Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Microsoft Skype for Business


28.09.2021 Microsoft оживляет легендарный мессенджер, который перед этим последовательно «убивала» 3
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
15.06.2021 UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании 1
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM 4
10.12.2020 Удаленный доступ: виртуализируем по-новому 1
10.09.2020 Клиенты Microsoft получат скидки и бесплатный доступ к некоторым опциям Teams 1
30.07.2020 Как объединить команду на удаленке при помощи коммуникаций 1
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу 1
27.05.2020 Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового 1
19.03.2020 Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто 1
17.02.2020 Softline помогла ГК «Славянка» построить систему коммуникаций 1
18.12.2019 Skype научился звонить пользователям, у которых нет ни аккаунта, ни установленного приложения 1
27.11.2019 Lenovo представила новые версии ноутбуков Thinkbook для бизнеса. Цена 1
25.06.2019 Lenovo привезла в Россию компактный защищенный ноутбук. Цена 1
25.06.2019 Lenovo представила ноутбук Thinkbook на российском рынке. Цена 1
29.04.2019 Astra Linux и «Инкома» подтвердили совместимость ПО «Видеоселектор» c Astra Linux SE 1
25.04.2019 ВТБ переезжает на Microsoft Exchange 1
28.02.2019 Softline перевела «Алкогольную сибирскую группу» на Microsoft Office 365 2
06.02.2019 «Хайтэк» оснастил переговорные комнаты ЕПК системами для проведения видеоконференций 3
01.02.2019 «Ростех» создал защищенную альтернативу Skype for Business 1
26.11.2018 Inline Technologies построила ИКТ-инфраструктуру для суперкомпьютера Росгидромета 1
13.11.2018 Чем опасны удаленные подключения к корпоративной среде 1
04.09.2018 В России создали «убийцу Skype for Business» 1
09.08.2018 7 лучших мини-ПК. Выбор ZOOM 1
26.07.2018 НИИ «Масштаб» займется дистрибуцией ПО VideoMost 1
13.07.2018 Microsoft сделала бесплатным «убийцу» всех корпоративных мессенджеров (не Skype) 3
11.07.2018 «Северсталь» внедрила систему Avanpost IDM для контроля и управления доступом 2
31.05.2018 «Аско-Жизнь» внедрила Cloud Office от LanCloud 2
17.05.2018 Наука роста: как крупная фармкомпания нашла баланс между безопасностью и мобильностью 1
17.05.2018 Крупная кондитерская компания перевела 80 тыс. сотрудников на Windows 10. Итог 4
12.03.2018 HP заявила о выходе на рынок защищенных моноблоков и ноутбуков для медицинских учреждений 1
06.02.2018 Acer представила легкий ноутбук Swift 5 в России. Цены 1
02.02.2018 Новый Microsoft Office не будет работать c Windows 7 и Windows 8.1 1
31.01.2018 TrueConf объявил об интеграции со Skype for Business 9
07.12.2017 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку ИТ-инфраструктуры в «Зарубежнефть - добыча Харьяга» 1
14.11.2017 Skype запускает аккаунты нового типа 3
10.11.2017 Рассекречены характеристики крохотных компьютеров Fujitsu 1
02.11.2017 Fujitsu выпускает новое поколение тонких клиентов для бизнеса 1
26.09.2017 Skype for Business решено «убить» ради блага Microsoft Teams 6
07.09.2017 «Инлайн Груп» и Fortinet защитили веб-сервисы ТМК 1

Публикаций - 116, упоминаний - 240

Microsoft Skype for Business упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 63
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 9
Cisco Systems 2040 8
Крок 1220 7
Google LLC 7154 6
Bang&Olufsen 82 5
SAP SE 3215 5
Lenovo Group 1637 5
Nvidia Corp 2024 4
Pexip 9 4
Softline - Софтлайн 1474 4
IBM 3544 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Harman Kardon 167 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
VideoMost - ВидеоМост 191 3
Intel Corporation 4180 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Инфосистемы Джет 675 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
VMware 1829 2
Samsung Electronics 5677 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 2
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Riverbed Technology 103 1
Sennheiser 33 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Астерос - Asteros 531 1
АйТи 752 1
Zendesk 27 1
RRC 67 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Crestron 67 1
Extron Electronics 36 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
Северсталь-Инфоком 16 1
eBay Inc 531 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Альфа-Банк 1125 2
Silver Lake Partners 51 2
JTI - Japan Tobacco International 18 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Росатом АтомЭнергоСбыт 3 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 1
Europlay Capital Advisors 3 1
Славянка ГК 18 1
Mars Incorporated 5 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 7 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 1
Транснефть 159 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Почта Банк 289 1
Северсталь ПАО 204 1
Россети ПАО 168 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Росатом АтомКомплект 1 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 8
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 7
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 3
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 99 3
USB Type-C - USB-C 901 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 2
DDR - Double data rate 1069 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 2
Microsoft Lync 272 29
Microsoft Windows 10 6645 27
Microsoft Office 365 769 27
Microsoft Exchange 682 24
Microsoft Azure 1171 13
Microsoft Skype 1469 11
Google Android 10751 10
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 10
Apple iOS 5742 8
Apple macOS 926 7
Linux OS 4260 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 6
Microsoft Teams 214 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 5
Microsoft Office 1942 5
Cisco Webex 107 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Nvidia GeForce GTX 2067 4
Intel Core - Семейство процессоров 863 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 3
Lenovo Vantage - Lenovo Diagnostics 14 3
Lenovo ThinkBook - Серия ноутбуков 13 3
HP EliteBook Folio - Серия ноутбуков 8 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 3
Opera - Браузер 635 3
Microsoft SQL Server 795 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 3
Microsoft Outlook 645 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Lenovo ThinkShutter 9 3
Microsoft Power BI 113 2
Microsoft PowerPoint 400 2
Citrix NetScaler Gateway 31 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Dynamics CRM 388 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 2
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 2
Ерин Сергей 14 4
Атанесов Саргис 13 1
Герасимов Александр 40 1
Крючков Максим 7 1
Галеев Роман 2 1
Канаметова Залина 4 1
Аншина Марина 67 1
Школьников Николай 26 1
Рудаков Денис 31 1
Варламова Елена 2 1
Репин Никита 9 1
Готальский Михаил 91 1
Саушкин Олег 25 1
Безруков Валерий 10 1
Зайцев Николай 28 1
Леушев Андрей 63 1
Пашенцев Виталий 11 1
Кадыков Роман 15 1
Николаев Евгений 13 1
Учамприн Алексей 3 1
Камко Алексей 4 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Благирев Вячеслав 11 1
Сомов Алексей 6 1
Кочергин Алексей 1 1
Бердин Алексей 2 1
Парамонов Александр 2 1
Паришева Александра 1 1
Макаров Станислав 111 1
Заединов Руслан 40 1
L'Estrange Paul - Л’Эстранж Пол 1 1
Мылицын Роман 79 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Вайсблюм Игорь 7 1
Смирнов Александр 44 1
Тарновский Александр 3 1
Петров Алексей 24 1
Ткачев Владимир 10 1
Наумов Егор 2 1
Грачев Кирилл 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Европа 3759 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Россия - Нижневартовск 108 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - Находка 80 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Польша - Республика 829 1
Россия - Старый Оскол 54 1
Россия - Ханты-Мансийск 117 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Европа Западная 614 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Россия - Хабаровск 623 1
Украина 3372 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - Смоленск 235 1
Казахстан - Республика 2632 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральное законодательство 254 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
NYT - The New York Times 509 2
The Verge - Издание 448 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
VentureBeat 79 1
Neowin 38 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Frost & Sullivan 101 1
Strategy Analytics 176 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762777, в очереди разбора - 666465.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще