запуске производства нового продуктового направления – серверных шкафов. Рынку производитель представил три модификации шкафов, каждая из которых включает в себя от трех до
|05.07.2023
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Powercom расширяет возможности своих трехфазных решений: обновление серии VGD-II-33K 10-40кВа
ни автономной работы по сравнению со стандартной модификацией. Об этом CNews сообщили представители Powercom. Трехфазные ИБП Powercom VGD-II-33K в исполнении TOWER применяются для защиты
|11.03.2019
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Powercom анонсировала новую модель ИБП Raptor с LCD-дисплеем
онсировала появление новой модели в серии источников бесперебойного питания типа line-interactive – Raptor с LCD-дисплеем. Модель предназначена для защиты персональных компьютеров совместно с м
|24.04.2018
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Powercom представила ИБП на литий-ионных аккумуляторах
тоимости самих ИБП. Выгоду и экономию от перехода на литий-ионные аккумуляторы можно увидеть при расчете совокупной стоимости владения на несколько лет вперед. В свои источники бесперебойного питания Powercom устанавливает Li-ion батареи промышленного производства, протестированные и сертифицированные, что обеспечивает их надёжность и безопасность. Rомпания Powercom уже сегодня готов
|05.03.2018
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Powercom обеспечил кампус бизнес-школы «Сколково» оборудованием
В здании кампуса бизнес-школы «Сколково» партнером Powercom, компанией «Годвин Проекты», была создана система защиты электропитания, с одной стороны, обеспечивающая непрерывность учебных и бизнес-процессов, а с другой – защищающая дорогостояще
|30.08.2017
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Powercom обновила линейку трехфазных ИБП Vanguard
10 кВА до 500 кВА. Такой шаг стал логичным продолжением развития линейки «тяжелых» решений, которое Powercom целенаправленно проводит на протяжении последних лет. Построение надежной, безотказн
|11.04.2017
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Powercom запустил производство аккумуляторных батарей под собственным брендом
Компания Powercom объявила о начале выпуска аккумуляторных батарей (АКБ) под собственным брендом. Подо
|14.03.2017
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Продажи ИБП Powercom по итогам 2016 г. выросли на 62%
терактивными моделями стали устройства серии Imperial, в частности, модель IMP-525AP, а также серия Raptor, где хитами продаж стали RPT-600A и RPT-600AP. Небольшая положительная динамика в 2015
|01.02.2017
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«Натива» установила модульные ИБП Powercom ONL-M
Компания Powercom объявила о завершении проекта по обеспечению бесперебойной работы производственного
|30.01.2017
|Powercom пополнила семейство линейно-интерактивных ИБП Infinity
|23.08.2016
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«Анкомп» установил ИБП Powercom ONL-M мощностью 80 кВА в «ТемоЦентре» Департамента образования города Москвы
авления. Ответственная миссия была передана трехфазному модульному источнику бесперебойного питания Powercom ONL-M выходной мощностью 80 кВА/80кВт. Силовой кабинет ИБП оснащен четырьмя модулями
|16.08.2016
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Модульный трехфазный ИБП Powercom ONL-M обеспечил непрерывность работы «ТемоЦентра»
ерверного помещения московского «ТемоЦентра» модульным трехфазным источником бесперебойного питания Powercom ONL-M мощностью 80кВА. Об этом CNews сообщили в компании Powercom. Московский
|20.06.2016
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Компания Powercom вышла на рынок модульных онлайн-ИБП
Компания Powercom объявила о выпуске модульных трехфазных ИБП с двойным преобразованием входного напря
|09.11.2015
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Powercom выпустил «всеядные» по отношению к напряжению ИБП
Компания Powercom усовершенствовала линейно-интерактивный ИБП серии SMART Rack&Tower (SRT). Получив серьезные обновления, продукт, по оценкам руководства компании, по ряду характеристик займет место сре
|07.07.2015
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«Автелком» займется поставкой и техподдержкой решений Powercom
Компания «Автелком» — оператор комплексных поставок, строитель инженерных коммуникаций, интегратор ИТ-систем и разработчик инновационных продуктов — заключила партнерское соглашение с компанией Powercom, производителем источников бесперебойного питания, оборудования для защиты электроснабжения и поставщиком решений для солнечной энергетики. Об этом CNews сообщили в «Автелком». Ожидает
|15.06.2015
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ИБП Powercom обеспечивают бесперебойную работу сети паркоматов SAGA
и в компании. Для защиты сети паркоматов SAGA были выбраны линейно-интерактивные ИБП Powercom серии Raptor — RPT-600AP SE2 (special edition), мощностью 600VA / 360W, выполненные в форм-факторе
|14.01.2015
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Powercom выпустила Android-приложение
Компания Powercom, поставщик источников бесперебойного питания, оборудования для защиты электроснабжен
|10.09.2014
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ИБП Powercom обеспечивают бесперебойную работу банкоматов банка «Девон-Кредит»
Акционерный банк «Девон-Кредит» для защиты своих банкоматов от возможных проблем с электропитанием установил 190 источников бесперебойного питания (ИБП) Powercom. Об этом CNews сообщили в компании Powercom. АБ «Девон-Кредит» — кредитная организация Приволжского федерального округа. Переоснащением сети его банкоматов, расположенных в Каза
|26.08.2014
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ИБП Powercom обеспечивают стабильное электроснабжение железнодорожных билетных касс
Компания «Лармана» при содействии представительства компании Powercom завершила проект по модернизации билетных касс на Октябрьской железной дороге (Москв
|14.07.2014
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Новая версия ОС Rosa обзавелась поддержкой Smart Battery и ИБП Powercom
Компания «Роса», российский разработчик программных решений на базе Linux, добавила поддержку ИБП Powercom в новых версиях ОС Rosa Fresh и Rosa Enterprise Desktop. Об этом CNews сообщили в «Росе». Теперь пользователю не нужно тратить время на установку дополнительного резидентного программн
|02.06.2011
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«Билайн» начал отступление из Африки
работает под торговой маркой «Билайн»), сообщил о продаже своего актива в Намибии. Сотовый оператор Powercom Cell One, работающий под торговой маркой Leo, был продан за $60 млн. Покупателями вы
|13.07.2010
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Начато размещение F-22A Raptor на Гавайских островах на постоянной основе
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 12 июня 2010 года на авиабазе Hickam (Гавайские острова) официально представлены два первых истребителя F-22A Raptor, которые будут размещена на островах на постоянной основе. На истребителях пятого поколения будут летать пилоты 199 истребительной эскадрильи 154 авиакрыла Национальной гвардии штата Гав
|26.03.2009
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В Калифорнии разбился новейший истребитель пятого поколения F-22 Raptor
Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, в Калифорнии разбился новейший американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Крушение произошло в калифорнийской пустыне в 60 км к северо-востоку от базы ВВС США "Эдвардс". По словам пресс-секретаря военной базы Ричарда Джонсона, на борту самолета находился один
|16.02.2009
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Рассекречены ТТХ F-22A Raptor
я рассеивания излучения радаров. По ТЗ значение этого параметра составляло минус 30 дБ/м2. Его удалось довести до уровня минус 40 дБ/м2. Крейсерская (без использования форсажных камер) скорость F-22A Raptor составляет 1,78 Маха вместо 1,5 Маха, требовавшихся по ТЗ. Достижимое на практике ускорение примерно на 20% превосходит заданное значение параметра – правда, не указывается, о каком имен
|22.12.2008
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Контингенты F-22A Raptor разместят в Японии и на Гуаме
Как сообщает F-16.net, ВВС США планируют разместить контингенты истребителей пятого поколения F-22A Raptor (по 12 истребителей) в Японии (авиабаза ВВС США "Кадена") и на авиабазе на острове Гуам (авиабаза ВВС США "Андерсен"). Солгасно предварительной информации, истребители будут размещены на
Powercom и организации, системы, технологии, персоны:
|Бочкарев Владимир 15 3
|Keys Ronald - Кейз Рональд 6 3
|Маковский Максим 14 2
|Михайлов Владимир 40 2
|Сурду Максим 2 2
|Kalrson Bruce - Карлсон Брюс 3 2
|Карташева Ольга 2 2
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 2
|Ильичев Андрей 39 2
|Иванов Сергей 405 2
|Игнатов Дмитрий 4 1
|Ломоносов Александр 26 1
|Попова Александра 10 1
|Федоров Александр 27 1
|Утин Алексей 1 1
|Булаев Николай 6 1
|Щербаков Антон 11 1
|Павлов Дмитрий 14 1
|Иванченко Ирина 1 1
|Буяльская Надежда 1 1
|Тюрин Алексей 18 1
|Bush George - Буш Джордж 336 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 1
|Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
|Изосимов Александр 192 1
|Врацкий Андрей 177 1
|Симоненко Вячеслав 44 1
|Антонов Андрей 21 1
|Хорошилов Александр 2 1
|Зотов Александр 4 1
|Ланина Ирина 18 1
|Звонов Илья 13 1
|Юсупов Ринат 8 1
|Лаврентьева Наталья 7 1
|Мишко Сергей 5 1
|Живов Михаил 3 1
|Бондаренко Виталий 3 1
|Якунин Виктор 2 1
|Маркин Андрей 4 1
|Шпанько Дмитрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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