TCL представляет саундбар A65K с объемным звуком 3.1.2 и настройкой Audio by Bang & Olufsen

TCL, производитель потребительской электроники, представляет саундбар A65K — компактную аудиосистему с конфигурацией 3.1.2, поддержкой Dolby Atmos и настройкой звука при участии специалистов Bang & Olufsen. Новинка сочетает тонкий дизайн, мощную акустическую архитектуру и интеллектуальные алгоритмы обработки звука, создавая эффект объёмного домашнего кинотеатра в компактном корпусе. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Саундбар выполнен в тонком корпусе толщиной 50 мм и легко интегрируется в современный интерьер, гармонично дополняя телевизор и мультимедийную систему.

TCL A65K отличается компактным и минималистичным дизайном. Корпус выполнен в лунно-сером оттенке с плавной линией формы, вдохновлённой природными силуэтами. Передняя часть закрыта тканевой акустической сеткой, которая придает устройству более мягкий и аккуратный внешний вид.

Саундбар A65K с объемным звуком

Толщина корпуса составляет около 50 мм, благодаря чему саундбар выглядит лёгким и не перегружает пространство под телевизором. Устройство можно разместить на мебели, кронштейне или закрепить на стене, адаптируя его под различные варианты установки телевизора.

Звуковая система A65K разработана совместно с инженерами Bang & Olufsen. Специалисты участвовали в проектировании динамиков, акустической архитектуры и алгоритмов обработки звука.

Финальная настройка звука выполнялась в специализированной акустической лаборатории, где проводится точная калибровка звуковых характеристик системы.

В основе TCL A65K используется трёхполосная акустическая архитектура, в которой высокие, средние и низкие частоты воспроизводятся отдельными динамиками. Такой подход обеспечивает более точную передачу деталей и естественный баланс звучания.

Система построена по конфигурации 3.1.2 и включает девять динамиков: левый, правый и центральный каналы, отдельный сабвуфер и два высотных канала. Это позволяет формировать более широкую и реалистичную звуковую сцену и точнее передавать направление звуков в фильмах и играх.

Выделенный сабвуфер диаметром 6,5 дюйма обеспечивает глубокий и насыщенный бас с расширением низких частот до 40 Гц, усиливая эффект присутствия.

Саундбар поддерживает форматы пространственного звука Dolby Atmos и DTS:X, которые создают трёхмерную звуковую сцену, позволяя воспринимать звук не только спереди и по сторонам, но и сверху.

Для повышения качества звучания используются алгоритмы обработки звука, которые усиливают голосовые частоты и оптимизируют низкие частоты. Благодаря этому диалоги становятся более разборчивыми, а бас — более глубоким и выразительным.

A65K также поддерживает технологию Ai-звуковой адаптации. С помощью приложения TCL Home система анализирует акустику помещения и автоматически корректирует параметры звучания с учётом расположения мебели и положения слушателя.

Саундбар поддерживает управление через приложение TCL Home, где доступны расширенные настройки звука, включая 12-полосный эквалайзер и регулировку уровней каналов.

Для подключения доступны HDMI eARC, USB и Bluetooth 5.3, что позволяет легко переключаться между телевизором, смартфоном и другими устройствами.