Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170583
ИКТ 13282
Организации 10422
Ведомства 1450
Ассоциации 976
Технологии 3402
Системы 25242
Персоны 73043
География 2767
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Bang&Olufsen B&O

Bang&Olufsen - B&O

25.05.2011 Bang & Olufsen показали топовую гарнитуру для iPhone

Для iPhone выпущена новая гарнитура EarSet 3i от Bang & Olufsen. Она выполнена из полированного алюминия и тонкой резины, создавая эффект дорогого аксессуара. Стоимость неизвестна.
13.05.2011 Bang & Olufsen выпустила плазменный 3D-телевизор

Компания Bang & Olufsen показала новую модель плазменного 3D-телевизора в линейке BeoVision 4. Его диагональ

20.04.2011 Bang & Olufsen представила Full HD 3D-телевизор

Компания Bang & Olufsen показала новую модель 3D-телевизора BeoVision 4-85. Устройство представляет собой 85-
12.04.2010 Bang & Olufsen выпустила ПО для управления «умным» домом по iPhone

Компания Bang & Olufsen известна не только своей высококлассной аудиоаппаратурой, но и попытками сотрудничест
01.06.2009 Samsung + Вang and Olufsen = Hi-Fi гарнитура

ся высочайшего по качеству звучания, и «вакуумные» наушники не так хороши в роли Hi-Fi акустики, но тем не менее, когда за дело берутся два таких монстра электроники как корпорация Samsung и компания Вang and Olufsen результат не может быть средненьким. Цена гарнитуры 170 евро.
20.03.2009 Производитель премиум-электроники представил 103-дюймовый телевизор

Датский производитель аудио- и видеоаппаратуры премиум-класса Bang & Olufsen представил плазменный телевизор с диагональю экрана 103 дюйма. Bang & Olufsen

30.10.2008 Bang & Olufsen сокращает ассортимент и штат

Датский производитель аудио- и видеоаппаратуры премиум-класса Bang & Olufsen отказывается от дальнейшего участия в разработке сотовых телефонов – последний совмес
16.09.2008 Драгоценный пульт

ся в диваны каждого уважающего себя дома. То же самое может быть сказано о золотом пульте ДУ Bang & Olufsen Beo 4, выпущенном о ограниченном количестве (250 экземпляров). Стоит пульт 500 £ (100
06.12.2007 Выбираем внешний накопитель

тильный Отдельно стоит отметить внешние накопители от LaCie. Эта компания своего рода аналог BANG & OLUFSEN, только на рынке компьютерного оборудования. Поскольку ее продукция в основном рассчи
26.10.2007 Bang & Olufsen BeoSound 6: MP3-плеер за $600

Производитель высококачественной аудиотехники, датская компания Bang & Olufsen выпустила свой новый MP3-плеер: BeoSound 6. Устройство предлагает воспроизведение зву
02.10.2007 Новый мобильник Samsung заменит оркестр. ФОТО

серийному выпуску музыкального телефона Samsung Serenata, разработанного совместно с компанией Bang&Olufsen. От всех других музыкальных решений на рынке телефон отличается конструктивным исполн
27.02.2007 Колонки-маяки от Bang & Olufsen
10.04.2006 Bang & Olufsen выпустила на рынок BeoSound 4

Компания Bang & Olufsen выпустила на рынок свою новую аудиосистему BeoSound 4. Эта модель поддерживает слот д
20.02.2006 Bang&Olufsen анонсировал алюминиевую гарнитуру

Компания Bang&Olufsen представила свою новую гарнитуру под названием EarSet 1 Mobile. Новинка отличается, прежде всего, необычным дизайном, свойственным всем продуктам компании. Модель сделана из алюмин
13.01.2006 Bang&Olufsen представил новую аудиосистему для Audi

Компания Bang&Olufsen, известная необычным дизайном своих моделей аудиосистем, представила свою новую разра
10.10.2005 Serene: high-end для лентяев

равления телекоммуникаций Samsung Electronics. По словам Торбена Болегаарда Соренсена, главы Bang & Olufsen, телефон Serene — драгоценная вещица, созвучная другим разработкам его компании,
06.10.2005 Samsung и Bang & Olufsen официально анонсировали концептуальный телефон

Компании Samsung Electronics и Bang & Olufsen объявили о первых результатах сотрудничества в разработке мобильного телефона новой к
16.09.2005 РБК СОФТ разработала интернет-магазин для "ТВ-Системз"

темы», разработала интернет-магазин для компании «ТВ-Системз», поставщика аудио/видеотехники Bang & Olufsen на российский рынок. Интернет-магазин стал вторым в «Кольце сайтов» Bang & Olufsen
14.09.2005 Samsung и Bang & Olufsen создадут новую концепцию сотового телефона

Компании Samsung Electronics и Bang & Olufsen, известная как производитель концептуальной аудио- и видеотехники класса high-end, об
30.12.2004 Bang & Olufsen выпустила футуристичный МР3-плеер

Компания Bang & Olufsen выпустила на рынок свой новый МР3-плеер - BeoSound 2 MP3. Размеры новинки – 73х23 мм.
18.08.2003 Прибыль Bang&Olufsen выросла в 2002-2003 г. на 27%

Прибыль до налогообложения датского производителя аудио- и телеаппаратуры класса "люкс" Bang&Olufsen выросла в 2002-2003 финансовом году на 27%, сообщила компания 15 августа. Прибыль до


Публикаций - 138, упоминаний - 178

Bang&Olufsen и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5697 66
Nvidia Corp 3517 37
Intel Corporation 12234 32
Samsung Electronics 10303 25
Apple Inc 12174 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 19
Lenovo Group 2297 13
Microsoft Corporation 24706 12
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 12
LG Electronics 3622 11
AMD - Advanced Micro Devices 4258 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 8
Dell EMC 5037 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5685 7
Sony 6556 7
ДОК 830 7
Qualcomm Technologies 1834 6
Philips 2057 6
Samsung - Harman - JBL 221 6
Lenovo Motorola 3503 5
Google LLC 11856 5
Huawei 3970 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 4
Vertu 117 4
Xiaomi 1762 3
Wacom 142 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Bose corp 32 3
GoTo - LogMeIn - LastPass 25 2
ZTE Corporation 750 2
Hitachi - Хитачи 1466 2
HTC Corporation 1499 2
ViewSonic 312 2
Белый Ветер Цифровой 256 2
Amazon Inc - Amazon.com 3023 2
Kingston Technology 198 2
Jabra 76 2
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 2
UMA - United Music Agency 40 2
Евросеть 1405 2
Белый Ветер 356 2
Volkswagen Audi Group 209 2
Aston Martin 34 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
ГПБ - Газпромбанк 1092 1
eBay Inc 1622 1
BMW Group 450 1
Kickstarter 128 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 890 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Carl Zeiss AG 304 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2413 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Metallica - американская метал-группа 35 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 60 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
Геометрия НПО 140 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Астория 9 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 15 1
Байон.ру 5 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 119 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 116 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 286 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14483 71
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12550 68
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20938 67
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10036 57
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6078 54
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9400 48
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6076 48
USB Type-C - USB-C - USB 3 1939 47
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9692 46
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3506 43
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3852 43
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3255 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13885 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17168 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 32
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2347 32
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 31
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2825 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12274 28
Наушники - Headphones 4049 27
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 962 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 27
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 458 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24358 25
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2363 25
DDR - Double data rate 2752 24
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 698 24
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3479 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7349 23
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2496 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13989 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 22
Микрофон - Microphone 2525 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10184 22
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2122 22
Аксессуары 3924 21
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4272 20
USB Type-A - USB-A 525 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7677 19
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 41
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 36
Intel Core - Семейство процессоров 1208 30
Microsoft Windows 15765 26
Microsoft Windows 10 1775 25
Nvidia GeForce GTX 522 24
Microsoft Windows Hello 201 19
HP Omen - Omen by HP 56 19
HP Envy - серия ноутбуков 106 18
HP Spectre - Серия ноутбуков 63 18
Google Android 14104 17
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 56 16
HP EliteBook - серия ноутбуков 82 16
Intel Core i - Cерия процессоров 520 16
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 15
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 98 14
HP Sure Start 38 13
HP Audio Boost 17 13
Nvidia G-Sync 151 13
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 12
HP EliteDisplay 28 12
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 118 11
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 99 10
HP Sure View 31 9
Intel HD Graphics - графический процессор 233 9
HP Fast Charge 26 8
Apple iOS 7867 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 935 8
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 7
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 7
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 7
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 628 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1563 7
Apple MacBook Air - Ноутбук 468 7
Microsoft Skype for Business 179 7
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 313 7
HP EliteOne 21 7
HP EliteBook Folio 17 7
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 3
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 3
Cho Alex - Чоу Алекс 7 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 2
Шмыков Николай 8 2
Покровский Алексей 5 2
Кожевников Алексей 66 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 64 1
Weisler Dion - Вайслер Дион 15 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 10 1
Jun Lei - Цзунь Лей 45 1
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 1
Блохнин Сергей 10 1
Фечин Михаил 8 1
Starck Philippe - Старк Филипп 10 1
Eremenko Paul - Еременко Пол 10 1
Салагаева Юлия 1 1
Богусевич Одиссей 1 1
Синьков Кирилл 41 1
Зверев Дмитрий 1 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Пак Андрей 1 1
Hakkens Dave - Хаккенс Дэйв 8 1
Brown Andrew - Браун Эндрю 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 12
Дания - Королевство 1302 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 11
Европа 21832 10
Южная Корея - Республика 6679 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5204 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13363 5
Азия - Азиатский регион 5568 5
Китай - Тайвань 4007 4
Сатурн - Титан (спутник) 473 4
Финляндия - Финляндская Республика 3612 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17543 3
Украина 7639 3
Германия - Федеративная Республика 12721 2
Земля - планета Солнечной системы 10418 2
Испания - Каталония - Барселона 744 2
Куба - Республика 364 2
Африка - Африканский регион 3495 1
Ближний Восток 2957 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 1
Сингапур - Республика 1858 1
Индия - Bharat 5485 1
Индонезия - Республика 963 1
Малайзия 870 1
Филиппины - Республика 566 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 1
США - Калифорния 4633 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1747 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Италия - Итальянская Республика 4364 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Европа Западная 1482 1
Италия - Милан 161 1
Нидерланды 3537 1
Япония 13321 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4996 31
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1382 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 9
Металлы - Медь - Copper 797 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13736 5
Ergonomics - Эргономика 1605 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5695 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4929 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6218 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5575 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2691 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7023 4
Металлы - Серебро - Silver 758 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1764 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1106 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4876 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2753 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4034 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1560 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10033 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8673 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3566 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4889 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2774 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 571 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 611 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6018 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2417 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1252 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6347 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 505 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1096 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 570 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 364 2
Металлы - Золото - Gold 1146 2
CNews - ZOOM.CNews 1849 24
Neowin 143 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5932 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
Digital Trends - Издание 33 1
Gizmodo 130 1
SlashGear 134 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Wikipedia - Википедия 517 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
ITResearch 119 1
Cinebench 28 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 46 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 2
Lenovo Tech World 4 1
CeBIT 612 1
Red Dot Design Award 56 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Фотофорум 48 1
iF Design Awards 26 1
День молодёжи - 27 июня 907 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 646 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще