Bang&Olufsen - B&O

Samsung + Вang and Olufsen = Hi-Fi гарнитура ся высочайшего по качеству звучания, и «вакуумные» наушники не так хороши в роли Hi-Fi акустики, но тем не менее, когда за дело берутся два таких монстра электроники как корпорация Samsung и компания Вang and Olufsen результат не может быть средненьким. Цена гарнитуры 170 евро.