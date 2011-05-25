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Bang&Olufsen B&O
|25.05.2011
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Bang & Olufsen показали топовую гарнитуру для iPhone
Для iPhone выпущена новая гарнитура EarSet 3i от Bang & Olufsen. Она выполнена из полированного алюминия и тонкой резины, создавая эффект дорогого аксессуара. Стоимость неизвестна.
|13.05.2011
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Bang & Olufsen выпустила плазменный 3D-телевизор
Компания Bang & Olufsen показала новую модель плазменного 3D-телевизора в линейке BeoVision 4. Его диагональ
|20.04.2011
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Bang & Olufsen представила Full HD 3D-телевизор
Компания Bang & Olufsen показала новую модель 3D-телевизора BeoVision 4-85. Устройство представляет собой 85-
|12.04.2010
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Bang & Olufsen выпустила ПО для управления «умным» домом по iPhone
Компания Bang & Olufsen известна не только своей высококлассной аудиоаппаратурой, но и попытками сотрудничест
|01.06.2009
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Samsung + Вang and Olufsen = Hi-Fi гарнитура
ся высочайшего по качеству звучания, и «вакуумные» наушники не так хороши в роли Hi-Fi акустики, но тем не менее, когда за дело берутся два таких монстра электроники как корпорация Samsung и компания Вang and Olufsen результат не может быть средненьким. Цена гарнитуры 170 евро.
|20.03.2009
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Производитель премиум-электроники представил 103-дюймовый телевизор
Датский производитель аудио- и видеоаппаратуры премиум-класса Bang & Olufsen представил плазменный телевизор с диагональю экрана 103 дюйма. Bang & Olufsen
|30.10.2008
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Bang & Olufsen сокращает ассортимент и штат
Датский производитель аудио- и видеоаппаратуры премиум-класса Bang & Olufsen отказывается от дальнейшего участия в разработке сотовых телефонов – последний совмес
|16.09.2008
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Драгоценный пульт
ся в диваны каждого уважающего себя дома. То же самое может быть сказано о золотом пульте ДУ Bang & Olufsen Beo 4, выпущенном о ограниченном количестве (250 экземпляров). Стоит пульт 500 £ (100
|06.12.2007
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Выбираем внешний накопитель
тильный Отдельно стоит отметить внешние накопители от LaCie. Эта компания своего рода аналог BANG & OLUFSEN, только на рынке компьютерного оборудования. Поскольку ее продукция в основном рассчи
|26.10.2007
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Bang & Olufsen BeoSound 6: MP3-плеер за $600
Производитель высококачественной аудиотехники, датская компания Bang & Olufsen выпустила свой новый MP3-плеер: BeoSound 6. Устройство предлагает воспроизведение зву
|02.10.2007
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Новый мобильник Samsung заменит оркестр. ФОТО
серийному выпуску музыкального телефона Samsung Serenata, разработанного совместно с компанией Bang&Olufsen. От всех других музыкальных решений на рынке телефон отличается конструктивным исполн
|27.02.2007
|Колонки-маяки от Bang & Olufsen
|10.04.2006
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Bang & Olufsen выпустила на рынок BeoSound 4
Компания Bang & Olufsen выпустила на рынок свою новую аудиосистему BeoSound 4. Эта модель поддерживает слот д
|20.02.2006
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Bang&Olufsen анонсировал алюминиевую гарнитуру
Компания Bang&Olufsen представила свою новую гарнитуру под названием EarSet 1 Mobile. Новинка отличается, прежде всего, необычным дизайном, свойственным всем продуктам компании. Модель сделана из алюмин
|13.01.2006
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Bang&Olufsen представил новую аудиосистему для Audi
Компания Bang&Olufsen, известная необычным дизайном своих моделей аудиосистем, представила свою новую разра
|10.10.2005
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Serene: high-end для лентяев
равления телекоммуникаций Samsung Electronics. По словам Торбена Болегаарда Соренсена, главы Bang & Olufsen, телефон Serene — драгоценная вещица, созвучная другим разработкам его компании,
|06.10.2005
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Samsung и Bang & Olufsen официально анонсировали концептуальный телефон
Компании Samsung Electronics и Bang & Olufsen объявили о первых результатах сотрудничества в разработке мобильного телефона новой к
|16.09.2005
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РБК СОФТ разработала интернет-магазин для "ТВ-Системз"
темы», разработала интернет-магазин для компании «ТВ-Системз», поставщика аудио/видеотехники Bang & Olufsen на российский рынок. Интернет-магазин стал вторым в «Кольце сайтов» Bang & Olufsen
|14.09.2005
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Samsung и Bang & Olufsen создадут новую концепцию сотового телефона
Компании Samsung Electronics и Bang & Olufsen, известная как производитель концептуальной аудио- и видеотехники класса high-end, об
|30.12.2004
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Bang & Olufsen выпустила футуристичный МР3-плеер
Компания Bang & Olufsen выпустила на рынок свой новый МР3-плеер - BeoSound 2 MP3. Размеры новинки – 73х23 мм.
|18.08.2003
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Прибыль Bang&Olufsen выросла в 2002-2003 г. на 27%
Прибыль до налогообложения датского производителя аудио- и телеаппаратуры класса "люкс" Bang&Olufsen выросла в 2002-2003 финансовом году на 27%, сообщила компания 15 августа. Прибыль до
Bang&Olufsen и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
|U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 119 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|ITResearch 119 1
|Cinebench 28 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
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