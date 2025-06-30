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Гурманский Виктор
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|Системы хранения данных Utinet Prostor 6000 внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
|07.06.2022
|При условии дешевых кредитов можно на 80-90% заместить продукцию иностранных вендоров железа к 2025-2026 гг. 1
Гурманский Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Бондаренко Виталий 3 1
|Зотов Александр 4 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Касатов Александр 1 1
|Нестеркин Александр 1 1
|Бочкарев Владимир 14 1
|Карташева Ольга 2 1
|Безбородов Кирилл 1 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 1
|Китай - Тайвань 4059 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150298 1
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