Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177786
ИКТ 13829
Организации 10749
Ведомства 1470
Ассоциации 1005
Технологии 3468
Системы 25811
Персоны 76341
География 2878
Статьи 1530
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2654
Мероприятия 856

Гурманский Виктор


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Системы хранения данных Utinet Prostor 6000 внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
07.06.2022 При условии дешевых кредитов можно на 80-90% заместить продукцию иностранных вендоров железа к 2025-2026 гг. 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гурманский Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 55 2
Powercom - Пауэрком 76 1
Segnetics - Сегнетикс 4 1
Hyperline - Гиперлайн 9 1
Broadcom - VMware 2411 1
Merlion iRU - Деловой офис 318 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 1
Oracle Corporation 6765 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13954 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2691 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5720 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4312 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6500 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1481 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 55 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1051 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5582 1
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 345 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1988 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1321 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 935 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2585 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6383 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11481 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9605 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3868 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22018 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1523 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1327 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3346 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21294 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1563 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9731 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 31 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1830 1
Microsoft Skype for Business 180 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
Intel x86 - архитектура процессора 1918 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 257 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 955 1
Бондаренко Виталий 3 1
Зотов Александр 4 1
Тюрин Алексей 17 1
Касатов Александр 1 1
Нестеркин Александр 1 1
Бочкарев Владимир 14 1
Карташева Ольга 2 1
Безбородов Кирилл 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 1
Китай - Тайвань 4059 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16818 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3216 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 12 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 574 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7467 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8022 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3426 1
Импортозамещение - параллельный импорт 526 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5070 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3329 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще