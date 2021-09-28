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Microsoft Skype for Business
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 116, упоминаний - 240
Microsoft Skype for Business упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ерин Сергей 14 4
|Атанесов Саргис 13 1
|Герасимов Александр 40 1
|Крючков Максим 7 1
|Галеев Роман 2 1
|Канаметова Залина 4 1
|Аншина Марина 67 1
|Школьников Николай 26 1
|Рудаков Денис 31 1
|Варламова Елена 2 1
|Репин Никита 9 1
|Готальский Михаил 91 1
|Саушкин Олег 25 1
|Безруков Валерий 10 1
|Зайцев Николай 28 1
|Леушев Андрей 63 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Кадыков Роман 15 1
|Николаев Евгений 13 1
|Учамприн Алексей 3 1
|Камко Алексей 4 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Благирев Вячеслав 11 1
|Сомов Алексей 6 1
|Кочергин Алексей 1 1
|Бердин Алексей 2 1
|Парамонов Александр 2 1
|Паришева Александра 1 1
|Макаров Станислав 111 1
|Заединов Руслан 40 1
|L'Estrange Paul - Л’Эстранж Пол 1 1
|Мылицын Роман 79 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Вайсблюм Игорь 7 1
|Смирнов Александр 44 1
|Тарновский Александр 3 1
|Петров Алексей 24 1
|Ткачев Владимир 10 1
|Наумов Егор 2 1
|Грачев Кирилл 4 1
|NYT - The New York Times 509 2
|The Verge - Издание 448 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 1
|VentureBeat 79 1
|Neowin 38 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
|Frost & Sullivan 101 1
|Strategy Analytics 176 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762777, в очереди разбора - 666465.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762777, в очереди разбора - 666465.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru